Доклад в Госдуме о пропагандистской деятельности США в России

«Редакционная политика порядка 30% значимых медиа-структур, работающих в российском информационном пространстве, контролируется из-за границы…»

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин 19 мая выступил перед депутатами с докладом о проверке деятельности русских служб «Голоса Америки», «Радио Свобода» и CNN на соответствие российскому законодательству. Результаты исследования показывают, что данные СМИ ведут системную антироссийскую деятельность. Также в докладе прозвучал тезис о том, что, по оценкам экспертов, около 30 процентов значимых медиаструктур России контролируется напрямую из-за границы.

Текст доклада

Во исполнение поручения Государственной Думы от 17 марта 2017 года о проверке деятельности американских средств массовой информации “Радио Свобода”, “Голос Америки”, CNN на соответствие деятельности российскому законодательству наш Комитет Государственной Думы 18 апреля провёл расширенное заседание с участием депутатов Государственной Думы, политологов, учёных, а также иных специалистов по указанному вопросу.

Такая форма была избрана с целью гарантировать максимальную объективность рассмотрения исследуемых обстоятельств, а также для того, чтобы обеспечить парламент необходимой и достаточной предварительной информацией.

По итогам проведённого мероприятия хотел бы вам сообщить следующее. Поскольку поручение было дано в связи с обвинениями в адрес российских СМИ о вмешательстве в американский избирательный процесс, мы сосредоточили нашу работу на изучение этичности и законности работы “Радио Свобода” и “Голос Америки” в ходе российских выборов в Государственную Думу 2016 года.

Почему именно “Голос Америки” и “Радио Свобода”? Потому что они имели вещание на русском языке в ходе российских выборов.

Заседание Комитета проходило на фоне сразу нескольких расследований правительства Соединённых Штатов Америки в отношении якобы вмешательства Российской Федерации и российских средств массовой информации в президентские выборы в США, попыток подрыва доверия к американской избирательной системе в целом.

Поэтому мы предприняли все меры для придания мероприятию публичного характера с приглашением журналистов российских и зарубежных СМИ с целью обеспечить адекватное информирование общественности о позиции Государственной Думы по аналогичным вопросам в отношении указанных зарубежных средств массовой информации, распространяющих информацию для российской аудитории.

На заседание в качестве полноправных участников были приглашены представители перечисленных американских средств массовой информации, которые не дали ответа на приглашение. При этом сотрудники некоторых из них присутствовали на заседании в качестве журналистов, и им было предложено представить свою точку зрения, однако они промолчали.

Во время заседания эксперты представили имеющиеся у них факты и высказали своё мнение о соблюдении этими редакциями, распространяющими информацию на территории Российской Федерации, отечественного законодательства о выборах, а также о том, насколько эти средства массовой информации влияли на избирательные процессы в нашей стране.

Необходимо отметить, что в целях обеспечения объективности нами была приглашена специализированная компания, занимающаяся мониторингом и анализом, использующая исключительно технические средства исследования и качественные методы.

Использовался двухмесячный период 2016 года, непосредственно предшествующий выборам. В этот период граждане активно ищут, обсуждают сообщения, касающиеся участников избирательной кампании, и об избирательном процессе в целом.

Законодательство любого демократического государства, и наша страна, естественно, в этом смысле не является исключением, направлено на то, чтобы обеспечить максимально объективное информирование населения в этот период и исключить вмешательство в избирательный процесс в пользу кого-либо из кандидатов.

Приглашённой специализированной компании была представлена аналитическая информация о том, что в предвыборный период 2016 года средствами массовой информации “Радио Свобода” и “Голос Америки” в большинстве случаев осуществлялось негативное и одностороннее информационное сопровождение новостей об органах государственной власти и инициируемых ими процессах.

Упомянутой компанией было отмечено, что имели место случаи массированного распространения тезисов, ставящих под сомнение демократическую природу избирательной системы в России, в частности, о предопределённости результатов выборов, об использовании административного ресурса в интересах отдельных политических сил и о коррумпированности.

