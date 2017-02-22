Исторический выбор Крыма

Приближается значимое для Севастополя событие - 23 февраля - День Митинга Народной Воли. Этот день стал особым для нашего города-героя. Для жителей Севастополя отныне и навсегда это не только День Защитника Отечества, но и день начала "Русской весны". Именно 23 февраля 2014 года на главной площади Севастополя собрался митинг, который стал отправной точкой пути Крыма на родину – в Россию. Это событие повлекло за собой глобальные изменения в жизни России и всего Мира.

То, что в течение 24 лет нахождения в составе Украины показательно оставалось без внимания властей и умышленно уничтожалось, начало восстанавливаться. Крым переживал второе рождение. Это видно невооруженным глазом. Улучшения видны во всех сферах: о них говорят и специалисты, и простые жители полуострова. Нахождение в составе Украины на протяжении почти четверти века пагубно сказалось на всей жизнедеятельности республики. Деньги выделялись региону по остаточному принципу, соответственно, ни о каком развитии дорожной инфраструктуры, медицинской и образовательной сфер, а также привлечении инвестиций и туристов речи все это время не шло. То, что теперь все будет по-другому, стало понятно практически сразу после ИСТОРИЧЕСКОГО РЕФЕРЕНДУМА О ВХОЖДЕНИИ В СОСТАВ РОССИИ, прошедшего 16 марта 2014 года.

Москва дала сразу понять, что Крым является одним из приоритетов для властей: Федеральная программа развития Крыма и Севастополя до 2020 года предполагает, что в развитие региона будет вложено свыше 700 миллиардов рублей. Основные направления государственных инвестиций – развитие инженерной инфраструктуры и обеспечение водой, транспортного и промышленного комплексов, социальной сферы, развитие туризма и другие.

Что касается электроэнергии, все мы знаем, что энергобезопасность Крыма всегда была проблемным вопросом. Поэтому одной из первостепенных задач российских властей было обеспечение энергетической независимости полуострова. В результате первая очередь энергомоста, соединяющая единую энергосистему России с крымской, была запущена в 2015 году раньше срока. В мае 2016 года, с вводом в строй второй очереди, полуостров стал полностью независимым от поставок извне, наконец-то получив надежное и бесперебойное электроснабжение, которого он ждал почти 25 лет.

А как дела обстоят у самого народа, у тех, кто так искренне голосовал за воссоединение Крыма с Россией? –спросите Вы. В течение трёх лет после воссоединения Крыма с Россией особое внимание уделялось вопросам поддержки социально незащищенных слоев населения. Из бюджета на эти цели ежегодно выделяется свыше 10 миллиардов рублей (в 2016 году 14,3 миллиарда). В настоящее время социальную поддержку получают более 169 тысяч крымских семей с детьми, почти 375 тысяч льготников. Отдельное внимание – мерам социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, для которых предусмотрена материальная помощь на ремонт жилых помещений, покупку автомобиля и другие денежные выплаты. Благодаря интенсификации работы по содействию занятости населения, за последний год удалось сократить уровень безработицы более чем в два раза. Таким образом, впервые за много лет на рынке труда спрос превышает предложение.

Результат налицо. Все усилия, проделанные народом Крыма три года тому назад, не в пустую. Крым дома. И здесь ему рады!