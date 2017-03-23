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Смерть людоеда. Умер Дэвид Рокфеллер средний

14:50. 23 марта 2017 Просмотров - 225 Один комментарий Опубликовал:

Умер Дэвид Рокфеллер, средний. Известный тем, что финансировал евгенику, проекты, как депопуляции, деиндустриализации, а также Римский Клуб, Трёхстороннюю Комиссию, Бильдербергский клуб.

Именно его людьми являются Киссинджер и Бжезинский – о преступлениях которых ходят легенды в интернете. Хотя, естественно, всё это делалось ими в интересах Рокфеллера. Вот, например:

«Роль Генри Киссинджера в Кампучийском геноциде, в Чили, и Восточном Тиморе делают его военным преступником, соответствующим по уровню, по меньшей мере гитлеровскому министру иностранных дел Риббентропу, повешенному в 1946 г.» Эдвард С. Герман, профессор одного из колледжей Университета штата Пенсильвания.

За трюки с Вьетнамом Киссинджер получил – внимание… – Нобелевскую премию мира. Именно после встречи Горбачёва с Рокфеллером и Киссинджером в 1989 году, развал СССР обрёл необратимый характер. Приведший к гибели и не рождению, по моим подсчётам, от 60 до 90 млн граждан бывшего СССР.

Ирония в том, что человек отнимающий жизни у других, и разрушающий общественную медицину – сам страстно хотел жить. И для этого финансировал научные исследования в медицине для продления жизни до 250–300 лет. А также получил 6–7 трансплантаций сердца.
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Ну да ладно – бог им всем судья. Они уже, наверное, встретились там на небесах и сами во всём разберутся. А человечество всё равно сильнее оказалось несмотря на все их козни, хотя и дорого за это заплатили.

Смерть 101-летнего Рокфеллера – знаковая.

Можно сказать, что с ним ушла целая эпоха и не только в политике, но и в медицине, в науке, в здравоохранении.

Его смерть такая же знаковая и разочаровывающая, как и смерть короля поп-музыки Майкла Джексона. Только в отличие от него – Рокфеллер поднялся до стратосферы и не упал, не растерял ничего: обладал невиданной властью, совладелец ФРС, как называет таких Уильям Энгдаль – Бог денег.

Его можно назвать не только одним из Богов денег, но и Богом бизнеса, и конечно же – Богом власти. По слухам, в интернете даже Папа Римский ему руку целовал. Хотя эту новость называют фальшивкой, скорее удивило, если бы это было не так.
+

Если все государства, вблизи и вдали,
Покорённые, будут валяться в пыли —
Ты не станешь, великий владыка, бессмертным.
Твой удел не велик: три аршина земли.

Чем же его смерть знаковая?

Встреча дэвида Рокфеллера и Алексея Косыгина
Рокфеллер принимал довольно активное участие в политике и не стеснялся своих планов.

Его смерть – это разочарование в медицине как способе продления жизни.

Я понимаю, что ему пересадили сердце 6-7 раз и, возможно это продлило ему жизнь на десятки лет. Посмотрите в яндексе на его фотографии за последние 10–15 лет жизни – там их полно. Выглядел он ужасно. Да он был жив, насколько жив? О такой ли жизни он мечтал, отдавая миллиарды на исследования по продлению жизни?
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Неужели это было непонятно изначально? Неужели никто не посмел ему сообщить, что это путь в никуда? Или это было уже поздно?

Трансплантация в медицине — это путь в никуда.

Даже для такого власть имущего человека, имеющего неограниченные ресурсы и возможности. Ну это может продлить жизнь на пару другой десяток лет. Но качество такой жизни – очень и очень сомнительное. Может быть, аутотрансплантация – когда человек является донором сам себе – еще имеет будущее, но остальные вряд ли.

Полноценной жизни не получится. Более того, один из первых вопросов от врачей к пациенту звучит так: «Все ли методы лечения были опробованы или исключены?» о чём говорит этот вопрос? Это самое последнее и самое крайнее средство, которое само по себе малоэффективно.

Еще вопрос, который задают перед операцией: Сможете ли вы привыкнуть к некоторым изменениям в вашем привычном образе жизни, включая регулярное медикаментозное лечение и частые обследования, являющиеся неотъемлемой частью жизни каждого пациента с новым сердцем?

