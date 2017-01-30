Русь – это совесть человечества и меч Бога

Теперь давайте разберемся, чем же значение слова совесть у нас славян, отличается от значения этого слова у других народов.

Оказывается слово «совесть», в том понимании, в котором используем его мы, имеется только у славянских народов. В английском языке тоже существует слово «conscience», которое мы переводим как совесть, однако в их понимании оно означает «сознание». Так во многих языках слово совесть означает некую часть сознания человека, которая обязывает людей относиться к другим людям хорошо, только потому, что это выгодно для самого себя. То есть сделай человеку хорошо, чтобы и он сделал тебе хорошо. Кстати этой же «политики» придерживаются очень много религиозных культур и учений, целью которых является заставить человека относиться к религии хорошо, чтобы потом высшие силы ответили ему тем же.

Во-первых, для нас совесть, это не часть сознания, а часть души, в нашем понимании совести не нужно учить, совесть передается человеку через кровь, как наследие своих предков. Ведь не зря в нашей древнейшей культуре мы считались внуками божьими.

В нашем понимании совесть не должна придерживаться условия выгодно – невыгодно, ведь когда человек творит зло, он же не думает, что ему воздастся за его творения. Наш народ научился чувствовать что хорошо, а что плохо, и когда мы делаем кому-то плохо, нас мучает совесть или как ещё говорят, болит душа. Чаще всего мы делаем плохо неосознанно.

Наверное, поэтому русский народ никогда не мог спокойно жить в несправедливости, и именно поэтому каждый русский человек жизнь отдаст, если ему скажет совесть.

Конечно же, известно немало случаев, когда люди другой национальности также отдавали свою жизнь, за веру, свободу или любовь, однако этими людьми в тот момент двигала не совесть, а какие-то свои идеалы и противоречия. Так, например многие мусульмане могут спокойно взорвать себя, только потому, что после этого ему обещают рай.

А вот самопожертвование русского человека никогда не имеет под собой никакой выгоды. Вспомните, сколько людей погибло в Великой Отечественной Войне, просто потому, что так надо было сделать в борьбе за родину. Совесть для нас это чувство, которое должно существовать у каждого человека, несмотря на то, какие бы веры и измы ему не навязывали. Совесть существует у нас в крови.

Наверное, поэтому некие хозяева мира так неистово хотят уничтожить русский народ. Ведь сила русского народа в правде и совести. В то время как западные народы не имеют такой силы. Там народу с лёгкостью могут привить толерантность к разнообразным мигрантам и непонятной религии, западный народ как вы уже заметили, более склонен к всякого рода извращениям, таким как инцест и зоосекс.

Русские же всегда жили, и будут жить по совести. И это настоящая проблема для хозяев мира, так как они никак не могут нас прогнуть и подчинить. В крови русского народа существует некий иммунитет, поэтому русский народ всегда будет жив, пока будет жить совесть.

РУСЬ – ЭТО СОВЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И МЕЧ БОГА