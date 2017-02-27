ДЕКАБРИСТЫ И СЕНАТ НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ.
12:33. 27 февраля 2017 Просмотров - 292 Один комментарий Опубликовал: brahman
Оригинал взят у vaduhan_08 в ДЕКАБРИСТЫ И СЕНАТ НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ.
Как известно…
Шикарная фраза, ей обычно начинаются повествования о событиях которые являются судьбоносными и что бы ни кто не сумлевался что так и было всегда начинают с фразы – "как известно…" Итак, как известно…
"Восста́ние декабри́стов это попытка государственного переворота, состоявшаяся в Петербурге, столице Российской империи, 14 (26) декабря 1825 года. Восстание было организовано группой дворян-единомышленников, многие из них были офицерами гвардии. Они попытались использовать гвардейские части для недопущения вступления на трон Николая I"
Далее опять общеизвестный факт, который не должен подвергаться сомнению…
"Целью было упразднение самодержавия и отмена крепостного права. Восстание разительно отличалось от заговоров эпохи дворцовых переворотов по своим целям и имело сильнейший резонанс в российском обществе, значительно повлиявший на общественно-политическую жизнь последовавшей за ним эпохи правления Николая I."
Далее обычно пишут о том как далеки были декабристы от народа и так далее бла бла бла…
Но ведь на самом деле все было не совсем так, а если любопытный читатель начинает копаться в деталях самостоятельно то выплывает удивительное и ключевое событие, которое привело в крупно масштабным войнам и далеко идущим последствиям и возможно определило все современное мироустройство!
…"Заговорщики решили воспользоваться сложной юридической ситуацией, сложившейся вокруг прав на престол после смерти Александра I."
Я сделаю отступление что бы объясниться – умер Александр первый и умер он в Таганроге первого декабря по новому стилю 1825 года. Тело императора оставалось на месте в Таганроге, гроб с телом доставили в Петербург только через два месяца. Это отдельная песня что там дальше происходило, а происходило много интересного и загадочного, но это потом.
По существующему закону наследовать должен был Константин Павлович, второй по старшинству сын Павла Петровича. Весть о смерти императора передали в Москву (!!!), а затем и в Петербург по оптическому телеграфу. То есть её узнали практически сразу.
Константин находился в Варшаве, так как был царем Польским, но весть узнал сразу, то же получив её по оптическому телеграфу! Эх не зря я посвятил так много своего внимания этому средству связи!!!
…27 ноября (9 декабря) 1825 года население было приведено к присяге Константину. Формально в России появился новый император, было даже отчеканено несколько монет с его изображением. Константин престола не принимал, но и формально не отказывался от него в качестве императора. Создалось двусмысленное и крайне напряжённое положение междуцарствия. Николай решился объявить себя императором. На 14 декабря 1825 года была назначена вторая присяга — «переприсяга».
Пока я о тайном документе который вытащил из под полы не безизвестный митрополит Филарет мы говорить не будем…
Итак – Николай Павлович по истории был в Петербурге, Константин Павлович царь Польский был в Варшаве, в Москве были бояре думские, а в городе у бухты "Таганий Рог" был император Александр первый по прозвищу "спаситель"
Надо читателю напомнить об еще одном не маловажном событии, случившемся на кануне…
"Петербургское наводнение 1824 года — самое значительное и разрушительное наводнение за всю историю Санкт-Петербурга. Произошло 7 (19) ноября 1824 года.
Вода в реке Неве и её многочисленных каналах (рукавах) поднялась на 4,14—4,21 метра выше ординара. По оценкам, во время наводнения были разрушены 462 дома, повреждены 3681, погибли 3600 голов скота, утонули от 200 до 600 человек, многие пропали без вести, так как трупы были унесены водой в Финский залив.
На стенах домов города имеются памятные таблички, отмечающие уровень воды при наводнении 1824 года. Одна из них находится на пересечении Кадетской линии и Большого проспекта Васильевского острова."
Это важный нюанс!
Я сразу хочу предупредить читателя, что все эти данные, которые я собрал в одну кучу происходили не знамо когда, не знамо с кем и не знамо где… пока, по крайней мере, я предлагаю принять вот такую обезличенную версию для беспристрастности. Некие цари, которые ожидали в очереди большущей власти.
