Советские мультфильмы, после которых сознание не подлежит восстановлению

Все советские мультфильмы 30-летней выдержки пронизаны глубоким философским смыслом. Но жестокая реальность и глубокий внутренний мир мультипликаторов 70-80-90-х заставляли нести этот смысл таким извращенным способом, что сознание многих из нас просто не подлежит восстановлению.3 минуты 54 секунды тотального психодела. Хотя казалось бы, ничто не предвещает: просто птицы находят некоторое количество вкусного и принимают взвешенное решение до него добраться.Каждый советский ребенок просто обязан знать, что такое фрустрация. Потому что другим словом происходящее на экране не объяснить.Космическая сага про противостояние человека и его контракта под абсолютно неотразимые джазовые композиции. Тут есть рекламный упоротый робот, карающие сферы, мистер брутальность и неподкупность летающий Кубик Рубика. Смотрится все это настолько стильно, что современным хипстерам лучше не смотреть во избежании эстетического шока.Спойлер: в итоге окажется, что все происходило в гигантском цветке.Да, это банально, но без него никуда. Начнем с того, что повествование ведется от лица человека с запущенной стадией синдрома рассеянного внимания – рассказчик постоянно скачет с одной сюжетной линии на другую и забывает, на чем остановился. Что не портит общей картины – скорее даже помогает полностью погрузиться в атмосферу сюрреализма, царящего в сознании создателей.Маловато будет!С фрустрацией было проще – там сразу дали понять, что к пониманию происходящего стремиться не стоит. Здесь же вы до последнего пытаетесь вникнуть в сюжет, и иногда вам даже кажется, что вы начинаете понимать. Но это ненадолго.Успокаивать себя можно тем, что это всего лишь сны, которые видит медведь в своей теплой уютной кроватке.Каждое творение киностудии "Арменфильм" – культурный памятник абсурду, сделанный так качественно, что совершенно не замечаешь своего собственного духовного роста."Солярис" для детей в кратком изложении: инопланетный разум пытается взаимодействовать с земными организмами, принимая форму понятных им предметов. Рисовка в стиле The Beatles в полной мере дополняет картину.Не знаем, есть ли здесь тот подтекст, который мульт обрел спустя 40 лет после своего создания. Но теперь он затрагивает глубокие проблемы дискриминации и угнетения.Картина про управление гневом и сложности социальной адаптации агрессивного интроверта в мире обычных людей.Сборник абсолютно безумных короткометражек, столь же прекрасных по содержанию, сколь и по рисовке. Заяц с хвостиком пупочкой, который ищет сам себя, и двое виртуозных друзей, дающих незабываемые представления. Спорим, вы их помните, даже если видели всего раз, и было вам тогда совсем немного лет.Волшебный и милый мультик про мечту. Про то, что что бы кто ни говорил, а все достижимо, надо только не сдаваться. И прикольные поговорки на латыни, которые вы сможете выучить вместе с его героями.Одноглазое чудище живет в коммуналке со всякими разными соседями и все время мусорит своей чешуей. Ужасно трогательный и грустный мультфильм про терпимость и толерантность, а в детстве он был просто грустный, чего мы тогда понимали, рыбы глупые.Чукотская сказка с чукотской музыкой про то, как мифическое существо похитило двух девочек. Страшненько и странненько.Что будет если «Вышел зайчик погулять» поставить в опере? Этот мультфильм.Притча про войну, которую показали на пальцах (зачеркнуто) спичках. Натурально, со всем ужасом войны, какая бы сторона не оказалась круче.Про игровые автоматы, виртуальную реальность (уж какая была) и то, что реальная реальность лучше. Ярко, динамично, музыкально, психоделично до краешка.После просмотра этого мультика не каждый решался прочитать оригинальную повесть Кира Булычёва. А она великолепна, одна из лучших работ автора.Мрачная и впечатляющая экранизация Рэя Бредбери. Показывая тленоту жизни «на западе», режиссер развернулся очень качественно.Страшная-страшная сказка. Мы до сих пор её боимся!«То в дырочку, то в щелочку, то в странное отверстьице для маленьких жучков!». Чумовой веселый мультик с песней. Наши искренние рекомендации.Этот мультик как-то 31 декабря крутили по центральному каналу какому-то. И теперь эта феерия, которую пели продукты, у нас в головах навсегда. Спасибо вам, товарищи мультипликаторы.Яркий и красочный мультик, который нарисовали в стиле знаменитой «Yellow Submarine», но про механическую музыкальную шкатулку пугал и пугает до сих пор. Невизрая на крайнюю нарядность. Особенно пугают тексты, которые поют даже там, где упаси их боженька петь.Этот список немыслим без потрясающего «Ёжика в тумане» Юрия Норштейна. Короткометражка с почти монохромной картинкой покоряет неповторимой, загадочной атмосферой. Образы героев и сюжет каждый зритель трактует по-своему, но его обожают все. «Ёжик в тумане» собрал более 35 международных и всесоюзных премий, а в 2003 году его назвали лучшим мультфильмом всех времён по результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран.На закуску ещё пять полюбившихся всем шедевров советской мультипликации:Один из лучших мультфильмов Роберта Саакянца. Мальчик и дедушка поймали в рыбные сети кувшин, а когда открыли его, то оказалось, что они освободили Владыку Моря.Рисованный мультфильм, созданный по мотивам сказки Ованеса Туманяна «Барекендан» – о бедняке, наказавшем богача за жадностьНа создание мультфильма ушло около 800 кг советского пластилина, который из-за блёклых цветов пришлось раскрашивать красками. Невозможно смотреть и не подпрыгивать на месте в ритм зажигательной песенке о вороне.«Обнародуй нам, отец, что такое есть потец?» — так начинается абсурдистская поэма «Потец» Александра Введенского. По сюжету поэмы трое сыновей допытываются у отца, что такое «потец», и тот, ударяясь в иносказания, долго и путанно пытается донести до них довольно простую вещь: «Потец — это холодный пот, выступающий на лбу умершего». Поэма, к созданию которой Введенского подтолкнула смерть отца, вобрала в себя множество политических, исторических, психологических подтекстов, делающих невозможным ее прямое прочтение.И на десерт. Он не страшный и веселый, но зато про наше любимое кино. Весь процесс, от сценария до премьеры. А как там дядю сбрасывали? Бедный дядя!

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com