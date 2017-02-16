Первая встреча

В Бонне прошли первые переговоры между США и РФ после вступления Трампа в должность.Встреча проходила на уровне дипломатических ведомств.Официально, никаких прорывов.1. Тиллерсон заявил, что было бы неплохо, если Россия будет выполнять минские соглашения.2. Лавров в свою очередь заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, указывая на внутриполитические проблемы администрации Трампа.3. Так же были сказаны различные общие слова на тему организации совместной работы и подготовки встречи на уровне президентов.4. По словам Лаврова, санкции не обсуждали. Тиллерсон назвал встречу "продуктивной".5. Встреча проходила на фоне негативистских заявлений из Вашингтона, в которых РФ продолжают обвинять во вмешательстве в американские выборы, а так же демонстрируют неготовность к нормализации отношений.В целом, пока что идет притирка, а прояснение отношений, которое и определит дальнейшие перспективы конфликта США и РФ состоится позднее. Разумеется, все это будет сопровождаться как различными информационными истерики в американских СМИ (направленных как против РФ, так и против текущей администрации – с целью не допустить даже вероятности компромисса), так и более конкретными шагами, чтобы затруднить контакты Вашингтона и Москвы, вроде махинации с отставкой генерала Флинна (следующая вероятная цель – Стивен Бэннон).

Источник: colonelcassad.livejournal.com