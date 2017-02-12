Совесть в каждом из нас

Мало кто знает, что когда-то советские инженеры дали афганцам свет, тепло и жильё. Они построили в Афганистане огромное количество социальных и промышленных объектов: самую мощную ГЭС, нефтебазы, заводы и аэродромы, целые жилые микрорайоны.

И, несмотря на прошедшую войну, у рядовых афганцев отношение к русским очень хорошее. Сейчас Афганистан находится под контролем коалиционных войск НАТО, основную часть которых составляют войска США. В недавнем интервью афганский моджахед, который успел повоевать ещё с русскими в восьмидесятых годах, рассказал, как действуют американские солдаты. Они дарят детям игрушки, жевательную резинку и кока-колу на глазах у представителей миссии ООН, фотографируют и снимают на видео «вручение подарков»; после чего всё отбирают и едут в соседнюю деревню, чтоб сняться в этом же ракурсе и там. Так и ездят с сотней многоразовых подарков по афганским провинциям, а отчёты об их «благотворительных подвигах» заполняют всю мировую прессу. В конце интервью моджахед сказал: «Да, мы воевали с русскими, но мы их уважали, потому, что они отважные воины и у них есть совесть. У американцев совести нет вообще»!

Фрагмент фильма Андрея Кондрашова “Афган”

Можно ли говорить о совести, присущей определённой нации? Как работает совесть в масштабах народа и одного человека? Почему этот тонкий механизм иногда даёт сбои?

Прежде чем ответить на эти вопросы, необходимо определиться с другим: «А что такое сам человек?».

Где в теле человека обитает совесть?

Академическая наука рассматривает человека только как физическое тело. В религиях появляется вторая (нетленная) составляющая – душа, которую бог, в зависимости от содеянного при жизни, отправляет после смерти в ад или рай.

К счастью, помимо официальной науки и религиозных концепций существуют другие исследования честных незаурядных учёных, которые занимаются изучением объективной реальности. Одним из первых материальных подтвержденийсуществования не только физического тела стала полученная Семеоном Кирлианом фотография, сделанная на основе знаний знаменитого серба Николы Тесла.

А вот второй феномен. Вы видите видеозапись эксперимента, сделанного с помощью туннельного микроскопа, когда при делении старая материнская клетка исчезает, и мгновением позже возникают две новые дочерние клетки.

Где находилась клетка в этот промежуток времени?

Известен ещё один убедительный опыт, показывающий, что жизнь не ограничивается физически-плотной материей.

Исследования электрических потенциалов вокруг семян растений дали феноменальные результаты. После обработки данных,учёные с удивлением обнаружили, что в трёхмерной проекции скачки потенциала замеры вокруг семечка лютика образуют собой форму взрослого растения. Семечко ещё не легло в благодатную почву, ещё даже не «проклюнулось», а форма взрослого растения уже существует. Получается, что к каждому семечку «прикреплена» сущность взрослого растения данного вида. После того, как это семечко прорастает, растущий организм просто «заполняет» собой эту форму-сущность. Сущность является той матрицей, которая определяет размеры и объемы взрослого растения.

Если сущность есть даже у растения, и этому есть научные подтверждения, то почему с человеческим организмом должно быть иначе?

Многие настоящие учёные говорят о том, что наше тело - это всего лишь биохимическая машина, оболочка, рубашка, которая может быть сброшена, заменена, если не выполняет своих функций.

После десятилетий исследований академическая наука так и не способна объяснить, почему в человеческом мозге отсутствует отдел, отвечающий за сохранение воспоминаний. Вопрос, где находятся память и сознание, для неё остаётся открытым.

Но независимыми исследователями разрабатываются концепции, при которых сознание и память присущи именно душе, а не физическому телу, и в процессе воплощения сущности, или души человека, происходит её эволюционное развитие.

Эволюционное развитие возможно только при тех или иных действиях индивида. В большинстве случаев, расплата или вознаграждение за совершённое настигает физическое тело в виде различных болезней, а у сущности меняется уровень развития.

Часто понимание содеянного проявляется у человека и на физиологическом уровне. От плохого поступка может развиться заболевание, а от событий и действий, резонирующих с нашей генетикой, можно почувствовать «мурашки по коже» или вибрацию по всему телу. Недаром в русском языке есть такое выражение: «совесть подсказала».

Если человек осознает, что он живёт не одну жизнь, то с этой позиции всегда поступать по совести становится для него естественным. Понимание принципа перевоплощений частично сохранилось в индуизме, однако не следует забывать, что знания, которые наши предки-арии, передали индусам, – были искажены. О передаче знаний от Белых Учителей с Севера говорят сами индусы.

Потеря памяти прошлых жизней служит своеобразным предохранителем, чтобы человек не действовал по прежним шаблонам и не совершал те же ошибки, которые были сделаны совершены в предыдущих воплощениях.

