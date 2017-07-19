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Я -РУС.

19:56. 19 июля 2017 Просмотров - 233 2 коммент. Опубликовал:

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Правильно писать - РУСКИЙ .   Я -РУС.

Владимир Даль утверждал, что писать «русский» с двумя «с» — неправильно, и писал с одной (руский язык, руский человек, руская земля…).

В летописях одна «с» — руский, руський.

Откуда появилась вторая «С»?

В своем словаре, Даль объясняет, что встарь писали «руский» с одной «с» — Правда Руская; только Польша прозвала нас Россiей,россiянами, россiйскими, по правописанию латинскому, а мы переняли это, перенесли в кирилицу свою и пишем русскiй! ©

* По правилам латинского правописания, если буква «С» одна, то читается она, как [З], а если две «СС», то читается [С]. В руском языке буква «С» всегда читается [С] и сдваивается весьма редко, например: ссора, ссужать.

Руский или русский.

«Для чего сдваивать согласные, когда это противно нашему языку, и при хорошем произношении, не может быть слышно?» — В.И. Даль.

– руский человек

Русь – это руский народ и название Державы (собственно Держава — это и есть народ, который сам управляет своей жизнью — Держава Русь).

Русь — это форма множественного числа = руские люди. Позднее стали говорить РУСЫ, а в единственном числе РУСИН — р[оу]синъ (м.р.), р[оу]ска (ж.р.).

Одновременно с наименованием РУСИН в ходу было слово РУСАК.

1. Русак – человек с чертами руского народного характера – хороший простой руский человек. [Словарь Д.Н. Ушакова]

2. Русак – вообще руский человек, русачка – руская. [Словарь В.И. Даля]

3. Я не немец, а природный русак! — А.В. Суворов.

Для сравнения:

Русин – татарин, бусурманин, немчин, жидовин, латин и т.д.

Русак – поляк, словак.

Неологизм русичи единственно встречается только в «Слове о полку Игореве».

* Руский — это прилагательное, а не существительное. Например, поляк, а его язык польский, англичанин — язык английский, китаец — язык китайский и т.д. Только в отношении руских делается исключение: руский… и язык руский.

Мы русы, а не руские. Русак — язык руский… культура руская и т.д.

Руские – РУСЫ (великорусы, малорусы, белорусы)

Руские – это восточные славяне (руские, украинцы, белорусы) – в порядке убывания численности. Форма множественного числа — русь, позднее — русы; в единственном числе — русин, русак.

Русь — это не только имя народа, но и название земли на которой проживают руские люди. Наиболее ранние упоминания о Руси встречаются в Повести временных лет — «Новгородская Русь» и «Поход руси на Царьград». В лето 6390 (882 год) князь Вещий Олег захватил Киев и объявил его столицей Руси:

«И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: Да будет это мать городам руским».

 

* В XV-XVI веках, с распространением христианства (греческой религии), в церковно-книжных, а затем и официальных документах стали употреблять название «Россия». Соответственно вместо Великой, Малой и Белой Руси появились Великая Россия (Великороссия), Малая Россия (Малороссия), Белая Россия (Белороссия).

* В XVII веке под влиянием греческого языка возникает книжная форма россы (прилагательное росский).

* В XVIII веке слово россы получает окончательное оформление — россияне, но оно обозначало не всех жителей или подданных Российской империи, а этническую принадлежность к рускому народу. В Российской империи великорусы, малорусы, белорусы — это был один руский народ.

* В XIX веке руский народ вытеснил чуждое «россияне» словом «русские», только забыли про сдвоенную СС, о чем писал В.И. Даль (см. Руский с двумя «С» — неправильно).

* В ХХ веке после иудейской революции 1917 г., русскими стали обозначать только великорусов. Причем «забыли», что руский — это прилагательное, а не существительное. На вопрос «кто?» ответом всегда служит существительное. Например, человек — англичанин, а его язык — английский; француз — язык французский, китаец — язык китайский и т.д. 

И только в отношении руских людей делается «исключение», на вопрос «кто?» отвечают — руский, а его язык — тоже руский. 

Мы — русы, а не руские. 

Человек — великоРУС или РУСАК, а его язык — руский, руский дух, руские земли.

