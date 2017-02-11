Новости Украины и Новороссии 11 февраля 2017

Сорос и украинские неонацисты будут бороться с «языком ненависти» в Польше

Польский Фонд им. Батория, финансируемый Джорджем Соросом, выделит Союзу украинцев в Польше (СУвП) деньги для мониторинга информационного пространства и выявления антиукраинских заявлений.

Представительница правозащитной организации Homo Faber Анна Домбровская говорит, что в местах компактного проживания украинского меньшинства украинские дети в школах подвергаются насмешкам. «Я узнаю это от своих знакомых украинцев. Иногда даже ломают украинские могилы и памятники. В контексте фильма «Волынь» это происходит чаще», — заявила она.

Фильм «Волынь» режиссёра Войцеха Смажовского, вышедший на экраны в сентябре 2016 г., рассказывает об ужасах Волынской резни, которую учинили полякам украинские националисты из ОУН-УПА.

Руководитель СУвП Пётр Тыма уточняет, что имеются случаи, когда в польских соцсетях звучали призывы убийства того или иного украинского деятеля. «Это уже не просто ругательства или гневные нападки. Я получаю такие угрозы на электронную почту. Поговорив с людьми, занимающимися исследованием языка ненависти много лет, мы решили, что пора заняться нападками на украинцев», — сказал П. Тыма.

В своё время, когда у власти в Польше находилась партия Бронислава Коморовского «Гражданская платформа», Сорос имел большое влияние на польскую политику. С правящей ныне партией «Право и справедливость» у Сороса сложились прохладные отношения, вплоть до того, что представительница ПиС Кристина Павлович потребовала лишить Сороса польской награды, вручённой ещё Коморовским.

По мнению К. Павлович, миллиардер действует против польского суверенитета и христианской культуры и финансирует антипольские элементы. Удивляться тут нечему: деньги Сороса поработали на разжигание многих цветных революций.

А профинансированный Соросом Союз украинцев в Польше — действительно одна из самых полонофобских организаций. Её члены прославляют ОУН-УПА и дивизию СС «Галичина», отказываются признавать Волынскую резню геноцидом польского народа. Именно эта организация, подпитанная деньгами «дядюшки Сороса», будет теперь бороться с «языком ненависти» в Польше.

ФСК

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Обладателя компромата на Порошенко не выдадут Украине

Беглый депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, у которого есть компромат на президента Украины Петра Порошенко, прокомментировал публикацию в издании «Апостроф», которое разместило копии документов, на основании которых сообщило, что немецкий суд отказал в его экстрадиции.

«Немецкая сторона приняла решение исходя исключительно из буквы закона. Более того, в Украине дело до сих пор так и не передано в суд, потому что им передавать абсолютно нечего. Если Англия сослалась на юридическую проволочку, отказав в выдаче, то в Германии уже выигран суд по итогам которого я признан невиновным. По сути, немецкий суд указал Украине, что все это дело носит исключительно политический характер», — написал Онищенко в Facebook.

Немецкая сторона приняла решение исходя исключительно из буквы закона. Более того, в Украине дело до сих пор так и не пе… Опубликовано Александром Онищенко 10 февраля 2017 г.

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На Украине по требованию МВФ введут дополнительный налог на пенсии

В проекте меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) предусмотрено введение на Украине дополнительного пенсионного налога в рамках пенсионной реформы.

В документе говорится, что дополнительный налог на взносы социального страхования будет введен к уплате работодателями и будет накапливаться на персонифицированных счетах.

Налог будет использоваться в качестве промежуточного источника финансирования пенсионной реформы.

В качестве одной из основных характеристик пенсионной реформы в меморандуме отмечена необходимость предусмотреть новый выбор вариантов выхода на пенсию с более широким диапазоном пенсионного возраста, чем на данное время.

Эти варианты будут предоставлять большую степень выбора в зависимости от трудового стажа, при этом пенсионные выплаты должны стимулировать более долгую занятость и более поздний выход на пенсию.

В целом пенсионная реформа должна привести к экономии не менее 3% ВВП по сравнению с 2016 годом за счет продления эффективных лет трудового стажа населения.

