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«Бессмертный батальон»: 5000 человек прошли по Москве в память о погибших в Афганистане и на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО)

02:40. 16 февраля 2017 Просмотров - 314 Один комментарий Опубликовал:
«Бессмертный батальон»: 5000 человек прошли по Москве в память о погибших в Афганистане и на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», 15 февраля 2017 года, в 28-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана, на Поклонной горе прошла акция «Бессмертный батальон».

Более 5000 ветеранов Афганистана и других локальных войн и конфликтов в этот день прошли с портретами своих боевых товарищей, павших не только на полях сражений, но и умерших в мирное время.

Инициатором проведения «Бессмертного батальона» выступил Первый заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин.

В акции приняли участие представители общественных и ветеранских организаций — «БОЕВОЕ БРАТСТВО», «Российская Ассоциация Героев», «Российский Союз ветеранов Афганистана», «Союз Добровольцев Донбасса», а также кадеты, студенты и школьники Москвы. Единой колонной они прошли к Памятнику воинам-интернационалистам, где состоялся памятный митинг.

К участникам мероприятия обратился заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Николай Шуба:

«Сегодня знаменательный день для всех нас — День Памяти. Каждый год 15 февраля мы приходим на это святое место. Но в этот раз на площадь впервые вышли и наши погибшие боевые друзья. В „Бессмертном батальоне” с нами стоят почти 3000 человек. Вечная память Героям».

Выступая перед собравшимися, Председатель Общероссийской общественной организации Семей погибших защитников Отечества, член общественного совета Министерства обороны Российской Федерации Татьяна Рубан отметила:

«Дорогие друзья, я искренне и от всей души поздравляю вас с годовщиной окончания войны в Афганистане. Сегодня нам как никогда сложно и тяжело стоять здесь, потому что мы живые, мы те, кто ждали своих детей и мужей, наконец встретились с ними. Впервые за очень большое количество лет сегодня я стою со своим мужем, Петром Васильевичем Рубан.

На наше мероприятие приехали матери, вдовы, отцы из 11 регионов Российской Федерации. Я низко кланяюсь им за мужество, за верность, за память и помощь. Низко кланяюсь ребятам, которые не пришли с войны».

Акция завершилась минутой молчания. К Памятнику воинам-интернационалистам возложили цветы.

«Бессмертный батальон»: 5000 человек прошли по Москве в память о погибших в Афганистане и на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Бессмертный батальон»: 5000 человек прошли по Москве в память о погибших в Афганистане и на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Бессмертный батальон»: 5000 человек прошли по Москве в память о погибших в Афганистане и на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Бессмертный батальон»: 5000 человек прошли по Москве в память о погибших в Афганистане и на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Бессмертный батальон»: 5000 человек прошли по Москве в память о погибших в Афганистане и на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Бессмертный батальон»: 5000 человек прошли по Москве в память о погибших в Афганистане и на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Бессмертный батальон»: 5000 человек прошли по Москве в память о погибших в Афганистане и на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Бессмертный батальон»: 5000 человек прошли по Москве в память о погибших в Афганистане и на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Бессмертный батальон»: 5000 человек прошли по Москве в память о погибших в Афганистане и на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Бессмертный батальон»: 5000 человек прошли по Москве в память о погибших в Афганистане и на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 1711 1523
    Oleg K 16 февраля 2017 в 18:06 Ссылка Пометить
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    Война всегда забирает лучших. И победителями тоже становятся лучшие. Гнилые да хитрые всегда найдут пути как можно спрятаться и переждать лихолетье. Да ещё и нажиться при этом. Пока наши ребята в Афгане рубились, Горби с кликой перестройку ваял.

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