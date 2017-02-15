Япония пригрозила России американскими базами
13 февраля 2017 года Дмитрий Медведев, не посоветовавшись с Японией, подписал распоряжение о присвоении пяти безымянным островам Курильской гряды имен.
Инициатива была выдвинута сахалинским отделением Русского географического общества и тут же поддержана правительством Российской Федерации.
Таким образом, географические объекты получили названия в память о военных и политических деятелях России - генерал-лейтенанте Деревянко, дипломате Громыко, бывшем губернаторе Сахалина Фархутдинове, генерал-лейтенанте Гнечко и капитане дальнего плавания Щетининой.
Но, как и следовало ожидать, обрадовались данному факту не все. Недовольной оказалась Япония и тут же направила протест в адрес России. "Это неприемлемо и противоречит позиции Японии", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио, которая состоялась во вторник, 14 февраля. При этом премьер Японии отметил, что инцидент не повлияет на переговорный процесс Японии и России относительно мирного договора по Курилам. Более того, "именно наличие таких проблем подчеркивает важность решения территориального спора", сказал Суга.
Все бы ничего: стандартный протест, стандартное последующее объяснение, мол, ругаться не собираемся, НО есть одно НО – и это заявление главы МИД Японии Фумио Кисида, который напомнил о том, что Южные Курильские острова попадают под действие пятой статьи японо-американского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. И это означает, что на островах могут быть размещены войска США и вооружения.
Напугать хотел или что?
А вообще, конечно, я абсолютно не понимаю в чем проблема и что за критика со стороны Японии? Ладно бы Россия на эти острова Искандеры и С-400 перекинула, тогда согласен, был бы повод возмущаться, а безобидные имена такой бурной реакции точно не стоят. Тем более что Москва уже ни раз заявляла о своей четкой позиции по Курилам – острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет сомнению не подлежит.
Между тем, как сообщил 7 февраля министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, Япония уже создала межведомственный совет по совместной хозяйственной деятельности с Россией на южных Курилах. А на март намечены консультации по этому вопросу между Японией и Россией.
И вот интересно, на что Япония рассчитывает теперь?
Источник: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5850e5689a79477e3d85d9dd
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Да вот как с японцами надо дружить, в чём правы американцы, устроили Хиросиму и Нагасаки и сразу лучшие друзья, стали японцы не так себя вести получили подарок Фокусиму. А мы всё как то по русски пытаемся, а они это и воспринимают как нашу слабость.
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Слова понимают в основном только русские. Все остальные – только силу. Вернее сказать, слова не подкреплённые силой, мало что значат.
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Совместное хозяйствование -это намёк на то что Курилы будут японскими…кого водыт ша нос, японцев или нас….вероятнее второе, тк японцы в своих газетах открыто написали, раз вы нам от даёте эти острова, зачем русские названия…все предельно ясно,.острова уже не наши. ..а для русских дураков русские названия. ..забыли согласовать с японцами…
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Медведев это позор на политической мировой сцене. Более малограмотного и глупого чиновника надо еще поискать!
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Био роботы не понимают человеческий язык
Зачем с ними вообще разговаривать? Маша Захарова уже сказала что Россия своих земель назад не отдает. -Био роботы этого не понимают
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Это всё равно, что пугать носорога голыми ягодицами…