 Я -РУС.

 

Русь - это Свет. Русь-светлое место.

Русью светлое место  зовём. Где солнышко. Да всё светлое, почитай, так зовём.

 Русый парень. Русая девушка. Ру­сая рожь — спелая. Убирать пора. 

Не слыхали, что ли, никогда?

 

РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - ЭТО СОВЕСТЬ.

Совесть должна стать основой нашего Мира.

Уважаемые соратники , авторы и читатели КОНТа. Решение о создании данного журнала зрело давно. Нет в этом малейшего желания стяжать славу и известность. Есть огромное желание сказать то важное - что теребит душу , царапает как неотданый долг. Долг моей Родине СССР. И услышать Ваши мысли, слова о нашем славном героическом прошлом, о нашем будущем .

Данный журнал не будет лёгким чтивом. Здесь не будет гламура и стёба.

Этот журнал - для тех кто ищет ответы на вопросы. Для тех для кого слова Совесть. Честь. Долг - не пустые слова, налипшие остатки после ужина. Для тех чьи предки шли тысячи лет из Руси России СССР в наше время. Чтобы мы жили. На НАС ДОЛГ.

Против Руси и руского народа идёт война, уже тысячи лет война.

Война против Руси России СССР идёт уже очень давно и очень, очень успешно. Разумеется, не на полях сражений, где мы всех всегда били и очень больно, а там, где Запад всегда выигрывал и продолжает выигрывать — в информационных войнах.

Основная цель — доказать народам нашей страны, что они есть тупое безмозглое быдло, даже не второсортное, а где-то 6-7 разряда, без прошлого и будущего.

Воспитать уважение к истории можно только на подвигах предков. А никак не на их унижении... На подчёркивании сильных сторон нашей цивилизации. На её отличии от "дикого запада" и "просвещённой европы"

Задумываемся ли мы, какое сокровище нам досталось от наших предков? Что скрывают те родные слова, к которым мы привыкли с детских лет? Руская азбука - 49 букв.

Осмысливая АЗБУКу начинаешь понимать, почему в настоящее время знания недоступны большей части русского населения. Ведь Руский язык приоткрывает завесу на многотысячелетнюю историю нашего народа. Кому-то выгодно, чтобы потомки «великих учителей» и дальше спали безпробудным сном, ведь иначе произойдёт возрождение России и изменение направления развития всего человечества. К счастью, этот процесс уже идёт полным ходом, и его теперь не остановить.

Мы - Русские. РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - ЭТО СОВЕСТЬ.

Совесть это не свойство Души. Это её основной признак. Если в человеке нет совести, то нет и Души. Это просто животное в человеческом обличии. Если творишь зло и нет сопротивления этому внутри тебя, то всё, твоя душа пропащая, и нет ей спасенья.

Оказывается слово «совесть», в том понимании, в котором используем его мы, имеется только у славянских народов. В английском языке тоже существует слово «conscience», которое мы переводим как совесть, однако в их понимании оно означает «сознание».

Значение слова переведено дословно – совместное знание. Но что это значит для них? Да то и значит. Дословно – совместное знание. В английском языке Conscience каншнс – буквально общая наука, совместное знание. То же и по-немецки – Gewissen. На чешском это звучит Svědomí, поляки и литовцы говорят – Sumienie, а белорусы – Сумленне. Неопровержим тот факт, что во все иные языки понятие совести попало именно из русского языка. Очевидно, что и смысл его понимает только русский, ну или славянин, если быть объективным. Для носителя иного языка всё это лишь набор звуков, не подкреплённый образом, реальным наполнением.

 

Совесть и человек -неразделимы . одно без другого не бывает.

 Есть совесть - ты человек . Нет совести - ты жывотное .

В крови каждого русского заложено жить по Совести, судить по Совести и трудиться на Совесть - ибо это и есть Русский Дух, Дух Руси...

РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - ЭТО СОВЕСТЬ.

Русь Россия СССР - это ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Империя Духа Человека.

Русская национальная а на самом деле - цивилизационная идея - справедливость...

