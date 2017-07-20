ГДЕ СЕНАТ ТАМ И РИМ.
18:51. 20 июля 2017 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у vaduhan_08 в ГДЕ СЕНАТ ТАМ И РИМ.
…"Сенат (лат. senatus, от senex — старик, совет старейшин) — один из высших государственных органов власти в Древнем Риме.
Создан из совета старейшин патрицианских родов в начале царского периода первым царём Рима — Ромулом — первоначально в его состав входило 100 человек."https://ru.wikipedia.org/wiki/С
енат_(Древний_Рим)
…"В период империи власть сената всё более ограничивалась, сосредоточиваясь в руках императора, хотя формально сенат продолжал считаться одним из высших государственных учреждений[1]. На самом деле, сенат превратился в собрание представителей знатных семейств, не имеющее большого политического влияния. Постановления сената сохранили силу законов, но принимались обычно по инициативе императора. Начиная с Октавиана Августа, фактический император Рима носил титул «принцепс» — то есть «первый из сенаторов».
При Диоклетиане (конец III века) сенат был превращён в городской совет Рима, при Константине (IV век) был учреждён сенат в Константинополе — «втором Риме», уравненный в правах с сенатом Рима."
Мои постоянные читатели уже знают что я больше доверяю материальным объектам чем "историческим описаниям", написать можно все что угодно и когда угодно. Названия городов меняются как перчатки, даже за свою короткую жизнь я успел пожить в городе который дважды сменил название – город "Горький" превратился в "Нижний Новгород".
Я решил поискать здания "Сената" где могли бы заседать за раз "сто лучших людей" совет старейшин так сказать.
Я решил поискать именно два здания сената – старое в "Риме" и новое в "Константинополе", но именно такие как и описано в истории древнего РИма – что бы оба Сената входили в состав одного "государственного образования" и были уравнены в правах.
Естественно начал я с современного Рима.
Когда в кино показывают жизнь древнего РИма то конечно же показывают это помпезное здание и все думают что это и есть то самое здание где заседали сенаторы в тогах! :::-)))
Но оказывается это совсем не так, это здание построил Муссолини… ну как ба достроил. Правильно называется этот домик – "Витториано (итал. Il Vittoriano) — монумент в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II. Располагается на Венецианской площади в Риме, на склоне Капитолийского холма. Проект был разработан Джузеппе Саккони в ампирном духе древнеримской архитектуры. Строительство продолжалось с 1885 по 1935 годы. Частью монумента является двенадцатиметровая бронзовая конная статуя короля. Под ней находится могила Неизвестного солдата, так называемый «Алтарь Отечества»."
То есть ПЕРВЫЙ КОРОЛЬ ИТАЛИИ это – Виктор Эммануил II (итал. Vittorio Emanuele II; 14 марта 1820, Турин, Сардинское королевство — 9 января 1878, Рим, Италия) — король Сардинского королевства (Пьемонта) c 1849 года, из Савойской династии; первый король единой Италии нового времени с 1861 года (столица — Турин, с 1865 года — Флоренция, с 1871 — Рим).https://ru.wikipedia.org/wiki/Викт
ор_Эммануил_IIВиктор Эммануил родился в 1820 году и ещё наследным принцем проявил в войне с Австрией в 1848—1849 годах выдающуюся храбрость. 8 октября 1845 года был награждён орденом Св. Андрея Первозванного.
Причем именно этот "первый король" и провозгласил Рим столицей Италии…"Хотя в одном из первых же заседаний парламента Рим и был назван «столицей Италии», но он был занят французскими войсками" там же.
А как же раньше называлась местность где сейчас находится Рим – Папская область — теократическое государство, существовавшее в Центральной Италии и возглавлявшееся папой Римским.https://ru.wikipedia.org/wiki/П
апская_область
В РИме сейчас есть здание сената – называется "Дворец Сенаторов" http://tisamsebegid.ru/rim/dvorec-senat
orov
В XII веке дворец начали использовать для заседаний муниципалитета Рима и в качестве резиденции для Сенатора (высший представитель муниципалитета). В конце XV века реконструкция Капитолийской площади, которая происходила под руководством Микеланджело Буонарроти, затронула и Дворец Сенаторов. Великий архитектор разработал подробный проект преобразования здания, но приступить к его реализации не успел. Этим занялись уже в начале XVI века итальянские архитекторы Джакомо дела Порта и Джироламо Райнальди.
