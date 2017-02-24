Растение в запечатанной бутылке растет без полива более 40 лет

В Великобритании живет 80-летний садовник-любитель Дэвид Латимер, у которого есть теперь уже всемирная достопримечательность — «чудо-сад» в большой бутыли. Что же в этом необычного, ведь свой собственный садик в бутылке научились выращивать многие?

Оригинальность «чудо-сада» Дэвида Латимера заключается в том, что бутыль не открывалась и держится запечатанной уже более сорока лет.

В уже далеком 1960 году Дэвид Латимер решил посадить сад в бутылке – просто так, от нечего делать. В качестве стеклянной колбы он использовал сорокалитровую бутыль из-под серной кислоты. Он положил в нее земляную смесь, в качестве удобрения взял жидкий компост. Компоста было много, почти половина бутылки. Дэвид сознательно использовал всего 140 миллилитров воды. Осторожно, с помощью проволоки, садовод посадил саженцы внутри стеклянной колбы.

Начало эксперимента было не очень удачным. Дэвид пытался укоренить в бутылке и пилею, и плющ, и хлорофитум. Хлорофитум, прожив в бутылке целых два года, все-таки пропал. И тогда Дэвид Латимер посадил в бутыль самую обыкновенную комнатную традесканцию.

Традесканция продолжала расти, пока не наполнила весь объем бутыли. Дэвид поливал её лишь два раза за это время: при посадке и в начале 70-х годов прошлого столетия. Через двенадцать лет, после того, как полил свою традесканцию во второй раз, Дэвид наглухо закрыл свою бутыль, чтобы посмотреть, как поведет себя растение в полной изоляции от окружающего мира. И вот уже прошло более сорока лет с тех пор, как растение продолжает прекрасно расти и развиваться.

Бутыль с «чудо-садом» стоит примерно в двух метрах от окна, так что традесканции солнечного света вполне хватает. Чтобы побеги и листья росли равномерно по всему объему бутыли, Дэвид иногда поворачивает её разными сторонами к свету. Больше никакого ухода за «чудо-садом» нет.

В бутыли за это время образовалась своего рода экосистема в миниатюре. Несмотря на то, что растение изолировано от окружающего мира стенками бутыли и пробкой, оно поглощает солнечный свет, а с его помощью осуществляется фотосинтез. В процессе фотосинтеза растением выделяется кислород. Выделение кислорода сопровождается увлажнением воздуха в бутыли. Влага скапливается на стенках бутыли и «проливается дождём» – стекает по стеклянным стенкам вниз, в почву.

Листья и побеги, растущие в середине бутыли и не получающие достаточно солнечного света, опадают и перегнивают на поверхности почвенного слоя в бутыли. Перегнивание опавших листьев сопровождается выделением углекислого газа, который также используется для работы фотосинтеза и питания. Именно цикл фотосинтеза играет решающую роль в миниатюрной экосистеме, сложившийся в бутыли. Традесканция живет благодаря питательным веществам, которые сама же и создает.

На фотографиях видно, что традесканция очень хорошо себя чувствует, не получая полива и свежего воздуха более сорока лет. Эксперимент Дэвида Латимера продолжается.