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На Украине расплодились фальшивые «атошники»

Предприимчивые украинцы готовы подделывать удостоверения участников «АТО» ради сомнительных льгот, гарантированных тем, кто воевал против мирного населения Донбасса. «В Нацполиции… подтвердили, что случаи использования липовых удостоверений участников «АТО» действительно есть. Таких людей задерживают, и дела передают в суды», — подтверждает существоваине проблемы одно из украинских изданий. В полиции признают, что обладатели фальшивых удостоверений всплывают чуть ли не каждый день. Эти «корочки» идут в ход там, где можно получить быструю преференцию, не требующую сверки со списками «воевавших», имеющимися в компетентных органах. Читайте также: Зрада: Офицер ДНР получил землю как участник «АТО» в Черкасской области (ДОКУМЕНТЫ) По поддельным удостоверениям участника «АТО» украинцы бесплатно ездят (вернее пытаются ездить — зачастую их выгоняют) в городском транспорте, объявляют сборы средств якобы на протезы и даже не боятся предъявлять такие «документы» в суде. Сделать их несложно: незаполненные и совершенно доступные по цене удостоверения в неограниченном количестве продаются в интернете. Обычно фальшивый «атошник» или «участник боевых действий» или заполняет их сам, вклеивая свое фото, или платит за изготовление ксивы «специалистами». При этом наказание за подобное нарушение весьма демократично: если обладателя такого «документа» разоблачат, штраф составит всего 850 грн. (около 30 долларов). Примечательно, что украинская госслужба по делам ветеранов и участников «АТО» не ведет никаких проверок насчет того, кто пользуется выданными государством удостоверениями и не сверяет списки настоящих «атошников» с самозванцами. «У нас есть реестр участников «АТО», там сейчас 278 072 человека, но он закрыт, поскольку идут боевые действия, а там содержатся личные данные. Запрос на проверку делают только тогда, когда, например, у органов местной власти возникают сомнения по поводу удостоверения участника, который хочет получить землю. А так чтобы постоянно проверяли — такого нет», — цитирует издание представителя пресс-службы ведомства. Напомним, что сегодня к льготам, предоставленным киевским режимом участникам карательной «АТО», относятся: бесплатное пользование городским и пригородным транспортом, междугородними автобусами, первоочередное обслуживание в аптеках и больницах, лечение за государственный счет, бесплатный отдых в санаториях, обеспечение лекарствами, 75% скидка на коммунальные тарифы, первоочередное поступление в вузы. Читайте также: Захар Прилепин рассказал, что за смерть Гиви уже начали мстить

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С сайта Верховной Рады пропал проект постановления об отставке нынешнего премьера Украины

На Украине с сайта Верховной рады был удален проект постановления об отставке нынешнего премьер-министра страны Владимира Гройсмана. Об этом накануне, 11 февраля, сообщали украинские СМИ.

Ранее лидер партии «Батькивщина», бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что вносит на рассмотрение Верховной рады проект постановления об отставке действующего правительства во главе с Гройсманом. Тимошенко считает, что Украине нужно новое правительство.

Проект постановления действительно появился на сайте Верховной рады, но вскоре исчез. Теперь под номером постановления об отставке Гройсмана значится проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Фракция «Батькивщины» потребовала разъяснений от аппарата Верховной рады. Соратники Тимошенко требуют вернуть проект постановления на официальный сайт, чтобы Рада его рассмотрела.

