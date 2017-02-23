Как отдохнуть в Крыму недорого без смс и регистрации

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К 3-й годовщине начала Русской весны.Путевые заметки российского добровольца, который в феврале 2014 года поехал вступать в Самооборону Крыма.Лет 6 назад я переехал жить в деревню, наивно полагая, что в ней нет работы. а так, я обычный питерский задрот 1980г выпуска, без особого воспитания и образования, с кашей в голове. за то у меня прекрасная жена из северной Европы и красивые светловолосые детки. я сплю до обеда и жру только домашнее.За событиями на майдане я следил внимательно через призму ленты.ру. нужно заметить, что на тот момент это был откровенно русофобский ресурс (после смены состава они, хотя бы, пытаются это скрывать). у них был корреспондент на майдане, который писал восторженную хуйню, но фотографии с бандерой и прочие прелести от меня не укрылись. мне с самого начала было примерно понятно, чем всё кончится. тем более, я много работал с хохлами, и знал, чего от них можно ожидать.Я и сам, примерно на половину, хохол, что видно внешне и ощущается внутренне. слава генетике, когда у меня срывает планку, у окружающих появляется возможность узнать, что такое русский дух, и почему у нас такой красивый глобус.То, что ехать нужно, я понял после того, как прочитал слова Яроша и поездах дружбы и увидел лица бойцов Меджлиса. выехать смог только 1 марта, потому что ждал зарплату (сами понимаете, как денег не хватает).Купил в дорогу 3 сорта колбасы (итальянскую и испанскую) и несколько сортов французского сыра с плесенью, какого точно, не помню, но от моего любимого "руи" пришлось воздержаться, потому что он воняет так, что меня бы выгнали из купе, несколько 250-граммовых шоколадок "Риттер-спорт" с фундуком и миндалём (на них была хорошая скидка), разного китайского чая в таблетках и ещё другой нормальной жратвы. в аптеке взял аспаркам, аскорутин, пару бинтов и гражданских ИПП с одной подушечкой. несколько драных дачных футболок, рабочую обувь со стальным подноском, пару джинсов, тапочки, кружку, ложку и офигенную глубокую тарелку из нержавейки, которую спер из ПМП погранотряда во время службы. в результате, у меня получилась небольшая и лёгкая спортивная сумка. ещё пару ножиков хозяйственного назначения в карман, армянские ботинки на ноги, деньги по разным карманам. военник ума хватило не брать, билет я купил в плацкарт, из жадности.В вагоне чувствовалось напряжение. в основном, ехали люди постарше меня, и они понимали, куда они едут. Кто-то отвез внуков и возвращался домой, кто-то ехал за ними, напротив меня ехала женщина, крымская татарка советского воспитания, которая объяснила мне, что в среде татар не так всё однозначно, и далеко не все за Украину. до границы все терпели, после границы пошли разговоры. В целом, все были настроены пророссийски, кроме одного молодого парня из Запорожья, которого учили всем вагоном. Я старался молчать, чтобы не спалиться, на вопросы отвечал, что еду в гости. Когда украинский пограничник спросил о цели приезда, я сказал, что еду помочь родственникам с переездом (ну, не врать же). он заглянул в мою сумку с тарелкой, рваными майками, бинтами и пошёл дальше, даже показывать фокусы с перекладыванием ножей не пришлось.С поезда я сошёл в темное время суток в Джанкое. никаких беспорядков не было, но общая нервозность чувствовалась. На автовокзале мне сказали, что автобусы не ходят. Встретил срочника украинских ВВ, который рассказал мне, что стоял в Киеве, там их жгли, сейчас едет домой. Выражал восхищение российскими десантниками, которых увидел в Крыму. Глаз у него был немного сумасшедший, наверное, он успел увидеть мирные протесты с нужного ракурса. Потом появился случайный автобус до Армянска, всего за 25 гривен. я сел в него и заснул. В Армянске было то же тихо, я пошлялся и вышел на трассу. Там ловила машины пьяная девушка, но она пропустила меня вперёд (ахах). В течении получаса остановился грузовой микроавтобус до Симферополя.На встречу нам, в сторону Перекопа, ехали всякие большие машины без ближнего света, некоторые еще что то тащили за собой. Хочу заметить, что хохлы, в основном, очень плохо управляют автомобилем, наверное, из-за высоких цен на топливо и маленького дохода, что не дает накатать необходимый минимум. В общем, ехал водитель микроавтобуса немного стремновато. узнав, что я из России, водитель лет 45 из днепропетровска всю дорогу рассказывал, как он будет убивать русских со своими сыновьями из засад, какие мы лохи и все умрем. Я врубал пацифиста и продолжал движение, ломая голову над тем, дать этой скотине в конце 100 гривен или выпустить кишки под руль.