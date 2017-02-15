Япония пригрозила России американскими базами

13 февраля 2017 года Дмитрий Медведев, не посоветовавшись с Японией, подписал распоряжение о присвоении пяти безымянным островам Курильской гряды имен.

Инициатива была выдвинута сахалинским отделением Русского географического общества и тут же поддержана правительством Российской Федерации.

Таким образом, географические объекты получили названия в память о военных и политических деятелях России - генерал-лейтенанте Деревянко, дипломате Громыко, бывшем губернаторе Сахалина Фархутдинове, генерал-лейтенанте Гнечко и капитане дальнего плавания Щетининой.

Но, как и следовало ожидать, обрадовались данному факту не все. Недовольной оказалась Япония и тут же направила протест в адрес России. "Это неприемлемо и противоречит позиции Японии", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио, которая состоялась во вторник, 14 февраля. При этом премьер Японии отметил, что инцидент не повлияет на переговорный процесс Японии и России относительно мирного договора по Курилам. Более того, "именно наличие таких проблем подчеркивает важность решения территориального спора", сказал Суга.

Все бы ничего: стандартный протест, стандартное последующее объяснение, мол, ругаться не собираемся, НО есть одно НО – и это заявление главы МИД Японии Фумио Кисида, который напомнил о том, что Южные Курильские острова попадают под действие пятой статьи японо-американского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. И это означает, что на островах могут быть размещены войска США и вооружения.

Напугать хотел или что?

А вообще, конечно, я абсолютно не понимаю в чем проблема и что за критика со стороны Японии? Ладно бы Россия на эти острова Искандеры и С-400 перекинула, тогда согласен, был бы повод возмущаться, а безобидные имена такой бурной реакции точно не стоят. Тем более что Москва уже ни раз заявляла о своей четкой позиции по Курилам – острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет сомнению не подлежит.

Между тем, как сообщил 7 февраля министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, Япония уже создала межведомственный совет по совместной хозяйственной деятельности с Россией на южных Курилах. А на март намечены консультации по этому вопросу между Японией и Россией.

И вот интересно, на что Япония рассчитывает теперь?

Источник: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5850e5689a79477e3d85d9dd