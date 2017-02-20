Взвод будущего
12:50. 20 февраля 2017 Просмотров - 139 Один комментарий Опубликовал: brahman
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ ПОКАЗАЛИ ВЗВОД БУДУЩЕГО. ОН БЫЛ ПРИЯТНО УДИВЛЕН
Президент России Владимир Путин посетил концерн «Калашников», где ему показали новые образцы оружия и обмундирования для российских военных. Особенно Владимира Путина поразило оснащение отдельного подразделения Вооруженных Сил РФ.
«…Все это ляжет на плечи Русского народа. Ибо Русский народ — великий народ! Русский народ — это добрый народ! У Русского народа, среди всех народов, наибольшее терпение! У Русского народа – ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям! Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него — стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ неодолим, неисчерпаем!»
И.В.Сталин
И.В.Сталин
Президент России Владимир Путин посетил концерн «Калашников», где ему показали новые образцы оружия и обмундирования для российских военных. Особенно Владимира Путина поразило оснащение отдельного подразделения Вооруженных Сил РФ.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
loading...
Вместо развития и совершенствования самого человека(эволюцию)…вместо любви ,радости и мира – нам предлагают орудия УБИЙСТВА и гордятся ими…ЛЮДИ!!!!Ужаснитесь и осознайте,что это путь в НИКУДА!Вот они и проявляются,навязанные нам Голливудские предсказания…
Моя Земля в слезах. Она молчит.
А люди спят, в туманных снах забывшись.
Очнитесь! Ведь за свет дурман-свечи
Вы умираете, даже не родившись!
Не попрекал мой Бог меня грехом.
И жертв ему моих совсем не надо.
Он был Родным, никак не пастухом.
А мой Народ не стал безвольным стадом.
Скорей! Скорей! Ночь Сварога пройдёт!
На Наших Землях вместе все сойдёмся.
Мой Бог меня рабом не назовёт.
И Мгла рассеется…как только Мы проснёмся!