В Симферополе я оказался, опять же, в тёмное время суток (всё-таки, Крым небольшой), в районе жд вокзала. Сдал сумку к камеру хранения и пошёл гулять по городу. никаких беспорядков, стрельбы и тп не было, обычная тишина курортного города в межсезонье. Видел несколько автомобилей с флагами РФ на местных номерах. на мой вопрос об обстановке один из таксистов ответил, что в стране творится фигня. К утру мне стало скучно, я вернулся на вокзал, купил билет до Киева на вечер, снял номер в привокзальной гостинице, принял душ, нажрался от души колбаски с сыром и зелёным чаем и лег поспать.Проснувшись до обеда, вышел поменять деньги на площадь и увидел группу мужчин под российским флагом. я подошёл к ним и спросил, есть ли кого отпиздить. Они рассмеялись. Так я вступил в самооборону Крыма. Мы сразу сели в автобус и поехали веселиться. Конечно, основные трудности и риск у симферопольских самообороновцев прошли до моего приезда, а безвозвратная потеря случилась после моего отъезда. Но, все равно, мне очень приятно, что свою копеечку в копилку общего успеха забросить таки получилось.В первую очередь, супруге, которая меня отпустила одного и старалась не ревновать.Сразу хочу оговориться, если я о ком умолчал, это не значит, что я не понял или забыл. возможно, я просто не знаю, можно об этом писать, или нет, и на всякий случай, не написал.В общем, считаю нужным отметить очень грамотные действия руководства, которое, несмотря на небольшой численный состав самообороны, умудрялось создать максимальный эффект присутствия. в течение дня мы постоянно находились в движении, успевая поработать в нескольких местах. Понятно, что мы решали не самые серьезные задачи, но, в целом, нас использовали по назначению. С полицией в эти дни были некоторые проблемы, а использование военнослужащих для полицейской операции таит в себе немало минусов. огромную роль сыграла партия "Русское Единство". В РФ любое "патриотическое" движение где-нибудь, да прячет свастику, и занимается канализацией этого самого патриотического движения, в Крыму же всё было по честному. Члены партии занимались не измерением носов, а обеспечением горячего питания и скамейки под зад.В составе роты был и крымский татарин, и русские, и украинцы (хоть я и считаю, что их не существует). может. еще кто был, но не рассказал. Было, конечно, несколько лишних людей, на мой взгляд, но особого влияния на общий облик подразделения они не оказывали. некоторых при мне исключили за прогулы или нарушения дисциплины. Граждан РФ в нашей роте было всего несколько человек, то есть, абсолютное большинство были местные. всё время было чувство локтя, было понятно, что эти люди не подведут, и они не подвели. Кормежка первые дни была не очень (но руководство старалось), потом наладилась, в последние дни я съедал аж по 4 обеда, всегда был запас еды и её выбор.Не укрылся от моих глаз удивительный для меня факт: концентрация патриотов России в Крыму гораздо больше, чем в самой России. Конечно, можно объяснять этот факт, что негатив 90х годов 20 столетия у них связан с Украиной, но это не будет правдой. все они прекрасно понимали, что в России полно проблем и будущее туманно, но своя рубаха ближе к телу, а баварское не попадет в желудок через перерезанный пищевод.Честно говоря, я всё время боялся, что людей просто кинут. у меня была возможность уехать в свою деревню, остальные поставили на карту свои дома и семьи. Многие вспоминали события 92 года, про которые я почти ничего не знал и не знаю, в силу объективных причин. Если кто испытывал жгучую обиду за родину, солдатам которой на нац. окраинах выливали на головы из окон помои, тот поймёт меня. Однажды один из командиров спросил меня. что я думаю на этот счёт, я отшутился, что, если танчики приехали, то солярка должна отбиться. Он потом вспоминал, смеялся.В гостинице я держал вещи еще одну ночь (ночевали на объекте), после меня определили к ополченцу Лёне, который в свои 49 был холостяком и имел отдельную квартиру. Для меня в новинку были счетчики на газ и воду (в спб безлимитка стоит копейки), за то, приятно удивил тот факт, что у Лёни дома чисто, как в аптеке, а пищу он готовит сам, непосредственно, перед каждым приёмом пищи, из натуральных продуктов. В общем, "воевали" мы достаточно комфортно: утром завтрак, на автобусе на развод, к 22-23 почти всегда мы были дома, каждый день я разорял Лёню на ванну, а он ещё за мной, семейной свиньей, убирал срач. в общем, санаторий, только без блекджека и шлюх. Лёне респект и уважуха.