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Владимир Путин поручил упростить получение гражданства РФ для жителей Приднестровья

20:34. 14 февраля 2017 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:
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В соответствии с поручением президента Российской Федерации идет работа над совершенствованием процедуры упрощенного получения гражданства РФ для жителей Приднестровья и в ближайшее время планируется продвинуться в этом направлении. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе встречи с председателем Верховного Совета Приднестровья Александром Щербой в Москве, сообщает «Интерфакс». «Одна из тем, как понимаю, весьма актуальных для Приднестровской Молдавской Республики – это возможность упрощенного получения гражданства. Понимаем, что для людей очень важно создавать условия, чтобы этот процесс был в минимальной степени забюрократизирован, чтобы он был удобен для тех людей, которые принимают для себя соответствующие решения», – сказал Косачев, выразив надежду, что в ближайшее время в этом направлении будет серьезное продвижение вперед.

В свою очередь Александр Щерба сообщил, что на территории Приднестровья проживает 213 тысяч граждан РФ, однако общее количество жителей республики – больше полумиллиона, а «это означает, что перед нами стоят еще достаточно большие задачи», сказал он.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: визовый режим, приднестровье, Россия
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