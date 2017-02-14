Scofield. Война систем. Эхо выстрелов в Авдеевке

http://www.politnavigator.net/poroshenko-ubil-sotni-voennykh-radi-torga-s-akhmetovym.html(09.02.2017) Одним из главных предметов политического торга в Украине стал Авдеевский коксохимический завод.

… Главный человек в этом торге — Ринат Ахметов. Диспозиция такова: Ахметов владеет Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ) — это основная его бизнес-структура. Одной из опорных компаний СКМ является холдинг Метинвест.

Метинвест — это холдинг, объединяющий в закрытое производство металлургические предприятия Ахметова. Чтобы выплавить металл, нужно иметь руду — ее добывают, например, ахметовские структуры возле Кривого Рога. Затем ее обогащают на горнообогатительных предприятиях Ахметова в Запорожской области, а в дальнейшем плавят металл на Азовстали, Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича (оба — Мариуполь), Запорожстали. Но руды мало — нужна электроэнергия и кокс, то есть обогащенный уголь особой породы. Это и есть т.н. «замкнутая металлургическая цепочка».

В мирное время Ахметов полностью сконцентрировал эту цепочку в своих руках, фактически став монополистом на Украине. Монопольное положение позволяло ему диктовать условия правительству и власти в Киеве. Но война поставила Ахметова в тяжелое положение: три крупнейших металлургических комбината — Азовсталь, ММК им. Ильича и Енакиевский металлургический оказались по разные стороны фронта, а ключевое предприятие в цепи — Авдеевский коксохим — прямо рядом с местом, где по сей день продолжаются ожесточенные бои.

Без кокса из Авдеевки остановятся ММК им. Ильича и Азовсталь. При остановке поставок авдеевского кокса два вышеуказанных комбината проработают лишь три дня.

Итак, это угроза всему холдингу Метинвест, а, вместе с тем, и Систем Кэпитал Менеджмент, то есть, всему бизнесу Ахметова. Полное банкротство Метинвеста — угроза банкротства СКМ, а это, помимо промышленности, еще и телеканалы, Укртелеком, магазины «Брусничка», гостиницы, футбольный клуб «Шахтер» и др.

Кстати, поставляют на обработку уголь в Авдеевку из шахт «Краснодонугля», что находится на территории ЛНР. «Краснодонуголь» — это также владения Ахметова, сохраненные прямо на территории «сепаратистов». Уголь из ДНР и ЛНР также поступает и на ТЭС холдинга ДТЭК — другой структурной единицы СКМ Ахметова.

… В конце 2016 года кум президента Порошенко Юрий Луценко и генеральный прокурор по совместительству открывает дело против Вадима Новинского — младшего партнера Ахметова, который контролирует блокирующий пакет в Метинвесте — 25% холдинга.

На Новинского открывают уголовное, а точнее комедийное дело, — якобы ,он давил на покойного митрополита Владимира, задержав в неволе помощника Владимира митрополита Сашу Драбинко. Доказательность дела — нулевая, но дело не в нем, а в блокирующем пакете Новинского, а, следовательно, и блокирующем пакете фундамента богатства Ахметова.

Драбинко — повод для атаки на Новинского, а Новинский — это атака на Ахметова, следовательно, сотни миллионов долларов, которые можно заработать в торгах с главным олигархом. Это не комедия — это торг!

В конце года псевдо патриоты и провокаторы на прикорме — Семенченко, Парасюк и др. — начинают т.н. блокирование поставок угля из ДНР и ЛНР, якобы под прикрытием борьбы с террористами. На самом деле, это инструмент влияния на Ахметова.

Но не помогает ни дело против Новинского — он никуда не убегает и не прогибается, ни т.н. блокада торговли с ДНР-ЛНР. У Ахметова все работает и он не идет на переговоры.

Но Порошенко тоже не лыком шит. Ради прибыли он сделает все, что угодно — например, начнет военные действия.

… Начинается обстрел ДНР, жесткий обстрел. В ответ прилетает по Авдеевке, перебиваются линии электроснабжения, питающие комбинат. Кокс перестает производиться. На Азовстали заявляют об опасности остановки. ММК им. Ильича делится коксом с Азовсталью, даже везут кокс Енакиевского металлургического, который, кстати, под властью ДНР.

Метинвест оказывается снова в критическом положении, поскольку остановка Авдеевского коксохима приведет к остановке Азовстали, затем к остановке ММК им. Ильича. Учитывая, что в 2015-м Метинвест объявлял дефолт, а СКМ понесла несколько миллиардов убытков, это фактически открытый шантаж Порошенко и попытка дефолта всего СКМ, для того, чтобы потом можно дешевле скупить различные структуры Ахметова, например, газету «Сегодня», телеканал «Украина», Укртелеком, который тоже вошел сейчас в состоянии преддефолта(конец цитаты).

В материале http://pravosudija.net/article/scofield-peredel-mirovogo-narkotranzita-voyna-sistem(13.02.2017) отмечалось, что Р. Ахметов входит в совет управляющих Peres Center for Peace, а эта структура (как часть большой системы) подвергается системному давлению со стороны команды Д. Трампа (как части другой большой системы).

В 2013 году структура, к которой относится Р. Ахметов, пыталась осложнить жизнь Р. Эрдогану.

http://www.globoscope.ru/content/articles/3091/(17.12.2015) Телеканал организатора «блокады» Ленура Ислямова, ART, в 2013 году взахлеб поддерживал «зеленую революцию» в парке Гези. А в администрации президента Украины «блокадный» интерес Ислямова объясняют вовсе не с турецкой колокольни: «В среде крымских татар есть несколько течений. Одно из них лоббирует создание в Геническом районе Херсонской области на границе с Крымом автономии крымских татар. По сути речь может идти о контроле за контрабандой, когда с одной стороны перекрывают люди из числа так называемых патриотов, а с другой – оккупанты. Вся эта история все больше приобретает очертания бизнес-схемы» (конец цитаты).

Сейчас все разворачивается в обратную сторону:

https://ru.sputnik-news.ee/news/20170213/4796440/krym-objasnil-prichiny-stychki-vs-ukrainy-nvf-herson.html(13.02.2017) Вооруженная стычка между бойцами ВС Украины и неизвестными произошла в Херсонской области на границе с Крымом; Минобороны Украины не сообщает, кто были эти люди, однако, по данным СМИ, инцидент произошел на базе крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана.

… Вооруженное формирование создал один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов.

Депутат Госдумы от крымского региона, бывший вице-премьер региона Руслан Бальбек заявил, что между организаторами блокады Крыма возник конфликт за контроль над финансовыми потоками, который вылился в вооруженное противостояние.

Бальбек подчеркнул, что “яблоком раздора” между Ислямовым и украинским депутатом Мустафой Джемилевым стал дележ полученного с Турции накануне неудавшейся попытки госпереворота многомиллионного транша. При этом средства, выделяемые на нужды крымских татар, проживающих на Украине, были потрачены на покупку элитных квартир и офисов для близкого окружения Джемилева.