Кстати, администратора гостиницы я потом видел на митинге в поддержку присоединения к РФ. Спасибо ей.В один из первых дней я впорол косяка. наша рота блокировала военную часть в Симферополе. там же были активные движения за и против. Мне предложили облить зелёнкой депутата Гончаренко. дали баночку этой чудесной жидкости и объяснили, что у него берут интервью. Я не знал, как он выглядит и облил не того. Хорошо, что ситуацию спас командир соседней роты. он уработал этого урода отличной двоечкой (видео есть на ютубе), пока я извинялся перед облитым парнем. Гончаренко стали выводить менты. я подбежал и ударил его сзади в затылок кулаком, понимая, что второго шанса у меня не будет. Тот самый командир соседней роты пристыдил меня, сказал, что со спины бить не хорошо. Конечно, мне было неудобно, я и сам знал это, но пошёл на репутационные потери сознательно, так как очень хотелось ударить депутата. Если бы я тогда знал, что сделает эта гнида в будущем, мамой клянусь, воткнул бы ему и нож в спину. В целом, менты были за нас. тем из них, кто поддержал Крымскую Весну по зову сердца, а не из рациональных соображений – спасибо.На следующий день мы блокировали погранотряд. Приехал укрогенерал Коваль, мы его. конечно, не впустили, как и прочих недостойных по списку, после чего он на нашем фоне начал давать интервью каналу АТР.Для заглаживания вчерашнего косяка мне выдали подменку укропограничника и несколько баночек зелёнки, которые я тут же в туалете слил в бутылку из под молока и немного разбавил водой.По сути, охрана Коваля отработала на двоечку. я спокойно подошёл и, не торопясь, вылил ему на голову литр зелёнки прямо перед камерой канала АТР. Жаль, сюжет не вышел по ТВ. нужно было видеть животный страх этой скотины. удивительно, как такое чмо дослужилось до генерала. После этого я спокойно упал в строй, а трусливого "шрека" увели отмываться в его двухсотый лендкрузер. больше мы его не видели. потом я читал его интервью, в котором он, по мотивам этой истории (о подробностях которой он умолчал), назвал самообороновцев "полукриминальным элементом". в ответ могу его назвать только псевдопограничником. Пару раз видел наших генералов – это небо и земля.Поскольку вышло весело, меня немедленно премировали вкусным обедом в отличной компании. хорошее запоминается.В первые дни марта я обратил внимание на постоянное движение транспорта "Приватбанка". Они все время что то куда то перевозили. Я тогда ничего не знал ни о "Приватбанке", ни о Коломойском. На мое предложение о досмотре автобусов мне ответили отказом.Дешёвая заказуха 146%. Во всех движухах замечены были одни и те же лица, которые примелькались за пару дней. Людей с честными глазами среди них не было. Некоторых потом видел в новостях про Донбасс, мальчики и девочки пошли вверх по карьерной лестнице. У большинства из тех, у кого удалось проверить документы, прописка была не крымская. Пару раз нам угрожали расправой, а потом демонстрировали чудеса бега. Такое же чмо, как наши питерские резники и шишкины. генетический мусор. Особенно доставляла бабка, которая падала и орала, что её бьют, а наши её каждый раз аккуратно поднимали и отряхивали.Запомнился один смешной случай. мы стояли, проверяли прибывших на симферопольский вокзал. мы двойкой тормознули молодую пару для проверки документов и сумок. я был корректен и вежлив, но девушка была настроена на конфликт. начала привлекать внимание к моему акценту и кричать, что она знает, откуда я. У самой же в синем паспорте место рождения: город Архангельск. Очень меня подмывало сказать её парню, что ничего хорошего из отношений с этой дурой не выйдет, потому что на моем месте в другой раз может оказаться кто то другой, и любовь стрельнет пиздюлями. он извинился и увел её. надеюсь, до свадьбы дело не дошло или её задавил трамвай.Остальные "патриоты", в массе, все понимали не далее первого пендаля.В один из дней самооборона принимала присягу АРК Крым. Поскольку присягу принимают единожды, а я целочку сорвал ещё в далеком 1999, никто меня не принуждал, но в общем строю я постоял. Всё было очень красиво, послушали Аксёнова. Музыка была не очень, но, это на мой взгляд. За то жратва и марши +5.