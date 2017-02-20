Главная » Вооруженные силы

Взвод будущего

12:50. 20 февраля 2017 Просмотров - 139 Один комментарий Опубликовал:
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ ПОКАЗАЛИ ВЗВОД БУДУЩЕГО. ОН БЫЛ ПРИЯТНО УДИВЛЕН

«…Все это ляжет на плечи Русского народа. Ибо Русский народ — великий народ! Русский народ — это добрый народ! У Русского народа, среди всех народов, наибольшее терпение! У Русского народа – ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям! Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него — стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ неодолим, неисчерпаем!»

И.В.Сталин




Президент России Владимир Путин посетил концерн «Калашников», где ему показали новые образцы оружия и обмундирования для российских военных. Особенно Владимира Путина поразило оснащение отдельного подразделения Вооруженных Сил РФ.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Армия, Видео, вооружение, Россия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Баклажки - дети-добровольцы Белой армии
...четвертый мальчишеский. Все воины четвертого взвода были, собственно говоря, подростками-мальчуганами...ушли под воду. Ребятам четвертого взвода, пускавшим пузыри, по правде сказать...Россией, следующей за нами. Вся будущая Россия защищалась под нашими знаменами...
Сводки от Ополчения Новороссии на 25 марта 2015
...пункта. В результате неудачного манёвра взвода ополчения, защитники Донбасса оказались под...под огнём танковых орудий отступили. Взвод ополчения смог вернуться на исходные... церковной структуры даже в ближайшем будущем. Вынужден констатировать, что в ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 15 марта 2015
..., отложило дело освобождения Мариуполя на будущее.» 15.03.15. Заметка от... отделения, потом командир пулеметно–противотанкового взвода. Одно время командовал ротой, потом... и только что сформированный противотанковый взвод, который просто разбежался, люди были...
Сводки от ополчения Новороссии 06 января 2017
...Д-30», ДВА танковых ВЗВОДА и ДВЕ роты снайперов. ...НА ДОНЕЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ – ВЗВОД РСЗО «Ураган», ВЗВОД 122 мм САУ «...Гвоздика», ДВА танковых ВЗВОДА и МИНОМЕТНЫЙ ВЗВОД калибром 120 мм. ... единой попытки забрать тело «будущего героя». Добавлю, что настоящие...
Падение Донецкого аэропорта: как это было (+ФОТО/ВИДЕО)
...ценный объект инфраструктуры, а будущее поле сражения и последнее пристанище...должной эффективности. Штатное противотанковое средство взвода (ПТУР «Фагот», устаревшая, но... характерно, немногие присутствовавшие во взводе ветераны Иловайска выжили все. ...
РАЗГРОМ ГРУ
... размещение в определенных районах (будущих партизанских базах) оружия и ...из 2 линейных взводов, взвода радиосвязи и учебного взвода. 29 августа 1957... 1981 году на базе взводов 9-й роты были ...стали классикой подготовки спецназа в будущем. С первых дней боевых...

Один комментарий»

  • 4658 2485
    Lada 20 февраля 2017 в 13:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Вместо развития и совершенствования самого человека(эволюцию)…вместо любви ,радости и мира – нам предлагают орудия УБИЙСТВА и гордятся ими…ЛЮДИ!!!!Ужаснитесь и осознайте,что это путь в НИКУДА!Вот они и проявляются,навязанные нам Голливудские предсказания…

    Моя Земля в слезах. Она молчит.
    А люди спят, в туманных снах забывшись.
    Очнитесь! Ведь за свет дурман-свечи
    Вы умираете, даже не родившись!
    Не попрекал мой Бог меня грехом.
    И жертв ему моих совсем не надо.
    Он был Родным, никак не пастухом.
    А мой Народ не стал безвольным стадом.
    Скорей! Скорей! Ночь Сварога пройдёт!
    На Наших Землях вместе все сойдёмся.
    Мой Бог меня рабом не назовёт.
    И Мгла рассеется…как только Мы проснёмся!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>