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Лица российского телевидения: Владимир Познер

19:44. 13 февраля 2017 Просмотров - 97 2 коммент. Опубликовал:

Обзор посвящён одному из ведущих тележурналистов Первого канала – Владимиру Познеру.

Пересказывать подробно всю биографию Познера не станем – она есть в открытом доступе, желающие могут ознакомиться с ней сами. В рамках этого видео мы раскроем только основные моменты, характеризующие взгляды и ценности, которых придерживается Познер, после чего продемонстрируем на конкретных примерах, как он транслирует свой образ мыслей массовой аудитории.

Начнём с того, что Владимир Познер является гражданином сразу трёх государств – США, России и Франции.

Любопытные двойные стандарты демонстрирует в своих рассуждениях телеведущий – идти в органы власти с несколькими гражданствами, по его мнению, конечно, нельзя, а вот реализовывать идеологическую власть, то есть влиять на мировоззрение граждан, работая на телевидении, можно. Абсурд, но это только начало.

Вот как сам Познер относится к России – это отрывок из его интервью 2009-го года «Московскому комсомольцу»:

«В России меня держит только моя работа. Я не русский человек, это не моя Родина, я здесь не вырос, я не чувствую себя здесь полностью дома — и от этого очень страдаю. Я чувствую в России себя чужим. И если у меня нет работы, я поеду туда, где чувствую себя дома. Скорее всего, я уеду во Францию».

Вот так открыто человек, который не считает себя русским по духу и даже не любит Россию, работает уже почти 20 лет на главном телеканале страны. Кстати, свою нелюбовь к нашей Родине Познер высказывает не только на словах, но и на деле.

Все помнят события на Болотной площади, и последовавшие протестные движения в России. Так вот, в апреле 2012 года Алексеем Кудриным был сформирован координирующий оппозицию орган – Комитет гражданских инициатив, среди членов которого красуется фамилия Познера, в самый раз рядом с фамилией Сванидзе. По всей видимости, среди таких персонажей, как Кудрин и Сванидзе, Познер чувствует себя более комфортно, либо это тоже – просто часть его работы.

Но, может быть, с 2012 года взгляды Владимира поменялись? Вот отрывок из его ответа Захару Прилепину в ходе их переписки по теме допустимости продажи бюстов Гитлера. В частности, Познер заявляет, что, по его мнению, вполне нормально ставить Сталина и Гитлера в один ряд: «Что до Сталина и Гитлера, то с моей точки зрения, они оба величайшие преступники ХХ века и в этом вполне схожи».

И для полного комплекта ещё несколько моментов: Познер выступает за право на эвтаназию. Обвиняет Россию в «гомофобии», является сторонником легализации однополых браков и поддерживает идею борьбы с наркобизнесом путём разрешения продажи лёгких наркотиков. Собственно, что ещё может пожелать нашей стране человек, не любящий Россию, и просто вынужденный здесь находиться?

На самом деле в России, конечно, нет никакой проблемы с гомофобией, как заявляет телеведущий . Её искусственно раздувают такие, как Познер, чтобы на этом фоне создать благоприятные условия для пропаганды извращений путём проведения гей-парадов, и педалирования этой темы в СМИ.

Досье Владимира Познера:

  • Имеет три гражданства (США, Россия, Франция)
  • Не считает Россию своей Родиной, а себя – русским
  • Выступает за легализацию однополых браков, легких наркотиков, эвтаназии
  • Поддержал Болотные протесты, войдя в Комитет гражданских инициатив
  • Считает, что Сталина и Гитлера надо ставить в один ряд
  • Является одним из ведущих тележурналистов Первого канала

litsa rossiyskogo televideniya vladimir pozner 1 Лица российского телевидения: Владимир Познер

А теперь рассмотрим конкретный пример, чем же занимается наш «герой» на Первом канале. Для анализа возьмём последний выпуск передачи Познера, которую он скромно назвал своим именем. 6 февраля к нему в студию пришёл продюсер фильма «Викинг» Анатолий Максимов, и они совместно на протяжении целого часа настойчиво убеждали зрителей, что вся волна критики в адрес этого фильма, которую подняли в Интернете, – это просто реакция завистников и людей с комплексом неполноценности.

Подробную рецензию о смыслах, продвигаемых картиной «Викинг», вы можете прочитать на сайте Научи хорошему. Теперь давайте посмотрим, какие конкретно манипуляции использованы для обеления фильма и дискредитации тех, кто выступил против него.

