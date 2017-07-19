Я -РУС.
Правильно писать - РУСКИЙ . Я -РУС.
Владимир Даль утверждал, что писать «русский» с двумя «с» — неправильно, и писал с одной (руский язык, руский человек, руская земля…).
В летописях одна «с» — руский, руський.
Откуда появилась вторая «С»?
В своем словаре, Даль объясняет, что встарь писали «руский» с одной «с» — Правда Руская; только Польша прозвала нас Россiей,россiянами, россiйскими, по правописанию латинскому, а мы переняли это, перенесли в кирилицу свою и пишем русскiй! ©
* По правилам латинского правописания, если буква «С» одна, то читается она, как [З], а если две «СС», то читается [С]. В руском языке буква «С» всегда читается [С] и сдваивается весьма редко, например: ссора, ссужать.
Руский или русский.
«Для чего сдваивать согласные, когда это противно нашему языку, и при хорошем произношении, не может быть слышно?» — В.И. Даль.
– руский человек
Русь – это руский народ и название Державы (собственно Держава — это и есть народ, который сам управляет своей жизнью — Держава Русь).
Русь — это форма множественного числа = руские люди. Позднее стали говорить РУСЫ, а в единственном числе РУСИН — р[оу]синъ (м.р.), р[оу]ска (ж.р.).
Одновременно с наименованием РУСИН в ходу было слово РУСАК.
1. Русак – человек с чертами руского народного характера – хороший простой руский человек. [Словарь Д.Н. Ушакова]
2. Русак – вообще руский человек, русачка – руская. [Словарь В.И. Даля]
3. Я не немец, а природный русак! — А.В. Суворов.
Для сравнения:
Русин – татарин, бусурманин, немчин, жидовин, латин и т.д.
Русак – поляк, словак.
Неологизм русичи единственно встречается только в «Слове о полку Игореве».
* Руский — это прилагательное, а не существительное. Например, поляк, а его язык польский, англичанин — язык английский, китаец — язык китайский и т.д. Только в отношении руских делается исключение: руский… и язык руский.
Мы русы, а не руские. Русак — язык руский… культура руская и т.д.
Руские – РУСЫ (великорусы, малорусы, белорусы)
Руские – это восточные славяне (руские, украинцы, белорусы) – в порядке убывания численности. Форма множественного числа — русь, позднее — русы; в единственном числе — русин, русак.
Русь — это не только имя народа, но и название земли на которой проживают руские люди. Наиболее ранние упоминания о Руси встречаются в Повести временных лет — «Новгородская Русь» и «Поход руси на Царьград». В лето 6390 (882 год) князь Вещий Олег захватил Киев и объявил его столицей Руси:
«И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: Да будет это мать городам руским».
* В XV-XVI веках, с распространением христианства (греческой религии), в церковно-книжных, а затем и официальных документах стали употреблять название «Россия». Соответственно вместо Великой, Малой и Белой Руси появились Великая Россия (Великороссия), Малая Россия (Малороссия), Белая Россия (Белороссия).
* В XVII веке под влиянием греческого языка возникает книжная форма россы (прилагательное росский).
* В XVIII веке слово россы получает окончательное оформление — россияне, но оно обозначало не всех жителей или подданных Российской империи, а этническую принадлежность к рускому народу. В Российской империи великорусы, малорусы, белорусы — это был один руский народ.
* В XIX веке руский народ вытеснил чуждое «россияне» словом «русские», только забыли про сдвоенную СС, о чем писал В.И. Даль (см. Руский с двумя «С» — неправильно).
* В ХХ веке после иудейской революции 1917 г., русскими стали обозначать только великорусов. Причем «забыли», что руский — это прилагательное, а не существительное. На вопрос «кто?» ответом всегда служит существительное. Например, человек — англичанин, а его язык — английский; француз — язык французский, китаец — язык китайский и т.д.
И только в отношении руских людей делается «исключение», на вопрос «кто?» отвечают — руский, а его язык — тоже руский.
Мы — русы, а не руские.
Человек — великоРУС или РУСАК, а его язык — руский, руский дух, руские земли.
