ДЕКАБРИСТЫ И СЕНАТ НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ.

...Самое время, значит, в сенат поспешать, покуда обоняния еще не...пошарит, — никак-таки нащупать сената не может. Наконец видит: ...Не знаешь ли, куда девался сенат?» Взглянул на него городовой ... (Розенберг), чей дед был декабристом, членом масонской ложи «Союз ...