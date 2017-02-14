«Фукусима» убивает жизнь в океане

Один из реакторов на аварийной японской АЭС дал течь, расплавленное топливо вступает в контакт с подземными водами.

Газета The Japan Times опубликовала на днях сногсшибательную новость: «Уровень радиации в защитной оболочке реактора № 2 поврежденной АЭС „Фукусима-1“ достиг максимальных значений в 530 зивертов в час — это самый высокий показатель со времени аварии в марте 2011 года». Газета ссылается на официальное сообщение управляющей компании Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (Tepco). Японские чиновники называют этот уровень «запредельным» и «невообразимым». И неудивительно — эта цифра в несколько сотен раз превышает смертельную для человека дозу. Однако эта убойная информация почти совсем не заинтересовала мировые СМИ, политиков и общество.

Однако сначала — краткое содержание предыдущих «серий»: 11 марта 2011 г. из-за мощнейших землетрясения и удара цунами на АЭС «Фукусима-1» были выведены из строя электроснабжение и резервные дизель-генераторы, что в результате привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках № 1, 2 и 3. На этих блоках в течение нескольких дней произошли взрывы, а на четвертом — пожар в хранилище отработанного ядерного топлива с выбросом в атмосферу радиоактивных веществ.

Активные действия японцев по стабилизации ситуации на АЭС продолжались до конца 2011 г. — три реактора были приведены в состояние так называемой холодной остановки. В декабре 2013-го АЭС была закрыта.

Замечу, что ядерной катастрофе на «Фукусиме-1» был присвоен наивысший — седьмой — уровень по Международной шкале ядерных событий. Как и катастрофе на Чернобыльской АЭС. Из 30-километровой (закрытой до сих пор) зоны вокруг ЧАЭС в «чистые места» было переселено 116 тысяч человек. Из зоны японского радиоактивного бедствия почти на треть больше — 160 тысяч.

Как отмечает газета The Japan Times, предыдущий максимум радиации был зарегистрирован на поверженном реакторе на уровне 73 зиверта в час, и он также смертелен для человека. В компании Tepco сообщили, что на днях «высокие радиоактивные излучения были зарегистрированы около корпуса с ядром реактора, который, как раньше считалось, удерживает радиоактивное топливо. Такой высокий уровень радиации предполагает, что произошла утечка части топлива».

У специалистов неизбежно возникает вопрос: а как вообще японцы собираются при таких немыслимых уровнях радиации — человек может умереть даже от кратковременного воздействия этих 530 зивертов в час — исследовать ситуацию, проводить, наконец, демонтаж трех разрушенных реакторов? Как говорят сотрудники японского Национального института радиологических наук, медики никогда еще не имели дело с таким высоким уровнем радиации. По данным института, всего четыре зиверта облучения могут убить человека. Японские специалисты утверждают, что даже один зиверт (1000 миллизивертов, мЗв) может привести к бесплодию, выпадению волос и катаракте, а воздействие доз выше всего 100 мЗв увеличивает риск развития рака.

Небольшой ликбез для тех, кто со времен Чернобыльской катастрофы привык оценивать ядерные неприятности в рентгенах. Один зиверт равен 100 рентгенам. Доза в три-пять зивертов — диагноз «острая лучевая болезнь» (ОЛБ), повреждение костного мозга, смерть в течение 30-60 суток. При 10-15 зивертах смерть наступает за две-три недели. Это то, что случилось с советскими пожарными (они получили, конечно, куда как большие дозы) при тушении реактора на Чернобыльской АЭС в апреле—мае 1986 года. Мгновенная смерть или отложенная на несколько дней наступает при поражении организма свыше 15 зивертами в час. Для сравнения — сейчас на японском реакторе, который собираются демонтировать, — 530.

Вновь возникшая ситуация еще больше усложнила задачу японским ядерщикам по выводу из эксплуатации разрушенных реакторов. Ключевой вопрос: как же при таких уровнях облучения удалять топливо? (Известно, что правительство и компания планировали сделать это в 2021 году, ожидая охлаждения «адских» машин и падения уровней радиации.) В ближайшие недели планировалось развернуть работу с дистанционным управлением, то есть использованием роботов, для проверки происходящего внутри защитной оболочки реактора, но компании, скорее всего, придется изменить свой план.

Если о том, чтобы использовать людей, никто и не думает (это только в Советском Союзе народ шел на подвиг, голыми руками сбрасывая графит с крыши чернобыльского реактора, а в Японии желающих нет), то ставка на роботов при вновь открывшихся обстоятельствах уже не вызывает у местных специалистов особого оптимизма. Во-первых, даже для роботов придется пересмотреть маршрут. Кроме того, учитывая экстра-уровень радиации, они смогут работать менее двух часов, говорят японские ядерщики. Все дело в том, что даже роботы могут выдерживать излучение не выше 1000 зивертов в час — с такими техническими возможностями они спроектированы. И если на основании расчета в 73 зиверта управляемый «помощник» работал бы (теоретически) в течение более десяти часов, то при нынешних 530 единицах он «умрет» менее чем за два часа.