Этот маленький домишко как раз и подходит к описанию – заседаний муниципалитета Рима и в качестве резиденции для Сенатора (высший представитель муниципалитета). ТО есть заседаниями СЕНАТА там и не пахло, там сидел местный сенатор ( один из ста, наместник так сказать) и проходили заседания муниципалитета, как и положено для латинской провинции РИМА! Кто такие "Латины" я уже писал http://vaduhan-08.livejournal.com/32310
4.html
Однако есть еще здание Сената, здание незаслуженно обойденное историками и именно это здание полностью отвечает всем требованиям – это "Сенатский дворец" в Московском кремле!
Я уже писал о декабристах на Сенатской площади и где это происходило на самом деле – http://vaduhan-08.livejournal.com/30278
6.html
Сена́тский дворе́ц — здание на территории Московского Кремля, построенное по проекту русского архитектора Матвея Казакова в 1776—1787 годах. Дворец выполнен по заказу императрицы Екатерины Великой в характерном для того времени классическом стиле. По первоначальному замыслу здание должно было служить резиденцией высшего органа государственной власти Российской империи — Правительствующего сената, откуда и получило своё название. За время своего существования его стены увидели немало государственных деятелей и вмещали различные органы государственной власти. В XIX веке дворец нарекли «зданием присутственных мест» (так в ту пору назывались здания, вмещавшие органы административного управления и местные суды)
Здание построено по классической римской технологии – сводчатые потолки ( проката то еще толком не было для тавровых балок)
Здание имеет два зала с куполами по типу "Пантеон", как и положено для двух палат.
История здания тут – https://ru.wikipedia.org/wiki/Сенатский
_дворец
Однако в 1836 году был построено еще одно здание в новой столице, как раз в царствие "Константина" – "Зда́ния Сена́та и Сино́да — памятник архитектуры — здания в стиле позднего классицизма, расположенные на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Возведены в 1829–1834 годах. Соединены триумфальной аркой, перекинутой над Галерной улицей. Первоначально были построены для двух государственных органов управления Российской империи: Сената и Святейшего Правительствующего Синода. Последний крупный проект архитектора Карла Росси."https://ru.wikipedia.org/wiki/Зд
ания_Сената_и_Синода
Полномочия между существующими сенатами были разделены, все как по писаному Момзеном!
Ради чистоты эксперимента я копался и искал еще где либо здания Сената в таком же классическом виде и построеных ранее средины 19 века, но не нашел! В Стамбуле – " якобы, старом Константинополе" я нашел только "реконструкции", где там, по прикидкам историков был "Византийский Сенат"
Продолжу свои поиски, уж больно невероятная история получается! Если кто нибудь найдет где нибудь старые здания Сенатов, старше средины 19 века я буду очень рад!
И да… что еще хотел сказать… читайте по ссылкам, лентяи, расширяйте свои познания!!!
Создан из совета старейшин патрицианских родов в начале царского периода первым царём Рима — Ромулом — первоначально в его состав входило 100 человек."https://ru.wikipedia.org/wiki/С
…"В период империи власть сената всё более ограничивалась, сосредоточиваясь в руках императора, хотя формально сенат продолжал считаться одним из высших государственных учреждений[1]. На самом деле, сенат превратился в собрание представителей знатных семейств, не имеющее большого политического влияния. Постановления сената сохранили силу законов, но принимались обычно по инициативе императора. Начиная с Октавиана Августа, фактический император Рима носил титул «принцепс» — то есть «первый из сенаторов».
При Диоклетиане (конец III века) сенат был превращён в городской совет Рима, при Константине (IV век) был учреждён сенат в Константинополе — «втором Риме», уравненный в правах с сенатом Рима."
Мои постоянные читатели уже знают что я больше доверяю материальным объектам чем "историческим описаниям", написать можно все что угодно и когда угодно. Названия городов меняются как перчатки, даже за свою короткую жизнь я успел пожить в городе который дважды сменил название – город "Горький" превратился в "Нижний Новгород".
Я решил поискать здания "Сената" где могли бы заседать за раз "сто лучших людей" совет старейшин так сказать.
Я решил поискать именно два здания сената – старое в "Риме" и новое в "Константинополе", но именно такие как и описано в истории древнего РИма – что бы оба Сената входили в состав одного "государственного образования" и были уравнены в правах.
Естественно начал я с современного Рима.
Когда в кино показывают жизнь древнего РИма то конечно же показывают это помпезное здание и все думают что это и есть то самое здание где заседали сенаторы в тогах! :::-)))
Но оказывается это совсем не так, это здание построил Муссолини… ну как ба достроил. Правильно называется этот домик – "Витториано (итал. Il Vittoriano) — монумент в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II. Располагается на Венецианской площади в Риме, на склоне Капитолийского холма. Проект был разработан Джузеппе Саккони в ампирном духе древнеримской архитектуры. Строительство продолжалось с 1885 по 1935 годы. Частью монумента является двенадцатиметровая бронзовая конная статуя короля. Под ней находится могила Неизвестного солдата, так называемый «Алтарь Отечества»."
