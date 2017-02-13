Когда „открыли” Америку?

Исследование этой загадки началось еще в 1992 году – тогда кураторы музея в Мюнхене выполняли на материале одной из многочисленных мумий научные тесты. Эта мумия принадлежала жрице Хенттави, возраст которой был более трех тысяч лет.

Получается, что в Древнем Египте задолго до того, как Христофор Колумб обнаружил Америку, существовали связи с американскими культурами. Ранее считалось, что впервые европейцы увидели кокаиновое дерево после того, как Колумб открыл Новую Землю и нашел множество новых видов как растений, так и животных, которых можно увидеть лишь в Америке. Но относительно недавние исследования египетских мумий удивили и озадачили ученых со всего мира, опровергнув раннее имеющиеся сведения.

В мумиях 3000-летней давности египтологами были обнаружены следы кокаина и никотина. По всей видимости, кокаин и табак были известны еще со времен фараонов. Неужели их «импортировали» в Египет из Америки!!? Т.е. этот материк был открыт задолго до Колумба!!?



Сотрудники музея во время эксперимента обратились за помощью к специалисту по токсикологии Светлане Балабановой, которая работала в Ульме в Институте судебной медицины. От исследования мумии жрицы Хенттави больших сюрпризов Балабанова не ожидала, так как ранее она уже изучала перуанские мумии доколумбовой эпохи, надеясь найти следы употребления коки.



Она взяла образцы из одной неполной мумии, одной полной и 7 отделенных голов. К удивлению всех участников исследования, в результате анализа обнаружили присутствие следов кокаина и никотина в волосах мумий!!!!

Ученые начали исследовать и другие египетские мумии из коллекции Мюнхенского музея и получили такие же невероятные результаты. Немецкие ученые были поражены этими неожиданными открытиями. Сначала Балабанова даже не поверила, решила, что произошла ошибка. Она проверила еще раз оборудование и поняла, что возможность случайного занесения каких-то посторонних примесей была абсолютно исключена.



Она, воодушевленная этим невероятным открытием, собрала группу экспертов по криминалистике, которые провели новый анализ перуанских и египетских мумий, а также скелетов из южной Германии и Судана. Везде таинственным образом были выявлены следы наркотических веществ.

Балабанова и ее коллеги в конце 1992 года изучили около 11 египетских мумий и во всех случаях обнаружили следы никотина. В 10 случаях из 11 – следы гашиша, а в 8 случаях – кокаина. По меньшей мере, 26 перуанских мумий имели следы никотина. Все эти результаты привели к оживленным дискуссиям. Внимание всех ученых было приковано к «кокаиновым мумиям».



https://www.youtube.com/watch?…

Открытие немецких ученых имело эффект разорвавшейся бомбы. Ведь родиной вечнозеленых, огромных кокаиновых кустов являются леса Южной Америки. Тогда откуда же он мог взяться в Африке за более чем тысячелетие до Колумба!? Результаты этих исследований расшатывали всю основу исторической науки. Исследовательницу заваливали письмами и высмеивали.



Однако чуть позже все же выяснилось, что Балабанова в своей работе не ошиблась. Нашлись подтверждения результатов ее работ. В Нубийской пустыне через несколько лет ученые обнаружили тела погибших людей, которые естественным путем превратились в мумии. Было обследовано множество мумий людей, которые жили более чем 3000 лет назад. В тканях многих из них нашли следы никотина. Было также выявлено, что 56 человек при жизни употребляли кокаин.

Египтяне в повседневной жизни очень часто употребляли дурманящие травы, пьянящие соки и коренья. Опий, к примеру, могли даже давать детям для того, чтобы они по пустякам не досаждали. По оценкам ученых, египтяне знали более 800 наркотических веществ. С опием все ясно – мак в Старом Свете растет. Но как быть с кокаином, который был обнаружен в телах египтян? Можно ли как-то это объяснить, не меняя при этом обычную картину развития цивилизации?

