Смерть людоеда. Умер Дэвид Рокфеллер средний

Умер Дэвид Рокфеллер, средний. Известный тем, что финансировал евгенику, проекты, как депопуляции, деиндустриализации, а также Римский Клуб, Трёхстороннюю Комиссию, Бильдербергский клуб.

Именно его людьми являются Киссинджер и Бжезинский – о преступлениях которых ходят легенды в интернете. Хотя, естественно, всё это делалось ими в интересах Рокфеллера. Вот, например:

«Роль Генри Киссинджера в Кампучийском геноциде, в Чили, и Восточном Тиморе делают его военным преступником, соответствующим по уровню, по меньшей мере гитлеровскому министру иностранных дел Риббентропу, повешенному в 1946 г.» Эдвард С. Герман, профессор одного из колледжей Университета штата Пенсильвания.

За трюки с Вьетнамом Киссинджер получил – внимание… – Нобелевскую премию мира. Именно после встречи Горбачёва с Рокфеллером и Киссинджером в 1989 году, развал СССР обрёл необратимый характер. Приведший к гибели и не рождению, по моим подсчётам, от 60 до 90 млн граждан бывшего СССР.

Ирония в том, что человек отнимающий жизни у других, и разрушающий общественную медицину – сам страстно хотел жить. И для этого финансировал научные исследования в медицине для продления жизни до 250–300 лет. А также получил 6–7 трансплантаций сердца.

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Ну да ладно – бог им всем судья. Они уже, наверное, встретились там на небесах и сами во всём разберутся. А человечество всё равно сильнее оказалось несмотря на все их козни, хотя и дорого за это заплатили.

Смерть 101-летнего Рокфеллера – знаковая.

Можно сказать, что с ним ушла целая эпоха и не только в политике, но и в медицине, в науке, в здравоохранении.

Его смерть такая же знаковая и разочаровывающая, как и смерть короля поп-музыки Майкла Джексона. Только в отличие от него – Рокфеллер поднялся до стратосферы и не упал, не растерял ничего: обладал невиданной властью, совладелец ФРС, как называет таких Уильям Энгдаль – Бог денег.

Его можно назвать не только одним из Богов денег, но и Богом бизнеса, и конечно же – Богом власти. По слухам, в интернете даже Папа Римский ему руку целовал. Хотя эту новость называют фальшивкой, скорее удивило, если бы это было не так.

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Если все государства, вблизи и вдали,

Покорённые, будут валяться в пыли —

Ты не станешь, великий владыка, бессмертным.

Твой удел не велик: три аршина земли.

Чем же его смерть знаковая?





Его смерть – это разочарование в медицине как способе продления жизни.

Я понимаю, что ему пересадили сердце 6-7 раз и, возможно это продлило ему жизнь на десятки лет. Посмотрите в яндексе на его фотографии за последние 10–15 лет жизни – там их полно. Выглядел он ужасно. Да он был жив, насколько жив? О такой ли жизни он мечтал, отдавая миллиарды на исследования по продлению жизни?

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Неужели это было непонятно изначально? Неужели никто не посмел ему сообщить, что это путь в никуда? Или это было уже поздно?

Трансплантация в медицине — это путь в никуда.

Даже для такого власть имущего человека, имеющего неограниченные ресурсы и возможности. Ну это может продлить жизнь на пару другой десяток лет. Но качество такой жизни – очень и очень сомнительное. Может быть, аутотрансплантация – когда человек является донором сам себе – еще имеет будущее, но остальные вряд ли.

Полноценной жизни не получится. Более того, один из первых вопросов от врачей к пациенту звучит так: «Все ли методы лечения были опробованы или исключены?» о чём говорит этот вопрос? Это самое последнее и самое крайнее средство, которое само по себе малоэффективно.

Еще вопрос, который задают перед операцией: Сможете ли вы привыкнуть к некоторым изменениям в вашем привычном образе жизни, включая регулярное медикаментозное лечение и частые обследования, являющиеся неотъемлемой частью жизни каждого пациента с новым сердцем?

Теперь представляете какая была у него жизнь после первой трансплантации? Таблетки и больница были его главным «развлечением».

Наиболее частыми причинами неблагоприятного исхода трансплантации являются инфекции и отторжение.

Что такое отторжение сердца?