“Разгром лагеря боевиков Ленура Ислямова в Херсонской области был санкционирован украинской властью не без вмешательства Джемилева, которому выгодно избавиться от Ислямова как основного конкурента за возможность получать огромные финансовые ресурсы из-за рубежа, чтобы использовать крымско-татарскую карту в антироссийских акциях”, — сказал Бальбек(конец цитаты).

Возвращаемся к Ринату Ахметову:

https://versia.ru/chej-prikaz-vypolnyali-ubijcy-moskvy-kieva-ili-mestechkovoj-yelity(13.02.2017) Гиви и Моторола никогда не делали тайну из того, почему в 2014 году ополченцы не пошли на штурм Мариуполя. Потому, отвечали они, что донецкому миллиардеру Ринату Ахметову важно было сохранить Мариуполь украинским городом (принадлежность к ДНР затрудняла бы использование морского порта). Но попросил ополченцев не брать Мариуполь, разумеется, не сам Ахметов – за него это сделал высокопоставленный переговорщик из Москвы.

… Расхожая мудрость учит, что минскому переговорному процессу нет альтернативы, а Гиви такую альтернативу неоднократно предлагал – наступление на позиции украинских военных, с целью отбросить их к границе Донецкой области. Понятно, что в этом случае пришлось бы занять и Мариуполь, из которого отправляет свои грузы по всему миру миллиардер Ринат Ахметов. Пришлось бы отвоёвывать и Авдеевку, где продолжает дымить крупнейший в Европе коксохимический комбинат, принадлежащий, как нетрудно догадаться, Ринату Ахметову. У «Метинвеста» Ахметова активы по всему Донбассу. Поговаривают, что два с половиной года назад наступление на Мариуполь Ахметов сумел отсрочить благодаря своим московским связям. Аналогичные московские связи полтора года назад, по слухам, помогли предпринимателю Александру Карманову сохранить за собой Алчевский металлургический комбинат. А погиб в результате Алексей Мозговой. Улавливаете аналогии? Кстати, Москва впервые официально опровергла свою причастность к инциденту такого рода – штрих маленький, но любопытный.

… Слишком непринуждённо убийцы ориентировались на месте, слишком легко проникали на территории режимных объектов, где и муха без пропуска не пролетит. А главное, они слишком просто унесли ноги. Знающие люди настаивают, что так детально сориентироваться могли только местные(конец цитаты).

Однако, для ССО Украины, которые создаются с участием иностранных инструкторов, нет ничего лучше, чем провести ликвидацию Гиви и показать при этом либо на его ближайшее окружение, либо на «зачистку свидетелей» со стороны РФ, либо на интерес Р. Ахметова или всё вместе взятое. Спецоперации, конвертируемые в миллиарды, – это, фактически, стало главной специализацией ССО.

Последующая пропажа украинской диверсионной группы и «внезапный уход из жизни на рабочем месте» руководителя Национального университета обороны, первого заместителя начальника Генштаба Украины Геннадия Воробьева (см. http://www.unn.com.ua/ru/news/1643906-generala-polkovnika-g-vorobyova-pokhovayut-zavtra-na-baykovomu-kladovischi) вполне может быть ответным ходом как со стороны команды Р. Ахметова, так и со стороны тех, кто может так действовать. При этом Г. Воробьева ценил и защищал Сергей Кривонос – главный «мотор» развития ССО Украины, а теперь он лишился такой административной поддержки (см. также http://24tv.ua/ru/v_minoboroni_govoryat_chto_lyustruvali_ne_togo_n507119) и ему будет все сложнее отстаивать свою позицию от слаженных действий начальника ГШ ВСУ В. Муженко и командующего ССО Украины И. Лунева (см. http://rus.newsru.ua/ukraine/05jan2016/pryznacheno_igora_lunjowa.html). С таким конфликтом внутри ВСУ новые «котлы» не заставят себя ждать – лучше и не начинать.

Кроме того, заслуживают внимания некоторые высказывания Александра Ходаковского, находящегося в оппозиции к руководству ДНР:

http://aleksandr-skif.livejournal.com/43394.html(27.03.2016) И здесь важно, чтобы ключевые позиции занимали “правильные” люди, а ключевые позиции – это прежде всего места пересечения потоков и узлы сосредоточения интересов. Применительно к местности – это прежде всего такие города, которые находятся на перекрестке всех дорог. У нас это – Горловка, Дебальцево, Ясиноватая. Через них возможно наладить любые потоки, особенно связанные с наркотиками, и сделать это в любом направлении, включая Россию. Кто-то знает что-нибудь об особом цехе на территории горловского “Стирола”, выпускавшего до войны медицинские препараты наркотического содержания? Что с ним сейчас? По нашим сведениям, он работает до сих пор. Это мощное промышленное производство, попасть на которое невозможно. Попытки сделать закупки обезбаливающих препаратов для нужд воюющих пресекались, чтобы о его работе не узнали на стороне, хотя в самом начале войны мы это делали вполне спокойно. Единицы знающих правду, на которых удавалось выходить, исчезали так быстро, что ничего не успевали и рассказать. Когда под Ясиноватой началось обострение, мы выгребали остатки обезбаливающих препаратов, делились ними с другими подразделениями, и это при том, что у нас есть свое производство, которое работает. Вопрос – на кого?

Коснулись на заседании Комитета и вопросов коррупции, и вопросов появления черного рынка оружия, спокойно кочующего даже через линию фронта, и вопросов переизбытка на руках незарегистрированного оружия, особенно на руках у криминала. Участившиеся случаи разбойных нападений с применением оружия – следствие, в том числе, дикой милитаризации группировок, в арсенале которых не просто АК и ПМ, как было раньше, но и ПТУРсы и минометы. Но особенно беспокоит, конечно, потенциальное сращение криминала и власти. Не секрет, что у властных рычагов зачастую находятся люди, имеющие яркое криминальное прошлое, или склонность к криминалу, и эти люди становятся главами администраций, внедрены в политику и управление. Сейчас членами Комитета тщательно мониторится деятельность новоназначенцев на узловые города на предмет их возможного соучастия в криминальном “бизнесе”, налаживания преступных схем, особенно в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков. Украина видит в этом хороший метод развала нас изнутри, и со своей стороны не только не препятствует, но и способствует кооперации разного рода группировок по разные стороны линии фронта. Именно с этим могло быть связано устранение, в том числе, и Дремова, контролировавшего перспективное направление на Луганск и Россию, и не дававшего налаживать транзит по своей земле. Есть подобные примеры и на украинской стороне, когда попытки отдельных энтузиастов прекратить потоки наркотиков заканчивались для них смертью.

Вот, в целом, краткий отчет об новой общественной инициативе(конец цитаты).

Неоднозначность самого А. Ходаковского рассматривалась в материале http://pravosudija.net/article/mnogohodovki-vangard-analiz-otkrytyh-istochnikov(26.04.2015), в частности там отмечалась синхронизация его действий в Донецком аэропорту и визит на Украину делегации высокопоставленных сотрудников ЦРУ после победы П. Порошенко на выборах президента.