Но вернемся к декабристам, они уже замерзли там на сенатской площади!
К 11 часам утра 14 (26) декабря 1825 года на Сенатскую площадь офицеры-декабристы вывели около 800 солдат Московского лейб-гвардии полка; позже к ним присоединились части 2-го батальона Гренадерского полка и матросы Гвардейского морского экипажа в количестве не менее 2350 человек.
Итого около трех с половиной тысяч человек… стоят себе на морозе и ждут у моря погоды.
Но я сейчас хочу повести разговор не о том почему три с половиной тысячи вооруженных гвардейцев дали себя разогнать как сченят, я хочу остановиться на месте действия, на СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ!
Площадь так названа потому что на ней расположены здания "Сената и Сенода".
Очень красивое и яркое здание, художники обычно его рисуют на фоне декабристов.
Но, как же так, здание то еще не было в 1825 году!
Зда́ния Сена́та и Сино́да — памятник архитектуры — здания в стиле позднего классицизма, расположенные на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Возведены в 1829–1834 годах. Соединены триумфальной аркой, перекинутой над Галерной улицей. Первоначально были построены для двух государственных органов управления Российской империи: Сената и Святейшего Правительствующего Синода. Последний крупный проект архитектора Карла Росси.
Ну конечно сейчас будут спорить… было было было здания старого Сената, просто похоже!
Вот читайте официальную историю – https://ru.wikipedia.org/wiki/Здания_Се
ната_и_Синода
Что там было и что осталось поле наводнения на кануне это вопрос еще но вот Сената там точно не было, сенат или правильнее Здание Двенадцати коллегий — здание на Университетской набережной Васильевского острова в Санкт-Петербурге, выстроенное в 1722—1742 гг. для размещения петровских коллегий. Крупнейший по размерам памятник петровского барокко состоит из двенадцати идентичных трёхэтажных секций.
Вот оно, стоит до сих пор и не чихает…
Вот этот рисунок совсем смешной видать уж и не знали как же совместить здание сената и Исакиевский собор с площадью. Ну нет там такой площади, а надо что бы было.
Вот что пишут про то как здание из сената – коллегии превратилось в совсем другое…
Вначале строительство велось под руководством Доменико Трезини и Теодора Швертфегера, а завершали его Джузеппе Трезини и Михаил Земцов. Первое заседание коллегий в новом здании состоялось в 1732 году. Основное строительство было завершено к середине 1730-х годов. В 1737—1741 годах с западной стороны здания была пристроена двухэтажная галерея.
В 1804 году в здании расположился Педагогический институт, а в 1835 году здание было передано Санкт-Петербургскому университету. Для этой цели комплекс коллегий был переоборудован под руководством Аполлона Щедрина."
Вот тут то и маленькая оплошность… ну не может институт примять на себя университет. Наоборот может! Понятие институт к ВУЗу стали применять очень поздно, а раньше были университеты, в университете мог быть учительский институт но ни как не наоборот! Университет до сих пор находится в этом здании.
Получается либо время не то либо место не то.
Но у нас остался еще один город куда пришло известие о смерти императора – Москва, а вот в Москве то как раз есть старинное здание СЕНАТА и площадь рядом и собор.
Вот сенат…
Вот площадь и собор и смотрит все это дело на лобное место, где как бы стрельцам бошки рубили.
Не забыли еще из этой истории, что армия и СЕНАТ присягнули Константину!
Тут есть еще один моментик…Для руководства восстанием был избран диктатор — князь Сергей Трубецкой.
Князь Серге́й Петро́вич Трубецко́й (29 августа (9 сентября) 1790 года, Нижний Новгород — 22 ноября (4 декабря) 1860 года, Москва) — участник Отечественной войны 1812 года, полковник гвардии, дежурный штаб-офицер 4-го пехотного корпуса (1825)
Заметьте Трубецкой родом из Нижнего Новгорода (ополчение Минина и Пожарского помните? но об этом потом, потом)Вторая удивительная вещь это дата и место смерти – Москва 1860 год, то есть самого главного заговорщика и пальцем не тронули! Ну почти. А был то Трубецкой ох не прост…Трубецки́е — род литовских и русских князей-Гедиминовичей, изначально владевших Трубецким княжеством.
