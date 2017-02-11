Как растут и заполняют пространство горы: камни-трюфели 2

Коралл для сравнения:

Грядки взрослеющих пород

Отдельные грибы

Кактус (для сравнения):

Далее мы видим разные стадии развития гор, начиная с семян (“трюфелей”) и до полностью оформившихся вершин.

ночки чуть выше

Шляпки открылись, ножки слились:

Вот они проросли в более зрелые особи, отрастили ножки подлинее и раскрыли шляпки (см. задний план)

Ножки начинают расширяться, шляпки раскрылись и уже немного подверглись эрозии, идет освоение пространства

Колония каменных грибов

Вот раскрылись шляпки. почкуются, расширяются и далее объединяются ножки, заполняя собой пространство:

слияние шляпок на первом плане почти закончено. на втором видны букеты новых слоев

здесь все еще видны шляпки и ножки, пространство пока не заполнено, но рост идет полным ходом

грядка почти поспела

шляпки и ножки стали единого диаметра, пространство почти освоено на первом плане. справа все еще видны молодые особи, готовые к слиянию:

шляпки открылись, ножки расширились, сфера влияния почти затянута:

2 поколения на одной фотографии: маленькие прорастающие семена на первом плане и взрослые/ созревшие горы на дальнем:

В конечном итоге имеем те самые слоистые горы, о которых так много споров (посев горных пород, уж никак не вулканы):

а вот так этот массив выглядит со спутника. разве не похоже нагрибницу, заполняющую пустыню?