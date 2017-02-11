Как растут и заполняют пространство горы: камни-трюфели 2
20:28. 11 февраля 2017 Просмотров - 83 Один комментарий Опубликовал: brahman
Коралл для сравнения:
Грядки взрослеющих пород
Отдельные грибы
Кактус (для сравнения):
Далее мы видим разные стадии развития гор, начиная с семян (“трюфелей”) и до полностью оформившихся вершин.
Вот вырастают из кварцевого субстрата семена:
ножки и сами плоды начинают удлиняться:
ночки чуть выше
Шляпки открылись, ножки слились:
Вот они проросли в более зрелые особи, отрастили ножки подлинее и раскрыли шляпки (см. задний план)
Ножки начинают расширяться, шляпки раскрылись и уже немного подверглись эрозии, идет освоение пространства
Колония каменных грибов
Вот раскрылись шляпки. почкуются, расширяются и далее объединяются ножки, заполняя собой пространство:
слияние шляпок на первом плане почти закончено. на втором видны букеты новых слоев
здесь все еще видны шляпки и ножки, пространство пока не заполнено, но рост идет полным ходом
грядка почти поспела
шляпки и ножки стали единого диаметра, пространство почти освоено на первом плане. справа все еще видны молодые особи, готовые к слиянию:
шляпки открылись, ножки расширились, сфера влияния почти затянута:
2 поколения на одной фотографии: маленькие прорастающие семена на первом плане и взрослые/ созревшие горы на дальнем:
В конечном итоге имеем те самые слоистые горы, о которых так много споров (посев горных пород, уж никак не вулканы):
а вот так этот массив выглядит со спутника. разве не похоже нагрибницу, заполняющую пустыню?
Разумеется, тут показан только один из возможных видов размножения. Сроки роста определить сложно, но судя по всему, это никакие не миллионы, а тысячи, может сотни лет. Кроме того, тмпы роста могут ускоряться и замедляться, в зависимости от условий среды и нужды. Большинство наших гор давно “созрели”, их процессы роста остановились или существенно замедлились, однако многие продолжают расти, хотя пока что этот рост можно наблюдать лишь в сравнении с другими живыми тканями, ибо его время растянуто или близко к замерзанию. Если бы мы могли снять горные массивы на камеру в течение тысячи лет и промотать в 10000-кратном ускорении, мы бы это увидели.
Как и со всеми живыми существами, камни могут иметь разные расы и виды, структуры, темпы роста, размеры, мягкость, твердость, податливость в управлении (сговорчивость или отказ от сотрудничества) и заложению программ роста, пористость и методы появления на (видимый нам) свет. Учитывая, что любой камень состоит из кристаллов, а кристаллы обладают способностью накопления энергоинформации и имеют свойство расти, возможность роста и самого камня в разных формах и принципах (в т.ч. фрактально подобных биологическим) является более чем очевидной. Таким образом можно не только культивировать и обучать эти минеральные формы жизни, но и договариваться с ними о производстве стройматериалов, новых видов руд и прочих полезностей, что и делали наши предки.
Источник: nashaplaneta.su
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Так всё-таки выкопанные инопланетянами карьеры или, наоборот, выросшие грибами горы? Как всё загадочно! Эрозия или рост и слияние отдельных фрагментов? В каком направлении идёт процесс?