Должен подчеркнуть, что использовавшаяся аналитической компанией методика оценки содержания публикаций подразумевала добрые намерения исследуемых СМИ и оценивала как негативные только те публикации, в которых прямо содержались утверждения, ставящие под сомнение легитимность выборов.

Публикации, где таких утверждений в открытой форме не содержалось, расценивались как нейтральные, а содержащие высказывания о легитимности выборов или мерах, принимаемых для противодействия нарушений, расценивались как позитивные. И основной массив таких позитивных публикаций, таким образом, составили официальные заявления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

В результате исследований выяснилось, что позитивные утверждения о российском избирательном процессе содержатся всего лишь в 2% публикаций американских радиостанций. При этом откровенно негативные, делегитимизирующие выборы утверждения составили 43%, а условно нейтральные – 55% публикаций данных радиостанций.

Что касается представления позиций участников выборов, то в позитивном ключе фактически упоминались только две партии – “Яблоко” и Парнас.

Если говорить об источниках информации в представленных публикациях, то в большинстве случаев это были представители оппозиции или негативно настроенные по отношению к избирательному процессу эксперты, что в результате давало картину фактически разных оттенков одной точки зрения, исключающую представление разных мнений, характеризующих профессиональную журналистику.

Кроме того, нельзя не отметить, что порядка 90% информации о социально-экономической ситуации в Российской Федерации, размещавшейся американскими радиостанциями в предвыборный период, было выдержано в негативном ключе.

Таким образом, сложно отрицать, что в период избирательной кампании по выборам в российский федеральный парламент в прошлом году упомянутые радиостанции, функционирующие на средства государственного бюджета США, под видом журналистики занимались односторонней пропагандой и делегимитизацией избирательного процесса в Российской Федерации.

Был также приведен пример зафиксированного в ходе мониторинга факта нарушения российского законодательства, а именно запрета на публикацию информации социологических опросов в течение пяти дней, предшествующих выборам.

В ходе заседания также был представлен доклад, согласно которому указанные СМИ, распространяющие информацию на территории Российской Федерации, являются частью масштабной системы влияния Соединенных Штатов на внутриполитическую ситуацию в России. В частности, обсуждавшиеся средства массовой информации действуют во взаимодействии и координации с различными фондами и некоммерческими организациями, являющимися иностранными агентами.

Также было отмечено действие по координации распространения контента американских структур, входящих в состав Министерства обороны и Госдепартамента, а также ряда фондов, связанных с российскими организациями, признанными иностранными агентами.

Было отмечено, что непосредственно перед выборами в Государственную Думу России в 2016 году на американские средства был запущен интернет-портал инициатив информационной войны в странах Центральной и Восточной Европы. Это свидетельствует о том, что делегитимизация российской политической системы осуществляется не только для аудиторий, находящихся в Российской Федерации, но и в других информационных пространствах, имеющих исторические и языковые связи с нашей страной.

Экспертами особенно отмечалась роль совета управляющих по вопросам вещания и организации, являющегося вышестоящей организацией по отношению к радиостанциям “Радио Свобода” и “Голос Америки”. В частности, эта организация в 2016 году получила бюджет в объеме 160 млн долларов на противодействие в информационной сфере запрещённой в Российской Федерации террористической организации, именующей себя “Исламское государство”, и российскому информационному влиянию.

По мнению экспертов, сам факт рассмотрения в одном ряду международных террористов и официальных российских СМИ говорит о целях и позиции американского правительства. Среди мер по информационному противоборству с Россией наши эксперты назвали создание специальных подразделений в Вооружённых Силах, спецслужбах и других государственных органах, а также НКО для реализации этой цели. Активно создаются центры по производству контента антироссийского содержания, интернет-сайты. Через дипломатические каналы и правительственные организации США размещают в российских социальных сетях и средствах массовой информации материалы под видом авторского контента.