Вместе с тем, встречаются люди, которые могут помнить прошлые жизни. Реинкарнация перестаёт быть религиозной концепцией. В Англии известен исторический случай, когда на основе свидетельских показаний мальчика, помнившего прошлые жизни, было возбуждено уголовное дело.

Яркий пример реинкарнационной памяти демонстрирует Наталья Бекетова. В 14 лет она вспомнила не только свои прошлые жизни, но и те языки, на которых она тогда разговаривала – сейчас она может на них писать и свободно говорить.

Подсознательно люди знают, что смерть физического тела — это ещё не конец. Знаменитый промышленник Генри Форд говорил: «Работа не имеет никакого смысла, если опыт, накопленный в одной жизни, мы не можем использовать в другой. Когда я открыл для себя реинкарнацию, это было подобно обнаружению вселенского плана, — я осознал, что теперь существовал реальный шанс осуществить мои идеи. Я более не был ограничен временем, я перестал быть его рабом. Гений — это опыт. Некоторые, похоже, считают, что это дар или талант, на самом же деле это плод опыта, накопленного за многие жизни. Некоторые души старше, чем другие, и, соответственно, знают больше. Открытие понятия реинкарнации успокоило мой ум.»

Исходя из этой мысли, развитие и потребности именно сущности человека, а не физического тела, являются первоочередными. При правильном развитии человек может овладеть новыми способностями, которые сейчас считаются сверхъестественными: ясновидением и управлением энергетикой человека, телепатией, способностью влиять силой разума на природные явления и многими другими. Даже само слово «развитие» подсказывает нам смысл эволюции – РА-з-ВИТие – виток РА – как ступенька в познании законов природы.

Но если человек движется в обратном направлении, руководствуется управляется животными инстинктами своего физического тела, то он, действуя на уровне низких эмоций, становится простой биохимической батарейкой, инволюционным «пустоцветом».

Социальная система западного мира способствует такой деградации человека. Идёт незаметная подмена высоких нравственных принципов, присущих нашему народу, внедряются чуждые нам понятия обмана как нормы жизни, карьерного роста и стремления к власти ради наживы, обогащения за счёт других. Это – прямое наступление на наш внутренний стержень и стремление убить в нас Совесть.

Такого полного понимания этого слова, какое существует в русском языке, нет у других народов мира. Совесть - то, что приходит вместе с вестью, с веданием, с осознанием. Во многих учениях утверждается, что все беды происходят от невежества. Но слово «невежество» обозначает в данном случае, что человек не ведает, что творит. Когда он ведает результат своих действий, когда он может этот результат полностью осознать и прочувствовать — такой человек зла творить не станет, потому что чувство, пришедшее с веданием - совесть, просто-напросто не позволит ему творить худое дело – себе же будет дороже.

Осознавая ответственность за каждое своё деяние, и зная ведая, что человек - это не только физическое тело, наши предки говорили: «Смерть не страшна, страшна жизнь в неволе». В современной системе ценностей жизнь, как правило, рассматривается как высшая ценность, и оттого иностранцам русская душа порой кажется загадочной. Они искренне не понимают, как человек может пожертвовать своей жизнью ради других людей.

Подобных примеров в жизни нашего народа очень много, один из таких случаев них произошёл на при ликвидации Чернобыльской аварии, когда сотрудник, для предотвращения более серьёзной катастрофы, пожертвовал своей жизнью, прыгнув в кипящую радиоактивную воду. Непонимание таких действий объясняется западным менталитетом, который можно увидеть в этом коротком репортаже:



Подобный менталитет присущ также людям, которые живут среди русского народа, но действуют в интересах его врагов. У этих личностей отсутствуют такие понятия, как совесть и Родина. Вот красноречивая цитата Владимира Познера:

Патриарх Кирилл, который по своему статусу является выразителем воли русской православной церкви, высказался про наших предков таким образом:



Очевидно, что у тех, кто делает такие высказывания, своё понимание ключевых нравственных понятий. Такая большая разница в их понимании у разных людей неслучайна, чтобы её осознать, необходимо разобраться с механизмом формирования совести.

Совесть – врождённое качество или результат правильного воспитания?

Принято считать, что совесть формируется со взрослением под воздействием норм и правил, принятых в обществе. Отчасти это так.

Первые несколько лет жизни ребёнка его семья представляет для него всю Вселенную. Законы этой «Вселенной» — это всё, что у него есть для подражания. Он, как губка, впитывает в себя нормы поведения, принятые в семье. Чуть подрастая, раньше или позже, ребёнок сталкивается с жизнью «улицы». Его Вселенная, расширяясь, взаимодействует с «новыми» нормами и правилами, принятыми на его «улице». Понятия, что такое «хорошо», что такое «плохо», значительно изменяются и расширяются.