Когда прошел первый шок от открытий, вспомнили, что подобные факты были известны уже давно. Их просто не замечали. Когда в 1922 году раскопали гробницу Тутанхамона, там нашли не только золото правителей, но и высохшее тело табачного жука!!!





Французские ученые, исследуя мумию Рамсеса II в 1976 году, нашли еще и частицы табака. Пробы веществ были найдены даже под слоем смолы, которые нанесли при бальзамировании. Нельзя случайно просыпать табак туда. К тому же такие вещества обнаружили и в брюшной полости мумии.





Табак, как известно, имеет отличные бактерицидные свойства – он защищает тело от гниения. По этой причине египтяне использовали его при мумифицировании. Вероятно, египтяне даже сами курили табак. Исследователи нашли в окрестностях Гизы глиняные курительные трубки, которые датировались 2000-1700 годами до н.э.!!!!





Еще в 1970 году этнолог из Норвегии Тур Хейердал доказал, что на египетских папирусных лодках можно было пересекать Атлантику.

Жители Африки могли попасть в Америку!!!

Находки сделанные в Америке., или Вигвамы древних египтян.

Как сказано в «Шестидесяти книгах Чилам Балам», записанных туземными жрецами и писцами, стремившимися сохранить и увековечить священную историю народа майя, первыми цивилизованными обитателями Мексики и Юкатана были так называемые ах-кануле – «народ Змея».

В книге «Чилам Балам» приводится ошеломляющее свидетельство о прибытии этого народа в Америку на «странном судне», которое сверкало, словно чешуя на змеиной коже. Простодушные туземцы, увидевшие, что оно, без помощи весел, приближается к берегу, приняли его за огромного змея, медленно движущегося к ним. На этом судне прибыли бледнолицые существа. На них были странные накидки, а на лбу у всех красовались эмблемы с изображением двух змей.



Изумленные туземцы, встретившие их на берегу, увидели, что на лбу пришельцев сверкает символ Священного Змея, которому они поклонялись, и поняли, что это – Боги, покинувшие свой дом, чтобы преподать им учение и повелевать ими.

Подробные свидетельства туземцев явно указывают на чисто египетские атрибуты времён фараонов. Странное судно в виде огромной змеи – это древнеегипетская ладья с высоким носом и парусом, а эмблема на лбу пришельцев с изображением двух змей – это урей египетских фараонов, верховных богов, а также вельмож царского происхождения. (Божественный урей красочно представлен на посмертной маске фараона Тутанхамона).

Стало ясно, прибывший «народ Змея» – это древние египтяне! Они покорили племена Мексики и Юкатана не силой нового, невиданного оружия, а своей мудростью и могуществом, положив, тем самым, начало развитию цивилизации в этом регионе Америки.

Все характерные для цивилизации Древнего Египта основные черты, точно также присущи и культурам Мезоамерики!!!

В Мексике, недалеко от древнего города майя Паленке, стоят и поныне две великолепно сохранившиеся пирамиды. Квадратные в основании, они увенчаны остроконечной вершиной, – в точности как поздние древнеегипетские постройки.

Фото дворца и храма надписей в Паленке.

В древнем Паленке, архитектурный стиль Храма Надписей поразительно походит на то, что можно встретить в целом ряде древнеегипетских пирамид. Внутренности сооружения выложены каменными глыбами, обработанными по древнеегипетскому образцу. В этом же стиле архитектуры оформлен и богато украшенный потолок.

Египетское влияние конкретно просматривается и в оригинальном изобразительном искусстве Мезоамерики. Настенные росписи в храмах Мексики и Древнего Египта наносились одинаковым способом – при помощи сетки, разбитой на 19 квадратов!

Способ изображения людей, предметов и сама техника живописи настенных росписей в древнем городе Паленке удивительно походят на то, что практиковалось в Древнем Египте. Нанесенные на стены храмов человеческие фигуры, подобно древнеегипетским, расположены рядами, при этом ноги и головы большинства людей изображены по-древнеегипетски – в профиль.