Теперь представляете какая была у него жизнь после первой трансплантации? Таблетки и больница были его главным «развлечением».

Наиболее частыми причинами неблагоприятного исхода трансплантации являются инфекции и отторжение.

Что такое отторжение сердца?

Иммунная система защищает организм от различного рода инфекций. Циркулируя по всему телу, её клетки исследуют организм на предмет наличия в нем инородных клеток. И если они обнаруживают таковые, то все стараются их уничтожить. Таким образом, если не контролировать иммунную систему человека с пересаженным сердцем, она «случайно» может навредить новому органу.

Тело, бактерии и вирусы быстро привыкают к лекарствам и лечебный эффект уменьшается

Надо учитывать, что тело быстро привыкает к лекарствам и лечебный эффект уменьшается. Более того, бактерии привыкают к антибиотикам, и становятся к ним устойчивыми. Этот процесс будет и дальше только усиливаться. Причём бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам быстрее, чем человечество в состоянии создавать новые антибиотики.

Мой знакомый, в данный момент, уже больше месяца болеет гриппом – естественно, он был у врача, который сказал «странную» фразу: Это 20 лет назад грипп проходил за 3–4 дня. Забудьте об этом. Сейчас грипп длится по 1–2 месяца.

Внутрибольничные инфекции на западе стали неразрешимой проблемой. Пациента не держат более 2–3 недель в больнице, чем бы он не болел, потому что умрёт от внутрибольничных инфекций.

 

У моего знакомого на западе заболела спина. Перекачался и что-то с диском или позвонком у него случилось. Операцию сделали, но в тот же день за 250 км отправили домой на специальной машине. Почему в таком состоянии отправляют людей домой? Ответ: внутрибольничные инфекции, против которых не помогает ни один антибиотик.

ут у меня вспоминается анекдот из детства про червячка, пытавшего переползти через рельсы, но поезд таки отдавил ему «мягкое место». Повернувшись к ней, он сказал: «Ну что жопа, доигралась?»

Медицина, как и здравоохранение находятся в глубочайшем кризисе и тупике.

Естественно, что не без участия Дэвида Рокфеллера. И вместо того чтобы реформировать, чтобы вывести медицину и здравоохранение из тупика – власть имущие элиты загоняют их в кризис еще больше. Точнее, уничтожают. Они серьёзно считают, что смогут всех перехитрить и продлить себе жизнь?

Не одерживал смертный над небом побед.
Всех подряд пожирает земля-людоед.
Ты пока еще цел? И бахвалишься этим?
Погоди: попадёшь муравьям на обед!

Через десяток другой лет с трансплантологией, скорее всего, случится то же самое что и с вирусом гриппа. Операции будут усложняться, подходящего донора будет сложнее найти, а эффект от трансплантации будет сокращаться, пока не сведётся на нет. И это понятно уже сейчас.

Выращивание органов? Не смешите – получится то же самое. Учёные, да и Большая Фарма – банально обманывают власть имущих, чтобы выкачать из них побольше денег.

Даже самые светлые в мире умы 
Не смогли разогнать окружающей тьмы, 
Рассказали нам несколько сказочек на ночь — 
И отправились, мудрые, спать, как и мы.

Со смертью Рокфеллера, под давлением кризиса – думаю, многие начнут прозревать и понимать, что «Воздушные замки из материала заказчика«.

Статистика смертности по болезням – сердечно сосудистые лидеры.

Трансплантировали ему именно сердце. Почему? Во-первых, согласно статистики смертности по болезням, в результате сердечно сосудистых заболеваний каждый год умирают 31.2% людей. Треть всех смертей из-за сердечно сосудистых! А почему так?

Ну потому что малоподвижный образ жизни ОЧЕНЬ вреден для сердца. Сидячая работа плюс малоподвижный образ жизни – еще вреднее. А во-вторых стресс – очень вреден для сердца буквально кувалдой бьёт по сердцу.

Это означает, что дедушке Рокфеллеру после первой пересадки сердца надо было валить как из бизнеса, так и из политика. И уединиться где-то у себя на даче и проводить время бегая по лесу и за ловлей рыбы в лучшем случае, а не вершить судьбы всего мира, если так жить хотелось. Это касается всех старперов в американской политики – уж по берегли бы себя, что ли? Если так жить охота…
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Меняем реки, страны, города…
Иные двери… Новые года…
А никуда нам от себя не деться,
А если деться — только в никуда.