То есть ПЕРВЫЙ КОРОЛЬ ИТАЛИИ это – Виктор Эммануил II (итал. Vittorio Emanuele II; 14 марта 1820, Турин, Сардинское королевство — 9 января 1878, Рим, Италия) — король Сардинского королевства (Пьемонта) c 1849 года, из Савойской династии; первый король единой Италии нового времени с 1861 года (столица — Турин, с 1865 года — Флоренция, с 1871 — Рим).https://ru.wikipedia.org/wiki/Викт
Причем именно этот "первый король" и провозгласил Рим столицей Италии…"Хотя в одном из первых же заседаний парламента Рим и был назван «столицей Италии», но он был занят французскими войсками" там же.
А как же раньше называлась местность где сейчас находится Рим – Папская область — теократическое государство, существовавшее в Центральной Италии и возглавлявшееся папой Римским.https://ru.wikipedia.org/wiki/П
В РИме сейчас есть здание сената – называется "Дворец Сенаторов" http://tisamsebegid.ru/rim/dvorec-senat
В XII веке дворец начали использовать для заседаний муниципалитета Рима и в качестве резиденции для Сенатора (высший представитель муниципалитета). В конце XV века реконструкция Капитолийской площади, которая происходила под руководством Микеланджело Буонарроти, затронула и Дворец Сенаторов. Великий архитектор разработал подробный проект преобразования здания, но приступить к его реализации не успел. Этим занялись уже в начале XVI века итальянские архитекторы Джакомо дела Порта и Джироламо Райнальди.
Этот маленький домишко как раз и подходит к описанию – заседаний муниципалитета Рима и в качестве резиденции для Сенатора (высший представитель муниципалитета). ТО есть заседаниями СЕНАТА там и не пахло, там сидел местный сенатор ( один из ста, наместник так сказать) и проходили заседания муниципалитета, как и положено для латинской провинции РИМА! Кто такие "Латины" я уже писал http://vaduhan-08.livejournal.com/32310
Однако есть еще здание Сената, здание незаслуженно обойденное историками и именно это здание полностью отвечает всем требованиям – это "Сенатский дворец" в Московском кремле!
Я уже писал о декабристах на Сенатской площади и где это происходило на самом деле – http://vaduhan-08.livejournal.com/30278
Сена́тский дворе́ц — здание на территории Московского Кремля, построенное по проекту русского архитектора Матвея Казакова в 1776—1787 годах. Дворец выполнен по заказу императрицы Екатерины Великой в характерном для того времени классическом стиле. По первоначальному замыслу здание должно было служить резиденцией высшего органа государственной власти Российской империи — Правительствующего сената, откуда и получило своё название. За время своего существования его стены увидели немало государственных деятелей и вмещали различные органы государственной власти. В XIX веке дворец нарекли «зданием присутственных мест» (так в ту пору назывались здания, вмещавшие органы административного управления и местные суды)
Здание построено по классической римской технологии – сводчатые потолки ( проката то еще толком не было для тавровых балок)
Здание имеет два зала с куполами по типу "Пантеон", как и положено для двух палат.
История здания тут – https://ru.wikipedia.org/wiki/Сенатский
Однако в 1836 году был построено еще одно здание в новой столице, как раз в царствие "Константина" – "Зда́ния Сена́та и Сино́да — памятник архитектуры — здания в стиле позднего классицизма, расположенные на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Возведены в 1829–1834 годах. Соединены триумфальной аркой, перекинутой над Галерной улицей. Первоначально были построены для двух государственных органов управления Российской империи: Сената и Святейшего Правительствующего Синода. Последний крупный проект архитектора Карла Росси."https://ru.wikipedia.org/wiki/Зд
Полномочия между существующими сенатами были разделены, все как по писаному Момзеном!
Ради чистоты эксперимента я копался и искал еще где либо здания Сената в таком же классическом виде и построеных ранее средины 19 века, но не нашел! В Стамбуле – " якобы, старом Константинополе" я нашел только "реконструкции", где там, по прикидкам историков был "Византийский Сенат"
Продолжу свои поиски, уж больно невероятная история получается! Если кто нибудь найдет где нибудь старые здания Сенатов, старше средины 19 века я буду очень рад!
И да… что еще хотел сказать… читайте по ссылкам, лентяи, расширяйте свои познания!!!
Источник: mylnikovdm.livejournal.com