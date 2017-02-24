Друг правды и сербского народа
09:55. 24 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Болельщики "Црвены Звезды" в память о Чуркине. Надпись на растяжке – "Друг правды и сербского народа. Покойся с миром. Виталий Чуркин. 1952-2017"
PS. Место Чуркина на посту постоянного представителя РФ в Совете Безопасности ООН занял его заместитель Петр Ильичев.
PS2. Похороны Чуркина пройдут сегодня в Москве на Троекуровском кладбище.
PS3. На тему вопросов об увековечивании, в органы власти уже поступил ряд предложений, которые сейчас рассматриваются. Так что появление памятника, памятной доски или улицы Чуркина в Москве представляется вопросом времени.
Источник: colonelcassad.livejournal.com