Как растут и заполняют пространство горы: камни-трюфели 1
20:27. 11 февраля 2017 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Все в нашем мире фрактально и подобно, в том числе и разные виды жизни. Предлагаю взглянуть на подборку камней, растущих из земли как трюфели.
Сложно в это поверить, не так ли?
Смотрите сами.
Просто оставьте на минуту закостенелые догмы о “невозможном” и доверьтесь своим глазам.
Для начала сие (потом будет больше)
Вот посев в песочном субстрате:
Вот он прорастает. ножки в некоторых местах все еще видны:
пророс:
Один плод поспел и отвалился, другие ждут участи )
Немного другой вид жизни.
Yehliu geopark Тайвань:
Грибы для сравнения:
Шляпки и ножки тут не такие явные, но только пока.
вот шляпки становятся более явными и округлыми:
сравним с грибами:
На переднем плане молодняк с плоскими шляпками, на заднем — взрослые особи с круглыми
есть сомнения, что это выросло?
Рогатик усеченный Clavariadelphus truncatus для сравнения:
Ферма каменных пород:
Каменный сморчок:
Сморчок из леса (био):
Трованты:
Гриб дедушкин табак:
Грибы:
Очень интересный вид каменных трюфелей в Америке (потом расскажу, где)
Трюфель био:
На переднем плане молодые семена, на заднем видны проросшие
Выход в свет, Зерно проросло:
Ровные грядки каменного посева:
Источник: nashaplaneta.su