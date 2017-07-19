Правильно писать - РУСКИЙ . Я -РУС.

Владимир Даль утверждал, что писать «русский» с двумя «с» — неправильно, и писал с одной (руский язык, руский человек, руская земля…).

В летописях одна «с» — руский, руський.

Откуда появилась вторая «С»?

В своем словаре, Даль объясняет, что встарь писали «руский» с одной «с» — Правда Руская; только Польша прозвала нас Россiей,россiянами, россiйскими, по правописанию латинскому, а мы переняли это, перенесли в кирилицу свою и пишем русскiй! ©

* По правилам латинского правописания, если буква «С» одна, то читается она, как [З], а если две «СС», то читается [С]. В руском языке буква «С» всегда читается [С] и сдваивается весьма редко, например: ссора, ссужать.

Руский или русский.

«Для чего сдваивать согласные, когда это противно нашему языку, и при хорошем произношении, не может быть слышно?» — В.И. Даль.

– руский человек

Русь – это руский народ и название Державы (собственно Держава — это и есть народ, который сам управляет своей жизнью — Держава Русь).

Русь — это форма множественного числа = руские люди. Позднее стали говорить РУСЫ, а в единственном числе РУСИН — р[оу]синъ (м.р.), р[оу]ска (ж.р.).

Одновременно с наименованием РУСИН в ходу было слово РУСАК.

1. Русак – человек с чертами руского народного характера – хороший простой руский человек. [Словарь Д.Н. Ушакова]

2. Русак – вообще руский человек, русачка – руская. [Словарь В.И. Даля]

3. Я не немец, а природный русак! — А.В. Суворов.

Для сравнения:

Русин – татарин, бусурманин, немчин, жидовин, латин и т.д.

Русак – поляк, словак.

Неологизм русичи единственно встречается только в «Слове о полку Игореве».

* Руский — это прилагательное, а не существительное. Например, поляк, а его язык польский, англичанин — язык английский, китаец — язык китайский и т.д. Только в отношении руских делается исключение: руский… и язык руский.

Мы русы, а не руские. Русак — язык руский… культура руская и т.д.

Руские – РУСЫ (великорусы, малорусы, белорусы)

Руские – это восточные славяне (руские, украинцы, белорусы) – в порядке убывания численности. Форма множественного числа — русь, позднее — русы; в единственном числе — русин, русак.

Русь — это не только имя народа, но и название земли на которой проживают руские люди. Наиболее ранние упоминания о Руси встречаются в Повести временных лет — «Новгородская Русь» и «Поход руси на Царьград». В лето 6390 (882 год) князь Вещий Олег захватил Киев и объявил его столицей Руси:

«И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: Да будет это мать городам руским».

* В XV-XVI веках, с распространением христианства (греческой религии), в церковно-книжных, а затем и официальных документах стали употреблять название «Россия». Соответственно вместо Великой, Малой и Белой Руси появились Великая Россия (Великороссия), Малая Россия (Малороссия), Белая Россия (Белороссия).

* В XVII веке под влиянием греческого языка возникает книжная форма россы (прилагательное росский).

* В XVIII веке слово россы получает окончательное оформление — россияне, но оно обозначало не всех жителей или подданных Российской империи, а этническую принадлежность к рускому народу. В Российской империи великорусы, малорусы, белорусы — это был один руский народ.

* В XIX веке руский народ вытеснил чуждое «россияне» словом «русские», только забыли про сдвоенную СС, о чем писал В.И. Даль (см. Руский с двумя «С» — неправильно).

* В ХХ веке после иудейской революции 1917 г., русскими стали обозначать только великорусов. Причем «забыли», что руский — это прилагательное, а не существительное. На вопрос «кто?» ответом всегда служит существительное. Например, человек — англичанин, а его язык — английский; француз — язык французский, китаец — язык китайский и т.д.

И только в отношении руских людей делается «исключение», на вопрос «кто?» отвечают — руский, а его язык — тоже руский.

Мы — русы, а не руские.

Человек — великоРУС или РУСАК, а его язык — руский, руский дух, руские земли.

Я -РУС.

