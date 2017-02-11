Главная » Невероятное в мире

Как растут и заполняют пространство горы: камни-трюфели 1

20:27. 11 февраля 2017 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал:



Все в нашем мире фрактально и подобно, в том числе и разные виды жизни. Предлагаю взглянуть на подборку камней, растущих из земли как трюфели.
Сложно в это поверить, не так ли?
Смотрите сами.

Просто оставьте на минуту закостенелые догмы о “невозможном” и доверьтесь своим глазам.








Для начала сие (потом будет больше)









Вот посев в песочном субстрате:



Вот он прорастает. ножки в некоторых местах все еще видны:



пророс:



Один плод поспел и отвалился, другие ждут участи )



Немного другой вид жизни.
Yehliu geopark Тайвань:



Грибы для сравнения:



Шляпки и ножки тут не такие явные, но только пока.



вот шляпки становятся более явными и округлыми:



сравним с грибами:



На переднем плане молодняк с плоскими шляпками, на заднем — взрослые особи с круглыми




есть сомнения, что это выросло?



Рогатик усеченный Clavariadelphus truncatus для сравнения:



Ферма каменных пород:



Каменный сморчок:



Сморчок из леса (био):




















Трованты:



Гриб дедушкин табак:








Грибы:



Очень интересный вид каменных трюфелей в Америке (потом расскажу, где)



Трюфель био:





На переднем плане молодые семена, на заднем видны проросшие



Выход в свет, Зерно проросло:



Ровные грядки каменного посева:

















Источник: nashaplaneta.su

Метки: гипотезы и версии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Осторожно — Европа! 18+
...и туристам. Массово катакомбы заполнялись во времена эпидемий чумы.... Так же как и чехам, португальцам горы из костей стали... вокруг грибка бактерии не растут. По всей видимости много... свой мицелий, постепенно заполняя внутреннее пространство сосудов и сужая их...
Глава 4. Что и каким образом
... оно так замусорено горой хлама, что,... растительные организмы РАСТУТ в пять-семь...отрицательный эволюционный перекос Пространства, вызванный совокупным...есть реальность), то заполнится одна «ячеечка», ...подсказка как быть дальше, как исполнять дальше, как ...
Самопрограммирование-3: Недостатки - Благодарность
... в душе. Там они растут и губят человека в самом...обидеть словом или взглядом, Будь как гора: когда её долбят, она ..., 1751-1802 Гневом люди заполняют пробелы в рассудке. Гнев ...!» Он засыпал в банку горох, заполнивший пространство между камнями. «А теперь?» - ...
Наука не хочет знать. Часть 6 [Как на Земле появился Человек?]
... в ходе эволюции, виды заполняли свободные экологические ниши, а после...лет назад! Вот отсюда и «растут ноги» у шутки «учёных»...в этом озере имелась легендарная гора Мира (Меру), на которой...позволили выстроить планеты в пространстве так, как у нас! Поэтому наша...
Афоризмотерапия. ...и "для": Самореализация
...…Непрерывность Действия. Его жизнь заполнена до краёв, и всё ...Если грустная весть, если горе какое, приходите-ка в лес:...мешает. Пойду пространство покорять, веслом нащупывая мели, И, как молитву, .... Колышутся, танцуют тени. Растут и говорят в тиши. ...
Факты о потопе. Часть 4
...что этой водой можно заполнить три раза все океаны... с костями обитателей сухих пространств, кости обитателей лесов –...мёртвые колонии кораллов, которые растут только в тропических водах ...взбираться на другие горы. Так, Альпы какая-то сила протащила...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>