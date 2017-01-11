Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 января 2017

ВАЖНО: В Сирию переброшены 12 штурмовиков Су-25 ВКС РФ, — источник (ФОТО, ВИДЕО)

Источники публикуют информацию о переброске на авиабазу «Хмеймим» (провинция Латакия, Сирия) 12 штурмовиков Су-25 ВКС России. По их данным, переброска осуществлялась с аэродрома Моздок (Республика Северная Осетия-Алания) накануне — 10 января. Вместе со штурмовиками в Сирию направлялись 2 Ил-76 МД с бортовыми номерами RA-76771 и RA-76724. На маршруте была обеспечена дозаправка самолётов с использованием топливозаправщика Ил-78. На кадрах, опубликованных в YouTube, можно увидеть пятёрку российских самолётов, 4 из которых — штурмовики Су-25. Официального подтверждения переброски 12 штурмовиков от МО РФ пока нет. На этом фоне сегодня из Сирии приходят сообщения о том, что самолёты ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли серию ударов по позициям боевиков ИГИЛ* чуть южнее города Эль-Баб (Аль—Баб, провинция Алеппо). В районе Эль-Баба в последнее время действует турецкая военная авиация. Ещё несколько авиаударов российские и сирийские самолёты нанесли по игиловцам в районе населённого пункта Дейр-Хафир, где сосредоточена крупная группировка боевиков. Ранее официальные власти Турции сообщали, что российские военные самолёты могут помочь турецким сухопутным силам освободить от ИГИЛ северные районы САР «для обеспечения пограничного пояса безопасности». * запрещенная в РФ террористическая группировка

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“Грачи” снова в Сирии

Коротко на тему переброски в Хмеймим штурмовиков Су-25. Вчера появилось видео, где над Идлибом были замечены 4 штурмовики Су-25 ВКС РФ и воздушный танкер ИЛ-78.Как уже шутят в соц.сетях, таким образом идет “сокращение российской группировки в Сирии”, что на практике пока что проявляется в виде отзыва КАГ “Адмирала Кузнецова” с сирийского ТВД и укрепления авиационной группировки за счет переброски в Сирию штурмовиков Су-25. Такая схема проворачивается уже не первый раз – прошлой весной РФ уже сокращала свою группировку в Сирии, что привело с одной стороны к уменьшению кол-ва развернутых в Сирии самолетов и одновременно к увеличению сухопутного контингента, вкупе с наращиванием поставок бронетехники, стрелкового оружия, боеприпасов и амуниции для нужд сирийской армии.На данный момент сирийские источники указывают, что на авиабазе Хмеймим будет развернуто 12 штурмовиков. С учетом специфики их работы, можно предположить, что они будут использованы для непосредственной поддержки наступления сирийской армии, которое должно начаться в ближайшие недели. Нехватка штурмовой авиации это старая проблема, так как сирийские ВВС имеют серьезную нехватку штурмовиков, а имеющиеся машины (вроде Су-22) как правило старые, плюс они периодически несут потери как от действий противника, так и в силу различных технических неисправностей. Су-25 ВКС РФ могут частично решить эту проблему, тем более, что практика их применения в ходе осенне-зимней кампании 2015 года была достаточно успешной.Как представляется, в ходе предстоящей кампании, они могут быть использованы как для поддержки наступательных операций сирийской армии в районе Алеппо (наступление в районе Рашидина или же в направлении Хан-Тумана) или же для поддержки операций против Халифата (район авиабазы Тияс, направление на Аль-Баб или Дейр-Хафир). Плюс, наличие группы штурмовиков, дает возможность более эффективно обеспечивать непосредственную поддержку сирийских войск в случае наступательной активности боевиков.Бомбардировщик Су-24 на авиабазе Хмеймим.Съемка с израильского спутника авиабазы Хмеймим. Израильтяне указывают, что на базе отмечено присутствие комплексов “Искандер”.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Барак Обама: ИГИЛ будет уничтожено

Президент США Барак Обама убежден в том, что террористическая группировка «Исламское государство»* будет уничтожена.

«Мы ликвидировали десятки тысяч террористов, в том числе Усаму бен Ладена. Международная коалиция против ИГ, которую мы возглавляем, устраняла ее главарей и отбила у нее около половины территории. ИГ будет уничтожена и никто из тех, кто угрожает Америке, не будет в безопасности «, — уверен Обама.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Обама хотел использовать ИГИЛ, чтобы надавить на Асада

США надеялись использовать экспансию террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии, чтобы надавить на президента этой страны Башара Асада.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Washington Times.

По данным издания, американские власти надеялись использовать растущее присутствие террористов в Сирии, чтобы давить на Асада и в итоге заставить его уйти с поста президента.

«Причиной того, почему Россия пришла туда (в Сирию, — ред.), стало усиление ИГ. Группировка угрожала идти на Дамаск и далее. Мы видели, что ИГ усиливается и думали, что это создаст угрозу для Асада», — якобы заявил госсекретарь США.

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США финансируют ИГИЛ и Аль-Каиду, — американский конгрессмен





Избранный президент США Дональд Трамп пообещал свернуть зарубежную интервенцию государства. Комментарий по этому поводу и не только сделала конгрессмен от демократической партии Тулси Габбард.

«Я рада слышать, что Трамп говорит об окончании нашей политики военных интервенций с целью смены режимов. Я говорю об этом годами, что мы должны прекратить разрушения, которые происходят по вине нашей страны. США вовлечены в контрпродуктивные войны по смене режимов, которые заканчиваются усилением наших врагов и группировок по типу ИГИЛ и Аль-Каида (запрещены в РФ). Все это приводит к страданию мирного населения, в дела которого мы вмешиваемся, как в Сирии…», — сказала конгрессмен.

«Задачей моей встречи с Трампом было, в том числе, побудить его закончить финансирование, прямое и косвенное, группировок, которые работают с Аль-Каидой и ИГИЛ, перестать снабжать их долларами, оружием и другой «помощью» через другие страны», — добавила Тулси Габбард.

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Конгресс США должен пресекать действия РФ в Сирии, — Маккейн

Конгресс США должен пресекать действия РФ на Украине и в Сирии, которые Вашингтон считает незаконными, вне зависимости от позиций новой американской администрации, заявил во вторник американский сенатор Джон Маккейн, представляя в составе группы законодателей новый законопроект о санкциях против России.





«Мы должны действовать и мы будем действовать. Мы будем действовать в зависимости от позиций конгресса, а не в связи с позициями избранного президента США», — сказал он на пресс-конференции.



Маккейн упомянул о якобы имеющих место со стороны РФ «массовых нарушениях международных норм» по обеспечению безопасности мирных граждан. В том числе, по его словам, «это касается уничтожения госпиталей в сирийском городе Алеппо», а также ситуации на Украине.



Источник https://ria.ru/syria/20170110/1485447055.html

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