А теперь я вижу вокруг такое, что впору в психушку сдаваться, потому, что не замечаю больше, чтоб кто-то это слово – СОВЕСТЬ – произносил. Если её нет, то и говорить не о чём! Страна инвалидов с обрезанной совестью. Как же такое могло случиться?

Одно для меня очевидно: с ампутированной совестью общество идёт вразнос и самоуничтожается. Чтобы бесплатно, за счёт противника и руками самого же противника его уничтожить – ампутируйте ему совесть. И всё!

 

Самопожертвование русского человека никогда не имеет под собой никакой выгоды. Вспомните, сколько людей погибло в Великой Отечественной Войне, просто потому, что так надо было сделать в борьбе за Родину. Совесть для нас это чувство, которое должно существовать у каждого человека, несмотря на то, какие бы веры и измы ему не навязывали. Совесть существует у нас в крови.

Наверное, поэтому некие хозяева мира так неистово хотят уничтожить русский народ. Ведь сила русского народа в правде и совести. В то время как западные народы не имеют такой силы. Там народу с лёгкостью могут привить толерантность к разнообразным мигрантам и непонятной религии, западный народ как вы уже заметили, более склонен к всякого рода извращениям, таким как инцест и зоосекс.

Русские же всегда жили, и будут жить по совести. И это настоящая проблема для хозяев мира, так как они никак не могут нас прогнуть и подчинить. В крови русского народа существует некий иммунитет, поэтому русский народ всегда будет жив, пока будет жить совесть.

Лишь духовное объединение славян, сможет спасти и помочь выжить многим людям на Земле. Поскольку славяне - это единственный оставшийся духовный оплот мира, способный спасти не только самих себя, но и человечество в целом

Но Сатана здесь, рядом с нами, и уже требует, чтобы все признали его власть — и умерли, ибо он умеет только убивать. Россия — совесть человечества и меч Бога, и только она способна остановить Империю Лжи. 

Для человечества настал час выбора — сгинуть, или воссоединиться перед лицом общего врага. Я уверен — ради памяти предков и во имя будущего детей люди встанут вместе перед лицом общего врага.

Задача наша такая : строим Россию и растим 1 миллиард Русских - Руских !

 

 

РУСЬ -ЭТО СОВЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И МЕЧ БОГА

Источник:https://cont.ws/@anddan01

 

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2 коммент.»

  • 3549 3207
    Вячеслав 19 июля 2017 в 20:12 Ссылка Пометить
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    Русский – Русские – это не славяне. Сегодня славян называют «русскими», но это кривда. Понятие «русские» ввёл лже-Петр I (для других дел), хотя в Российской империи были: малороссы, великороссы, белороссы, поляки, финны – это славяне, граждане Российской империи. Все остальные народы назывались русскими подданными Российской империи, поэтому были: русские башкиры, русские татары, русские удмурты, русские якуты, русские чукчи, русские евреи. А большевики принадлежность перевели на славян, стали великороссов записывать русскими. Т.е. «русский» – это прилагательная форма, те которые попросили защиты у великороссов (Великой Руси), встали под покровительство Российской короны. А в ХХ веке большевики ввели «русский» как национальность, потому что слово «великоросс» им поперёк глотки… Русский – (Русь+Скит), т.е. человек со скита Руси. Русский – это прилагательное, а не национальность. Можно сказать: русский грузин, т.е. живущий в ските Руси и находящийся под покровительством Русов (в Российской империи многие народы входили в её состав и служили под ее флагом). Ядром Российской державы является Великая Русь, народ которой называют великороссами, т.е. русскими. Народ Белой Руси называют белороссами или белорусами, а народ Украины (южной окраины России) – Малой Руси, называют малороссами или украинцами. Ныне твари, реализуя свой лозунг: “Разделяй и властвуй”, стараются разъединить народы России с целью их закабаления и уничтожения.

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  • 6236 3487
    Lada 19 июля 2017 в 20:44 Ссылка Пометить
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    Даль не принимал двойное”С”,т.к.знал,что в древнерусском языке спаренных С не было…это привнесено с определённой целью…и означает(по Артамонову) “СС”- Служба Сатаны”…поэтому руСкий и только руСкий…Так же: малоросы,белоросы
    Слушайте Вл. Артамонова “Ключи к рускому языку”…очень познавательно…

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