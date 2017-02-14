Командир «Адмирала Кузнецова» объяснил густой дым крейсера

Командир тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» капитан первого ранга Сергей Артамонов объяснил наличие дыма над крейсером тем, что это присуще всем неатомным кораблям.

Корабельная ударная группа (КУГ) СФ вернулась в Североморск из Средиземного моря 9 февраля. Одной из заметных черт корабельной ударной группы Северного флота стал густой черный дым из трубы авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в проливе Ла-Манш. Дым стал предметом обсуждения в западных СМИ.

Артамонов отметил, что наличие дыма из самого высокого эшелона в Военно-морском флоте России — «это не признак каких-то неисправностей».

«На самом деле корабли стран НАТО тоже дым пускают. Может, их дым уходит в небеса не так высоко, как наш. Но на то у „Адмирала Кузнецова“ и самая высокая труба во всем нашем флоте!» — сказал Артамонов в интервью газете «Аргументы и факты», которое опубликовано на сайте издания.

По его словам, «совсем не дают дыма только корабли с атомной энергетической установкой, к которым тяжелый авианесущий крейсер „Адмирал Кузнецов“ не относится».

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Ранее российский авианосец вернулся с боевой службы в составе группы кораблей СФ в Североморск.