Впрочем, технические проблемы — это только цветочки. «Ягодки» же фукусимской катастрофы — экологическое бедствие для Мирового океана и его обитателей, о котором все упорно молчат вот уже почти шесть лет.

Как сообщает The Japan Times, «на решетке прямо под реактором была обнаружена черная масса. На изображении, сделанном дистанционно контролируемой камерой, видно, что часть решетки утеряна, и под корпусом первичной термооболочки реактора образовалась двухметровая дыра». То есть расплавленное топливо уже вышло наружу. Реальное его состояние остается неизвестным, так как излучение слишком высоко, чтобы человек мог проверить. Как заявил еще в прошлом году вещательной компании AВС руководитель работ по выводу из эксплуатации АЭС «Фукусима-1» Наохиро Масуда, до сих пор не установлено местоположение уранового расплава в пострадавших реакторах. «В реакторе № 1 топливо проплавило днище корпуса реактора и полностью вытекло. Во 2-м и 3-м реакторах осталось от 30 до 50% топлива, остальное расплавилось. К сожалению, мы не знаем, где это топливо находится». Похоже, наконец, узнали.

В тонкости и детали, что это значит для окружающей среды — вытекание уранового расплавленного топлива — и чем грозит, — ни газета, ни сама электрокомпания Tepco не вдаются. Между тем, даже неспециалисту ясно, что произошла еще одна катастрофа: разрушенный реактор № 2 АЭС «Фукусима-1» контактирует с Тихим океаном, превращая его воды в радиоактивный раствор, вливающийся в Мировой океан.

Как утверждают экологи, в частности, американка Уитни Вэб, «только за три месяца после катастрофы в Тихий океан было сброшено радиоактивных химических веществ в объемах, превышающих выброс во время Чернобыльской катастрофы. Однако на самом деле фактические показатели могут быть намного выше, поскольку, как в последние годы было доказано несколькими учеными, официальные японские оценки не соответствуют действительному положению дел». (О круговой поруке и вранье про фукусимскую аварию японских наследников ЦК КПСС «Росбалт» также писал, и не раз.)

«Фукусима» спустя почти шесть лет продолжает сбрасывать в Тихий океан 300 тонн радиоактивной воды ежедневно — это признали даже официальные лица страны. «Поэтому не стоит удивляться, — пишет Уитни Вэб на американском сайте The True Activist, — что „Фукусима“ уже заразила радиацией весь Тихий океан». Она утверждает, со ссылками на серьезных исследователей, что некоторые части западного побережья Северной Америки на протяжении нескольких последних лет ощущают действие японской радиации. Так, например, спустя некоторое время после аварии из жабр, ртов и глаз рыбы в Канаде стала вытекать кровь. Правительство эту «болезнь» игнорирует, хотя она на 10% сократила местную ихтиофауну, включая северотихоокеанскую сельдь. В Западной Канаде независимые ученые уже через 22 дня после аварии зафиксировали рост уровня радиоактивного йода на 300%. Согласно их прогнозам, уровень радиации в Тихом океане будет расти.

«В американском штате Орегон морские звезды стали терять ноги, а затем полностью распадаться, — сообщает Уитни Вэб, — когда к этому региону в 2013 году добралась радиация. Сейчас морские звезды умирают в рекордных объемах, что ставит под риск всю океаническую экосистему региона. Однако правительственные чиновники говорят, что не „Фукусима“ виновата в этом, хотя именно после аварии уровень радиации орегонского тунца вырос в три раза. В 2014 году радиация на пляжах Калифорнии возросла на 500%. В ответ правительственные чиновники заявили, что радиация поступает из таинственного „неизвестного“ источника и что беспокоиться не о чем». Все свои слова автор подкрепляет ссылками на источники.

Но фукусимская катастрофа оказала воздействие не только на Западное побережье Северной Америки. Сейчас ученые говорят о том, что весь Тихий океан в 5−10 раз более радиоактивен, чем во время Второй мировой войны и сразу после нее, когда правительство США испытывало подводные атомные бомбы в Тихом океане.

Самое отвратительное во всей этой фукусимской ядерной истории то, что о ней почти никогда не говорят западные политики, известные ученые, средства массовой информации. Почему? Как полагает писательница Уитни Вэб, потому что японская компания Tepco является дочерним предприятием General Electric — одной из крупнейших компаний в мире, контролирующей многочисленные СМИ, а также политиков. Может, именно в этом и кроется секрет всемирного заговора молчания вокруг ядерной катастрофы на АЭС «Фукусима-1»?

Ведь если бы нечто подобное случилось в России и Москва почти шесть лет отправляла сотни тысяч тонн радиоактивной воды в океан, то от Вашингтона до Брюсселя и далее везде стоял бы вселенский крик. Как это уже было, впрочем, после аварии в Чернобыле при СССР. Но там засекречивание объяснялось бесчеловечной коммунистической системой. А на поверку выходит, что сегодня мировая демократическая, упорно замалчивая страшные последствия ядерной катастрофы в Японии, дает фору советской тоталитарной. Двойные стандарты — это уже видно и слепым — основной инстинкт свободного мира. И японская радиация при таком подходе, конечно, безопаснее советской.

Источник: nnm.me