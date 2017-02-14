Владимир Путин поручил упростить получение гражданства РФ для жителей Приднестровья
20:34. 14 февраля 2017 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В соответствии с поручением президента Российской Федерации идет работа над совершенствованием процедуры упрощенного получения гражданства РФ для жителей Приднестровья и в ближайшее время планируется продвинуться в этом направлении. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе встречи с председателем Верховного Совета Приднестровья Александром Щербой в Москве, сообщает «Интерфакс». «Одна из тем, как понимаю, весьма актуальных для Приднестровской Молдавской Республики – это возможность упрощенного получения гражданства. Понимаем, что для людей очень важно создавать условия, чтобы этот процесс был в минимальной степени забюрократизирован, чтобы он был удобен для тех людей, которые принимают для себя соответствующие решения», – сказал Косачев, выразив надежду, что в ближайшее время в этом направлении будет серьезное продвижение вперед.
В свою очередь Александр Щерба сообщил, что на территории Приднестровья проживает 213 тысяч граждан РФ, однако общее количество жителей республики – больше полумиллиона, а «это означает, что перед нами стоят еще достаточно большие задачи», сказал он.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com