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Похоронное бюро

Давеча опубликовали вторую часть аудио-компромата беглого депутата Онищенко на Порошенко.Фабула там простая – Порошенко и его окружение пытались отжать бизнес Онищенко, тот сбежал за границу, попутно припас с собой немало компромата на Порошенко и Ко и теперь потихоньку его сливает в сеть.В очередном выпуске – прохладная история о вымогательстве денег у Ахметова, переговорах о полюбовном решении вопроса с дачей взяток и переписыванием бизнеса.Ниже фрагменты записи переговоров представителя Порошенко с Онищенко.Онищенко: Я не знаю – что. Эти ребята "кинули" меня. Не знаю, как с ними дальше быть. Дали же мне этого адвоката, своего (очевидно речь идет об адвокате Андрее Цыганкове, – Прим.Ред.). Я же тебе рассказывал историю. Приехал Олесик (Олесь Довгий, депутат от Воля народа. – Прим.Ред.) и сказал: "Вот, все, давай. Сделка со следствием. Надо, чтоб вы там уплатили в бюджет". Я говорю: "Хорошо. Кто будет заниматься?". Вот этот вот адвокат. "Хорошо, пусть занимается", – говорю я. Какой первый этап?" "Ну он тебе все расскажет. Типа, адвокат Грановского (Александр Грановский, депутат от БПП. – Прим. Ред.)". И вот первый этап – надо дать $2 млн.Онищенко: Ну там типа суды какие-то. По неприкосновенности (очевидно, речь идет о суде, на котором, предполагается, что Онищенко вернут неприкосновенность. – Прим.Ред.). Я туда все переправил.Онищенко: Положил там. Ему подтвердили, что все оно лежит. Потом суд у меня был в понедельник. И в понедельник они устроили эту клоунаду с арестом адвоката. И мой суд уже третий раз переносят на месяц. Уже на 21-е число. Я знал, что они – кидалы, я им не верил до конца никогда. Подготовился. Я сказал, что если "нет", то после 21-го выхожу и начинаю по полной программе. У меня были заряжены газеты, телевидение и прочее прочее. Потом я с тобой поговорил. Расскажи мне – что?Онищенко: Какого товарища?Онищенко: О том, что он (Порошенко) вымогал с него деньги, арестовывал его компанию.Онищенко: Нет, ну хорошо, я сказал, что компания ("Нафтогазвыдобування" – Прим.Ред.) была арестована. Она же была арестована? Он же сказал мне, что через…<…>Онищенко: Нужно выходить на сделку со следствием.Онищенко: Кого они хотят? Мою маму, или кого там, я готов взять это на себя и выйти на сделку со следствием. Но они не сказали сумму?Онищенко: Будем просить Рината, помочь. Я перепишу на него компании свои. И готов потом выдать.Онищенко: Я не козыряю с прессой.Онищенко: Ты смотри, они ж меня подставили, правильно? Как мне защищаться?Онищенко: Как сцепи зубы?Онищенко: У меня есть… Коля, я там кое-чем запасся по Пете. Мне есть, чем доказать, что он бл..дь.Онищенко: Поверь мне, у меня по Пете, есть похоронное бюро, если нужно будет….Онищенко: Угу. Ясно.Слушать аудиозапись. https://strana.ua/articles/special/54810- -strana-publikuet-vtoruyu-plenku-onishen ko.html – цинкPS. То, что пленки продолжают утекать в сеть говорит о том, что у "высоких договаривающихся сторон" с переговорами не получается, хотя с другой стороны – в опубликованном компромате вряд ли есть что-то, чего мы еще не знали о Порошенко и его окружении. Это скорее некая аудио-верификация давно известных фактов. Насчет реального "Похоронного бюро", Онищенко надо еще постараться, если он действительно хочет реально насолить Порошенко, спровоцировав чередой своих разоблачений политическую нестабильность и досрочные парламентские выборы.

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Руины Донецка – вынужденная оборона Порошенко

фото: belrussia.ru

Президент Украины в очередной раз обвинил Россию в эскалации конфликта и заявил, что действия ВСУ — это вынужденная оборонительная мера. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Наши действия несомненно носят характер вынужденной обороны», – написал Порошенко.

И главное здесь словосочетание – вынужденная оборона. Хороша оборона?! Разбитые дома, погибшие мирные жители – это оказывается вынужденная мера, оборона от гражданского населения, находящегося у себя в домах. Оборона от беззащитных старушек, детей, женщин. Это, конечно, сказал так уж сказал. После подобных речей у здравомыслящих людей возникает сомнения в адекватности главы государства.

Пользователи прокомментировали высказывание украинского президента.

“Цинизм Запада и Украины зашкаливает,безнаказанность порождает зло”.

«Получается что «Ураган» на Мотеле, убийство мирных жителей и разрушенные дома — это вынужденная оборона?»

“Когда же мы наконец то в целях самообороны будем бить по Киеву?”

“Впервые слышу о такой вынужденной обороне когда гибнут мирные жители»”

Правда, большая часть комментариев не подлежит публикации в связи с тем, что содержит ненормативную лексику ( а если ее, ненормативную лексику, опустить теряется смысл сказанного пользователем).

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Блокада Донбасса: радикалы заблокировали движение на Константиновку

В пятницу, 10 февраля организаторы так называемой торговой блокады Донбасса заблокировали движение на участке Ясиноватая — Константиновка в районе железнодорожной станции Фенольная.

Блокадники обещают, что это не должно коснуться электропоездов, которые отправляются от станции Фенольная до Константиновки.

Отметим, что это является одной из наиболее важных железнодорожных магистралей, по которой идет сообщение подконтрольной и неподконтрольной Украины частей Донбасса.

