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МЕДИЦИНА КАК СПОСОБ ГЕНОЦИДА!

16:01. 16 февраля 2017 Просмотров - 372 3 коммент. Опубликовал:

upravlyat-soboj

ЛЕКАРСТВО ОТ БОЛЕЗНИ...

Как гласит еврейская поговорка: если проблему можно решить деньгами, то это — не проблема, а расходы.
Вот проблемы со здоровьем деньгами точно не решаются — нам это многократно доказывали всякие там Фриски, Абдуловы, Янковские, Чавесы, Джобсы и прочие о которых вы можете узнать самостоятельно в интернете

Запомни раз и навсегда:

Все, что может сделать для тебя выпускник классической Системы медицинского образования, дипломированный врач, т.е. человек, который принимает пациентов в кабинете, каждый день ходит на работу в поликлинику, больницу и все такое прочее, даже если в жизни это очень хороший Человек — накормить тебя ядами.

 

МНЕНИЕ ДИЛЕТАНТА ОТ НАУКИ...

Человек мыслящий и лишенный всякой веры сразу же, буквально с порога врезается лбом в чудовищный когнитивный диссонанс — как это так, что медицина идет вперед семимильными шагами, внедряет новые гораздо более эффективные лекарства, нано технологии и пр., а спрос на лекарства и врачебные услуги год от года только увеличивается, поскольку заболевания становятся все тяжелее и охватывают все более широкие слои населения? Задай ты этот вопрос обычному человеку (с верой в медицину) — он даже не поймет, о чем ты его вообще спрашиваешь. Или пронесет какую-нибудь ахинею про то, что врачи очень стараются — буквально-таки бьются за жизни, за что им, конечно же, нужно ставить памятники, — но болезни так сильны, так атакуют, просто-таки одолевают, что врачи вот, понимаешь ли, не справляются. Это к теме невосприимчивости. 

 

Поэтому поясняю совсем на пальцах: когда что-то становится реально лучше и эффективнее, производство этого чего-то обязано снижаться. Например, если бы лампочки делали качественными, т.е. плохо, редко перегорающими, то их не нужно было бы производить миллиардами ежемесячно. Но их специально делают ненадежными — чтобы ты покупал(а) их как можно чаще, чтоб не зарастала народная тропа.

С медициной все то же самое:

Если лечат лучше, то больных должно становиться меньше. А если больных меньше, то и обращаться за врачебными услугами и лекарствами должно все меньше людей. Но их год от года парадоксальным образом становится все больше и больше — открой любую статистику. Следовательно, имеет место обман.

 

Либо лекарства и услуги не становятся лучше, либо болезни создаются искусственно, либо и то, и другое. И третье, и четвертое. Но, повторюсь, это понятно только человеку без веры, а таких крайне мало. Большинство же слепо верит в то, что так по крупному их обманывать не могут. Ну, мелкий обман — да, может быть, но чтоб так!

 

rnto

 

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3 коммент.»

  • 2474 1948
    Мефодий 16 февраля 2017 в 17:16 Ссылка Пометить
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    когда на первом курсе мединститута на лекции профессор сказал,что в каждом городе своя школа и свой директор(по медицине)я понял ,что наступать в это ****** не стоит.
    и было это в далёком 1981 году.
    как сейчас говорят – чуйка не подвела.
    гешефт махеры кругом.

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  • 268 144
    swarogich 16 февраля 2017 в 17:23 Ссылка Пометить
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    Ну то что медицина в этой современности является скрытым орудием уничтожения это понятно. Но есть и другие. Например навязанное милосердие. Мы всей страной плачем на судьбой больного ребёнка и шлём эсэмэски в надежде помочь. И помогаем. Этим самым закладывая мины в наш генофонд. Потому что от больного ребёнка мы получим больное поколение и несчастные семьи в будущем. Обратите внимание как это работает, нас за наши же деньги и за нашу доброту просто берут и закапывают. Над этим механизмом работали психологи хорошо изучившие наш менталитет. Они знают что мы никогда не бросим ребёнка в беде. Это говорит о том, что наш враг нас очень хорошо изучил.
    А ведь можно просто вплотную заниматься предРОДовой профилактикой и вести учёт. А то мы очень много и сильно пляшем вокруг больных и увечных и совершенно плюём на здоровых, тем самым увеличивая больных. Может кто то посчитает меня чудовищем но прежде чем так назвать задумайтесь ,ведь завтра ВАШ ребёнок приведёт в семью человека с болезнью передающейся по наследству и какие будут внуки?

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    • 11675 7695
      слободан swarogich 16 февраля 2017 в 17:36 Ссылка Пометить
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      Прав на все 100% ! ! !!
      Когда человека окружает здоровая среда обитания -Тогда и сам человек и его потомство -ЗДОРОВОЕ!!
      Но когда все загажено начиная с воздуха и заканчивая водой -то тот кто ждет здоровое поколение тот или дурак (конченный) или просто инопланетянин!

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