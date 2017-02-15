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Одно из самых страшных видов вооружения применяемых в современном мире. РПО ПДМ “Шмель М”

18:27. 15 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Реактивный огнемёт появился в 1970 годах и получил аббревиатуру РПО – реактивный пехотный огнемёт, первым из которых стал «Рысь». Позже был заменён на более современный и уже всем известный РПО «Шмель», принятый на вооружение в 1988 году.Однако прогресс не стоит на месте, и «Шмель» постоянно улучшается. Его последняя модификация – РПО ПДМ А «Шмель-М», обладающий площадью поражения до 80 м/кв. в помещении и 50 м/кв. на открытом участке, а объём поражения огнесмесью составляет поразительные 80 м/куб.
Этот огнемёт способен уничтожать даже укрытые цели посредством перепада давления даже без пробоя преграды.
 
Метки: Вооружённые силы России, огнемёт "Шмель"
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