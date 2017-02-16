МЕДИЦИНА КАК СПОСОБ ГЕНОЦИДА!

ЛЕКАРСТВО ОТ БОЛЕЗНИ...

Как гласит еврейская поговорка: если проблему можно решить деньгами, то это — не проблема, а расходы.

Вот проблемы со здоровьем д еньгами точно не решаются — нам это многократно доказывали всякие там Фриски, Абдуловы, Янковские, Чавесы, Джобсы и прочие о которых вы можете узнать самостоятельно в интернете

Запомни раз и навсегда:

Все, что может сделать для тебя выпускник классической Системы медицинского образования, дипломированный врач, т.е. человек, который принимает пациентов в кабинете, каждый день ходит на работу в поликлинику, больницу и все такое прочее, даже если в жизни это очень хороший Человек — накормить тебя ядами.

МНЕНИЕ ДИЛЕТАНТА ОТ НАУКИ...

Человек мыслящий и лишенный всякой веры сразу же, буквально с порога врезается лбом в чудовищный когнитивный диссонанс — как это так, что медицина идет вперед семимильными шагами, внедряет новые гораздо более эффективные лекарства, нано технологии и пр., а спрос на лекарства и врачебные услуги год от года только увеличивается, поскольку заболевания становятся все тяжелее и охватывают все более широкие слои населения? Задай ты этот вопрос обычному человеку (с верой в медицину) — он даже не поймет, о чем ты его вообще спрашиваешь. Или пронесет какую-нибудь ахинею про то, что врачи очень стараются — буквально-таки бьются за жизни, за что им, конечно же, нужно ставить памятники, — но болезни так сильны, так атакуют, просто-таки одолевают, что врачи вот, понимаешь ли, не справляются. Это к теме невосприимчивости.

Поэтому поясняю совсем на пальцах: к огда что-то становится реально лучше и эффективнее, производство этого чего-то обязано снижаться. Например, если бы лампочки делали качественными, т.е. плохо, редко перегорающими, то их не нужно было бы производить миллиардами ежемесячно. Но их специально делают ненадежными — чтобы ты покупал(а) их как можно чаще, чтоб не зарастала народная тропа.

С медициной все то же самое:

Если лечат лучше, то больных должно становиться меньше. А если больных меньше, то и обращаться за врачебными услугами и лекарствами должно все меньше людей. Но их год от года парадоксальным образом становится все больше и больше — открой любую статистику. Следовательно, имеет место обман.