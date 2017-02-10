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Пожарный Пётр Станкевич пожертвовал жизнью, чтобы вывести из огня шестерых людей

10:37. 10 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Пожарный Пётр Станкевич пожертвовал жизнью, чтобы вывести из огня шестерых людей

Сотрудник МЧС Пётр Станкевич на пожаре в Москве вынес из огня шестерых жильцов, включая двоих детей, но сам получил ожоги, несовместимые с жизнью. Ему был 31 год. У Петра остались жена и две маленькие дочки.

В ночь с 5 на 6 февраля в Москве на улице Шипиловской в квартире на четвёртом этаже произошёл пожар. Часть людей оказались заперты в ловушке: некоторые прятались в дальних комнатах, один мужчина, спасаясь от огня, даже выпрыгнул из окна — к счастью, он остался жив. Пётр Станкевич был в числе пожарных прибывших на место.

Как рассказал начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов, в доме с непростой планировкой создались условия для высокой температуры, чтобы произошёл тепловой выброс. Из-за теплового выброса у Петра Станкевича, который пошел спасать людей, лопнула защитная маска. В течение многих часов врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли: он умер от ожогов. Зато сам спас шестерых жильцов.

Пожарный Пётр Станкевич пожертвовал жизнью, чтобы вывести из огня шестерых людей

Спасенная женщина:

— Сразу пошел запах в комнату. Я подняла детей, одела. Мы стояли на кухне с открытым окном, дальше всего от пожара. Потом пришли пожарные, детей забрали, а потом меня. Страшно, конечно, даже не с первого раза у меня получилось набрать номер пожарных.

Петру Станкевичу был 31 год. Он был женат, в браке родились две девочки Алина (6 лет) и Алиса (2 года).

Пожарный Пётр Станкевич пожертвовал жизнью, чтобы вывести из огня шестерых людей

Жена Петра — инструктор первой помощи.

Пожарный Пётр Станкевич пожертвовал жизнью, чтобы вывести из огня шестерых людей

Инна Паустовская, подруга семьи:

— Они с супругой Катей всегда рисковали жизнью. Даже на отдыхе не забывали свое призвание и спасали тонувших. По выходным тренировались, отрабатывали рабочие элементы. Много раз он спасал людей даже в свои выходные дни, выезжая на пожар, если был по близости, так как всегда все необходимое снаряжение с собой (а весит оно более 30 кг. Я даже поднять его не могла. А люди в этом работают).

Или помогая с женой при ДТП на дорогах, оказавшись свидетелями, еще до приезда скорой помощи. Или инструктируя знакомого по телефону, как запустить остановившееся сердце у ребенка, которого в итоге удалось спасти! Петя просто не успел выйти из пожара. Он был ответственным и не уходил раньше, пока на 100% не завершит работу. И так работал больше 10 лет. Он совсем юным пришел в эту профессию, точнее, профессия выбрала его.

Пожарный Пётр Станкевич пожертвовал жизнью, чтобы вывести из огня шестерых людей

—Ты навсегда останешься в наших сердцах. Ты был лучшим, незаменимым другом и останешься им навсегда… Светлая память, — пишут друзья на странице Петра в соцсетях.

Пожарный Пётр Станкевич пожертвовал жизнью, чтобы вывести из огня шестерых людей

Источник: nnm.me

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Нет комментариев»

  • 523 516
    Сергей 10 февраля 2017 в 10:50 Ссылка Пометить
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    Светлая память тебе, Пётр Станкевич. Таковая суровая реальность: первыми покидают этот мир САМЫЕ ДОСТОЙНЫЕ!

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  • 23 18
    виктор 10 февраля 2017 в 11:00 Ссылка Пометить
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    Вот это настоящий ГЕРОЙ! Вот про кого должны бесконечно говорить в новостях на всех каналах, а не про какую то шмару багдасарян. Пусть земля тебе будет пухом, Петр Станкевич.(У автора статьи хочу спросить: “Почему не называете человека по отчеству? У “пиндосов” и “гейропейцев” научились?).

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  • 3902 3032
    Павел 10 февраля 2017 в 13:25 Ссылка Пометить
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    Жалко, что не нашёл номера счёта, на который можно положить деньги в помощь семье:(.

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