Журналисты, в основном, имели киевскую аккредитацию. Я бы не назвал их журналистами, скорее шпионами и провокаторами. В любом случае, они старались отработать заказ, и были послушным и, относительно, эффективными орудием информационной войны. Один раз два наглых юнца начали угрожать мне судами, тюрьмами и прочими анальными карами, и честно говоря, я немного не сдержался. Снял с одного эту самую "аккредитацию", и немного приложил его головой о кирпичную стену с посылом быть попроще. Как и ожидалось, они тут же испугались и начали извиняться. Карточку я отдал старшему, а он её вернул говнюкам. Больше они в поле моего зрения не появлялись.Запомнил я еще гадину, представилась Дианой из журнала "Собеседник". Журнал этот не читал, но она была явным врагом. Одна курица обещала мне прислать фотки, но обманула. поймаю – накажу.Запомнилась съемочная группа канала АТР. естественно, они занимались провокациями. за то, у них была самая симпатичная ведущая.В один из вечеров мы охраняли вход во двор, в котором в данный момент находилась наша рота. к нам подошли два человека. Один представился корреспондентом "Шпигеля", второго представил корреспондентом итальянского издания (какого, не запомнил). конечно же, они знали, что внутри, и хотели пройти. провоцировали нас и пугали полицией.Здесь нужно заметить, что деревня, в которой я живу, в годы ВОв находилась в оккупации, при этом была важным логистическим центром на Варшавской ветке железной дороги. посему, для борьбы с партизанами у нас квартировались все сорта карателей – немцы, испанцы, эстонцы, финны, власовцы и многие другие. Так уж получилось, что многие из них задержались. Опытным путем установлено отсутствие превосходства по национальному признаку – в любой череп влезает примерно одинаковое количество хабариков.Честно говоря, этот холёный скот заслуживалал того, чтобы запихать ему резиновую дубину в зад на всю длину, а потом перерезать горло, но я не хотел подставлять отцов командиров, и продолжал улыбаться ему и вежливо выдавать ему зеркальную ересь о правах человека и непрекосновенности частной собственности. Единственное, что я мог себе позволить в этой ситуации – напомнить ему, что они уже приезжали к нам в таком составе в 1941, и посему, не очень то этично, с его стороны, объяснять мне что хорошо, а что плохо. Немецкой свинье было по барабану, а вот в глазах итальянца я увидел, что тому неудобно, хотя, конечно же, он об этом ничего не сказал. Бизнес есть бизнес.Без провокаций обошлось всего дважды – один раз какие-то испанцы вели себя нормально, второй раз японка в Перевальном. Не знаю, что они потом написали, но вели себя дружелюбно и задавали вполне нормальные вопросы. К сожалению, должен отметить тот факт, что победить в себе желание покрасоваться перед объективами фотокамер довольно трудно.С российскими журналистами с одного из центральных каналов общался только в Перевальном, произвели приятное впечатление и поделились нужной информацией. нормальные деловые люди. в целом, в российских новостях в те дни показывали правду, а мы смотрели вечером хохлотв с логотипом "единакраина", чтобы поржать от души.Касательно миссии ОБСЕ. в один вечер нас привезли к блокированной (весьма условно) воинской части, чтобы мы обеспечили безопасный выход представителей этой самой миссии. Они продолжительное время нарочно находились в части, утверждая, что их блокирует самооборона, хотя мы им сделали коридор от КПП до автомобиля, только что ковровую дорожку не постелили. Это все, что нужно знать о миссии ОБСЕ. Что они делали в этой части, совсем другой вопрос.По поводу наркотиков для майданутых – это правда. конечно. Питерского ничем не удивишь, но я неоднократно замечал, что, в некоторых случаях, противник находился под очень сильным кайфом. под чем, сказать затрудняюсь, скорее всего, какой то амфетамин. В результате они показывали чудеса храбрости и высокий болевой порог. одному такому я, обороняясь, пробил около 10 раз дубиной по голове, а он в это время оставался в сознании, оказывал сопротивление и еще вещал про права человека. не могу сказать, что слабо бил, мне бы хватило 2-3 таких удара, чтобы выйти из игры. В одном из бизнес центров Симферополя при обходе меня ждал неприятный сюрприз – точка по продаже спайсов. На момент обхода не работала, посему, продавцы откосили от живительных пиздюлей.В один из дней мы блокировали кпп части в Перевальном. У кпп находилась часовня, была команда пропускать туда людей. Я тогда не знал, что это часовня УПЦ, вообще не знал, что есть УПЦ. Позднее видел всякие провокационные видео в интернете от попа из этой часовни и "прихожан". в общем, пропускали мы их зря. По хорошему, здание нуждалось в очистке от нечисти, с сохранением элементов капитального строительства.