Итак, П. Порошенко, с учетом изменившейся международной обстановки и (или) получив соответствующие указания, начал охоту на бизнес-империю Р. Ахметова, одним из партнеров которого выступает Вадим Новинский (http://www.kommersant.ru/doc/781122 от 09.07.2007).

При этом, недружественные к В. Новинскому СМИ называют его партнером «питерских» и Алишера Усманова (см. http://argumentua.com/stati/vadim-novinskii-mutnyi-biznesmen-ili-proekt-rossiiskikh-spetssluzhb).

В свою очередь А. Усманов стал активно обсуждаться после ухода из жизни президента Узбекистана Ислама Каримова:

http://www.forbes.ru/news/330541-smi-soobshchili-o-svyazi-usmanova-s-novym-rukovodstvom-uzbekistana(13.10.2016) Российский бизнесмен Алишер Усманов имеет влияние на новое руководство Узбекистана. Об этом Reuters сообщилибизнесмен и один из местных дипломатов.

Источники агентства, знакомые с «закулисными маневрами» рассказали, что Шавкат Мирзиеев, исполняющий обязанности президента страны, в будущем будет делить власть с двумя другими высокопоставленными официальными лицами, потому что конкурирующие кланы не смогли договориться о выборе одной кандидатуры.

По словам двух дипломатических источников и узбекского бизнесмена, конкурирующие кланы договорились, что Мирзияев будет публичным лицом, но на самом деле не будет принимать независимыми решения. По словам собеседников Reuters, власть с ним будут делить начальник службы безопасности экс-президента Ислама Каримова Рустам Иноятов и вице-премьер Рустам Азимов, который также является министром финансов Узбекистана.

По словам двух источников, Усманов имеет влияние и на новое “коллективное” руководство Узбекистана. 28 сентября состоялась встреча конкурирующих кланов, на которой было принято решение, что Мирзиеев будет исполнять обязанности президента Узбекистана, но с урезанными полномочиями, и на ней также присутствовал Усманов, утверждает источник.

Узбекский бизнесмен, «пожелавший остаться неизвестным из опасений за свою безопасность», сказал агентству, что частный самолет Усманова теперь часто видят в аэропорту Ташкента, говорится в публикации. Данные сайта flightradar24, отслеживающего передвижение воздушных судов, свидетельствуют о том, что Airbus, принадлежащий Усманову, находился в Ташкенте(конец цитаты).

http://www.rbc.ru/politics/13/10/2016/57ffe2a89a7947814ebff80a(13.10.2016) Пресс-служба Алишера Усманова опровергла данные о том, что миллиардер будет иметь влияние на новое руководство Узбекистана (конец цитаты).

Рассмотрим ситуацию в Узбекистане более подробно:

http://kabarlar.org/news/88463-chem-izvestna-uzbekskaya-princessa-diora-usmanova-plemyannica-zheny-shavkata-mirzieeva-foto.html(05.12.2016) 3 мая 2009 года в Ташкенте сыграли свадьбу племянника российского олигарха узбекского происхождения Алишера Усманова и племянницы жены на тот момент премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзиёева.

… Бабур Усманов фактически являлся единственным наследником.

… 8 мая 2013 в Ташкенте Бабур Усманов насмерть разбился на своем автомобиле(конец цитаты).

Президент Шавкат Мирзияев, назначив Бахтияра Гулямова «своим ответственным представителем» по специальным заданиям (см. http://pravosudija.net/article/scofield-peredel-mirovogo-narkotranzita), этим не ограничился.

http://rus.ozodlik.org/a/28204437.html(30.12.2016) Информация о том, что президент Узбекистана Шавкат Мирзияев назначил нового руководителя Службы своей безопасности (СБП) пока нигде официально не объявлена. По словам источников «Озодлика», 20 декабря руководителем Службы безопасности президента (СБП) Узбекистана был назначен заместитель Муиджона Тохирий, ныне бывшего главы этой Службы.

Напомним, что 20 декабря генерал-майор Муиджон Тохирий был назначен председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.

В настоящее время «Озодлик» изучает информацию относительно личности и послужного списка нового руководителя СБП.

По имеющейся в распоряжении нашей редакции информации, после смерти первого президента Ислама Каримова некоторое время по меньшей мере 1500 сотрудников СБП не могли осуществлять свою деятельность(конец цитаты).

http://uzxalqharakati.com/ru/archives/15854 (10.01.2017) После того, как Сенат страны назначил Ш. Мирзияева исполняющим обязанности Президента Узбекистана, временный глава государства сразу же отказался от услуг Службы Безопасности Президента (СБП), большая часть персонала которой являются солдатами вооруженного подразделения Qalqon («Щит»), подчиняющейся СНБ республики.

… В середине декабря 2016 года Ш. Мирзияев своим указом уволил 150 человек из Ташкентского городского управления СНБ.

Показывая себя человеком, сильно заботящимся о безопасности президента, Р. Иноятов начал намекать Ш. Мирзияеву о том, что «еще рано начинать политику открытости и отказа от услуг Службы».

На руку Р. Иноятову стали сообщения зарубежных масс-медиа о том, что предновогодний теракт в одном из стамбульских ночных клубов устроил гражданин Узбекистана Абдукадыр Машарипов, что в США были задержаны еще несколько граждан республики по подозрению в сотрудничестве с ИГИЛ. После этого Мирзияев немного усилил охрану своей резиденции и ежедневного автомаршрута(конец цитаты).

В ответ на это Ш. Мирзияев стал приближать тех, кто оказался «обижен» Р. Иноятовым ранее:

http://rus.azattyq.org/amp/uzbekistan-novaya-vlast-naznachenia/28224983.html(11.01.2017) На должность председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана 6 января назначили Салима Абдулвалиева, которого считают одним из авторитетов в мире организованной преступности Узбекистана.

… 62-летний Салим Абдулвалиев говорит, что является просто успешным бизнесменом. В прошлом известный борец, он всегда поддерживал связь с миром спорта, что делает его подходящим кандидатом на должность председателя Олимпийского комитета Узбекистана. Однако, когда о Салиме Абдулваливе пишут в прессе (конечно, зарубежной), неизменно упоминается его предположительная роль криминального авторитета. Сам Абдулвалиев причастность к криминальному миру полностью отвергает.

… Из тюрьмы освобожден и Миродил Джалолов – бывший начальник прекратившей существование компании Zeromax. Компания Zeromax была зарегистрирована в Швейцарии, где Гульнара Каримова проводила много времени, она была единственной компанией, которая получила контракты в узбекском нефтегазовом секторе(конец цитаты).

http://rus.ozodlik.mobi/a/uzbekistan-mirziyaev-konsolidacia-poziciy/28017199.html(28.09.2016) Вскоре после того как Мирзияев стал исполняющим обязанности президента, поступили сообщения, что Интерпол исключил из списка разыскиваемых лиц предположительного лидера организованной преступной группы Гафура Рахимова. В 2012 году Департамент казначейства США наложил на Гафура Рахимова финансовые санкции, заявив, что «Рахимов является одним из лидеров узбекской организованной преступности, специализирующимся на организованном производстве наркотиков в Центральной Азии». Гафур Рахимов уехал из Узбекистана в 2010 году, считается, что с тех пор он проживал в Дубае.

Директор «Озодлика» (Узбекской редакции радио «Свобода») Алишер Сиддик сообщил, что высказывается мнение о том, что Гафур Рахимов вернется в Узбекистан.

… В то же время Алишер Сиддик отметил, что, по информации, которую пока не удалось подтвердить, во время своих поездок в регионы Мирзияев пользовался не службой безопасности бывшего президента, а «частной службой безопасности, предположительно нанятой в России».

… Главный лектор Университета Эксетер в Великобритании, бывший директор по Центральной Азии в International Crisis Group Дэвид Льюис говорит, что Мирзияев «уже произнес своего рода мантру: на территории Узбекистана не будет иностранных военных баз и прочее». Также указывается на то, что Мирзияев не приехал на саммит СНГ 16 сентября в Бишкеке.

Возможным положительным знаком стало развитие событий в отношениях Узбекистана с Кыргызстаном. 18 сентября Узбекистан отозвал свои силы, занявшие в конце августа гору Унгар-Тепа (Унгар-Тоо – на кыргызском) в Кыргызстане, и вскоре после этого узбекско-кыргызская команда начала пересмотр своей общей границы в попытке разрешить долгосрочную проблему демаркации. Как считает Алишер Сиддик, Мирзияев может пытаться наладить связь с соседним Кыргызстаном и Таджикистаном, потому что «ему нужна вода»(конец цитаты).

http://rus.ozodlik.org/a/28187678.html(21.12.2016) Как сообщили со ссылкой на сайт Qalampir.uz несколько интернет-изданий Узбекистана, генерал Закир Алматов якобы назначен председателем Комиссии по противодействию коррупции. Однако пока нет никакой информации о том, при каком государственном органе создана данная комиссия.

… Отметим, что бывший глава МВД Узбекистана Закир Алматов после смерти первого президента Ислама Каримова начал появляться на правительственных мероприятиях и был замечен в окружении нового президента Шавката Мирзияева.

… Закир Алматов, который после Андижанских событий в 2005 году попал в санкционный список ЕС, согласно которому ему был запрещен въезд на территорию стран Европы, в 2006 году был отправлен в отставку с поста министра внутренних дел «в связи с состоянием здоровья».

… В 2015 году немецкий журнал «Шпигель» (Spiegel) написал о том, что бывший глава МВД Узбекистана покинул Германию после того, как правозащитники обнаружили его в одной из немецких клиник.

Немецкие власти заявили, что позволили Закиру Алматову въехать в Германию по «гуманитарным причинам».

… Он руководил МВД Узбекистана с 1991-го по 2006 год(конец цитаты).

О значимости возвращения З. Алматова можно судить по эпизодам 2005 года:

http://www.kommersant.ru/doc/588621(04.07.2005) Еще месяц назад Закир Алматов держал в руках все основные рычаги власти в стране. Именно он командовал операцией по подавлению мятежа в Андижане, он же по ее окончании сопровождал журналистов, привезенных в город на показательную экскурсию. Сообщалось, что именно господин Алматов по поручению президента Каримова разговаривал с “акрамистами”, засевшими в андижанском хокимияте, и именно он от имени властей давал официальные данные о количестве жертв.

Слухи о том, что с всесильным министром внутренних дел Узбекистана что-то стряслось, появились в Ташкенте на прошлой неделе. Закир Алматов пропал, и почти весь июнь о его местонахождении ничего не было известно. Одну из первых версий происшедшего выдвинуло информагентство Fergana.ru, сообщившее со ссылкой на свои источники в МВД, что министр перенес инсульт и находится в кремлевской больнице. Кроме того, сообщалось, что к исполнению обязанностей главы МВД приступает бывший заместитель господина Алматова Тохир Мулажанов, который не так давно перешел на работу в службу национальной безопасности (СНБ) Узбекистана.

… Буквально за несколько недель до трагедии в Андижане Закир Алматов стал фигурантом довольно странного скандала. Инцидент, связанный с его именем, остался практически неизвестным за пределами республики, зато переполошил всех местных независимых журналистов и правозащитников. В апреле этого года на одном из сайтов в интернете стали появляться публикации, подписанные неким Сафаром Абдуллаевым. Автор не скрывал, что имя вымышленное, утверждая, что под псевдонимом скрывается некий “одумавшийся” высокопоставленный сотрудник МВД. В десяти письмах Сафар Абдуллаев рассказывал о том, что в недрах МВД разработан план политических репрессий “2005-2007″ против всех оставшихся в стране оппозиционеров, независимых журналистов и правозащитников. Попутно автор описывал брутальные порядки, царящие в МВД, и жестокий нрав министра Алматова, лично присутствующего на всех пытках политзаключенных.

… Закончившийся за считанные дни до андижанской трагедии сериал “Сафар Абдуллаев” был весьма эффектным и правдоподобным — настораживал в нем только один момент, особенно бросавшийся в глаза в последних посланиях. Автор слишком явно противопоставлял МВД Закира Алматова и службу национальной безопасности, возглавляемую Рустамом Иноятовым.

“Министр МВД всегда ревностно относился к своему основному противнику Рустаму Иноятову потому, что последнему удалось сохранить лучшие кадры со времен КГБ, которые на самом деле отличаются большей толерантностью к проблемам узбекского народа”,— писал Сафар Абдуллаев. В его описании СНБ представлялась высокопрофессиональной организацией, состоящей из честных и порядочных образованных людей, на 50% укомплектованной русскоязычными гражданами Узбекистана.

… Рустам Иноятов в Узбекистане и правда всегда считался основным соперником Закира Алматова. В отличие от главы МВД, руководящего своим ведомством с 1990 года, шеф СНБ находится на этом посту с 1995 года. Однако усиление его и его структуры традиционно считалось созданием противовеса мощному МВД, а сам Рустам Иноятов — ставленником “ташкентского клана”, тогда как Закир Алматов — соперничающего “самаркандского”.

… По одной из версий, андижанская трагедия также произошла благодаря молчаливому бездействию спецслужб. Многие очевидцы событий уверяли, что оружие, захваченное “акрамистами”, было заряжено только холостыми патронами. Более того, андижанские повстанцы, бежавшие через Карасув в Киргизию, рассказывали, что тюрьма вовсе не была взята штурмом — двери заключенным открыли сами тюремщики. Уже на следующие дни после трагедии на улицах Андижана и Ташкента звучали предположения, что все происшедшее было результатом провокации спецслужб. Многие узбекские правозащитники приводили такой аргумент: “Почему спецслужбы бездействовали всю ночь, пока ‘акрамисты’ брали под контроль Андижан, почему никто не воспрепятствовал захватам тюрьмы, воинской части, милицейского батальона, при том что силовые структуры были приведены в состояние повышенной готовности еще накануне?”

Таким образом, винить в начале андижанского восстания можно было бы СНБ, не предупредившую восстание. Но оргвыводов не последовало. Скорее наоборот — после событий в Андижане начало ухудшаться положение господина Алматова, несмотря на эффективно подавленный “мятеж”. Вскоре после андижанских событий появилось сообщение о том, что спецназ МВД — самое мощное, элитное подразделение в ведомстве — передан в распоряжение минобороны и СНБ.

Казалось бы, Закира Алматова должны были осыпать почестями за спасение отечества. Но вместо этого он оказался окончательно дискредитирован. В том числе и в глазах собственных подчиненных, ведь среди жертв андижанских событий оказались многие милиционеры: во время подавления войска расстреливали всех без разбора, в том числе своих.

Очевидно, в ближайшее время Закир Алматов будет объявлен главным виновником андижанской трагедии, что улучшит имидж и усилит влияние “непричастных” — в первую очередь главы СНБ(конец цитаты).

http://www.kommersant.ru/doc/638557(26.12.2005) Последние несколько месяцев Закиржон Алматов находился за пределами своей страны: он лечил рак позвоночника в Германии в нейрохирургическом институте Ганновера. В ноябре Евросоюз объявил о санкциях против Узбекистана и обнародовал список 12 чиновников, обвиняемых в жестоком подавлении майских волнений в Андижане. Первой в списке стояла фамилия господина Алматова. Но германские власти не стали высылать чиновника, сославшись на то, что он въехал в страну до введения санкций.

Однако министр был вынужден спешно уехать из Европы на родину, после того как ООН обвинила его в преступлениях против человечности и потребовала от германского правосудия возбудить против него уголовное дело. Вернувшись в Ташкент, 56-летний Закиржон Алматов подал президенту Каримову прошение об отставке по состоянию здоровья. Кресло главы МВД занял бывший замглавы СНБ Анвар Салихбаев.

… Назначение господина Салихбаева узбекские наблюдатели расценили как победу чекистов в давнем противостоянии с МВД.

… Раньше Ислам Каримов умело использовал в своих целях противостояние силовиков. Теперь, когда МВД возглавил бывший чекист Анвар Салихбаев, влияние СНБ в стране заметно усилится в ущерб стабильному положению Ислама Каримова(конец цитаты).

https://lenta.ru/articles/2014/02/05/inoyatov/(05.02.2014) Структуры СНБ контролируют не только республиканские ведомства, но также коммерческие банки и предприятия.

… В составе СНБ имеется и собственная «армия». В нее входят пятитысячная бригада специального назначения (или бригада быстрого реагирования), созданная на основе Чирчикской команды специального назначения, пограничные войска, включая Термезскую речную флотилию, отряд спецназа «Ц» и отряд спецназа «ОК Ташкент»(конец цитаты).

Вот, как Р. Иноятова охарактеризовал коллега Антона Сурикова – Руслан Саидов:

http://forum-msk.org/material/power/306235.html(10.03.2007) Рустам Иноятов на протяжение вот уже более 10 лет регулярно проводит чистки узбекской военной разведки от “агентов спецслужб Российской Федерации”. Так, в середине 1990-х годов он чуть было вообще не уничтожил узбекское ГРУ, “обнаружив” в его руководстве “засилие русских шпионов”. Существование ГРУ тогда с огромным трудом удалось отстоять ставшему в тот момент главой военной разведки Руслану Мирзаеву.

СНБ Узбекистана и лично Рустам Иноятов, наряду с главой МВД Закиром Алматовым, были главными теневыми организаторами кровавых событий в Андижане в мае 2005 года, считает Руслан Саидов, очевидец произошедшего. Их целью, полагает Саидов, была дестабилизация и запугивание президента Каримова для оказания на него давления по вопросу о наследовании власти. Для этого Иноятов и Алматов вступили в тайный сговор с американцами и англичанам в Афганистане, но их план провалился(конец цитаты).

Судя по всему, план был «подставить» З. Алматова.

Вернутся ему удалось только при президенте Ш. Мирзияеве, который начал ослаблять позиции Р. Иноятова.

Представляют интерес слова другого коллеги Антона Сурикова – Валерия Лунева, сказанные об А. Усманове.

http://zavtra.ru/blogs/1998-06-0932(09.06.1998) Кто же такой Алишер Бурханович Усманов? Следователям и прокурорам он хорошо известен еще со времен “застоя”, когда в августе 1980 года его приговорил в восьми годам лишения свободы военный трибунал Туркестанского военного округа по совокупности сразу трех статей Уголовного кодекса Узбекской ССР. Правда, полностью назначенный срок пребывания в местах лишения свободы Усманов не отсидел, так как 26 марта 1986 года был условно досрочно освобожден ввиду “искреннего раскаяния” и “за примерное поведение”. Покинув “гостеприимные” стены зоны, 33-летний Алишер Бурханович поначалу испытывал определенные неудобства, связанные с тем, что “кореша” принялись было беззастенчиво эксплуатировать грамотного узбека на ниве специфических финансовых операций.

… Постепенно Усманов стал более самостоятелен и оброс тесными связями среди “сильных мира сего”. Сегодня в числе его главных контактов числятся глава “Росвооружения” Евгений Ананьев, бывший глава Минтопэнерго, ныне работающий в руководстве Газпрома, Петр Родионов и пресс-секретарь Ельцина Сергей Ястржембский, на квартире которого Усманов даже некоторое время проживал, пока не обзавелся собственными апартаментами. Весьма благосклонны к Алишеру Бурхановичу были и такие влиятельные персоны, как Олег Сосковец и Виктор Черномырдин. И все же родная стихия Усманова, где он чувствует себя полностью своим, — несколько иные люди.

Как говорят, с “большой симпатией” относится к “умному узбеку” лидер солнцевской ОПГ Сергей Михайлов по кличке “Михась”, томящийся сейчас в швейцарском узилище. Стоит здесь упомянуть и Вячеслава Иванькова, более известного как “Япончик” и отбывающего срок в США, а также “Тайванчика”, авторитета-земляка “Гафура”, контролирующего наркобизнес в странах Восточной Европы, паханов Бруклинской ОПГ в Нью-Йорке и лидеров “чеченской общины”, длинный список которых перечислять не имеет смысла. Достаточно упомянуть лишь ранее судимого бывшего казначея Дудаева, ныне президента международной компании “Общекавказский дом” Ходжахмеда Нухаева, известного в уголовном мире под кличкой “Хожа”.

Одной из важных составляющих успеха Усманова является, по мнению следственных работников”, очертание “эфэсбэшной крыши”. Якобы во многом благодаря ей Алишер Бурханович стал учредителем и руководителем целого ряда коммерческих структур. Так, в черной металлургии активно работает финансово-промышленная группа “АтомРудМет”, “финансовым мозгом” которой является Усманов. Руководит он также ЗАО “Интерфинсервис”, ранее был заместителем председателя правления “МАПО-банка” и заместителем гендиректора СП “Интеркросс”, учредители которого — физические лица, в том числе “авторитеты”. В качестве вице-президента узбекско-бельгийского СП “ВИТА” входил он в состав “Первого торгового банка” и был зам. председателя совета уже упоминавшегося “Первого русского независимого банка”. Кстати, любопытно, что оба банка приступили к работе в конце мая 1992 года с разницей в один день, а затем “утонули” практически одновременно вместе с немалыми деньгами клиентов.

Сегодня, правда, рискованных операций Алишер Бурханович, занявший солидное положение, уже не проводит.

Вообще, ситуация изменилась. Многие лица, имеющие прочные позиции в легальном бизнесе, используются оргпреступностью для “отмывания” денег и их вложения в крупные проекты, например, в нефтегазовые структуры или в экспорт вооружений(конец цитаты).

Таким образом, атакуя Авдеевку и Авдеевский коксохимический завод П. Порошенко, наносит удар по холдингу «Метинвест», чтобы с дисконтом купить Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ) у Р. Ахметова. Однако, это выступает средством понизить потенциал большой системы, в которую входят и Р. Ахметов, и А. Усманов, и Ш. Мирзияев, играющий на ослабление Р. Иноятова.

При этом события в Узбекистане напрямую связаны с новым президентом Германии и с судьбой вице-президента Афганистана.

Начнем с Афганистана:

http://rus.azattyq.org/a/afghanistan-dustum-arest-telokhanitelei/28265761.html(29.01.2017) В Афганистане расследуют дело о пытках, насилии, примененных в отношении бывшего главы вилаята Джаузджана на севере страны Ахмада Эсши в ноябре 2016 года со стороны первого вице-президента, генерала Абдулы Рашида Дустума. В то время, как противники Дустума обвиняют его и требуют привлечь к ответу перед законом, сторонники генерала считают, что Эсши «намерен устроить мятеж». В пятницу сторонники Дустума в вилаяте Фарьяб вышли на улицы и выразили протест против обвинений в отношении генерала. Представители парламента подвергли критике отсутствие Дустума на важных заседаниях правительства и отмечают, что он «халатно относится» к своим обязанностям. Генерал Дустум пока никак не прокомментировал дело Эсши. В его офисе опровергли сведения о причастности генерала к пыткам бывшего главы вилаята. Дустума вызывали на следствие, однако он проигнорировал его. Теперь генеральная прокуратура санкционировала арест сразу девятерых телохранителей Дустума.

Америка и Европейский союз выразили заинтересованность в тщательном расследовании этого дела.

В связи с разгорающимся скандалом вокруг Абдулы Рашида Дустума Азаттык взял интервью у эксперта по афганским вопросам из Турции Огуза Эседоллы.

Азаттык: Как вы думаете, что кроется за этой проблемой? Возможно ли, чтобы этот вопрос имел политическую окраску?

Эседулла Огуз: … группировка, поддерживаемая пуштунами во главе с президентом Гани хотят ослабить позиции тюрков, ссылаясь на дело Эсши. Кроме Эсши, власть президента Гани также поддерживает другого узбекского соратника Акбарбая. Власти хотят использовать их обоих против Дустума.

…

Азаттык: Какие последствия будет иметь скандал вокруг первого вице-президена для официальной власти Афганистана?

Эседулла Огуз: В свое время между Дустумом и президентом Гани возникали определенные проблемы. В 2014 году Гани ограничил некоторые полномочия Дустума в качестве вице-президента. Когда генерал Дустум выступил в военный поход против Талибана, правительство Афганистана поддержало его неполностью. Если такая ситуация повторится, не исключено, что это может стать причиной отделения Дустума от власти. Считаю, что в таком случае он может установить единоличную власть на севере страны.

Азаттык: Президент Ашраф Гани кажется сторонником переговоров с талибанами. Между тем Дустум известен как противник Талибана. Не привнесет ли эта проблема разногласие между ними?

Эседулла Огуз: Нельзя сказать, что Дустум против переговоров с Талибаном. Он тоже хочет договориться с талибами и достичь мира в стране. Однако, несмотря на то что Гани и Дустум поддерживают переговоры, они оба не верят, что они будут плодотворными(конец цитаты).

http://www.gumilev-center.af/archives/4747(27.01.2017) Согласно афганскому законодательству Абдулрашид Дустум может быть отстранен от занимаемой должности и помещен под домашний арест за его отказ сотрудничать со следствием, заявил генеральный прокурор Фарид Хамиди (конец цитаты).

Проблемы вице-президента Афганистана совпали с событиями вокруг Гульбеддина Хекматияра:

https://regnum.ru/news/polit/2234908.html(04.02.2017) Совет Безопасности Организации Объединенных Наций снял санкции с лидера афганской партии «Хезб-э-Ислами» Гульбеддина Хекматияра.

Сообщается, что правительство Афганистана направило в Совбез ООН письмо с просьбой снять санкции с лидера партии «Хезб-э-Ислами» (Исламская партия Афганистана), после того, как в конце сентября 2016 года афганские власти подписали мирное соглашение с этой партией.

… Исламская партия Афганистана и Хекматияр были активными борцами против Демократической республики Афганистан и поддерживающего её Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Хекматияр и его партия получали активную поддержку со стороны пакистанских спецслужб(конец цитаты).

https://russian.rt.com/inotv/2017-02-05/WSJ-Rossiya-poshla-navstrechu-mirnoj(05.02.2017) Совбез ООН снял санкции с афганского боевого командира Гульбеддина Хекматияра, после того как Россия перестала блокировать эту инициативу, пишет The Wall Street Journal.

… «Талибан» с пренебрежением отреагировал на данное решение ООН. Так, представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что удаление Хекматияра из чёрного списка не поможет покончить с иностранной оккупацией Афганистана и не решит афганскую проблему, сообщает The Wall Street Journal(конец цитаты).

Кроме того, активизировался Атта Мохаммад Нур:

http://afghanistan.ru/doc/107070.html(07.02.2017) Сейчас, по сообщениям СМИ, Атта Мохаммад Нур обсуждает с Ашрафом Гани варианты своего вхождения в «правительство национального единства», которое возглавляет противник Нура доктор Абдулла Абдулла. «Появление Нура в правительстве разрушит сложившийся баланс сил, причем, не в пользу Абдуллы. Одновременно Нур станет противовесом и для первого вице-президента ИРА генерала Абдула Рашида Дустума, с которым у него крайне враждебные отношения. Впрочем, пока не ясно, о какой должности для Нура в Кабуле идет речь. Скорее всего, это какая-то руководящая позиция в силовом блоке», — отмечают эксперты в афганской столице (конец цитаты).

http://www.gumilev-center.ru/ehkspertnoe-mnenie-ujjdjot-li-nato-iz-afganistana/(30.12.2016) По последним данным, и.о. губернатора провинции Балх Атта Нур подписал соглашение о взаимодействии с президентом Ашрафом Гани и, возможно, заменит на посту вице-президента протурецкого Абдулрашида Дустума, кроме того не исключено, что Нур сможет стать новым главой исполнительной власти в стране. Провинция Балх остается одной из самых спокойных провинций в Афганистане, и Атта Нур признает тот факт, что немаловажную роль в этом играет присутствие немецкого контингента (конец цитаты).