Более того, приглашённые нами эксперты считают, что редакционная политика порядка 30% значимых медиа-структур, работающих в российском информационном пространстве, контролируется из-за границы. Эта политика продолжается. Как вы можете видеть, в 2017 году выделены средства на такие же цели.

Один из членов нашего Комитета в ходе заседания огласил документ, образец трудового договора, заключаемого с внештатными корреспондентами “Радио Свобода”. В этом договоре прямо говорится, что вся информация, связанная с работой внештатного корреспондента, будет доступна правительственным структурам США, а также то, что исполнитель обязан защищать “Радио Свобода” от возможных претензий, возникающих как последствие его работы.

Экспертом Высшей школы экономики было высказано обоснованное предположение, что американское медиа-сообщество напугано качеством работы российских средств массовой информации в англоязычном информационном пространстве. Таким образом, действия американского парламента в направлении ограничения работы “Russia Today” и “Sputnik” могут быть просто актом недобросовестной конкуренции.

В ходе заседания инициатор парламентского поручения Константин Затулин (депутат фракции “Единая Россия” – Прим. ред.) отметил, что его протокольное поручение напрямую связано с попытками США на законодательном уровне ограничить работу российских государственных средств массовой информации “Russia Today” и “Sputnik” в Америке, руководствуясь надуманными обвинениями в ведении пропаганды и вмешательстве в выборы. В то же время факты показывают, что американское правительство само активно занимается пропагандой под видом журналистики и пытается оказывать влияние на результаты выборов в Российской Федерации.

Поэтому он оставил за собой право в случае дальнейшей эскалации ситуации американской стороной вокруг российских СМИ внести в Государственную Думу предложение по зеркальным мерам в отношении американских пропагандистских ресурсов, работающих в российском информационном пространстве.

Ряд присутствующих на заседании депутатов от других фракций высказали готовность поддержать его предложение в случае, если оно будет внесено. Большое спасибо.

Выступление от фракции Николая Рыжака

Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты Государственной Думы! Мы должны поблагодарить Константина Фёдоровича Затулина, Леонида Леонидовича Левина за то, что они дали возможность и сформировали для нас информационный повод обсудить эту важнейшую тему.

Мы знаем, что основным содержанием эпохи, в которой мы жили, продолжаем жить, является непримиримая борьба двух идеологий. Сейчас этот термин в силу различных политических пристрастий постарались отодвинуть, забыть, но я думаю, что полностью игнорировать, не учитывать этот термин нельзя.

Причём Ирина Анатольевна (Яровая, Заместитель Председателя ГД – Прим. ред.) задаёт вопрос: ведётся против нас информационная война? Совершенно справедливо отметили те, кто выступал передо мной: да она и не прекращалась. Просто я бы сказал, что в настоящее время информационная война ведётся с применением оружия массового поражения, потому что новые технологии имеют возможность искоренять и изменять наше сознание, они уже начинают изменять нашу идентичность. И в этом особая опасность этой новой формы оружия массового поражения.

Поэтому совершенно справедливо ставится вопрос о заслушивании специалистов о том, что дальше игнорировать и не выстраивать свою систему мер мы просто не можем.

Мир развивается, свобода слова, а это действительно важнейшее конституционное право, его надо поддерживать, его надо пестовать, за него надо бороться. Но я вам скажу, что эта свобода нуждается не только в защите. Мы не можем сейчас противопоставить себя миру и закрыться железным занавесом, а можем выстроить надёжную систему, как я как-то выразился, чтобы появился иммунитет, чтобы была невосприимчивость к тому, что против нас осуществляется. Должна быть система административных, уголовных, уголовно-правовых, культурно-просветительских, каких хотите мер, но она должна функционировать чётко, в соответствии с тем, как Вячеслав Алексеевич (Никонов, председатель Комитета ГД по образованию и науке – Прим. ред.) сказал, что организована она нашим вероятным партнёром и противником.

