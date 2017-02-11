Главная » Невероятное в мире

Румыния во власти майдана

17:08. 11 февраля 2017 Просмотров - 67 Один комментарий Опубликовал:

Уже вторую неделю Румынию сотрясают массовые выступления демонстрантов

I605_22

Сильнейшие со времени свержения Чаушеску в 1989 году. Народ на улицах протестует против намерений правящей Социал-демократической партии (СДП) амнистировать осуждённых за коррупционные преступления, если сумма преступной сделки не превышает 38 тыс. евро.

Граждане подозревают, что таким образом социал-демократы хотят вызволить из камер своих погоревших на коррупции однопартийцев. Среди последних – лидер СДП Ливиу Драгня; премьер-министр Румынии в 2000-2004 гг. Адриан Нэстасэ, его жена и некоторые другие. 

Однако румынский майдан не очень похож на стихийный выброс народного возмущения. 

Во-первых, участие около полумиллиона граждан в антиправительственной демонстрации и та методичность, с какой поддерживается протест, не могут быть стихийными. Демонстрация, кстати, началась не сразу после победы СДП на парламентских выборах в декабре 2016 года (что было бы более естественно для взрыва народного гнева), а через несколько дней после присяги социал-демократического правительства Сорина Гриндяну. 

Во-вторых, демонстранты не просто митингуют, но митингуют грамотно, с использованием соответствующих социотехнических приёмов (создание «моря света» экранами сотовых телефонов, использование свистков и т.д.). 


Протестующие создают «море света» экранами сотовых телефонов и прожекторами

В-третьих, митингующие очень согласованно, как по команде, меняют свои требования, которые поначалу сводились к отмене готовящейся амнистии. После того как правительство, напуганное масштабом протестов (масштаб, действительно, нешуточный), приняло главное требование митингующих, последние стали добиваться отставки согласившегося уступить им правительства. 

Отказ договариваться и повышение ставок – один из признаков того, что митингующими управляют. Эта сила, которая ими управляет, – это оппозиционная Национальная либеральная партия (НЛП) Румынии. Национал-либералы проиграли парламентские выборы социал-демократам и теперь готовятся поквитаться с политическими конкурентами руками толпы. 

Есть у румынского майдана и геополитический подтекст. Дело в том, что румынские социал-демократы исповедовали стыдливую многовекторность, позволяя себе время от времени упоминать о важности развития отношений с Россией, Китаем, Индией и периодически критикуя одностороннюю ориентацию национал-либералов на ЕС и НАТО. 

Не поэтому ли председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поддержал майданщиков (национал-либералов), а не социал-демократов, призвав румынскую улицу и дальше бороться с коррупционерами во власти. Хотя у толпы короткая память: в ноябре 2015 года румыны точно так же протестовали против находившихся тогда у власти национал-либералов, как сегодня они протестуют против социал-демократов.

 Ночные протесты в Бухаресте

В той спешке, с какой Румынию приняли сначала в НАТО (2004 год), затем в Европейский союз (2007 года), Брюссель предпочёл не замечать проблем этой страны, вызываемых экономической слаборазвитостью. Что касается степени коррумпированности публичной сферы, то, если верить подсчётам  Transparency International – организации, выводящей каждый год применительно к разным государствам так называемый индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index), в этом плане в Румынии за последние пять лет от смены партийных этикеток ничего существенным образом не менялось. 

В таких условиях любой исход политической схватки двух группировок (национал-либералы и социал-демократы) вряд ли что-то изменит, кроме того, что привилегия «осваивать» государственный бюджет и доходы от коммерческих сделок государственных предприятий перейдут от одних к другим. Разница после смены вывески будет заключаться в том, что рвущиеся к власти национал-либералы не станут баловаться лозунгами многовекторности во внешней политике. Поэтому Брюсселю они нравятся больше. Поэтому румынский майдан будет продолжаться.

Борьба, развернувшаяся сейчас в Бухаресте, ведётся руками улицы не за «очищение» румынской власти, а за удержание слаборазвитой Румынии в геополитическом капкане ЕС/НАТО.

==========================================================================

Рекомендуем:

Перевороты и революции: зачем преступники свергают власть, Зыкин Дмитрий

Евромайдан имени Степана Бандеры. От демократии к диктатуре, Бышок Станислав

Хаос и революции — оружие доллара (твёрдый переплёт), Стариков Николай Викторович

==========================================================================

Владислав Гулевич

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как Порошенко и Тимошенко отдали часть Украины Румынии
...помогали. И тут властями Украины была разыграна комбинация...Майдана надо платить. И одним росчерком пера гаагского судьи Румыния...годовые объемы потребления в Румынии». Обратите внимание – украинские... суда, тогдашняя оранжевая власть, которая сегодня вновь ...
Снайперы Майдана. Часть 2. Ключ от цепочки
... КАКИХ-ЛИБО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ возлагается на власть, и осуществляется госпереворот. «Кровавый ... схеме свергали Николае Чаушеску в Румынии.  О том, что снайперы ... расстрелять введенных в заблуждение активистов майдана. Убить совершенно случайных людей, медсестер...
Как американская элита грызется за власть и при чем тут Украина
...Brookings, где потихоньку готовилась передача власти в Египте «Братьям-Мусульманам». ... аттестовался положительно – как составная часть Майдана, свергнувшего диктатуру. Пропагандисты ЕАЕК замечали...только русских, но и венгров, румынов и поляков. Не говоря о...
Новости с Украины и Новороссии за 29 марта 2015
...моторизованный полк по территории Румынии на границу с Молдавией ... моторизованный полк по территории Румынии на границу с Молдавией...действиям «на границах Европы». Власти майдана украли за год в 2...себя» сельское хозяйство Украины Власти США планируют в скором ...
Фабрика смерти. 24-сотня Майдана наладила торговлю человеческими органами.
...24-я «сотня» самообороны Майдана, не допуская в помещения ...мирной жизни, если верить украинским властям. «Революция» завершилась, а ... местные националисты, дорвавшись до власти, устраивали в моргах и...как правило, в Косово, Румынии и на Украине. В российском...
Новости Украины и Новороссии 29 февраля 2016
... €250 тысяч на военную помощь Власти Румынии передадут украинской армии военную помощь... требуется зеркальный ответ в традициях Майдана как символа борьбы за независимость... об украинских «журналистах» во время Майдана Руководитель крымского корпункта НТВ Олег...

Один комментарий»

  • 10700 4188
    Ursus 11 февраля 2017 в 17:35 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Странно. Володинские пропагандисты не дают советов румынскому презику применить нацгвардию и покрошить поскорее 100-200 тысяч майданщиков. Почему? Наверное помнят цуки про 1989 год

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>