Итак, первый аргумент озвучил Познер: временной интервал 04:20-06:00

Смотрите, сколько лжи только в одном этом отрывке. Во-первых, Познер с помощью своей истории назвал всех русских людей завистниками, просто из-за того, что они, в отличие от американцев, не отвечают на вопрос «как дела?» шаблонными репликами. А, может, дело не в завистливости, а в том, что русские люди стараются всегда говорить правду?

Вторым действием Познер свою же клевету подло перенёс на тех, кто критикует фильм, – якобы они это делают из зависти к успеху создателей. И в этом отрывке есть даже третья ложь – по поводу огромных финансовых сборов, вроде как доказывающих ценность фильма. Чтобы понять, как были обеспечены огромные сборы,  помимо фактора пиара «Викинга» Первым каналом,  – давайте ознакомимся со следующей новостью:

litsa rossiyskogo televideniya vladimir pozner 7 Лица российского телевидения: Владимир Познер

Как сообщают Известия, за то, что однозальный якутский кинотеатр отказался 5 раз в день крутить Викинга, ему запретили прокат других фильмов. А ведь это только один факт, который всплыл в СМИ, очевидно, что такое же давление оказывалось на все кинотеатры. Естественно, не имея особого выбора, на январских праздниках люди шли на «Викинга», а потом приходили домой и писали такие отзывы:

medinskiy i ernst udelali v vikinge vsyu rossiyu vklyuchaya putina 4 Лица российского телевидения: Владимир Познер

Вторую версию по поводу того, откуда такая бурная негативная реакция на фильм, выдал сам Максимов: временной интервал 07:30 – 07:45

Мы, конечно, привыкли, что любовью телеящик оправдывает любую пошлость и низость. Но называть раздражение и протест зрителей против того, чтобы за государственные деньги очерняли историю собственного народа, своеобразной «формой любви» – это что-то новое, из серии оруэлловского новояза. Познеру такая версия тоже понравилась.

Но дальше обсуждение стало ещё более абсурдным: временной интервал 08:20- 09:00, 11:20-12:09

В этом отрывке ситуация доходит до смешного. Сначала Познер заявил, что достоверных исторических сведений о том периоде никаких нет, кроме Повести временных лет, а потом стал утверждать, что в те времена на территории Руси все ходили грязные и не мылись. На каких основаниях он это решил, если исторических документов нет, и на каких основаниях наших предков так изобразили создатели фильма, вдобавок смешав грязь с реками крови и откровенными постельными сценами в окружении трупов? Но не будем брать на себя роль профессиональных историков, и предоставим слово автору единого учебника истории Евгению Спицыну.

Оставшиеся полчаса передачи Познера желающие могут посмотреть самостоятельно. Познер с Максимовым демонстрируют ещё множество подобных примеров лжи и манипуляций и, в конце концов, договариваются до того, что критика в адрес фильма обусловлена комплексом неполноценности русского народа, который в фильме якобы увидел своё ужасное отражение. То есть всю ту ложь, грязь, пошлость и чернуху, которую они сами заложили в картину, снятую на государственные деньги, они теперь называют отражением русского народа, к которому просто надо привыкнуть. Верх цинизма и наглости!

litsa rossiyskogo televideniya vladimir pozner 2 Лица российского телевидения: Владимир Познер

Призываем максимально распространять этот видеообзор, чтобы подорвать репутацию тех, кто так подло клевещет на русский народ. Смелее, товарищ, гласность – наша сила!

Источник: whatisgood.ru

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2 коммент.»

  • 11302 7448
    слободан 13 февраля 2017 в 20:01 Ссылка Пометить
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    Кто такой этот познер?
    Это типичный КОСМОПОЛИТ!
    Родился во Франции(или нет,а какая нам разница где он родился?) -Рос в Серной Америке -Владеет английским и французским -
    Родители из России -
    Что такое для космополита Родина? Этого понятия они (космополиты) лишены.Нет у них Родины.
    Учить рожденных Людей,не выезжающих за пределы своей страны, любить свою землю -КОСМОПОЛИТ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА!
    Но так как ТВ России в руках таких же космополитов,то там ему все двери открыты
    Что мы полезного увидели в его “работе” с ургантом в теле выпуске под названием =Одноэтажная Америка=?? А ничего! Обтекаемая не о чем видео жвачка…
    и так во всех его передачах – -Но -Все передачи его ориентированны на русскоговорящую аудиторию не в России!! Прошу это учесть – -

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  • 178 102
    сергей 13 февраля 2017 в 20:22 Ссылка Пометить
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    Слишком много ему уделяют время.кто такой этот познер.Так …..на палочке.

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