С той же изысканностью и тщательностью, которая характерна для уникальных гробниц египетских фараонов, оформлено и погребение правителя города Паленке – Пакаля.





Вокруг украшенного витиеватой резьбой каменного саркофага Пакаля были расставлены нефритовые статуэтки Кинич-Ахау («Повелителя Зрачка Солнца»), поразительно похожие на «ушебти» – защитные амулеты – обереги из фаянса, которыми изобилуют древнеегипетские гробницы. Примечательно, что древнеегипетский бог Гор также носил титул «Повелителя Зрачка Солнца» и почитался как олицетворение власти верховного правителя страны.











Важной деталью, связывающей культуру Мексики с Древним Египтом времен фараонов, является древнеегипетский символ бессмертия «Анх» – «Крест Жизни». Он использовался народами Америки на одеждах и предметах религиозного назначения. Ваза, изготовленная в доколумбовую эпоху и украшенная древнеегипетскими символами «Анх» хранится в Национальном музее антропологии Мексики в Мехико – Сити.





Материальное наследие древних египтян дополнительно подчеркивается сходством религиозных церемоний, происходивших по обе стороны Атлантики. На стенах храмового комплекса Мединет – Абу в Западных Фивах, возведенного в честь побед Рамзеса III, фараон изображен расставляющим благовонные шарики в ходе церемонии подготовки к вознесению молитвы.



Точно такая же сцена изображена на страницах мексиканского «Кодекса Селдена», причем в ней используется точно такое же кадило в форме ложки, что и в Древнем Египте!





Древние египтяне посещали Северную Америку и во время своего пребывания там передали свое знание сложнейшего иероглифического письма народам, населявшим нынешнюю Канаду и прилегающие к ее территории области Соединенных Штатов.

Письменность индейцов племени микмак это сотни иероглифов, большая часть которых заимствована почти без изменений из древнеегипетского иероглифического письма или его иератического варианта!!!!

Таким образом, становится совершенно очевидно, что письменность племени микмак (а также частично и его язык) заимствованы у древних египтян.

В вигвамах у некоторых индейцев (когда прибыли первые французские миссионеры) было некоторое подобие библиотек, состоявших из камней и кусочков древесной коры, а знахари владели серьезными медицинскими манускриптами, которые они читали больным. Индейцы утверждают, что своими значками они могут передать любую мысль, совсем как мы при помощи нашего алфавита.

Давенпортская стела найденная у индейцев племени мимак которой 3600 лет написана на египетском, иберо-пуническом и ливийском.





В центре стелы изображена сцена, окруженная надписями на трех языках — египетском, иберо-пуническом и ливийском. Иберийские и ливийские тексты гласят, что надпись хранит секреты календаря. Завершает надпись египетское иератическое письмо.



Его расшифровка приводится рядом с толкованием кельто-ливийских надписей. Египетский текст гласит: «К столбу прикреплено зеркало так, чтобы, когда солнце встает в новогодний день, оно бросало бы лучи на камень, имя которому Наблюдатель. Новый год бывает тогда, когда солнце встречается с зодиакальным созвездием Овна, когда день растет, а ночь убывает. В это время празднуют Новый год и совершают жертвоприношения».

На табличке изображено празднование Нового года по египетским обычаям утром дня весеннего равноденствия (соотносимым с современной датой 21 марта; в древности — позже). Этот праздник состоял в водружении церемониального новогоднего столба, составленного из связок тростника, называемого ими «джед».

Церемония эта по смыслу представляла собой возведение позвоночника бога Озириса. Слева можно видеть зеркало в резной раме, а на ней иероглифы, читаемые как «зеркало египтян». На зеркале — надпись, гласящая: «Отражающий металл». Справа — восходящее солнце, с иероглифом «Ра» (Солнечный бог, или Солнце). Над изображением утреннего неба находятся звезды.