Или может жизнь без власти — это не жизнь?

После трансплантации сердца врачи советуют:

  • Приём лекарств.
  • Физические нагрузки. Реципиентам рекомендуется заниматься физическими упражнениями, по индивидуально разработанной программе, для того, чтобы снизить риск набора веса.
  • Диета.

  • Пора бы перестать потакать Большой Фарме.

    Современная медицина в полнейшем тупике. И если вы дорожите своим здоровьем – вам следует заняться оздоравливающими физическими упражнениями. И не для красивой формы – а исключительно для здоровья. Потому что многие виды спорта банально вредны для здоровья или для отдельных органов.

    Регулярно выполняемые, простые упражнения и мероприятия по профилактике заболеваний — могут удлинить жизнь на десятки лет, без таблеток и операций. Только за здоровьем следить нужно смолоду.

    Ну и следовало-таки вернуться к отброшенным 250 лет назад истокам медицины и заняться её развитием на основе уже проверенного многовекового подхода. То, что называется сейчас «современной медициной» имеет историю всего 200–250 лет. А то что было до этого назвали дискредитирующим названием – альтернативной медициной. Другими словами, полностью отбросили.

    К сожалению, для власть имущих, отказ от тупикового подхода к медицине – не только поставит крест на Большой Фарме, но еще и на многих глобальных планах, которые они продвигают с упёртостью осла. Если элитам так жить хочется – могли бы еще не так раскорячиться.

    Одна смерть Рокфеллера вряд ли их отрезвит. Ну и тем хуже для них – за что боролись на то и напоролись.

    Большая Фарма дискредитирует компании, производящие недорогие и эффективные лекарства.

    Мне приходилось консультировать большую Российскую фармацевтическую компанию, которую буквально уничтожают, создавая огромнейшие препятствия. Они уже 2 десятка лет производят Российские натуральные препараты, которые очень эффективны, стоят дёшево и проверены десятками лет.

  • Уничтожают российские фарм предприятия, как когда-то уничтожали авиастроительную отрасль. Многогранно не без участия Большой Фармы, которая подкупает российских чиновников. А те создают препятствия на законодательном уровне. А также часто открыто по телевизору дискредитируют Российские фармконцерны – буквально поливают дерьмом их продукцию.

    Директор компании, с которой я работал, используя свои связи встретился с таким «представителем» власти, депутатом, «борцом» за здоровье нации и открыто спросил:
    – Чем же мы не угодили своими препаратами? Что с ними не так? И есть ли доказательства? На что тот открыто ответил:
    – Всё с вашими препаратами «так» они действительно хорошие, только стоят дёшево и денег на них я не смогу заработать. А я хочу жить хорошо, и чтобы мои дети учились в Лондоне.
    +

    Вот такие вот пироги с котятами…

    Профессор Иван Неумывакин: быть здоровым без лекарств — просто!

    В России уже есть десятки врачей и медицинские центры, которые творят чудеса исцеления тысячам людей – практически без серьёзных лекарств. Но им создаются огромнейшие препятствия.

    Будучи руководителем программы оздоровления советских космонавтов, профессору Ивану Неумывакину было позволено привлекать к работе лучших врачей и учёных страны (СССР). Была создана уникальная система оздоровления, благодаря которой вот уже более полувека наши космонавты не болеют.

    «После ухода из космонавтики он пытался внедрить в систему здравоохранения всё, что наработал для космоса. Но наткнулся на яростное сопротивление. Оказывается, что своими разработками «подрывает авторитет отечественной науки».

  • От себя могу еще добавить и прибыли Большой Фармы. Ивану Неумывакину, кстати почти 89 лет. И несколько лет назад ему потребовалась операция на сердце, иначе бы умер. За 6 часов до операции его коллега Аркадий Петров отговорил ложиться под нож и рекомендовал заняться срочно по его методике оздоровления. В результате сердце вылечили, а необходимость в операции отпала.

    Что касается Петрова, то о нём ходят легенды – его методика восстановления внутренних органов, кроме тысяч исцелений уже знает случаи, когда выросла новая почка на месте удалённой, например. Ну и омоложение биологического возраста внутренних жизненно важных органов.
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    Вот так вот уважаемый Дэвид Рокфеллер – думал, что самый умный и самый хитрожопый. Кроме себя, обмануть некого. И подставить кроме себя тоже некого.

