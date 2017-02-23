Новости Украины и Новороссии 23 февраля 2017

Если Киев отрежет нас от мобильной связи, мы готовы заменить украинский трафик российским, — Минсвязи ДНР

Донецкая Народная Республика готова полностью заменить украинский трафик российским в случае блокировки доступа пользователей к сетям мобильных операторов. «На данный момент мы имеем возможность в полном объеме заменить украинский трафик российским, при этом без потери качества сервиса», — сообщил агентству ДАН министр связи ДНР Виктор Яценко, комментируя сбой в работе оператора «Lifecell». Читайте также: Под Горловкой вспыхнули бои, ВСУ обстреливают Докучаевск и Ясиноватский блокпост (+ВИДЕО) Напомним, что накануне в результате диверсии украинских военных в районе Ясиноватой на территории ДНР произошел сбой в работе мобильного оператора «Lifecell». В оперативном командовании Республики не исключили, что диверсия осуществлена лицами, причастными к «торговой блокаде» Донбасса.

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Украинский министр рассказал о потерях после присоединения Крыма к РФ

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что из-за перехода Крыма в состав России Украина потеряла 100 миллиардов долларов.

«Предварительную оценку мы сделали только по Крыму — около 100 миллиардов долларов. Эта сумма будет еще уточняться на стадии принятия решения», — отметил Петренко.

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Немецкие СМИ: украинские фашисты вернулись к организованной преступности, из которой они и вышли

Акции националистов в очередной раз «прославили» Украину в европейской прессе. На годовщину майданного захвата власти неонацисты, проводившие свой марш в Киеве, потребовали ужесточения войны на Донбассе, пишет немецкое издание Junge Welt.

В среду почти десять тысяч фашистов провели демонстрацию в украинской столице. Они прошли от центра к парламенту и несколько часов держали его в окружении. Правые были частично вооружены, но оружие не применяли. Несколько тысяч полицейских и солдат удерживали протестующих на дистанции от Верховной Рады, сообщает Junge Welt.

Призыв о проведении демонстрации по случаю третьей годовщины захвата власти так называемым Евромайданом прозвучал от трех крупнейших фашистских организаций Украины, а именно от партии «Свобода», «Правого сектора»* и образованного на базе батальона «Азов» «Национального корпуса». Все три силы в унисон требовали усиления экономической блокады повстанческих регионов Донбасса, а также разрыва дипломатических отношений с Россией и «борьбы до победного конца». Помимо политических звучали и социальные требования: прекратить торговлю землей и реформы страны, навязываемые Международным валютным фондом, сообщает корреспондент немецкого СМИ.

Критикуя правительство Украины, протестующие позволяли себе антисемитские выходки. «Козаки, доколе Украиной будут управлять гройсманы», не — кричал один из выступающих под одобрительные возгласы присутствующих, намекая на премьер-министра страны.

Как уточняет Junge Welt: «миф о казаках является центральной декорацией украинской «идентичности» со времен восстания Богдана Хмельницкого в 17 столетии, с которым связаны антиеврейские погромы, которые в то время стоили жизни пятидесяти тысячам людей».

Во время собрания перед парламентом, близкие к фашистским силам депутаты приняли «ультиматум» с требованиями к правительству. Так, депутат Андрей Билецкий, являющийся сооснователем батальона «Азов» и вероятным организатором кровавой акции в Одессе в 2015 году, объявил о начале «борьбы против власти», краткосрочными целями которой являются «самороспуск парламента» и «отстранение от должности президента Петра Порошенко».

Впрочем, громкие слова не означают, что у фашистов есть достаточно сил для путча. Причиной этому является их раздробленность и коррупция. С другой стороны, переплетение структур фашистов с официальной властью демонстрирует, что путч собственно и не нужен. Ведь украинскому правительству за прошедшие годы удалось подчинить себе фашистские воинствующие группы, при этом в ход шли как финансовые аргументы, так и шантаж угрозами открытия уголовных дел, в том числе и против руководства данных группировок, — пишет автор немецкого издания.

Символом данного симбиоза является министр внутренних дел Арсен Аваков, вливший добровольческие батальоны в Национальную гвардию, с помощью чего ему удалось получить в распоряжение опробованную в боях фактически частную армию. Украинским спецслужбам также приписывают контроль над фашистскими группировками, правда, не такими влиятельными.

А пока что украинские фашисты снова вернулись в организованную преступность, из которой они собственно изначально и вышли. Для них война на Донбассе это, в первую очередь — источник доходов, резюмирует Junge Welt.

В заключение остается разве что только высказать предположение о том, что каждый подобный марш «патриотов» только приближает дату предоставления вожделенного «безвиза» и усиливает стремление Евросоюза еще больше интегрировать Украину в большую европейскую семью.

Юрий Абрамович, ИА «Антифашист»

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Днепровский меткомбинат приостановил производство из-за блокады Донбасса

Из-за торговой блокады Донбасса существует угроза полной остановки Днепровского металлургического комбината. Об этом сообщила пресс-служба комбината. Для бесперебойной работы комбината нужен кокс, который он закупает у ОАО «Евраз Южкокс» и в Польше. Однако из-за нехватки средств и высокой стоимости кокса, эти поставки нерегулярны. «Проблема с обеспечением сырья для нашего предприятия будет не такой острой, если возобновит свою работу ПАО „Алчевсккокс” и будут налажены поставки кокса на ПАО „ДМК”. В этом случае возрастут объемы поставок сырья и уменьшится его себестоимость», — говорится в сообщении. Также сообщается, что предприятие ожидает от государства возмещение налога на добавленную стоимость. Перечисление этих средств на счета комбината поможет избежать остановки предприятия. Читайте также: Россия решила поставлять коксующийся уголь напрямую в Донбасс

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В Совфеде высмеяли заявление Порошенко о «войне с Россией»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко об угрозе «полномасштабной войны» с Российской Федерацией. «Порошенко любит порассуждать о возможности „полномасштабной войны“ с Россией. Саакашвили тоже любил. Напрасно: у обоих — масштаб не тот», — написал он на своей странице в соцсети. Как ранее сообщала «Русская Весна», Порошенко заявил о «росссийской угрозе», которая «сочится» и «нависает» со всех сторон. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко в отчаянии, — украинский политолог

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Захарова ответила на отжиг Климкина об «украинской» поговорке

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала слова главы МИД Украины Павла Климкина — она уличила министра в том, что он назвал украинской старинную латинскую поговорку.

«Вчера глава МИД Украины П. Климкин в антироссийском экстазе договорился до того, что назвал выражение «О мертвых или хорошо или ничего» «украинской пословицей». Латынь они, видимо, тоже люстрировали», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Климкин, объясняя, почему Украина не стала выпускать заявление председателя Совета безопасности ООН (в феврале этот пост занимает Украина) по поводу кончины российского постпреда Виталия Чуркина, напомнил «украинскую поговорку» — «О мертвых или хорошо или ничего».

На самом деле это выражение (в оригинале De mortuis aut bene, aut nihil) пришло к нам из латыни – древнеримские авторы, в свою очередь, приписывали его греку Хилону (VI век до н.э.), одному из семи мудрецов древности. Авторству этого же мудреца принадлежит наставления «сдерживай язык, особенно в застолье», а также знаменитая «познай самого себя».

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