Военнослужащих РФ в избытке я нигде не наблюдал. Но всегда расчитывал на то, что они есть, даже если их не видно. Был приятно удивлён новым обликом Вооруженных Сил. Во время моей службы на солдат министерства обороны было, в большинстве случаев, жалко смотреть – грязные подсобные рабочие. многие, прослужив два года, не имели никакой боевой подготовки. Мы называли их "шурупы". даже разные "спецназы" вызывали смех, потому что были батальонами для разминирования унитазов. Понятно, что в Крыму были не самые простые части, но было приятно смотреть на чистых, опрятных бойцов, грамотно действующих в составе подразделения, вооруженных в достаточной мере, экипированных должным образом.Была и новая техника. Естественно, без них в Крыму всё бы сложилось совсем иначе.Украинская же армия оправдала мои ожидания. Солдаты, бегущие из части, ржавая техника, вросшая в землю, казармы с текущими крышами и прочие прелести. Конечно, это был не противник. Попыток сопротивления я не видел. Если у кого из них и были такие идеи, страх пересилил. Самообороновцы по отношению к военнослужащим Украины вели себя корректно, не допуская провокаций, хамства и насилия. Многие из солдат были местными, многие хотели перейти на службу РФ. Мне запомнился случай, когда мы блокировали часть, из которой уже убежали повара, и к ним "волонтёры" привезли еду. Мы сами с утра не ели, я предложил отобрать еду и съесть самим, иначе, какая это блокада? Но командир сказал. что за забором ребята, и он сам служил, короче, еду мы передали. Через час меня настигла карма и я объелся до икоты. Часть брали уже после моего отъезда и без единого выстрела. Конечно, были некоторые офицеры, которых нужно было расстрелять на месте, а им, зачем то, дали уехать. Они потом себя показали в карательной операции на Донбассе. Это показатель того, что благими намерениями вымощена дорога в ад, и русскую доброту всякий скот расценивает, как слабость.14 марта мне позвонила жена и сказала, что наш маленький сын упал и сломал ключицу, а "врачи" из травмы московского района спб не хотят его лечить. Поскольку я сталкивался уже с этой травмой, и знал, что там гнездо мразей, немедленно принял решение ехать домой, о чем с утра на разводе сообщил начальству. Моё решение приняли с пониманием, даже предлагали купить билет на самолёт. но я отказался. Перед строем объявили, что я уезжаю по семейным обстоятельствам. Командир сказал, что "приехал человек, и показал, как надо". также мне подарили повязку дружинника АРК на память, в общем, всё было очень красиво. неудобно было бросать роту, но так было нужно.Развод был на вокзале, тут же на площади мы попрощались и я сел в автобус до Керчи (на поезде ехать возможности не было, по понятным причинам). билет стоил 80 гривен. по пути на остановке сожрал отвратительную самсу, хорошо, не обосрался. в Керчи сел на маршрутку и доехал до паромной переправы. паромы не ходили по графику, но мне повезло, и, в течение часа, я уже двигался на материк. миграционка у меня осталась с одной отметкой.На выходе с парома побеседовал с представителем кгававай гебни, который пожал мне руку, поблагодарил за бесплатную помощь Родине и, даже, не расстрелял.От паромки я доехал автостопом, потом местным автобусом, потом опять автостопом до Краснодара. Нигде не стоял больше 5 минут. ехал с кофмортом, даже чаем угощали. спасибо. потратил только 10 рублей на автобус.В Краснодаре сел на троллейбус до вокзала, купил билет на поезд, времени было не много, за едой успел только в смуглый магазин у вокзала. В поезде меня ждало разочарование и пичалька. в ряженке была плесень, сыр говно, из колбасы съедобным оказался только суджук, даже с булочками подъебали. Мысленно "кинул три зиги" и завалился спать. До обеда 16 марта я был на районе. Слава богу, дома всё наладилось, сын выздоровел, хотя, жене пришлось научиться самой накладывать повязку.В мае прилетел Леня и привез нам с Хромом две региональные медали "За защиту Крыма". Конечно же, было очень приятно. Буду рассказывать внукам, как мешками проливал кровь за Родину.Если кого интересуют мои политические взгляды, думаю, человек может жить при любом государственном строе, если есть работа и понятные правила игры. считаю, что такая держава, как РФ, спокойно может вести три-четыре войны и при этом в магазине должна быть колбаса из мяса, сыр из молока и трусы из хлопка. Для этого достаточно воровать из прибыли, а не из оборота. Как то так. не пейте всякую дрянь, читайте книжки, рожайте детей и мы захватим всю галактику.PS. Текст и фотографии присланы автором. Публикуются как есть.

Источник: colonelcassad.livejournal.com