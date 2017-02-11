Как растут и заполняют пространство горы: камни-трюфели 1

Все в нашем мире фрактально и подобно, в том числе и разные виды жизни. Предлагаю взглянуть на подборку камней, растущих из земли как трюфели.

Сложно в это поверить, не так ли?

Смотрите сами.

Для начала сие (потом будет больше)

Вот посев в песочном субстрате:

Вот он прорастает. ножки в некоторых местах все еще видны:

пророс:

Один плод поспел и отвалился, другие ждут участи )

Немного другой вид жизни.

Yehliu geopark Тайвань:

Грибы для сравнения:

Шляпки и ножки тут не такие явные, но только пока.

вот шляпки становятся более явными и округлыми:

сравним с грибами:

На переднем плане молодняк с плоскими шляпками, на заднем — взрослые особи с круглыми

есть сомнения, что это выросло?

Рогатик усеченный Clavariadelphus truncatus для сравнения:

Ферма каменных пород:

Каменный сморчок:

Сморчок из леса (био):

Трованты:

Гриб дедушкин табак:

Грибы:

Очень интересный вид каменных трюфелей в Америке (потом расскажу, где)

Трюфель био:

На переднем плане молодые семена, на заднем видны проросшие

Выход в свет, Зерно проросло:

Ровные грядки каменного посева:

Источник: nashaplaneta.su