Однако многие нормы выражают интересы узких групп людей или классов, а выполнение законов большинством граждан обусловлено страхом перед возможным наказанием. Социальные структуры в виде государства или церкви исполняют роль карающей десницы, определяют степень наказания за несоблюдение выработанного свода законов, но первичным в этой системе является институт страха: либо перед гневом божьим, либо перед гневом государства. А страх не является надёжным предохранителем, в отличие от понимания законов природы, когда правильность действий становится внутренней потребностью. Ведь всегда найдутся люди, у которых алчность, эгоизм, в конечном счёте, оказываются сильнее страха перед возможным наказанием.

Таков механизм формирования совести под воздействием норм и правил социального организма.

Но есть и другой процесс – развитие души и тела на уровне генетики. Механизм этого эволюционного приобретения складывается постепенно. Для того, чтобы совершить то или иное действие, человек должен войти в определённое эмоциональное состояние. Благодаря ему сущность, душа человека насыщается той или иной формой материи, в зависимости от типа испытываемых эмоций. И, наконец, пропускаемые через сущность потоки материи меняют генетику – происходят изменения в молекуле ДНК. Таким образом, природа сама позаботилась о том, чтобы человек в момент действия сам определял себе наказание или поощрение на уровне генетики. Эти изменения в молекуле ДНК передаются двумя путями – от воплощения к воплощению и через потомство от поколения к поколению. Совесть, как эволюционное приобретение для конкретной сущности, нарабатывается за миллионы лет и соответствующее количество воплощений. Наша земная жизнь даже не является секундой в масштабах эволюционного развития сущности.

Это явление косвенно зафиксировал известный психолог Уолтер Мишель. Он сумел доказать, что задатки нравственности проявляются ещё в раннем детстве. Дети могут поступать совершенно по-разному с точки зрения общественной морали, находясь в одинаковых условиях. Уолтер сделал вывод: - быть совестливым – это признак отчасти врождённый. Вот один из экспериментов Мишеля. Участникам от 4 до 6 лет. Каждому из них за интересный рисунок предложена награда – шоколадная медаль. Но поставлено условие – ребёнок может взять одну шоколадку сразу, или немного потерпеть, и потом взять две – для себя и друга.

Аналогичный эксперимент, проведённый в России, показал, что большинство русских детей согласилось потерпеть, чтобы порадовать не только себя, но и друга. И лишь двое участников взяли награду сразу.

Эти простые и наглядные примеры показывают, как проявляется совесть на уровне генетики и сущности.

Недаром одно из определений слова «совесть» в толковом словаре Владимира Даля звучит так: «прирожденная правда, в различной степени развития».

Подобные генетические накопления, переданные от поколения к поколению, и образуют генетику и менталитет отдельного народа.

Фрагмент фильма Я и другие, в котором показано стремление русских детей к общему, коллективному развитию.

Ни для кого не секрет, что каждому народу присущ определённый тип психики и менталитета. Есть и исследования, свидетельствующие, что определённый тип болезней встречается у одних народов больше, чем у других. И не всегда это можно объяснить климатическими условиями и образом жизни этноса.

Так, ещё в 1976 году издательство “Медицина” тиражом 10000 экземпляров выпустило монографию Калмыковой “Наследственная гетерогенность болезней нервной системы”.

Название одного из разделов этой монографии говорит само за себя: “Парадоксальные частоты рецессивных заболеваний у евреев-ашкенази”.

Всем известно, что разные народы имеют различную восприимчивость к алкоголю. Более того, в Америке, например, продают отдельные «таблетки для чернокожих». Так называемый «медицинский расизм» – различие народов в физиологии и предрасположенности к разным болезням – научно доказан.

Каждый из нас неоднократно слышал слова о загадочности русской души, которые часто произносят на Западе. Разгадка состоит в том, что цивилизация русов в своей истории имеет миллиарды лет развития, которое происходило не на Земле. На этапе земной эволюции многое было забыто, и по определённым причинам люди были опущены на уровень каменного века. Но в генетике сохранилось понятие справедливости и ощущения неприятия, когда совершается несправедливость.

Реакция на неё в большинстве случаев бывает двух типов – когда человек не совершает несправедливость сам, и когда он пытается не допустить её вне себя, начинает бороться за справедливость. Если осознанно подходить к каждому совершаемому действию, знать, что оно автоматически меняет человека и его сущность, то реакций второго типа будет гораздо больше.

И среди нас будет больше людей, живущих по совести, а это, в свою очередь, поможет сохранять и развивать наш РОД.

Вспомним, как писал византийский историк Прокопий Кесарийский о славянах: «Все законы у них были в голове». Отношения в древнерусском обществе регулировались не страхом, а принципами кона, откуда дошли до нас слова «канон», «испокон». Руководствуясь принципами кона, человек избегал ошибок и мог накапливать эволюционный потенциал от воплощения к воплощению.

Совесть – послание наших предков, закреплённое на уровне генетики, записанное генетическим кодом. Он накоплен многими поколениями русов. Наша задача – достойно продолжать дело наших предков и осознанно развивать народ через развитие каждого из нас.

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