Основная масса декабристов были именно "поляки", а Константин то был царь Польский, не забывайте об этом!
Ну и еще маленький нюанс – храм, в Москве напротив Сената, все его знают…
Собо́р Покрова́ Пресвято́й Богоро́дицы, что на Рву (Покро́вский собо́р, разговорное — Собо́р Васи́лия Блаже́нного) — православный храм на Красной площади в Москве, широко известный памятник русской архитектуры. До XVII века назывался Троицким, так как первоначальный деревянный храм был посвящён Святой Троице. Был также известен как «Иерусалимский», что связано как с посвящением одного из его приделов, так и с совершавшимся в Вербное воскресенье крестным ходом к нему из Успенского собора Кремля с «шествием на осляти» Патриарха.
По странному стечению обстоятельств в Петербурге есть удивительно похожий храм!
Правда отношение он имеет к крови но крови то царской и вот странно то же к Александру, но уже второму! Собо́р Воскресе́ния Христо́ва на Крови́, или Храм Спа́са на Крови́ в Санкт-Петербурге — православный мемориальный однопрестольный храм во имя Воскресения Христова; сооружён в память того, что на этом месте 1 [13] марта 1881 года в результате покушения был смертельно ранен император Александр II (выражение на крови указывает на кровь царя). Храм был сооружён как памятник царю-мученику на средства, собранные по всей России.
Собор Воскресения христова, посвящен Александру второму, а построил его Александр третий!
Я пока только собираю информацию, сопоставляю, пытаюсь систематизировать, ищу противоречия и совпадения, но уж больно тема интересная!
Ведь Александр первый как бы не совсем умер, а ходят байки что воскрес в виде старца Федора Кузмича и не просто так канул в лету а отмечен – Фёдор Кузьмич за своё подвижничество в 1984 году канонизирован Русской православной церковью в лике праведных в составе Собора сибирских святых.
Надо копать глубже! лет на двести как минимум, окунуться в "смутное время" когда поляки Гидеминовичи Москву взяли!
Шикарная фраза, ей обычно начинаются повествования о событиях которые являются судьбоносными и что бы ни кто не сумлевался что так и было всегда начинают с фразы – "как известно…" Итак, как известно…
"Восста́ние декабри́стов это попытка государственного переворота, состоявшаяся в Петербурге, столице Российской империи, 14 (26) декабря 1825 года. Восстание было организовано группой дворян-единомышленников, многие из них были офицерами гвардии. Они попытались использовать гвардейские части для недопущения вступления на трон Николая I"
Далее опять общеизвестный факт, который не должен подвергаться сомнению…
"Целью было упразднение самодержавия и отмена крепостного права. Восстание разительно отличалось от заговоров эпохи дворцовых переворотов по своим целям и имело сильнейший резонанс в российском обществе, значительно повлиявший на общественно-политическую жизнь последовавшей за ним эпохи правления Николая I."
Далее обычно пишут о том как далеки были декабристы от народа и так далее бла бла бла…
Но ведь на самом деле все было не совсем так, а если любопытный читатель начинает копаться в деталях самостоятельно то выплывает удивительное и ключевое событие, которое привело в крупно масштабным войнам и далеко идущим последствиям и возможно определило все современное мироустройство!
…"Заговорщики решили воспользоваться сложной юридической ситуацией, сложившейся вокруг прав на престол после смерти Александра I."
Я сделаю отступление что бы объясниться – умер Александр первый и умер он в Таганроге первого декабря по новому стилю 1825 года. Тело императора оставалось на месте в Таганроге, гроб с телом доставили в Петербург только через два месяца. Это отдельная песня что там дальше происходило, а происходило много интересного и загадочного, но это потом.
По существующему закону наследовать должен был Константин Павлович, второй по старшинству сын Павла Петровича. Весть о смерти императора передали в Москву (!!!), а затем и в Петербург по оптическому телеграфу. То есть её узнали практически сразу.
Константин находился в Варшаве, так как был царем Польским, но весть узнал сразу, то же получив её по оптическому телеграфу! Эх не зря я посвятил так много своего внимания этому средству связи!!!
