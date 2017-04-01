Сводки от ополчения Новороссии 01 апреля 2017

На Украине подтвердили, что ЛДНР соблюдают перемирие на Донбассе

ДНР и ЛНР не ведут обстрелы на луганском направлении на Донбассе. Об этом заявил т.н. «пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск»» Дмитрий Чалый.

«С 00:00 противник соблюдает режим тишины, не было зафиксировано ни одного обстрела», — цитирует его RT.

Участники Контактной группы по итогам встречи в Минске приняли заявление о полном соблюдении режима прекращения огня в Донбассе в преддверии пасхальных праздников с 1 апреля.

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В Авдеевке разорвался «инновационный» миномет ВСУ — трое погибших

«Волонтер АТО» Богдан Ковалев рассказал об очередном ЧП в «сильнейшей армии Европы». На позициях ВСУ в Авдеевке разорвался «инновационный миномет», в результате чего погибли трое участников карательной операции Киева в Донбассе. «Разорвавшийся миномёт «Молот» в Авдеевке забрал жизни трёх наших парней. Я был в этот момент в Авдеевке и своими глазами видел последствия разрыва. Читайте также: Под Авдеевкой уничтожено и ранено более 10 украинских военных И не нужно всяким п***рам списывать вину на погибших бойцов. Проще всего обвинить погибших и замять дело. Случай с разрывом этих дорогих, распадающихся на куски минометов не первый, но это дерьмо упорно продолжают запихивать в армию, не отвечая за последствия и жизни наших бойцов», — пишет пособник карателей на своей странице в соцсети. Отметим, что информацию Ковалева о разрыве «новинки укровоенпрома» подтверждают другие «волонтеры». Справка РВ 120 мм миномет «Молот» был разработан специалистами украинского завода «Маяк», входящего в состав компании «Укроборонпром». Специалисты хвастались тогда, что «инновационный» миномет был создан по заказу Минобороны Украины всего за 2 месяца. Впервые «Молот» презентовали на выставке «Оружие и безопасность—2015», а 3 марта 2016 года производители отгрузили первую партию «Молотов» в ВСУ. В «незалежной» утверждают, что «в отличие от советского образца, «Молот» делают из новейших сплавов», что якобы продлевает срок его службы, а «благодаря конструкторским решениям миномет реже ломается». Читайте также: «Взрыв был такой силы, что тело выбросило из автомобиля» (ФОТО)

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ВСУ обстреляли 28 городов и сел в ДНР — 4 здания повреждены

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины восемьдесят шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Народной милиции ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглось двадцать восемь населенных пункта Республики, по которым применялись тяжелая артиллерия (калибром 152-мм и 122-мм), танки, минометы (калибром 120-мм и 82-мм), а также вооружение БМП, БТР — ов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал он.

Разрушения:

Петровский район Донецка поселок Трудовские

ул. Карнавальная, 12а-повреждение кровли дома

Дзержинское

ул.Партозарова 10 — попадание в дом, часть разрушена

ул Партозарова 11 — попадание в школу, три учебных класса разрушены, повреждения на втором этаже

Ясиноватая

Третий микрорайон д.14

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ВСУ вчера обстреляли бригаду МЧС ЛНР

Спасатели МЧС ЛНР вчера попали под обстрел со стороны киевских силовиков во время тушения пожара в поселке городского типа Донецкий. Об этом ЛИЦ сообщили в пресс-службе спасательного ведомства ЛНР.

«В 17.45 (31 марта — ред.) поступил вызов на тушение пожара в поселке городского типа Донецкий, горели два дачных дома, летняя кухня и сухая трава. Пожарная бригада выехала на тушение пожара и попала под обстрел, предположительно, из зенитной установки ЗУ-23-2», — говорится в сообщении. «В результате обстрела нанесен ущерб пожарному оборудованию: пробиты пять пожарных рукавов. Личный состав и техника не пострадали», — сообщили в ведомстве.

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В ДНР обесточены несколько населенных пунктов из-за обстрела ВСУ

Пять сел в Новоазовском районе на юге ДНР обесточены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на главу районной администрации Анатолия Яновского.

