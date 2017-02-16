Первая встреча
18:22. 16 февраля 2017 Просмотров - 216 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Бонне прошли первые переговоры между США и РФ после вступления Трампа в должность.
Встреча проходила на уровне дипломатических ведомств.
Официально, никаких прорывов.
1. Тиллерсон заявил, что было бы неплохо, если Россия будет выполнять минские соглашения.
2. Лавров в свою очередь заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, указывая на внутриполитические проблемы администрации Трампа.
3. Так же были сказаны различные общие слова на тему организации совместной работы и подготовки встречи на уровне президентов.
4. По словам Лаврова, санкции не обсуждали. Тиллерсон назвал встречу "продуктивной".
5. Встреча проходила на фоне негативистских заявлений из Вашингтона, в которых РФ продолжают обвинять во вмешательстве в американские выборы, а так же демонстрируют неготовность к нормализации отношений.
В целом, пока что идет притирка, а прояснение отношений, которое и определит дальнейшие перспективы конфликта США и РФ состоится позднее. Разумеется, все это будет сопровождаться как различными информационными истерики в американских СМИ (направленных как против РФ, так и против текущей администрации – с целью не допустить даже вероятности компромисса), так и более конкретными шагами, чтобы затруднить контакты Вашингтона и Москвы, вроде махинации с отставкой генерала Флинна (следующая вероятная цель – Стивен Бэннон).
Источник: colonelcassad.livejournal.com