…27 ноября (9 декабря) 1825 года население было приведено к присяге Константину. Формально в России появился новый император, было даже отчеканено несколько монет с его изображением. Константин престола не принимал, но и формально не отказывался от него в качестве императора. Создалось двусмысленное и крайне напряжённое положение междуцарствия. Николай решился объявить себя императором. На 14 декабря 1825 года была назначена вторая присяга — «переприсяга».
Пока я о тайном документе который вытащил из под полы не безизвестный митрополит Филарет мы говорить не будем…
Итак – Николай Павлович по истории был в Петербурге, Константин Павлович царь Польский был в Варшаве, в Москве были бояре думские, а в городе у бухты "Таганий Рог" был император Александр первый по прозвищу "спаситель"
Надо читателю напомнить об еще одном не маловажном событии, случившемся на кануне…
"Петербургское наводнение 1824 года — самое значительное и разрушительное наводнение за всю историю Санкт-Петербурга. Произошло 7 (19) ноября 1824 года.
Вода в реке Неве и её многочисленных каналах (рукавах) поднялась на 4,14—4,21 метра выше ординара. По оценкам, во время наводнения были разрушены 462 дома, повреждены 3681, погибли 3600 голов скота, утонули от 200 до 600 человек, многие пропали без вести, так как трупы были унесены водой в Финский залив.
На стенах домов города имеются памятные таблички, отмечающие уровень воды при наводнении 1824 года. Одна из них находится на пересечении Кадетской линии и Большого проспекта Васильевского острова."
Это важный нюанс!
Я сразу хочу предупредить читателя, что все эти данные, которые я собрал в одну кучу происходили не знамо когда, не знамо с кем и не знамо где… пока, по крайней мере, я предлагаю принять вот такую обезличенную версию для беспристрастности. Некие цари, которые ожидали в очереди большущей власти.
Но вернемся к декабристам, они уже замерзли там на сенатской площади!
К 11 часам утра 14 (26) декабря 1825 года на Сенатскую площадь офицеры-декабристы вывели около 800 солдат Московского лейб-гвардии полка; позже к ним присоединились части 2-го батальона Гренадерского полка и матросы Гвардейского морского экипажа в количестве не менее 2350 человек.
Итого около трех с половиной тысяч человек… стоят себе на морозе и ждут у моря погоды.
Но я сейчас хочу повести разговор не о том почему три с половиной тысячи вооруженных гвардейцев дали себя разогнать как сченят, я хочу остановиться на месте действия, на СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ!
Площадь так названа потому что на ней расположены здания "Сената и Сенода".
Очень красивое и яркое здание, художники обычно его рисуют на фоне декабристов.
Но, как же так, здание то еще не было в 1825 году!
Зда́ния Сена́та и Сино́да — памятник архитектуры — здания в стиле позднего классицизма, расположенные на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Возведены в 1829–1834 годах. Соединены триумфальной аркой, перекинутой над Галерной улицей. Первоначально были построены для двух государственных органов управления Российской империи: Сената и Святейшего Правительствующего Синода. Последний крупный проект архитектора Карла Росси.
Ну конечно сейчас будут спорить… было было было здания старого Сената, просто похоже!
Вот читайте официальную историю – https://ru.wikipedia.org/wiki/Здания_Се
Что там было и что осталось поле наводнения на кануне это вопрос еще но вот Сената там точно не было, сенат или правильнее Здание Двенадцати коллегий — здание на Университетской набережной Васильевского острова в Санкт-Петербурге, выстроенное в 1722—1742 гг. для размещения петровских коллегий. Крупнейший по размерам памятник петровского барокко состоит из двенадцати идентичных трёхэтажных секций.
Вот оно, стоит до сих пор и не чихает…
Вот этот рисунок совсем смешной видать уж и не знали как же совместить здание сената и Исакиевский собор с площадью. Ну нет там такой площади, а надо что бы было.
Вот что пишут про то как здание из сената – коллегии превратилось в совсем другое…
Вначале строительство велось под руководством Доменико Трезини и Теодора Швертфегера, а завершали его Джузеппе Трезини и Михаил Земцов. Первое заседание коллегий в новом здании состоялось в 1732 году. Основное строительство было завершено к середине 1730-х годов. В 1737—1741 годах с западной стороны здания была пристроена двухэтажная галерея.