    Если бы сотрудничал с Россией вместо того, чтобы её уничтожать, то смог бы воспользоваться её достижениями и ПОЛНОЦЕННО прожить еще десятки лет, БЕЗ трансплантаций, со своим здоровым сердцем.

    За что боролся на то и напоролся.

    Перехитрить природу с помощью трансплантации сердца не получится.

    Сердце — это очень и очень серьёзно. И природа тут особо ни с кем не церемонится.

    Лет 15–18 назад была написана книга «Хохот Шамана», Владимир Сёркин. Которого назвали русским Кастанедой, а «Шамана» русским Доном Хуаном. «Шаман» — это условное название для привлечения внимания к книге. Он отказался назвать своё настоящее имя: хоть горшком назови, как он говорил.

     

    Про его возраст известно только, что в 20-х года его репрессировали как левого эсера. Автор встретился с «Шаманом» в 1997 году, т. е. ему было минимум 90–100 лет. Но по утверждению автора Шаман выглядел на 50–60 лет.

  • А по рассказам из книги, Шаман был крепче здоровьем, чем сам автор, которому было 47–50 лет. Более того, у него был очень трезвый ум, поразивший автора книги – профессора психологии Магаданского университета, автора более 80 работ, окончившего факультет психологии и аспирантуру МГУ.

    Пообщавшись с автором, Шаман в возрасте 97–107 лет уехал на «большую землю» и прожил несколько лет в гражданском браке. Небось с кем-то лет на 30–40 моложе его. И, как тут не вспомнить стих Маяковского, который мы в детстве «немного» переиграли – кто помнит, поймёт, остальные в яндексе найдут:

    Я достаю из широких штанин…
    Смотрите завидуйте, уважаемый Дэвид Рокфеллер, я гражданин…

    Потом Шаман, похоже, опять вернулся под Магадан, в полном здравии, полный сил, и продолжил общаться с автором. В результате на свет появились еще 2 книги. И в последней из них автор спрашивает:
    – Долго ли Шаман еще сможет поддерживать жизнь в своём теле? Шаман ответил: 
    – Да еще долго.

    (Вот те раз, подумал Штирлиц. А вот тебе два подумал Борман и бросил еще один кирпич.)

    В той же книге рассказывается, что Шаман в свои уже 110–120 лет бегает по 2 раза в неделю по 2 часа. Но как зимой бегать под Магаданом, где снег выше головы? Так Шаман на месте бегает.

    Для того, чтобы сердце было здоровым даже Рокфеллеру нужно много бегать.

    Примерно по 2 часа 2 раза в неделю, даже если вам за 100 лет. Точнее, если вы хотите прожить длительную и здоровую жизнь. Бег должен быть на низком пульсе, медитативным, чтобы не грузил колени и суставы. С включённой парасимпатической нервной системой, обладающей мощным восстановительным эффектом. Ну и, конечно же, нужно учиться отпускать стресс.

  • Дэвид Рокфеллер обхитрил сам себя. И не он последний такой.

    Похоже, что «Шаман», не познавший, ни власти, ни денег, перед которым никто не дрожал от страха и не кланялся, не целовал рук – тем не менее прожил более долгую, более полную, счастливую, красивую, интересную и главное ЗДОРОВУЮ жизнь и продолжит её жить еще несколько десятков лет.

    А книгу про Шамана обязательно прочтите – по моей рекомендации её прочитали уже человек 300 как минимум. И только благодарности в ответ слышал. Книга получилась — кладезью мудростей. Такое невозможно придумать.

    А что остаётся нам? Беречь здоровье, благо есть десятки людей в России, которые подскажут как это сделать бесплатно. Бегать и наблюдать за происходящим в мире.

    Лишь бы сцена была хоть немного видна!

  • Руслан Бах

  • Источник: http://ruslanbah.ru/smert-lyudoeda/

Источник: pravosudija.net

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Один комментарий»

  • 10972 -150
    Русофил 23 марта 2017 в 15:20 Ссылка Пометить
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    Вот только ТРАНСПЛАНТАЛОГИЯ процветает.
    И многие войны ДЛЯ НЕЕ.
    И югославов и хохлов просто вырезают на органы.
    Скачите дальше МАЙДАУНЫ.
    Ваше сердце пригодится стареющим миллиардерам

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