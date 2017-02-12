Немецкая печать о Трампе: «Мы следующие, кому угрожают его указы»

Дональд Трамп на некоторое время занял в «независимой» мировой печати место главного «врага демократии». А все потому, что новый президент США начал борьбу за сохранение доминирования Штатов, путем сворачивания глобализации. В ходе которой, сила и мощь лидера начали перетекать на Восток вслед за промышленными предприятиями. По поводу Трампа нам не стоит обольщаться. Но материал германского «Ди Вельт» (Мир) стоит прочитать, как информацию к размышлению. «Независимому» немецкому СМИ действия Трампа, разумеется, не нравятся…

А что важно для нас? А вот, что. Особенно любопытно смотрятся на фоне планируемых Трампом пошлин на ввоз продукции в Штаты, невероятная приверженность российского правительства «Единой России» принципам «свободной торговли», где якобы защищать свои рынки нельзя ни в коем случае. ВТО, уже по факту, приказало долго жить. ВТО, уже по факту, приказало долго жить. Надо думать о реальной защите своего производителя ВСЕГДА, а не только пока Запад держит против нас санкции!

Источник: https://www.welt.de/ (благодарность за перевод с немецкого Константину Шашкову)

«Мы являемся следующими, кому угрожают эти указы



Барак Обама подписывал в среднем 35 декретов в год, Дональд Трамп сможет достичь это число специальных указов уже в течение нескольких недель. Запрет на въезд в США, строительство стены на границе с Мексикой, строительство спорного нефтепровода — американский президент подписывает один указ за другим. Тем не менее, он сумел реализовать лишь малую часть своих предвыборных обещаний. Согласно газете «Washington Post», он дал во время выборов 282 обещания. Из них 60 находятся в его «Договоре с американскими избирателями», который он представил за две недели до похода к избирательным урнам. И в 36 случаях он высказал обещания выполнения в «первый же день». Не приходится ожидать того, что новый президент неожиданно прекратит подписывать свои декреты. Можно лишь вместо этого спросить себя: «Что будет следующим?»

1. «Манипулятор» Китай

Китай придумал изменение климата, чтобы разрушить Америку. Китай виновен в том, что опустошил развивающиеся регионы. Китай крадёт у страны фабрики и рабочие места. Китай, сказал Дональд Трамп, грабит США.

Народная республика является его любимым противником. И он объявил о том, что в день своего восхождения на президентский пост начать действовать против этого. Трамп собирался предписать своему министерству финансов, чтобы оно присвоило Китаю статус валютного манипулятора. Ибо, как сказал Трамп, Пекин искусственно занижает стоимость своей валюты, чтобы стимулировать свой экспорт. Эту оценку едва ли разделяет кто-либо из экспертов. До сих пор в этом плане Трамп ничего не предпринял. Но, что же, произойдёт, если он всё же решится выполнить своё обещание?…

Конкретной мерой стал бы запрет на поддержку американских предпринимателей, вкладывающих в Китай, со стороны американских властей. Проблема в том, что это пустая угроза. После бойни на площади Тяньаньмэнь в Китае в 1989 году Вашингтон уже делал это. В долгосрочной перспективе существует угроза того, что Трамп настроен серьёзно. Объявить о том, что Китай является валютным махинатором, было бы провокацией. И далеко не позицией кандидата на выборах, а официальной позицией, высказанной правительством. Отношения с Китаем пострадают ещё более, чем сейчас — никто из инвесторов не желает подобного сценария. Это станет негативным событием для всей мировой экономики.

2. Меньше денег для ООН

США выделяет ООН ежегодно около 8 млрд $, из них 3 млрд на поддержание мира. Дональд Трамп считает, что это слишком много. Он планирует сократить сумму взносов своей страны на 40%. Минимум. Освободившиеся средства он планирует вложить в обновление американской инфраструктуры — в строительство новых магистралей, мостов и железных дорог.

Это стало бы радикальным шагом, который бы тяжело отразился на ООН и некоторых международные проекты были бы закрыты. До сих пор американцы были крупнейшими спонсорами бюджета ООН. Они финансировали 22% всего бюджета и 28% стоимости действий «голубых касок».

Эти обещания Трампа пока находятся в состоянии ожидания. Соответствующие распоряжения Трамп уже приготовил, однако его советники выразили сомнения на этот счёт, опасаясь длительных судебных разбирательств. Сейчас они просчитывают этот вариант. У них есть не так много времени: обещание входит в программу Трампа на первые 100 дней.

3. Новая таможенная пошлина

Цена упаковки из 6 бутылок пива Corona: в среднем 13 $. Пока. Скоро пиво из Мексики может подорожать. Американцы должны будут платить по 14,60 $, если Трамп выполнит своё обещание из программы 100 дней: введение таможенной пошлины.

Этот налог должен сдерживать экспансию зарубежных фирм. И это сделает для американцев не привлекательным, переводить производство в другие страны. К примеру, в Мексику, где зарплата в некоторых местах находится на уровне 30 $ в день, а не 30 $ в час, как в американском «ржавом поясе» — старых индустриальных регионах северо-востока.

Борьба Трампа против глобализации началась. Он уже закрыл трансатлантический договор о свободной торговле, северо-американский договор Nafta должен быть заново обсуждён. Торговые пошлины стали бы следующим наступлением на свободную торговлю. Они серьёзно задели бы такие фирмы, как Corona. Пиво этой марки было завезено в прошлом году в США в количестве 3 млрд бутылок.

Пострадают и американские концерны. Например, американская сеть ресторанов Chipotle, которая закупает в Мексике 43 тонны авокадо ежедневно. Так же и производители одежды, которую шьют для них за рубежом. Или производители автомобилей, которые для них изготавливают за границей.

Экономисты исходят из того, что фирмы перенесут возросшую стоимость на своих клиентов/потребителей. А если они этого не сделают, то уволят своих работников, чтобы сэкономить. Таможенные пошлины, которые должны оживить американскую промышленность. в действительности могут ей навредить.

4. Конец консолидации

Американские фирмы разочарованы. Дональд Трамп пообещал им значительное облегчение: снижение ставки корпоративного налога с 35% до 15%. Однако сейчас от республиканцев слышно, что о реформе позаботятся лишь весной. И пока ещё не видно облегчения для среднего слоя американцев, которое пообещал Трамп. У президента остаётся не так много времени, чтобы выполнить свои обещания из плана первых 100 дней. Но если он выполнит свои обещания, то это станет программой харакири. Снижение налогов — это одно. Но Трамп хочет инвестировать сотни миллиардов в инфраструктуру. Меньше доходов, больше расходов: в краткосрочной перспективе это поможет американской экономике, говорят экономисты. Однако в долгосрочной перспективе существует угроза серьёзных проблем.

Committee for a Responsible Federal Budget рассчитал: если Трамп осуществит этот пункт своей программы, то американские долги в течение 10 лет вырастут до 127% ВВП. Это примерно соответствует уровню таких кризисных европейских государств, как Португалия и Испания».

Источник: nstarikov.ru