«Вчера поздно вечером ВСУ начали обстреливать села, в результате чего были повреждены линии электропередачи в Саханке, Коминтерново, Заиченко, Сергеевке и Новой Таврии. Свыше тысячи жителей остались без света», — сказал он.

По словам Яновского, сегодня в течение дня планируется восстановить поврежденные ЛЭП.

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ВСУ нарушили режим прекращения огня в первую же ночь

В первую же ночь объявленного перемирия ВСУ нарушили режим тишины, обстреляв населенные пункты Донбасса из зенитных орудий, минометов и гранатометов. О нарушениях украинской стороны рассказали утром 1 апреля представители силовых ведомств Донецкой и Луганской Народных Республик. «В 01:20 зафиксирован минометный обстрел (калибр 82 мм) — 20 мин, гранатомет АГС — 29 выстрелов, и стрелковое оружие — с направления Луганское в направлении Калиновка», — рассказали «Русской Весне» в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Читайте также: Ожесточенные бои в Донбассе: Донецк под обстрелом ВСУ (+ФОТО) В ведомстве уточнили, что всего за сутки под огнем артиллерийских орудий калибра 122 мм, минометов, орудий БМП, зенитных установок и гранатометов оказались районы населенных пунктов Славяносербск, Калиновка, Анновка, Донецкое, Лозовое, Фрунзе, Логвиново, Калиново и Первомайск. О нарушении противниками режима прекращения огня сообщили и в министерстве обороны ДНР. Читайте также: «Ведьмы» на Донбассе: «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за 25—31 марта (ИНФОГРАФИКА)

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ВСУ не более часа соблюдали соглашение о прекращении огня — штаб ЛНР

Киевские силовики нарушили очередную договоренность о прекращении огня в Донбассе вскоре после начала действия «режима тишины». Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

Участники Контактной группы по итогам встречи в Минске приняли заявление о полном соблюдении режима прекращения огня в Донбассе в преддверии пасхальных праздников с 1 апреля.

Первый обстрел, зафиксированный 1 апреля, киевские силовики совершили в 01.20, обстреляв район села Калиновка, пишет ЛИЦ.

Всего за прошедшие сутки киевские силовики 14 раз нарушили «режим тишины»

Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Славяносербск, Фрунзе и Донецкий, сел Калиново, Калиновка, Лозовое, Логвиново, Сокольники, Анновка.

Огонь велся из артиллерийских орудий калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

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В Минобороны ДНР отметили прекращение огня

Министерство обороны Донецкой народной республики (ДНР) фиксирует факт прекращения огня с наступлением субботы, сообщил РИА Новости представитель министерства обороны ДНР. «Мы отмечаем прекращение огня с нуля часов. Мы соблюдаем перемирие. Но до этого украинские военные продолжали обстрел жилого сектора одного из населенных пунктов на юге республики. Есть повреждения здания школы», — сказал он. Читайте также: Ожесточенные бои в Донбассе: Донецк под обстрелом ВСУ (+ФОТО)

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Ожесточенные бои в ДНР за несколько часов до объявленного перемирия

В Донбассе за несколько часов до объявленного перемирия вспыхнули ожесточенные бои.

Около 20.40 начался бой с применением минометов в районе Ясиноватского блокпоста. Спустя полчаса ВСУ открыли артиллерийский огонь по Киевскому району Донецка н. п. Минеральное и Яковлевка.

Звуки обстрела слышит практически весь Донецк.

«Пролетарка слушает», «Калининский район слышит север», — сообщают местные жители.

Также идет бой (по состоянию на 21.40) между оккупированной Марьинкой и поселком Трудовские в Петровском районе Донецка. Сообщается о возгорании дома в поселке.

В 21.00 вспыхнул бой в районе трассы «Бахмутка» в ЛНР. Вначале огонь велся из стрелкового оружия и минометов, затем с украинских позиций в районе н. п. Счастье был открыт огонь из 152мм артиллерии.

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