Я -РУС.
Русь - это Свет. Русь-светлое место.
Русью светлое место зовём. Где солнышко. Да всё светлое, почитай, так зовём.
Русый парень. Русая девушка. Русая рожь — спелая. Убирать пора.
Не слыхали, что ли, никогда?
РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - ЭТО СОВЕСТЬ.
Совесть должна стать основой нашего Мира.
Уважаемые соратники , авторы и читатели КОНТа. Решение о создании данного журнала зрело давно. Нет в этом малейшего желания стяжать славу и известность. Есть огромное желание сказать то важное - что теребит душу , царапает как неотданый долг. Долг моей Родине СССР. И услышать Ваши мысли, слова о нашем славном героическом прошлом, о нашем будущем .
Данный журнал не будет лёгким чтивом. Здесь не будет гламура и стёба.
Этот журнал - для тех кто ищет ответы на вопросы. Для тех для кого слова Совесть. Честь. Долг - не пустые слова, налипшие остатки после ужина. Для тех чьи предки шли тысячи лет из Руси России СССР в наше время. Чтобы мы жили. На НАС ДОЛГ.
Против Руси и руского народа идёт война, уже тысячи лет война.
Война против Руси России СССР идёт уже очень давно и очень, очень успешно. Разумеется, не на полях сражений, где мы всех всегда били и очень больно, а там, где Запад всегда выигрывал и продолжает выигрывать — в информационных войнах.
Основная цель — доказать народам нашей страны, что они есть тупое безмозглое быдло, даже не второсортное, а где-то 6-7 разряда, без прошлого и будущего.
Воспитать уважение к истории можно только на подвигах предков. А никак не на их унижении... На подчёркивании сильных сторон нашей цивилизации. На её отличии от "дикого запада" и "просвещённой европы"
Задумываемся ли мы, какое сокровище нам досталось от наших предков? Что скрывают те родные слова, к которым мы привыкли с детских лет? Руская азбука - 49 букв.
Осмысливая АЗБУКу начинаешь понимать, почему в настоящее время знания недоступны большей части русского населения. Ведь Руский язык приоткрывает завесу на многотысячелетнюю историю нашего народа. Кому-то выгодно, чтобы потомки «великих учителей» и дальше спали безпробудным сном, ведь иначе произойдёт возрождение России и изменение направления развития всего человечества. К счастью, этот процесс уже идёт полным ходом, и его теперь не остановить.
Мы - Русские. РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - ЭТО СОВЕСТЬ.
Совесть это не свойство Души. Это её основной признак. Если в человеке нет совести, то нет и Души. Это просто животное в человеческом обличии. Если творишь зло и нет сопротивления этому внутри тебя, то всё, твоя душа пропащая, и нет ей спасенья.
Оказывается слово «совесть», в том понимании, в котором используем его мы, имеется только у славянских народов. В английском языке тоже существует слово «conscience», которое мы переводим как совесть, однако в их понимании оно означает «сознание».
Значение слова переведено дословно – совместное знание. Но что это значит для них? Да то и значит. Дословно – совместное знание. В английском языке Conscience каншнс – буквально общая наука, совместное знание. То же и по-немецки – Gewissen. На чешском это звучит Svědomí, поляки и литовцы говорят – Sumienie, а белорусы – Сумленне. Неопровержим тот факт, что во все иные языки понятие совести попало именно из русского языка. Очевидно, что и смысл его понимает только русский, ну или славянин, если быть объективным. Для носителя иного языка всё это лишь набор звуков, не подкреплённый образом, реальным наполнением.
Совесть и человек -неразделимы . одно без другого не бывает.
Есть совесть - ты человек . Нет совести - ты жывотное .
В крови каждого русского заложено жить по Совести, судить по Совести и трудиться на Совесть - ибо это и есть Русский Дух, Дух Руси...
РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - ЭТО СОВЕСТЬ.
Русь Россия СССР - это ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Империя Духа Человека.
Русская национальная а на самом деле - цивилизационная идея - справедливость...
