Пожарный Пётр Станкевич пожертвовал жизнью, чтобы вывести из огня шестерых людей

Сотрудник МЧС Пётр Станкевич на пожаре в Москве вынес из огня шестерых жильцов, включая двоих детей, но сам получил ожоги, несовместимые с жизнью. Ему был 31 год. У Петра остались жена и две маленькие дочки.

В ночь с 5 на 6 февраля в Москве на улице Шипиловской в квартире на четвёртом этаже произошёл пожар. Часть людей оказались заперты в ловушке: некоторые прятались в дальних комнатах, один мужчина, спасаясь от огня, даже выпрыгнул из окна — к счастью, он остался жив. Пётр Станкевич был в числе пожарных прибывших на место.

Как рассказал начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов, в доме с непростой планировкой создались условия для высокой температуры, чтобы произошёл тепловой выброс. Из-за теплового выброса у Петра Станкевича, который пошел спасать людей, лопнула защитная маска. В течение многих часов врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли: он умер от ожогов. Зато сам спас шестерых жильцов.

Спасенная женщина:

— Сразу пошел запах в комнату. Я подняла детей, одела. Мы стояли на кухне с открытым окном, дальше всего от пожара. Потом пришли пожарные, детей забрали, а потом меня. Страшно, конечно, даже не с первого раза у меня получилось набрать номер пожарных.

Петру Станкевичу был 31 год. Он был женат, в браке родились две девочки Алина (6 лет) и Алиса (2 года).

Жена Петра — инструктор первой помощи.

Инна Паустовская, подруга семьи:

— Они с супругой Катей всегда рисковали жизнью. Даже на отдыхе не забывали свое призвание и спасали тонувших. По выходным тренировались, отрабатывали рабочие элементы. Много раз он спасал людей даже в свои выходные дни, выезжая на пожар, если был по близости, так как всегда все необходимое снаряжение с собой (а весит оно более 30 кг. Я даже поднять его не могла. А люди в этом работают).

Или помогая с женой при ДТП на дорогах, оказавшись свидетелями, еще до приезда скорой помощи. Или инструктируя знакомого по телефону, как запустить остановившееся сердце у ребенка, которого в итоге удалось спасти! Петя просто не успел выйти из пожара. Он был ответственным и не уходил раньше, пока на 100% не завершит работу. И так работал больше 10 лет. Он совсем юным пришел в эту профессию, точнее, профессия выбрала его.

—Ты навсегда останешься в наших сердцах. Ты был лучшим, незаменимым другом и останешься им навсегда… Светлая память, — пишут друзья на странице Петра в соцсетях.

Источник: nnm.me