Я приведу только два примера того, что уже было сказано.

В последнее время в эфирных сетях “Радио Свобода” появилось 35 новых программ народов, которые раньше входили в состав бывшего СССР. Чешский филиал “Радио Свобода” сейчас усилился специальным медиадепартаментом, который координирует всё влияние и всю информационную программу телевидения на ведущие сети интернета. Как это корреспондируется с теми указами Порошенко на Украине, который обрушился на эти сети, увидев в них тоже опасность? Вы понимаете, эта работа ведётся непрерывно, она носит упреждающий, наступательный характер, чего у нас нет.

Наши журналисты и ведущие блогеры на регулярной основе приглашаются на различные конференции, симпозиумы, получают соответствующие гранты. Имена этих людей известны. Но соответствующих мер к ним никто не применяет. Мы опять демонстрируем поразительную политическую толерантность. Этим самым подрывается не только деловая репутация российских государственных телеканалов, но и государственная политика России в целом.

Я хотел бы сказать и о другом. Выстраивая систему мер противодействия западным службам, информационным так называемым российским службам этих медиакорпораций, надо думать о том, что же собой представляют наши средства массовой информации, потому что они, как никто другой, внедрены в наше общество, знают особенности нашего общества, и умеют воздействовать на сердца и души наших людей, и особенно подрастающего поколения.

Мы смотрим, что наша молодежь ушла в виртуальный мир, ушла с телевидения, часть ее ушла. А почему? А потому что наше телевидение, мы как-то уже говорили – это на 80% развлекательное шоу.

Где интересные программы, научные программы, патриотические программы, где интересные люди, которые могли бы действительно воздействовать на умы молодого поколения?

Мы еще раз говорим, еще год, два и тех, кто говорил о высокой героике, вообще не станет на нашей земле. Они еще живы, они готовы, и мы, я вам скажу, мы просто бесхозяйственно отнеслись к этой категории и не использовали весь этот интеллектуальный ресурс нашей героической истории, не использовали в полной мере.

Вы сейчас посмотрите, где проза лейтенантов фронтовых Бондарева, Бакланова “Батальоны просят огня”? Нет этой прозы, Шолохова уже нет “Они сражались за Родину”, Симонов уходит, “В окопах Сталинграда” Некрасова, того, другого Некрасова, тоже нет в школьных программах.

Учитель перестал быть фигурой, о чем я постоянно говорю, святой фигурой, господин учитель в форме, даже в царское время. А ведь каждому из них сейчас дано право порой самостоятельно, на основе плюрализма подбирать материал и освещать уроки истории и литературы. Даже в гуманитарных вузах общественные науки занимают незначительный процент.

Да, у нас где-то был перебор, мы, многие из нас, заканчивали вузы, где до 30% занимали общественные науки. Они нас вводили в новый мир, мы изучали теорию государства и права, мы изучали основы материализма, научного коммунизма, что-то отбрасывали, но многое брали для себя, и это расширяло наш кругозор.

Сейчас этих дисциплин практически нет. И мы хотим этой системе, о которой говорил обеспокоенный Вячеслав Алексеевич, что-то конкретное противопоставить. Вы понимаете, на каком удалении мы находимся от нашего оппонента?

Поэтому рецепт один – выстраивать четкую систему.

И ещё вопрос, который я бы хотел поднять, – это русофобия, антисоветизм. Надо прекратить это всё, надо брать всё лучшее, мы говорили, из царских времен, надо брать всё лучшее из советских времен, и всё это трогательно, заинтересованно брать на вооружение в настоящее время.

На русофобии должен быть поставлен крест, и тем, кто сотрудничает и допускает такие явления, а это иностранные фирмы, прекращать сотрудничество с этими людьми, запрещать им въезд в Россию. И фракция “Справедливая Россия” предлагает принять специальный закон о противодействии русофобии как оружию, которое разрушает наш мир, нашу ментальность.