Русь - это Свет. Русь-светлое место. Русью светлое место зовём. Где солнышко. Да всё светлое, почитай, так зовём. Русый парень. Русая девушка. Ру­сая рожь — спелая. Убирать пора. Не слыхали, что ли, никогда? РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - ЭТО СОВЕСТЬ. Совесть должна стать основой нашего Мира. Уважаемые соратники , авторы и читатели КОНТа. Решение о создании данного журнала зрело давно. Нет в этом малейшего желания стяжать славу и известность. Есть огромное желание сказать то важное - что теребит душу , царапает как неотданый долг. Долг моей Родине СССР. И услышать Ваши мысли, слова о нашем славном героическом прошлом, о нашем будущем . Данный журнал не будет лёгким чтивом. Здесь не будет гламура и стёба. Этот журнал - для тех кто ищет ответы на вопросы. Для тех для кого слова Совесть. Честь. Долг - не пустые слова, налипшие остатки после ужина. Для тех чьи предки шли тысячи лет из Руси России СССР в наше время. Чтобы мы жили. На НАС ДОЛГ. Против Руси и руского народа идёт война, уже тысячи лет война. Война против Руси России СССР идёт уже очень давно и очень, очень успешно. Разумеется, не на полях сражений, где мы всех всегда били и очень больно, а там, где Запад всегда выигрывал и продолжает выигрывать — в информационных войнах. Основная цель — доказать народам нашей страны, что они есть тупое безмозглое быдло, даже не второсортное, а где-то 6-7 разряда, без прошлого и будущего. Воспитать уважение к истории можно только на подвигах предков. А никак не на их унижении... На подчёркивании сильных сторон нашей цивилизации. На её отличии от "дикого запада" и "просвещённой европы" Задумываемся ли мы, какое сокровище нам досталось от наших предков? Что скрывают те родные слова, к которым мы привыкли с детских лет? Руская азбука - 49 букв. Осмысливая АЗБУКу начинаешь понимать, почему в настоящее время знания недоступны большей части русского населения. Ведь Руский язык приоткрывает завесу на многотысячелетнюю историю нашего народа. Кому-то выгодно, чтобы потомки «великих учителей» и дальше спали безпробудным сном, ведь иначе произойдёт возрождение России и изменение направления развития всего человечества. К счастью, этот процесс уже идёт полным ходом, и его теперь не остановить. Мы - Русские. РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - ЭТО СОВЕСТЬ. Совесть это не свойство Души. Это её основной признак. Если в человеке нет совести, то нет и Души. Это просто животное в человеческом обличии. Если творишь зло и нет сопротивления этому внутри тебя, то всё, твоя душа пропащая, и нет ей спасенья. Оказывается слово «совесть», в том понимании, в котором используем его мы, имеется только у славянских народов. В английском языке тоже существует слово «conscience», которое мы переводим как совесть, однако в их понимании оно означает «сознание». Значение слова переведено дословно – совместное знание. Но что это значит для них? Да то и значит. Дословно – совместное знание. В английском языке Conscience каншнс – буквально общая наука, совместное знание. То же и по-немецки – Gewissen. На чешском это звучит Svědomí, поляки и литовцы говорят – Sumienie, а белорусы – Сумленне. Неопровержим тот факт, что во все иные языки понятие совести попало именно из русского языка. Очевидно, что и смысл его понимает только русский, ну или славянин, если быть объективным. Для носителя иного языка всё это лишь набор звуков, не подкреплённый образом, реальным наполнением. Совесть и человек -неразделимы . одно без другого не бывает. Есть совесть - ты человек . Нет совести - ты жывотное . В крови каждого русского заложено жить по Совести, судить по Совести и трудиться на Совесть - ибо это и есть Русский Дух, Дух Руси... РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - ЭТО СОВЕСТЬ. Русь Россия СССР - это ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Империя Духа Человека. Русская национальная а на самом деле - цивилизационная идея - справедливость... А теперь я вижу вокруг такое, что впору в психушку сдаваться, потому, что не замечаю больше, чтоб кто-то это слово – СОВЕСТЬ – произносил. Если её нет, то и говорить не о чём! Страна инвалидов с обрезанной совестью. Как же такое могло случиться? Одно для меня очевидно: с ампутированной совестью общество идёт вразнос и самоуничтожается. Чтобы бесплатно, за счёт противника и руками самого же противника его уничтожить – ампутируйте ему совесть. И всё! Самопожертвование русского человека никогда не имеет под собой никакой выгоды. Вспомните, сколько людей погибло в Великой Отечественной Войне, просто потому, что так надо было сделать в борьбе за Родину. Совесть для нас это чувство, которое должно существовать у каждого человека, несмотря на то, какие бы веры и измы ему не навязывали. Совесть существует у нас в крови. Наверное, поэтому некие хозяева мира так неистово хотят уничтожить русский народ. Ведь сила русского народа в правде и совести. В то время как западные народы не имеют такой силы. Там народу с лёгкостью могут привить толерантность к разнообразным мигрантам и непонятной религии, западный народ как вы уже заметили, более склонен к всякого рода извращениям, таким как инцест и зоосекс. Русские же всегда жили, и будут жить по совести. И это настоящая проблема для хозяев мира, так как они никак не могут нас прогнуть и подчинить. В крови русского народа существует некий иммунитет, поэтому русский народ всегда будет жив, пока будет жить совесть. Лишь духовное объединение славян, сможет спасти и помочь выжить многим людям на Земле. Поскольку славяне - это единственный оставшийся духовный оплот мира, способный спасти не только самих себя, но и человечество в целом Но Сатана здесь, рядом с нами, и уже требует, чтобы все признали его власть — и умерли, ибо он умеет только убивать. Россия — совесть человечества и меч Бога, и только она способна остановить Империю Лжи. Для человечества настал час выбора — сгинуть, или воссоединиться перед лицом общего врага. Я уверен — ради памяти предков и во имя будущего детей люди встанут вместе перед лицом общего врага. Задача наша такая : строим Россию и растим 1 миллиард Русских - Руских ! РУСЬ -ЭТО СОВЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И МЕЧ БОГА

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