А теперь я вижу вокруг такое, что впору в психушку сдаваться, потому, что не замечаю больше, чтоб кто-то это слово – СОВЕСТЬ – произносил. Если её нет, то и говорить не о чём! Страна инвалидов с обрезанной совестью. Как же такое могло случиться?
Одно для меня очевидно: с ампутированной совестью общество идёт вразнос и самоуничтожается. Чтобы бесплатно, за счёт противника и руками самого же противника его уничтожить – ампутируйте ему совесть. И всё!
Самопожертвование русского человека никогда не имеет под собой никакой выгоды. Вспомните, сколько людей погибло в Великой Отечественной Войне, просто потому, что так надо было сделать в борьбе за Родину. Совесть для нас это чувство, которое должно существовать у каждого человека, несмотря на то, какие бы веры и измы ему не навязывали. Совесть существует у нас в крови.
Наверное, поэтому некие хозяева мира так неистово хотят уничтожить русский народ. Ведь сила русского народа в правде и совести. В то время как западные народы не имеют такой силы. Там народу с лёгкостью могут привить толерантность к разнообразным мигрантам и непонятной религии, западный народ как вы уже заметили, более склонен к всякого рода извращениям, таким как инцест и зоосекс.
Русские же всегда жили, и будут жить по совести. И это настоящая проблема для хозяев мира, так как они никак не могут нас прогнуть и подчинить. В крови русского народа существует некий иммунитет, поэтому русский народ всегда будет жив, пока будет жить совесть.
Лишь духовное объединение славян, сможет спасти и помочь выжить многим людям на Земле. Поскольку славяне - это единственный оставшийся духовный оплот мира, способный спасти не только самих себя, но и человечество в целом
Но Сатана здесь, рядом с нами, и уже требует, чтобы все признали его власть — и умерли, ибо он умеет только убивать. Россия — совесть человечества и меч Бога, и только она способна остановить Империю Лжи.
Для человечества настал час выбора — сгинуть, или воссоединиться перед лицом общего врага. Я уверен — ради памяти предков и во имя будущего детей люди встанут вместе перед лицом общего врага.
Задача наша такая : строим Россию и растим 1 миллиард Русских - Руских !
РУСЬ -ЭТО СОВЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И МЕЧ БОГА
Источник:https://cont.ws/@anddan01
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Русский – Русские – это не славяне. Сегодня славян называют «русскими», но это кривда. Понятие «русские» ввёл лже-Петр I (для других дел), хотя в Российской империи были: малороссы, великороссы, белороссы, поляки, финны – это славяне, граждане Российской империи. Все остальные народы назывались русскими подданными Российской империи, поэтому были: русские башкиры, русские татары, русские удмурты, русские якуты, русские чукчи, русские евреи. А большевики принадлежность перевели на славян, стали великороссов записывать русскими. Т.е. «русский» – это прилагательная форма, те которые попросили защиты у великороссов (Великой Руси), встали под покровительство Российской короны. А в ХХ веке большевики ввели «русский» как национальность, потому что слово «великоросс» им поперёк глотки… Русский – (Русь+Скит), т.е. человек со скита Руси. Русский – это прилагательное, а не национальность. Можно сказать: русский грузин, т.е. живущий в ските Руси и находящийся под покровительством Русов (в Российской империи многие народы входили в её состав и служили под ее флагом). Ядром Российской державы является Великая Русь, народ которой называют великороссами, т.е. русскими. Народ Белой Руси называют белороссами или белорусами, а народ Украины (южной окраины России) – Малой Руси, называют малороссами или украинцами. Ныне твари, реализуя свой лозунг: “Разделяй и властвуй”, стараются разъединить народы России с целью их закабаления и уничтожения.
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Даль не принимал двойное”С”,т.к.знал,что в древнерусском языке спаренных С не было…это привнесено с определённой целью…и означает(по Артамонову) “СС”- Служба Сатаны”…поэтому руСкий и только руСкий…Так же: малоросы,белоросы
Слушайте Вл. Артамонова “Ключи к рускому языку”…очень познавательно…