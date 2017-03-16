3 года Крымскому референдуму

3 года назад, крымчане наконец смогли реализовать свое давнее устремление связанное с присоединение Крыма к России.Де-факто, разрыв с Украиной произошел несколько ранее, когда Крым фактически вышел из состава Украины, а украинские органы власти были лишены возможности влиять на судьбу полуострова.16 марта 2014 года у нас впервые с 1991 года появилась возможность напрямую поучаствовать в решении собственной судьбы самым легитимным образом.Разумеется, все это пытались нивелировать рассказами о том, что на референдум всех загоняли под дулом автомата, так как иных способов объяснить высокую явку на участки не находилось. И разумеется, эти мифические автоматчики, заставлявшие обычных крымчан ходить на участки, так же пристально смотрели, за что именно отдельный гражданин ставит галочку на бумажке, которая фиксировала окончательное прощание с Украиной.Но так было в параллельной украинской реальности. На практике же – многолетние попытки пророссийских движений и организаций добиться укрепления связей с Россией, борьба с влиянием украинской бандеровщины и программами украинизации, вкупе с реакцией обычных граждан на государственный переворот и приход к власти фашистских радикалов требовавших ограничить использование русского языка, все сделали куда как лучше вежливых людей, которым не надо было кого-то куда-то загонять и за кем-то следить. Предпочтения крымчан стали очевидны еще в феврале и начале марта, когда ввод российских войск получил полную поддержку местного населения, а ВСУ и ВМСУ продемонстрировали полную неспособность "защищать" Украину в Крыму как от "вежливых людей", так и от жителей Крыма.От "вежливых людей", помимо разъяснительной работы с украинскими военными, с точки зрения обеспечения нашего выбора, требовалось лишь обеспечить безопасность от возможных провокаций, которые планировались с целью срыва референдума, так как на Украине понимали, что его результат был немного предсказуем. Но в силу общей хаотизации процессов на Украине, организованной кампании по срыву референдума у хунты и бандеровцев не получилось – ролики с контрагитацией были смешными (если помните, там нам обещали, что если мы проголосуем за Украину, то в Крыму будет украинская Ривьера), попытки отдельных групп крымско-татарских и бандеровских радикалов организовать вооруженные провокации или теракты, были своевременно пресечены. Поэтому, когда 16 марта мы пошли на участки делать наш исторический выбор, нас подталкивало не дуло автомата, а осознание чувства сопричастности к масштабному историческому событию, которое касается каждого из нас. И тот выбор, который мы делали, был значим не только для каждого из нас, он влиял на окружающий нас мир. Трудно забыть те часы, когда начали приходить первые данные с участков, которые дали 70, 80, 90% (а как выяснилось потом, больше всех отличился город-герой Керчь, который по результатам обогнал даже Севастополь), которые формировали понимание новой реальности. Все. Свершилось. Вот оно. Некоторые ждали этого более двух десятков лет. А ведь казалось бы, всего лишь обычная галочка на бумажке, но как же она многое меняла.Разумеется, референдум был бы невозможен без активной гражданской позиции жителей городов Крыма (и тут кстати Керчь тоже была первая), которые поднимали российские флаги, выходили на митинги, помогали блокировать воинские части ВСУ и ВМСУ, препятствовали саботажу украинских чиновников, помогали ополченцам, "Беркуту", казакам. Так же он конечно был бы невозможен без блестящей операции российских вооруженных сил, которые в кратчайшие сроки, практически без серьезного сопротивления, ликвидировали крупную группировку украинских войск на территории Крыма. И конечно же нельзя забывать про поддержку нашего выбора со стороны России, когда вся страна следила за развитием событий в Крыму, когда простые люди из разных концов России сорвались в Крым, чтобы принять участие в решении нашей судьбы, как потянулись ручейки помощи для ополченцев, которые ныне сменились масштабными государственными программами по реконструкции Крыма после четверти века украинского запустения.Спустя 3 года, референдум уже стал казалось бы далекой историей, но он до сих пор определяет наше настоящее и будущее. Пока кровоточит война на Донбассе, где жители Донбасса сражаются за такой же выбор, который сделали мы в 2014 году, пока хозяева киевского режима не оставляют надежды вытеснить Россию с Донбасса и Крыма, галочки под бюллетенями референдума 16 марта 2014 года, являются одним из важнейших аргументов обосновывающих выход Крыма из состава Украины и его вступление в состав России. Именно поэтому не прекращаются попытки дискредитировать наш выбор. Но здесь медийные технологии и попытки манипуляции сознанием сталкиваются с обыденной реальностью, где отношение простых крымчан к происходящему в Крыму и на Украине, достаточно очевидно. Последние попытки Украины напомнить о себе были связаны с попытками терактов и организацией блокады полуострова, которые более чем наглядно продемонстрировали, что ничего позитивного для крымчан Украина предложить уже давно не в состоянии. Как можно было заметить, Украине уже давно не интересны люди живущие в Крыму и на Донбассе. Для них мы "ватники", "колорады", "совки", "орда", "предатели Украины" не вписывающиеся в мифологию "высшей украинской расы, которую столетиями держали в рабству, но которая освободилась и теперь всем-всем-всем покажет…".Поэтому, не имея возможности вернуть Донбасс и Крым военным или политическим путем, текущий киевский режим по отношению к потерянным регионам уже давно сформировал отношение "Крым и Донбасс будут украинскими или безлюдными", всеми силами стремясь осложнить жизнь обычных людей, которые не приняли фашистский государственный переворот в Киеве и приход к власти борцов с "москальской оккупацией" и происками "ляхов, жидов и москалей". Но "борцы за Украину", так и не поняли, что мнение людей живущих в Крыму и на Донбассе нельзя недооценивать и чем сильнее они пытались давить на нас, тем более ясным становился простой факт безвозвратного разрыва с Украиной. Мы отделались относительно легко, пережив разрыв торгово-экономических связей, водную и энергетическую блокаду. Донбасс идет этим же путем, продираясь через кровь и разруху, но как и мы, все дальше уходя от той клоаки, в которую за считанные десятилетия превратилась некогда цветущая советская республика.Поэтому в 3-ю годовщину референдума о статусе Крыма, хотелось бы всех поздравить с этой знаменательной датой, поблагодарить всех тех, благодаря кому она стала возможной, а так же пожелать жителям Донбасса, чтобы и их выбор обрел бы полную политическую и историческую законченность.

Источник: colonelcassad.livejournal.com