Как свидетельствуют иллюстрации, айовская стела подтверждает то, что нам известно из захоронений в Фивах о церемонии колонны джеда в Новый год. Египетские хроники упоминают об этой церемонии, проходившей в месяц кагакх, соответствующий нашему марту. Это же подтверждает и айовская стела. Египетский текст Давенпортской стелы сообщает, что это работа Внту (Звездочета), жреца Озириса из Ливии.

Значения текстов на ливийском и иберийском языках совпадают и с иероглифическим текстом. Это наводит на определенные размышления. Эта стела, безусловно, американского происхождения. Возможно, она была создана ливийским или иберийским астрономом, скопировавшим подобную, но более древнюю стелу из Египта или, что более вероятно, из Ливии, находившуюся на борту корабля. Жрец Озириса мог считать стелу календарем в далеких землях.



Дата ее появления на свет — не позднее VIII в. до н. э., так как мы не знаем ливийских и иберийских надписей ранее этой даты. Египетский текст мог быть только копией. Судя по его стилистическим особенностям, этот текст можно было бы отнести к XVI в. до н.э.

Дело о Параибской надписи или удивительный Рио-де-Жанейро.

В конце 80-х годов XIX века в иллюстрированном журнале «Нову мунду» сообщение Ладислау Нетту, директора Национального музея в Рио-де-Жанейро, об удивительной находке на реке Параиба камня с надписью. Перевод этой надписи гласил: «Мы, сыновья Ханаана, мореходы и купцы, были изгнаны из Сидона на этот далекий остров, гористую землю, которую приняли за обитель богов и богинь. На 19-м году правления Хирама, нашего царя, мы вышли в море на десяти судах и два года плыли вместе, огибая жаркую страну. Потом мы разъединились и, испытав опасность, прибыли сюда, 12 мужчин и 3 женщины, на этот лесной остров…».

Из надписи явствует, что мореходы прошли от Суэца до южной оконечности Африки. У мыса Доброй Надежды их галеры разбросала буря, и одно судно, влекомое течением, попало в Бразилию.

Между тем в Бразилии было обнаружено еще несколько артефактов. Немец Шенхаген изучал их целых пятнадцать лет и признал финикийскими. А летом 1978 года печать облетело такое сообщение: в Колумбии в старом захоронении около местечка Самака в округе Бойяка обнаружены фрагменты терракоты с финикийскими письменами.

Известный американский подводный археолог Роберт Маркс сообщил средствам массовой информации в 1982 году, что бразильский ныряльщик обнаружил в бухте Рио-де-Жанейро вблизи островка Губернатора две римские амфоры II в. до н.э.

Так вот, другой дайвер нашел чуть позже на дне бухты Гуанабара близ Рио-де-Жанейро два керамических якоря. Ученые определили их возраст — две с половиной тысячи лет. И сразу после этого у берегов Байи на двадцатиметровой глубине было обнаружено керамическое блюдо, предположительно финикийское. Его возраст совпал с возрастом якорей.

До этого, в ХIХ и ХХ веках уже находили многочисленные древнеегипетские, финикийские, рунические, древнееврейские надписи на территории США и Бразилии. Как правило, академическая наука, когда не может дискредитировать подобные находки о них просто замалчивает.

Перед вами огромная надпись на скале на финикийском языке, прямо над Рио де Жанейро, Бразилия ''Я ,Бедезер, перворожденный сын Джетбала''!!!









В XIX и XX веках в нескольких штатах Северной Америки (Юта, Вайоминг, Джорджия) в ходе строительных и сельскохозяйственных работ были обнаружены… глиняные таблички с клинописью. Изображения некоторых из них были опубликованы в местных газетах. Две таблички были даже датированы примерно II тыс. до н.э.





Табличка с клинописной надписью, штат Юта (США)

Перечисление найденных, и изученных находок, можно было бы продолжать, и продолжать, но тогда статья превратилась бы в книгу, поэтому остановимся.