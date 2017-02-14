Беседа с Владимиром Зазнобиным после фильма «28 Панфиловцев»

Концептуал СМИ Россия как цивилизация, которая предотвратит мировую катастрофу: какие события ждут нас в 2017 году?

Владимир Зазнобин – профессор СПбГУ, кандидат технических наук – обсуждает недавно просмотренный фильм «28 панфиловцев» и актуальные вопросы мироустройства. Чем опасна замкнутость политической системы на одного человека? Почему «во всём виноват Путин»? Перед какими колоссальными переменами стоит мир? На что повлияют выборы Трампа? Какой теперь будет политика США?

Когда Трамп начнёт борьбу с коррупцией? Почему либералы никогда не могут обойтись без фашистских репрессий и всегда действуют чужими руками? Кто вскормил фашизм в Европе и на Ближнем Востоке? О чём заставляет задуматься фильм «28 панфиловцев»? Почему это фильм не о прошлом, а о будущем? Как должно быть устроено общество? Можно ли добиться того, что каждый член общества будет точно знать и решать свою задачу?

Чего боится Лукашенко? Чем закончится «проект Украина»? Почему НАТО – небоеспособная организация? Как будут развиваться дальше взаимоотношения России и других ведущих держав? Чем боевая обстановка фильма «28 панфиловцев» напоминает то, что происходит сейчас?

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