Иммунная система защищает организм от различного рода инфекций. Циркулируя по всему телу, её клетки исследуют организм на предмет наличия в нем инородных клеток. И если они обнаруживают таковые, то все стараются их уничтожить. Таким образом, если не контролировать иммунную систему человека с пересаженным сердцем, она «случайно» может навредить новому органу.

Тело, бактерии и вирусы быстро привыкают к лекарствам и лечебный эффект уменьшается

Надо учитывать, что тело быстро привыкает к лекарствам и лечебный эффект уменьшается. Более того, бактерии привыкают к антибиотикам, и становятся к ним устойчивыми. Этот процесс будет и дальше только усиливаться. Причём бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам быстрее, чем человечество в состоянии создавать новые антибиотики.

Мой знакомый, в данный момент, уже больше месяца болеет гриппом – естественно, он был у врача, который сказал «странную» фразу: Это 20 лет назад грипп проходил за 3–4 дня. Забудьте об этом. Сейчас грипп длится по 1–2 месяца.

Внутрибольничные инфекции на западе стали неразрешимой проблемой. Пациента не держат более 2–3 недель в больнице, чем бы он не болел, потому что умрёт от внутрибольничных инфекций.

У моего знакомого на западе заболела спина. Перекачался и что-то с диском или позвонком у него случилось. Операцию сделали, но в тот же день за 250 км отправили домой на специальной машине. Почему в таком состоянии отправляют людей домой? Ответ: внутрибольничные инфекции, против которых не помогает ни один антибиотик.

ут у меня вспоминается анекдот из детства про червячка, пытавшего переползти через рельсы, но поезд таки отдавил ему «мягкое место». Повернувшись к ней, он сказал: «Ну что жопа, доигралась?»

Медицина, как и здравоохранение находятся в глубочайшем кризисе и тупике.

Естественно, что не без участия Дэвида Рокфеллера. И вместо того чтобы реформировать, чтобы вывести медицину и здравоохранение из тупика – власть имущие элиты загоняют их в кризис еще больше. Точнее, уничтожают. Они серьёзно считают, что смогут всех перехитрить и продлить себе жизнь?

Не одерживал смертный над небом побед.

Всех подряд пожирает земля-людоед.

Ты пока еще цел? И бахвалишься этим?

Погоди: попадёшь муравьям на обед!

Через десяток другой лет с трансплантологией, скорее всего, случится то же самое что и с вирусом гриппа. Операции будут усложняться, подходящего донора будет сложнее найти, а эффект от трансплантации будет сокращаться, пока не сведётся на нет. И это понятно уже сейчас.

Выращивание органов? Не смешите – получится то же самое. Учёные, да и Большая Фарма – банально обманывают власть имущих, чтобы выкачать из них побольше денег.

Даже самые светлые в мире умы

Не смогли разогнать окружающей тьмы,

Рассказали нам несколько сказочек на ночь —

И отправились, мудрые, спать, как и мы.

Со смертью Рокфеллера, под давлением кризиса – думаю, многие начнут прозревать и понимать, что «Воздушные замки из материала заказчика«.

Статистика смертности по болезням – сердечно сосудистые лидеры.

Трансплантировали ему именно сердце. Почему? Во-первых, согласно статистики смертности по болезням, в результате сердечно сосудистых заболеваний каждый год умирают 31.2% людей. Треть всех смертей из-за сердечно сосудистых! А почему так?

Ну потому что малоподвижный образ жизни ОЧЕНЬ вреден для сердца. Сидячая работа плюс малоподвижный образ жизни – еще вреднее. А во-вторых стресс – очень вреден для сердца буквально кувалдой бьёт по сердцу.

Это означает, что дедушке Рокфеллеру после первой пересадки сердца надо было валить как из бизнеса, так и из политика. И уединиться где-то у себя на даче и проводить время бегая по лесу и за ловлей рыбы в лучшем случае, а не вершить судьбы всего мира, если так жить хотелось. Это касается всех старперов в американской политики – уж по берегли бы себя, что ли? Если так жить охота…

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Меняем реки, страны, города…

Иные двери… Новые года…

А никуда нам от себя не деться,

А если деться — только в никуда.

Или может жизнь без власти — это не жизнь?

После трансплантации сердца врачи советуют: