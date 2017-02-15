Про остроги-терема царя-батюшки двора или кое-что о деревянных замках

Начиная третью статью цикла позволю себе освежить память постоянных читателей кратким содержанием предыдущих статей и кратко дополнить их. В двух уже опубликованных статьях рассматривались виды сооружений, которые возводили для последующего проживания далекие предки коренных обитателей московского (москворецкого) региона, условно не ограниченного современными границами московской области, а включающего в себя прилегающие части других областей (условно бассейн Москва-реки).

Достаточно давно вослед отступающему леднику, последнему в этих краях (ссылка 1), на еще озёрные, речные и болотистые земли московии (условное название — населенного пункта или области с таким названием в те времена не ведали), пришли пращуры дьяковцев. Не сделаю откровения заявив, что данный регион был населен со времен палеолита (ссылка 2). Самоназвания первобытных общин неолита нам так же неизвестены. Разумеется маловероятно, что они себя сами называли, в частности, дьяковцами — их самоназвание затерялось в веках и современное название данной культуры как дьяковская культура условно (название дано по месту открытия первого поселения данной культуры — села Дьяково). Но именно представители данной культуры предположительно стали прародителями людей племен весь и меря. Которые совокупно с другими племенами, условно обобщенными как древние славяне, дали миру русов, русских современной московской возвышенности, смоленско-московской возвышенности и части среднерусской возвышенности (ссылка 3).

Реконструкция Березняковского городища Дьяковской культуры.(1)

Тех, кто достаточно быстро территориально перемещались (переселялись, двигались из точки А в точку Б) и мало оставались на одних и тех же местах изучать сложно, но дьяковцы жили в московском регионе компактно (поселения располагались "гнёздами"), хотя и была волна переселений в северо-восточном направлении (в северном и по ныне достаточно болот), а так же относительно долго, чтобы можно было делать серьезные выводы. Дьяковскую культуру принято относить к 5 (7) в. до н.э. — 5 (7) в. н.э., железный век, находки железных изделий зафиксированы, хотя не возьмусь утверждать, что в каждом селище или городище были обнаружены кузницы, да и в последующем они были далеко не в каждой деревеньке или даже современном городке. Дьяковская культура не пренебрегала производством всего необходимого. Возможно у кого-то посещая музеи складывается впечатление, что кроме производства бронзовых безделушек модного и культового характера в бесконечных количествах более ничего и не было. Думаю (и не я одна), что было и исследователи находили тому весомые подтверждения. Желающих оспорить сей момент отсылаю к работе Кренке Н.А. Дьяково городище: культура населения бассейна Москвы-реки в I тыс. до н.э. — I тыс. н.э. Издательство: Москва: ИА РАН Год: 2011, в коей приведены результаты многолетних кропотливых исследований, полный пересказ которых не входил в мои цели.

Реконструкция землянки.(2)

С объектами жилья очевидно следовало бы правильным считать, что как в своем физическом развитии человек проходит определенные стадии развития, аналогично и с жильем (детские временные шалашы и юношеские походы с палаткой проходил почти каждый), а дальнейшее зависит от обстоятельств. Вряд ли взрослому человеку придет в голову искать пещеру или копать землянку, разве от очень, в современном понимании, нехорошей жизни. Если обстоятельства благоприятствуют, большинство современников сразу строит, а чаще приобретает, более комфортное жильё (не важен тип и название — хату, избу, дом, коттедж или еще как, включая пентхаус и иную элитную недвижимость) с целью качественного проживания и продолжения рода (Тут уж как у кого сложится. И хотелось бы про это поговорить, но как нибудь в следующий раз). В предыдущих статьях я остановилась на общинно-родовом проживании людей в поселениях дьяковской культуры, которое в последующем сменилось так называемыми славянскими (древнерусскими) поселениями острожно-теремного вида.

Как ни странно, но прослеживается определенная географическая преемственность в расположении нового вида жилищ часто просто поверх уже имевшихся селищ и городищ дьяковской культуры или в непосредственной близости от них. Для устранения возможных непоняток сделаю описательное отступление пояснив, что острог — это заградительно-оборонительная конструкция представляющая собой замкнутый (прерывистый или незамкнутый — линейный) контур из отвесно вкопанного тына (бревен). А теремом вплоть до 18 века было принято называть верхний (это важно) жилой ярус древнерусских хором или палат, располагавшийся над горницей, подклетом или воротами, так же теремом называли чердак или вышку.

Дворец Алексея Михайловича в Коломенском.(3)

Наиболее яркий для ознакомления вариант — комплекс сооружений восстановленный на территории московского музея-заповедника Коломенское и представленный как дворец Алексея Михайловича (кстати на территории того же музея-заповедника можно получить представление об острогах, угловые и проездные башни которые дадут большое наглядное представление, да не сочтутся мои скромные рекомендации рекламой).

Макет дворца Алексея Михайловича в Коломенском (4)

Это вполне соотносится с… не стоит сразу забрасывать камнями или гневными речами… деревянными замками средневековой Англии (ссылка 4), начиная с 1066 года, отмеченного нормандским завоеванием, и заканчивая 14 веком (период правления Эдуарда Второго) деревянные замки были вполне обычным явлением. Строительство таких сооружений диктовалось военной необходимостью, а архитектурный стиль был продиктован социальной значимостью.

Реконструкция деревянного замка. (5)

"Некоторые замки служили в качестве приграничных крепостей, другие использовались в качестве роскошных жилищ, третьи имитировали каменные строения. Их главным предназначением было защита рыцарей и их коней от нападения врага". Заменив слово замок на слово острог (терем), а рыцарей на князей находим большую схожесть (кто кому приходился врагом — тема отдельных исследований и не может уместиться в данную статью).

Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. (6)

"Точно известно, что строительству замка предшествовало строительство вспомогательных сооружений… Первым делом им было необходимо защитить своих дорогостоящих коней. Поэтому, первое, что строили норманны, это хорошо защищенные загоны для лошадей. Так выглядели первые замки. По сути это просто изгородь, за которой рыцарь мог в безопасности спешиться и снять свои доспехи. На протяжении 2-3 лет после начала строительства такие изгороди оставались практически без изменений." Заменяем слово норманны на… — история под копирку!

Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. (7)

"На вершине холма располагалась деревянная башня, окруженная частоколом" (ничего не напоминает?) "Возможно она являлась главным жилым зданием замка. У подножия холма располагались другие строения, часовни, конюшни, столовые и кухни. Отсюда до главного здания был перекинут мост. Обычно такие мосты защищались сторожевой башней. Такие замки не редкость, по всей Англии их насчитываются сотни."

Реконструкция деревянного замка. (8)

Коломенское. Проездная и угловые башни разных острогов. (9) (10)

Про Гардарику — страну городов не буду, но думаю что количество острогов с теремами в родном отечестве было поболее. Только почему-то в сознании соотечественников слово острог стойко ассоциируется с тюрьмой, хотя и такое печальное использование данных сооружений наверняка имело место быть.

Открытка. (11)

Как промежуточный вариант привожу реконструкцию усадьбы Елисея Гречина в Великом Новгороде (конец XII в.) (12)

Менее броский, но более широко распространенный вариант острожно-теремного жилья можно увидеть пройдясь по тому же Коломенскому и хотя бы с улицы глянув на усадьбу кузнеца или другие деревянные строения (да-да, та самая изба с беленою печною трубою за крепкими тесовыми воротами в сказке А.С. Пушкина о золотой рыбке).

Коломенское. (13)

Возведения которых не требовало больших материальных и физических вложений (все познается в сравнении).

Коломенское. (14)

Для ищущих в моих статьях тонкие нюансы технологий возведения того или иного жилья открою секрет — как это самое жилье построишь — так в нём и проживешь. Посему строить, по возможности, предпочитали с личным участием будущего хозяина, в соответствии с оборонно-бытовыми задачами (угу, мой дом — моя крепость, дословно).

Ялуторовский острог. (15) (16)

Как пример, тот же деревянный дворец Алексея Михайловича изначально стоявший на высоком крутом холме — самой высокой точке окружающей местности, с климатически-географическими особенностями местности (что нынче многие забывают, а потом валят на холодность, сырость и некомфортность использованных материалов и безрукость мастеров, хотя выбор места строительства (!), того или иного проекта (вот сюда разнообразие крыш, наличие или отсутствие светелок и пр.), того или иного материала, тот или иной способ возведения (на сваях, на подклете, с сенями или без, окнами на юг или север, и пр., и пр. определялось не капризами хозяина или умениями исполнителя). Кстати, не стоит считать, что красочно показываемый дворец Алексея Михайловича был построен в том виде, как мы его видим на представленной ныне реконструкции. Это скорее один выхваченный момент, как фотографическое изображение одного мгновения.

Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. (17)

За время строительства и жизни данные сооружения (комплекс) могли претерпевать изменения, в частности надстройки теремов или появление окон в изначально глухих стенах (ну и при реконструкции для удобности музея тоже наверняка были внесены изменения).

Реконструкция. Замок в Любече XI в.(ссылка 5) (18)

Не разумное соблюдение пункта "оборона" и неблагоразумие его обитателей могло привести к печально и массово известным последствиям красочно изложенным в народной сказке Заюшкина избушка. "Мой дом" рисковал стать чужой "крепостью". Не смогла не упомянуть эту чудесную и живучую иносказительную историю, хотя и предполагаю, что дальше обсуждения сказки большинство комментаторов не пойдет, ладно уж раз до этого места дочитали — пусть хоть что-то обсудят. Кстати, в наше время это тоже самый массовый способ мошенничества с жильем, но прошу не обсуждать это под статьей — а то получается статья об одном, а комментарии о чем угодно, кроме этого. Возможно "Продолжение следует…"

Ссылки:

1. Московское оледенение — ледниковая эпоха, относящаяся к четвертичному периоду (средний плейстоцен, около 170—125 тысяч лет назад), последнее из крупных оледенений Русской (Восточно-Европейской) равнины. Ему предшествовало одинцовское время (250—170 тысяч лет назад) — относительно тёплый период, отделяющий московское оледенение от максимального, днепровского оледенения (300—250 тысяч лет назад), также в среднем плейстоцене. Закончилось микулинским (эемским) межледниковьем ок. 135 тысяч лет до н. э.

Граница московского оледенения проходила с юго-запада на северо-восток Московской области, примерно посередине.

Период московского оледенения совпадает с оледенением Альп, где оно называется Рисс II.

Как самостоятельную ледниковую эпоху московское оледенение выделили сравнительно недавно. Некоторые исследователи по-прежнему трактуют московское оледенение как одну из стадий днепровского оледенения, либо как одну из стадий более крупного и продолжительного предшествующего оледенения. По исследовательским климатическим данным за последние 5 млн. лет периоды днепровского и московского оледенений перекрываются, в связи с этим московское оледенение обоснованно трактуется как одна из стадий днепровского оледенения. Хотя граница ледника, развивающегося в московскую эпоху, проводится с большей обоснованностью, однако предполагаемые границы московского оледенения находятся в районах выпадения обыкновенного снега и даже образования зимних локализованных ледяных отложений обыкновенной зимой, характерной для данных широт, поэтому сделанные ранее (в 1960—1970 гг.) оценки границы московского оледенения могут быть существенно неточными и необходимо проведение палеогеографических исследований для нахождения более точных границ оледенения.

Отложения московского оледенения образуют московскую морену.

2. Согласно данным археологии, территория современных Москвы и Московской области была населена уже с эпохи верхнего палеолита 40 тысяч лет до нашей эры. В этот период человек осваивал центральные районы Русской равнины, которые ранее были заняты ледником. Однако известные памятники верхнего палеолита немногочисленны. Более подробную информацию о населении территории современной Москвы и прилегающих районов дает эпоха мезолита. В Волго-Окском междуречье он датируется с 9000 по 6500 годы до нашей эры. В это время развивалась индивидуальная охота, получило широкое распространение рыболовство. По мнению ряда исследователей, в мезолит началось формирование племенной организации. Археологические памятники данной эпохи представлены стоянками, расположенных на мысах и надпойменных террасах рек и озер.

Более многочисленны памятники времен неолита (нового каменного века). Они датируются 5300 — 2500 гг. до н.э. Населявшие территорию современной Москвы люди занимались охотой и рыболовством, которое играло огромную роль. Орудия значительно усовершенствовались, способы охоты и рыбной ловли стали более разнообразными. Неолит характеризуется большей оседлостью населения, а также изобретением глиняной посуды. Он стал временем расцвета первобытно-общинного строя. Племенная организация достигла высокого развития. Памятники неолита представлены стоянками, которые, порой, перекрывают памятники эпохи мезолита и имеют мощный культурный слой. В районе Москвы к верхнему неолиту относится верхневолжская культура. Развитый и поздний неолит в Москве и Подмосковье характеризуется стоянками льяловской и волосовской культур. Самые поздние из них датируются серединой 2-го тысячелетия до нашей эры, когда появились племена, знакомые с выплавкой меди и бронзы.

В конце 3-го — начале 2-го тысячелетия до нашей эры в Подмосковье начали проникать племена культуры шнуровой керамики и боевых топоров. Основой их экономики было земледелие и животноводство. Он достигли высокого уровня в обработке камня, выплавляли медь и бронзу, изготавливая из них оружие и украшения. Спустя некоторое время часть племен выделилась в фатьяновскую культуру. Её памятники достаточно многочисленны, они представлены поселениями и грунтовыми могильниками.

В начале 1-го тысячелетия до нашей эры в лесной части Восточной Европы начинается эпоха раннего железа. Её поздним рубежом принято считать V век нашей эры. Она характеризуется выплавкой железа из местных болотных руд, освоением его кузнечной обработки. В эту эпоху территория современной Москвы была занята племенами дьяковской культуры. Их считают представителями финно-угорской культуры, в частности, ряд ученых полагает, что именно к дьяковской культуре относилось племя меря, на раннем этапе объединившееся с другими племенными союзами в Древнерусское государство. Их хозяйство было комплексным, земледелие и скотоводство сочетались с охотой и рыболовством.

Не позднее IX века на территорию московского региона проникают славяне. Здесь встретились два колонизационных славянских потока, шедших с северо-запада и с юго-запада. С северо-запада шли кривичи и ильменские славяне, с юга двигались вятичи. Граница между была выяснена археологическими исследованиями, в особенности трудами А. В. Арциховского. Границей, разделявшей вятичей и кривичей было течение Москвы-реки. Севернее её жили кривичи, южнее — вятичи. Однако в районе современной Москвы поселения вятичей переходили речную границу и вторгались в кривичскую зону.

3. Моско́вская возвы́шенность — восточная часть Смоленско-Московской возвышенности, расположенная в пределах Московской (Клинско-Дмитровская гряда) и Владимирской (Юрьево Ополье) областей России.

Протянулась от верховьев рек Москвы и Вори до истоков реки Колокши.

Смоле́нско-Моско́вская возвы́шенность располагается на территории Ярославской, Владимирской, Московской и Смоленской областей России, а также Витебской области Белоруссии.

Протянулась с юго-запада на северо-восток от белорусского города Орша до Юрьева-Польского. Состоит из Смоленской и Московской возвышенностей. На юго-востоке к Смоленско-Московской возвышенности примыкает Среднерусская возвышенность, а на севере — Валдайская возвышенность.

Смоленско-Московская возвышенность — водораздел трёх морей: Балтийского (Каспля→Западная Двина), Черного (Днепр) и Каспийского (Волга, притоки Оки).

Среднеру́сская возвы́шенность — возвышенность, расположенная в пределах Восточно-Европейской равнины от широтного отрезка долины реки Оки на севере до Донецкого кряжа на юге. На северо-западе к Среднерусской возвышенности примыкает Смоленско-Московская возвышенность. На западе ограничена Полесской, на юго-западе — Приднепровской низменностью, а на востоке — Окско-Донской равниной (Тамбовская равнина).

(Википедия)

4. Фильм серии Загадки древности. "Тайны древности. Затерянные замки Англии" https://www.youtube.com/watch?v=qfQtWotB9UE

5. В.В. Краснов. К вопросу о строительстве комплекса «Княжий двор» в городе Городце Нижегородской области http://www.opentextnn.ru/space/littlesityes/gorodetc/?id=3241&txt=1

Источник: slavyanskaya-kultura.ru