Запад действительно заболел русофобией, и совершенно справедливо Владимир Владимирович Путин сказал, что это уже политическая шизофрения. На самом деле так оно и есть. И вот чего стоит хваленая западная демократия, мы имели возможность лицезреть в ходе этой избирательной кампании и в ее последствиях. Даже вновь избранный президент США, и тот сейчас нуждается в какой-то защите, даже в чисто человеческой, что творят эти творцы борьбы, как называют носителей демократии.

Сорос недавно предупредил наших системных и несистемных оппозиционеров, хватит ругать Россию, в России талантливый народ, Клинтон его поддержала: у России плохая власть. Для нас это тоже сигнал – сигнал для всего депутатского корпуса. Действительно, почему они заговорили об этом? Потому что они уповают на внутренние трудности.

Поэтому я перехожу плавно к тому вопросу, что каждый законодательный акт должен быть пронизан уважительным отношением к нашему народу, к нашей стране, к социальной политике. Надо прекратить принимать законы, которые носят какой-то саморекламный, провокационный характер.

Сегодня мы будем рассматривать один из таких законов: о том, что нельзя допускать и ограничивать встречи с депутатским корпусом. У меня нет никакого сомнения, что наш парламент с каждым днем становится всё солидарней, всё патриотичней. А каждый депутат – это носитель нашей мощной государственной идеологии. И мы должны быть заинтересованы, чтобы каждый из нас как можно больше встречался и разговаривал с нашими людьми. В этом наша сила, и в этом долг каждого парламентария.

Благодарю за внимание.

Заключительное слово Леонида Левина

Уважаемые коллеги, большое спасибо за интересную и важную дискуссию, за ваши выступления, за ваши вопросы.

Мне особенно приятно, что наша сегодняшняя беседа, наш диалог не скатился к заявлениям об ограничении в работе СМИ, ограничении свободы слова в нашей стране, к новым запретам, и это очень важно. Диалог был предметный.

Сегодня возможности работы средств массовой информации широки, как нигде в мире. И то, что Владимир Вольфович жалуется на российские средства массовой информации, что они зачастую обижают, в том числе и его, то это говорит о том, что у нас есть разные мнения, разные высказывания. Поэтому мы бы не хотели, чтобы средствами массовой информации и общественностью сегодняшняя дискуссия воспринималась бы как попытка что-либо ограничить.

С другой стороны, хотелось бы обратить внимание, что сегодня роль интернета в работе средств массовой информации становится главенствующей, а интернет – это трансграничная среда и с точки зрения законодательства, и с точки зрения понимания принципов работы средств массовой информации, это крайне важно. И эти новые вызовы надо учитывать в сегодняшних реалиях.

Говоря о нарушениях законодательства средствами массовой информации, возможных иностранных грантах, я хотел бы ещё раз сказать, что Государственная Дума сделала ряд шагов: это и ограничение иностранного капитала, и обязательное декларирование средствами массовой информации получения иностранных грантов, информирование Роскомнадзора об иностранных контактах. Но, конечно же, мы как законодатели, и Роскомнадзор как структура, которая собирает эту отчётность и структурирует, но не может охватить всё и проконтролировать. Это уже работа спецслужб – выяснять, где идёт намеренное нарушение законодательства. Там, где что-то скрывается, без получения информации от специальных служб нам сложно делать глубокие выводы.

В связи с этим действительно представляются разумными те предложения Владимира Вольфовича и ряда коллег, которые предложили пригласить руководство Федеральной службы безопасности в ГД, чтобы обсудить и понять, что на самом деле происходит в этом вопросе. Единственное, я бы обратил внимание на то, что когда мы обсуждаем подобного рода вопросы, то лучше это делать в закрытом режиме, если мы хотим не формальный отчёт, а действительно открытый диалог и объективное получение информации о происходящем сегодня в нашей стране и в мире. Большое спасибо.

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Источник: whatisgood.ru