Роль Германии в 2017 году начала резко возрастать.

Ослабление Дустума может негативно сказаться и на событиях в Узбекистане, и на возможностях президента Турции Р. Эрдогана, и на потенциале премьер-министра Пакистана Н. Шарифа.

Немцы рассчитывают значительно усилить свою роль в Афганистане.

http://www.kommersant.ru/doc/3217881(12.02.2017) Бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был избран президентом страны (конец цитаты).

http://forum-msk.org/material/fpolitic/651190.html(15.12.2008) Антон Суриков: «Штайнмайер, бывший куратор спецслужб Германии, неоднократно проявлял склонность к акциям что называется на грани фола. Вот что говорит о нем член руководства одной из иностранных частных разведывательных компаний, работающей в Европе и на Ближнем Востоке:

- В бытность при Шредере куратором немецких спецслужб, Штайнмайер инициировал развертывание специальной сети БНД в местах нахождения немецкой армии за рубежом, которые совпадали с ключевыми точками международных маршрутов контрабанды афганского героина в Германию. Такие сети были, в частности, созданы в Кундузе (Афганистан), Термезе (Узбекистан) и в немецкой зоне ответственности в Косово. В результате Штайнмайер получил потенциальную возможность взять под личный контроль наркотрафик. После отставки Шредера и прихода Меркель, сохранивший теневое влияние на спецслужбы Штайнмайер трансформировал агентурные сети БНД в агентурные сети аффилированных с ним частных структур. Благодаря усилиям частных разведывательных компаний, работающих по контракту с правительством Афганистана и координирующих свою деятельность с правоохранительными органами ряда стран Балканского полуострова, в 2005-2008 годах по немецкой наркосети были нанесены чувствительные удары. Ряд работавших на нее лиц были арестованы в странах Ближнего и Среднего Востока, допрошены и дали признательные показания против бывших сотрудников БНД, а также против людей, имеющих выходы на шефа СНБ Узбекистана Иноятова и бывшего шефа МВД Узбекистана Алматова – партнеров Штайнмайера. Помимо этого собраны улики, свидетельствующие о причастности людей БНД к незаконным поставкам оружия и технологий двойного назначения в Ливию, Ливан, Сирию и Иран, а также к торговле заложниками. Имеются также доказательства причастности людей БНД к недавнему террористическому акту в Приштине (Косово).

Значительный вред наносит Франк-Вальтер Штайнмайер российско-украинским отношениям, что вызвано причинами не только геополитического, но также сугубо партийного и даже личного характера. Специалистам понятно, что при распаде СССР, немалая часть возможностей советских разведслужб была унаследована не российскими, а украинскими разведывательными структурами. Сохранив эти возможности, в частности, в Центральной Европе, Украина, в рамках официальных межгосударственных соглашений о сотрудничестве, ведет активный обмен информацией со спецслужбами США и стран Европы. Возможно, столь же интенсивный обмен, в том числе на неформальной основе, ведется и с бывшими сослуживцами в России.

Речь о том, что русско-украинские контакты [намек на сослуживцев по ГРУ ГШ ВС СССР] позволяли выявлять проекты Франк-Вальтер Штайнмайера.

http://forum-msk.org/material/power/485829.html(05.06.2008) «Аль-Каида» в Ираке и Абу-Мусаб аз-Заркауи были взращены Саудовской Аравией, одно время всерьез опасавшейся стать следующей после Ирака жертвой «демократизации» по-Бушу, и немецкой разведкой БНД, выполнявшей волю канцлера Шредера и куратора спецслужб Германии Штайнмайера, резко возражавших против американских военных акций в регионе Ближнего Востока.

Если касаться шиитского радикализма, то иранский контроль над «Хизбаллой» в Ливане и «Армией Махди» в Ираке признается едва ли не официально. Меньше афишируется связь этих террористических групп с немецкими спецслужбами».

… Из того, что Россия когда-то создала ИДУ [Исламское движение Узбекистана Джумы Намангани и Тахира Юлдашева изначально было создано российскими военными спецслужбами для оказания давления на недружественный Кремлю вплоть до мая 2005 года режим президента Ислама Каримова], а США – «Аль-Каиду», совсем не следует, что они продолжают ими управлять. «Контрольный пакет» в ИДУ Юлдашева уже давно у китайцев и дружественной им части пакистанцев, а «Аль-Каида» – это вообще «переходящее красное знамя», с самым крупным «пакетом» на сегодняшний день опять-таки у Китая(конец цитаты).

Итак, Ф.В. Штайнмайер – серьезный игрок на поле «северного» и «балканского» маршрутов. Экс-сотрудники ГУ ГШ ВС СССР из спецгруппы «Н» отзываются о нем, как о конкурирующей системе.

При этом, в Ираке немецкая разведка работала вместе с саудовской разведкой по созданию «Аль-Каиды в Ираке», которая потом после серии трансформаций стала ТОЗР ИГИЛ (см. http://pravosudija.net/article/cherez-ternii-k-zvyozdam-osnovateli-ig-shturmuyut-pentagon).

Шефом Саудовской разведки на тот момент был принц Найеф ибн-Абдель-Азиз, сын которого – принц Мухаммед бен Найеф – получил награду от нового директора ЦРУ М. Помпео, посетившего Эр-Рияд сразу после Анкары (см. https://ria.ru/world/20170211/1487733410.html).

Несколько слов о принце Найефе:

http://vpk-news.ru/articles/32157(07.09.2016) Евгений Сатановский: «Эр-Рияд старается срочно нарастить свою группировку в Сирии, для чего организовывает дополнительный набор рекрутов. Взорванным недавно в Адене йеменским добровольцам, которых официально набирали для охраны саудовско-йеменской границы, предстояла переправка в Сирию.

Смену названия «Джебхат ан-Нусры», инициатором которой был министр внутренних дел и наследный принц Мухаммед бен Наеф с подачи начальника Управления общей разведки (УОР) КСА Халеда аль-Хумейдана, следует рассматривать, помимо прочего, и как проявление конкуренции между ним и сыном короля, министром обороны и также наследником наследного принца Мухаммедом бен Сальманом. Мухаммед бен Наеф, который считается близким к американцам, сделал важный, как он считает, шаг по легитимации джихадистской группировки в попытках добиться ее признания Западом в качестве самостоятельной политической силы. Как министр внутренних дел он курирует благотворительные фонды Саудовской Аравии, значит, имеет прямой выход на теологов-консерваторов, которые курируют «Аль-Каиду» в Пакистане и «Джебхат ан-Нусру» в Сирии в рамках как минимум набора новых рекрутов. Это облегчило ему задачу подведения нужного идеологического базиса под отступнический шаг саудовских креатур в Сирии.