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Типичная Украина: Cлужащие Нацполиции Киева присвоили 10 млн из премий полицейских

Правоохранители разоблачили преступную группу, в которую входили служащие управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета Главного управления Нацполиции в Киеве, а также одного из полков особого назначения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. Как установило досудебное расследование, участники этой группы ежемесячно присваивали половину денег, которые предназначались для выплаты премий полицейским одного из полков особого назначения Нацполиции Киева. «Пять злоумышленников задержали после разделения очередной суммы присвоенных средств в размере 240 тыс грн. Всего по указанной схеме служащие незаконно обогатились почти на 10 млн грн», — сообщили в ведомстве. В помещении управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета Главного управления Нацполиции в Киеве и по месту жительства фигурантов производства провели обыски. Задержанным готовится сообщение о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой), а также ходатайство об избрании им меры пресечения и отстранения от должностей. Также прокуратура инициировала проведение аудита всех начислений, проведенных указанными служащими за предыдущие периоды. Читайте также: Типичная Украина: В Запорожье судья кинулся в драку во время заседания (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ДНР национализирует предприятия, не платящие налоги в Республике

Народный совет ДНР принял в первом чтении поправки в Налоговый кодекс республики, согласно которым на предприятиях, не платящих налоги, будет вводиться временная администрация, сообщил РИА Новости председатель парламента Денис Пушилин. По его словам, предприятия имеют срок до 31 марта, чтобы начать платить налоги. «Ряд предприятий, находящихся на нашей территории, платит налоги и делает отчисления только в адрес Украины. Своих обязательств согласно нашему налоговому законодательству не выполняет. В связи с этим было принято решение, что… им дается срок до 31 марта, чтобы они непосредственно вышли на наших налоговых агентов, и ситуация чтобы двигалась к тому, чтобы они выплачивали налоги в адрес республики», — сообщил Пушилин. По его словам, «если этих действий не будет сделано, то будет вводиться временная администрация на эти предприятия». По данным Пушилина, таких предприятий достаточно много, «сотнями можно считать, это и крупные, и мелкие, и средние предприятия». При этом председатель парламента отметил, что речь не идет о предприятии какого-то конкретного олигарха или компании. Читайте также: Предприятия, которые не перерегистрируются из Украины в ЛНР, будут национализированы «Это вынужденная мера, потому что социальные обязательства мы выполняем, соответственно, нам нужно пополнять свой бюджет», — заверил Пушилин. «Республики вынуждены выполнять социальные обязательства самостоятельно, учитывая, что Украина не выплачивает ни пенсии, ни социальные пособия, ни зарплаты бюджетникам», — добавил он. В пятницу парламент ЛНР также принял в первом чтении поправки в закон «О налоговой системе», согласно которым иностранные юридические лица и предприниматели до 31 марта 2017 года обязаны узаконить свою деятельность на территории республики, то есть заключить договор с налоговыми агентами ЛНР, предусматривающий уплату в бюджет республики налогов.

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О налогообложении Ахметова

Не прошло и трех лет. https://www.novorosinform.org/news/66384 – цинкPS. Раньше рассказывали, что заставить олигархов платить налоги в Донецк и Луганск невозможно, иначе вся экономика встанет. Как не трудно заметить, теперь ситуация поменялась и про это никто не вспоминает, что особенно показательно на фоне того, что Ахметов (и не только он, можно вспомнить того же Курченко) вел деятельность по обе стороны линии фронта, договариваясь о выживании своей империи в Киеве и Москве. Ныне же, его с обеих сторон пытаются "определить", что отражает общее снижение влияния Ахметова на происходящее на Донбассе, хотя о полной деолигархизации конечно говорить не приходится, учитывая, насколько много людей расставленных олигархами находится в государственных структурах народных республик.Ну и у подобных решений есть вполне банальное экономическое обоснование. Россия еще с 2016 года изыскивала возможность снизить издержки на содержание республик, путем различных мер направленных на борьбу с вопиющим уровнем коррупции, повышением собираемости налогов и налаживанием хоть каких-то производств. Рано или поздно должно было дойти до того, чтобы всерьез задумались о том, что есть огромные денежные суммы, которые в рамках различных "серых" договоренностей утекают в Киев или частные карманы. Сейчас, хотя бы часть этих средств попытаются перенаправить на государственные нужды, хотя я бы не обольщался насчет того, что порочная практика налоговых отчислений в Киев не будет продолжена, при этом Киев конечно экономическую блокаду Донбасса не прекратит, а свои социальные обязательства по отношению к бывшим гражданам Украины он естественно выполнять не будет. Я уж не говорю про восстановление разрушенного.Ну а в целом, идея здравая, хоть и сильно запоздавшая – про необходимость этого много кто говорил, в том числе и Мозговой.

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