В 1804 году в здании расположился Педагогический институт, а в 1835 году здание было передано Санкт-Петербургскому университету. Для этой цели комплекс коллегий был переоборудован под руководством Аполлона Щедрина."
Вот тут то и маленькая оплошность… ну не может институт примять на себя университет. Наоборот может! Понятие институт к ВУЗу стали применять очень поздно, а раньше были университеты, в университете мог быть учительский институт но ни как не наоборот! Университет до сих пор находится в этом здании.
Получается либо время не то либо место не то.
Но у нас остался еще один город куда пришло известие о смерти императора – Москва, а вот в Москве то как раз есть старинное здание СЕНАТА и площадь рядом и собор.
Вот сенат…
Вот площадь и собор и смотрит все это дело на лобное место, где как бы стрельцам бошки рубили.
Не забыли еще из этой истории, что армия и СЕНАТ присягнули Константину!
Тут есть еще один моментик…Для руководства восстанием был избран диктатор — князь Сергей Трубецкой.
Князь Серге́й Петро́вич Трубецко́й (29 августа (9 сентября) 1790 года, Нижний Новгород — 22 ноября (4 декабря) 1860 года, Москва) — участник Отечественной войны 1812 года, полковник гвардии, дежурный штаб-офицер 4-го пехотного корпуса (1825)
Заметьте Трубецкой родом из Нижнего Новгорода (ополчение Минина и Пожарского помните? но об этом потом, потом)Вторая удивительная вещь это дата и место смерти – Москва 1860 год, то есть самого главного заговорщика и пальцем не тронули! Ну почти. А был то Трубецкой ох не прост…Трубецки́е — род литовских и русских князей-Гедиминовичей, изначально владевших Трубецким княжеством.
Основная масса декабристов были именно "поляки", а Константин то был царь Польский, не забывайте об этом!
Ну и еще маленький нюанс – храм, в Москве напротив Сената, все его знают…
Собо́р Покрова́ Пресвято́й Богоро́дицы, что на Рву (Покро́вский собо́р, разговорное — Собо́р Васи́лия Блаже́нного) — православный храм на Красной площади в Москве, широко известный памятник русской архитектуры. До XVII века назывался Троицким, так как первоначальный деревянный храм был посвящён Святой Троице. Был также известен как «Иерусалимский», что связано как с посвящением одного из его приделов, так и с совершавшимся в Вербное воскресенье крестным ходом к нему из Успенского собора Кремля с «шествием на осляти» Патриарха.
По странному стечению обстоятельств в Петербурге есть удивительно похожий храм!
Правда отношение он имеет к крови но крови то царской и вот странно то же к Александру, но уже второму! Собо́р Воскресе́ния Христо́ва на Крови́, или Храм Спа́са на Крови́ в Санкт-Петербурге — православный мемориальный однопрестольный храм во имя Воскресения Христова; сооружён в память того, что на этом месте 1 [13] марта 1881 года в результате покушения был смертельно ранен император Александр II (выражение на крови указывает на кровь царя). Храм был сооружён как памятник царю-мученику на средства, собранные по всей России.
Собор Воскресения христова, посвящен Александру второму, а построил его Александр третий!
Я пока только собираю информацию, сопоставляю, пытаюсь систематизировать, ищу противоречия и совпадения, но уж больно тема интересная!
Ведь Александр первый как бы не совсем умер, а ходят байки что воскрес в виде старца Федора Кузмича и не просто так канул в лету а отмечен – Фёдор Кузьмич за своё подвижничество в 1984 году канонизирован Русской православной церковью в лике праведных в составе Собора сибирских святых.
Надо копать глубже! лет на двести как минимум, окунуться в "смутное время" когда поляки Гидеминовичи Москву взяли!
Источник: mylnikovdm.livejournal.com
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то,что история у нас раком факт известный.
любое событие возьми и пристально приглядись,найдёшь1000 нестыковок.
так ты мил человек всё собери до кучи,а не частями выкладывай.