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«Звёздные врата»: как ЦРУ разведывало обстановку на Марсе в 1980-х годах

03:00. 7 февраля 2017 Просмотров - 389 Нет комментариев Опубликовал:
«Звёздные врата»: как ЦРУ разведывало обстановку на Марсе в 1980-х годах | Русская весна

В архивах ЦРУ содержится более 13 миллионов страниц документов, у которых истёк срок секретности.

Кроме стандартных аналитических справок и отчётов о деятельности агентства во времена Корейской и Вьетнамской войн, в них обнаружились и неожиданные материалы.

В частности, ЦРУ США в 1988 году прибегло к весьма необычным методам для того, чтобы разведать обстановку на Марсе.

RT ранее знакомил читателей с наблюдениями агентства за НЛО над Гималаями и изучением паранормальных явлений.

Для изучения телепатии, телекинеза, экстрасенсорного восприятия и других паранормальных способностей человека в 1978 году армия США начала работу над проектом Stargate («Звёздные врата») на военной базе Форт-Мид в штате Мэриленд. Спустя некоторое время участие в проекте приняло и ЦРУ.

Один из документов опубликованного архива включает в себя отчёт о сеансе так называемого удалённого наблюдения, в ходе которого экстрасенс с помощью своих способностей пытался «увидеть» места, за которыми невозможно было вести наблюдение обычными методами.

Ниже приведены выдержки из документа под названием «Исследование Марса. 22 мая, 1988 год».

«Метод получения информации о площадке: запечатанный конверт с координатами внутри. Конверт был выдан подопытному перед опросом и вскрыт только после его окончания. Внутри содержалась карточка размером 3×5 cо следующей информацией:

Планета Марс.
Время наблюдения — примерно 1 миллион лет до нашей эры.

Отдельные географические координаты, представляющие интерес для запросивших данную информацию, были устно переданы подопытному во время опроса», — говорится на титульной странице документа.


Далее следует расшифровка аудиозаписи, которая велась в ходе сеанса. Агент ЦРУ передаёт подопытному запечатанный конверт с заданием, просит сконцентрировать на нём внимание и называет координаты — 40,89 северной широты и 9,55 градуса западной долготы.

«Я сказал бы, что это похоже на нечто вроде пирамиды. Очень высокая, стоит в каком-то подобии низины. Цвет желтоватый, охристый», — отвечает подопытный.

Агент далее просит его мысленно переместиться во времени к отметке, указанной в запечатанном конверте.


Подопытный описывает пыльную бурю и ураган, которые, по его словам, являются следствием геологической катастрофы. Снова «переместившись» во времени по указанию агента, он описывает «большие гладкие объекты, стены и углы» огромного размера, которые он называет мегалитами.

Далее агент ЦРУ просит специалиста переместиться в соответствии со следующими координатами: 46,45 градуса северной широты и 353,22 восточной долготы.

«Я нахожусь на дне глубокого каньона. Смотрю вверх и вижу огромную крутую стену, которая простирается в обе стороны до горизонта. В этой стене высечено здание. Огромные здания, без всяких орнаментов, просто огромные секции гладкого камня», — отвечает подопытный.


На координатах 45,86 градуса северной широты и 354,1 восточной долготы подопытный сообщает о ещё одном мегалите.

«Похоже на конец очень широкой дороги, и там стоит маркер, очень большой, на ум приходит Монумент Вашингтона, похоже на обелиск», — приводятся в документе слова экстрасенса.


При координатах 15 градусов северной широты и 198 градусов восточной долготы подопытный фиксирует: «Очень интересная штука, похоже на акведуки, такие каналы с закруглённым дном. На горизонте вижу остроконечные шпили. Сам горизонт какой-то странный, всё как в тумане».


На координатах 80 градусов южной широты и 64 градусов восточной долготы экстрасенс сообщает, что видит несколько пирамид большого размера. Агент ЦРУ под запись отмечает, что экстрасенс начинает от усталости терять способность концентрироваться, и предлагает дать ему возможность исследовать его видения без привязки к координатам. Агент далее даёт указание подопытному мысленно войти в одну из пирамид.

«Внутри много различных помещений. Но в них нет никакой мебели или объектов, это просто функциональное пространство для спячки. Не могу определить, очень сырая информация; вижу бури, ужасные бури, и сон во время бурь», — делится своими впечатлениями специалист.


Далее экстрасенс следует за группой жителей планеты, которые пытаются найти новое место для жизни, однако оказываются на ещё более волатильном небесном теле с вулканами, сейсмическими разломами и странными растениями. Агент просит установить с одним из инопланетян контакт, однако подопытный отвечает, что тот на контакт не идёт, так как экстрасенс кажется ему лишь галлюцинацией. После этого сотрудник ЦРУ голосовой командой возвращает подопытного в настоящее время — 22 мая 1988 года.

Проект «Звёздные врата» был запущен в конце 1970-х годов после того, как ЦРУ получило сообщения о том, что СССР тратил до 60 млн рублей в год на исследования в области «психотроники». Подразделение располагалось на базе Форт-Мид в Коннектикуте, им руководил генерал-майор Альберт Стаблбайн и его помощник, лейтенант Фредерик Атуотер. Сослуживцы вспоминают, что оба офицера отличались заметной широтой взглядов и были приверженцами философско-религиозного течения нью-эйдж (New Age). В период активной работы над проектом в нём участвовали около 20 военных и гражданских специалистов. В 2004 году британский гонзо-журналист Джон Ронсон написал о проекте книгу под названием «Люди, которые смотрели на козлов» («The men who stare at goats»), которая в 2009 году была экранизирована.

Джефф Бриджес и Джордж Клуни в фильме «Безумный спецназ», 2009 год. 

В фильме, вышедшим в российский прокат под названием «Безумный спецназ», главные роли исполнили Джордж Клуни, Юэн Макгрегор, Джефф Бриджес и Кевин Спейси. Одной из самых запоминающихся сцен фильма стал эпизод, в котором Стивен Лэнг, игравший роль руководителя проекта генерала Стаблбайна, пытается с помощью силы мысли пробежать сквозь стену своего кабинета.

«Звёздные врата» закрылись в 1995 году, после того как ЦРУ пришло к выводу, что проект не принёс каких-либо значимых результатов, а его руководителей заподозрили в подгонке данных различных экспериментов под поставленные задачи.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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