Роль Х. аль-Хумейдана крайне важна в доведении этого процесса до логического завершения среди руководства «Джебхат ан-Нусры» через оперативников УОР КСА, которые присутствуют в ее составе на правах финансистов и советников. Оба наследных принца пытаются перетянуть на свою сторону аль-Хумейдана, регулярно беря его с собой в заграничные турне. Пока это лучше удается Мухаммеду бен Наефу, который смог «дожать» через него лидеров «Джебхат ан-Нусры», заставив их публично отказаться от идеологии «Аль-Каиды». Мухаммед бен Сальман, которого аль-Хумейдан сопровождал во время визита в Китай, не смог убедить Пекин дистанцироваться от прямой военной поддержки Дамаска.

… Что касается ситуации в Йемене, в КСА набирает обороты кампания дискредитации позиции руководства Омана, которое Эр-Рияд обвиняет в поддержании «слишком доверительных связей» с Тегераном и скрытой поддержке хоуситов. Инициаторами и основными организаторами кампании стали наследник наследного принца, министр обороны КСА Мухаммед бен Сальман и люди из его ближайшего окружения.

… Саудовские военные и руководство УОР КСА убеждены, что в Маскате действует иранское лобби, которое использует оманскую территорию для подрывной деятельности против сил аравийской коалиции в Йемене. Одним из основных иранских ставленников в Омане Эр-Рияд считает выходца из влиятельнейшей оманской семьи генерала Султана бен Мухаммеда аль-Наамани – министра по делам офиса султана Кабуса и куратора Службы государственной безопасности (СГБ), которая действует в координации с британской МИ-5, чьи сотрудники постоянно находятся в ее штаб-квартире. СГБ, кроме мониторинга омано-йеменской границы, работает над установлением доверительных связей с различными йеменскими политическими силами и фракциями. В Южном Йемене эти отношения особенно тесные, поскольку в свое время НДРЙ содержала тренировочные лагеря повстанцев Дофара, а в процессе национального примирения многие из них заняли ведущие посты в госструктурах Омана.

УОР КСА полагает, что СГБ поддерживает хоуситов с территории Дофара, в том числе поставляя оружие через омано-йеменскую границу в аэропорт столицы Дофара Салалу, которое распределяется по складам на островках в прибрежной зоне и затем перебрасывается в Йемен. Основными контрабандистами здесь выступали и выступают зейдиты из Саады при посредничестве торговцев из Хадрамаута. Через этот канал переправляется не только иранское оружие, но и украинское, и болгарское. Оманское руководство старалось не вмешиваться в эти процессы, полагая, что такое положение дел является главной гарантией от волнений местной элиты. Впрочем, контроль пограничников Омана в этом регионе отсутствует.

… Маскат недоволен попытками Эр-Рияда отстранить его от роли главной переговорной площадки по внутрийеменскому урегулированию и демонстрирует это открыто. Достаточно сказать, что по распоряжению ближайшего соратника султана Кабуса, министра внутренних дел Омана Юсефа бен Алави бен Абдуллаха для проживания представителей хоуситов выделены этажи в элитном отеле Маската «Аль-Бустан». Там постоянно живут и эмиссары союзника хоуситов экс-президента Йемена А. А. Салеха.

Непреклонную позицию Маскат продемонстрировал, когда саудовские военные, контролирующие воздушное пространство Йемена, запретили вылет самолета султана Кабуса с членами делегации хоуситов, направлявшейся на родину после переговоров в Кувейте, которая остановилась в Маскате, потребовав посадить борт на саудовской базе ВВС для осмотра багажа и «идентификации пассажиров». В ответ они получили категорический отказ. По итогам этого инцидента Оман официально отказался от сотрудничества с Саудовской Аравией по вопросам безопасности. Это свидетельствует: Маскат намерен продолжать прежнюю линию поведения и давлению со стороны Эр-Рияда поддаваться не будет. Методов воздействия на ибадитский Оман у салафитской КСА нет(конец цитаты).

Первая зарубежная операция, которую санкционировал Д. Трамп была в Йемене:

http://www.kommersant.ru/doc/3205452(29.01.2017) Один военнослужащий США погиб, еще трое получили ранения в ходе операции в Йемене против боевиков террористической организации «Аль-Каида». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона (конец цитаты).

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3996401(03.02.2017) «Проведенный после рейда анализ показал, что среди убитых 14 противников, о которых сообщалось ранее, были главари террористической сети и их посредники. Командование полагает, что Султан ад-Дахаб и Абдель Рауф ад-Дахаб, двое давних планировщиков операций и экспертов по вооружениям, были среди тех, кто был ликвидирован на месте”, – говорится в заявлении СЕНТКОМ.

… Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге заявил, что данный рейд нельзя признать полностью успешным, так как в ходе его проведения погибли член спецназа ВМС США и местные мирные жители(конец цитаты).

https://regnum.ru/news/polit/2234997.html(05.02.2017) «Дурак из Белого дома получил болезненный удар в самом начале своего пути», — говорит в видеообращении Касим аль-Райми, который считается лидером террористической организации на Аравийском полуострове.

По словам аль-Райми, в результате рейда были убиты 14 мужчин и 11 женщин и детей. Однако боевики в ответ «сбили два вертолета» и «ранили десятки солдат» армии США(конец цитаты).

Кроме «морских котиков» в операции принимал участие СпН ОАЭ.

В чем смысл первой спецоперации, санкционированной Д. Трампом?

Принц Салман отвечает за ситуацию в Йемене. Ослабление АКАП играет на усиление хоуситов и соответственно не идет в зачет министру обороны КСА.

При этом, поддержка хоуситов со стороны команды оманского султана Кабуса примечательна в контексте специфического британского участия.

Одной из важнейших оперативных баз САС в афганской кампании 1979-89 годов был Оман (см. http://www.larouchepub.com/other/1995/2241_sas.html).

Султан Омана, Кабус бен Саид вступил на трон в 1970 году в результате организованного САС переворота, сместившего его отца. Во главе заговора стоял бригадир Тим Ландон (см. https://www.theguardian.com/news/2007/aug/28/guardianobituaries.military).

Если традиционно шотландский SASпомогает Ирану ослабить влияние принца Салмана, т.е. играет на принца Найефа, то это сильная комбинация.

Если Ф.В. Штайнмайер сделает ставку не на А. Дустума, а на А. Нура, и не на Ш. Мирзияева, а на Р. Иноятова, то это не менее сильная комбинация.

Если участие в создании «Аль-Каиды в Ираке» отца принца Найефа и Ф.В. Штайнмайера будет положительно учтено командой Д. Трампа в контексте планируемого выбивания РФ с Ближнего Востока и в контексте ослабления возможностей КНР, то это очень опасная перспектива.

«Открытый» Иран закрывал для РФ проблему «северного маршрута», т.к. основной поток шел бы по кратчайшему пути в Европу. Если КСИР закроет Иран, то объемы по «северному маршруту» будут увеличиваться и с этой угрозой предстоит столкнуться и Средней Азии и РФ.