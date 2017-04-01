Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 01 апреля 2017

11:24. 1 апреля 2017 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:

На Украине подтвердили, что ЛДНР соблюдают перемирие на Донбассе

На Украине подтвердили, что ЛДНР соблюдают перемирие на Донбассе

ДНР и ЛНР не ведут обстрелы на луганском направлении на Донбассе. Об этом заявил т.н. «пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск»» Дмитрий Чалый.

«С 00:00 противник соблюдает режим тишины, не было зафиксировано ни одного обстрела», — цитирует его RT.

Участники Контактной группы по итогам встречи в Минске приняли заявление о полном соблюдении режима прекращения огня в Донбассе в преддверии пасхальных праздников с 1 апреля.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

В Авдеевке разорвался «инновационный» миномет ВСУ — трое погибших

В Авдеевке разорвался «инновационный» миномет ВСУ — трое погибших | Русская весна

«Волонтер АТО» Богдан Ковалев рассказал об очередном ЧП в «сильнейшей армии Европы». На позициях ВСУ в Авдеевке разорвался «инновационный миномет», в результате чего погибли трое участников карательной операции Киева в Донбассе.

«Разорвавшийся миномёт «Молот» в Авдеевке забрал жизни трёх наших парней. Я был в этот момент в Авдеевке и своими глазами видел последствия разрыва.

Читайте также: Под Авдеевкой уничтожено и ранено более 10 украинских военных

И не нужно всяким п***рам списывать вину на погибших бойцов. Проще всего обвинить погибших и замять дело.

Случай с разрывом этих дорогих, распадающихся на куски минометов не первый, но это дерьмо упорно продолжают запихивать в армию, не отвечая за последствия и жизни наших бойцов», — пишет пособник карателей на своей странице в соцсети.

Отметим, что информацию Ковалева о разрыве «новинки укровоенпрома» подтверждают другие «волонтеры».

Справка РВ

120 мм миномет «Молот» был разработан специалистами украинского завода «Маяк», входящего в состав компании «Укроборонпром». Специалисты хвастались тогда, что «инновационный» миномет был создан по заказу Минобороны Украины всего за 2 месяца.

Впервые «Молот» презентовали на выставке «Оружие и безопасность—2015», а 3 марта 2016 года производители отгрузили первую партию «Молотов» в ВСУ.

В «незалежной» утверждают, что «в отличие от советского образца, «Молот» делают из новейших сплавов», что якобы продлевает срок его службы, а «благодаря конструкторским решениям миномет реже ломается».

Читайте также: «Взрыв был такой силы, что тело выбросило из автомобиля» (ФОТО) 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ обстреляли 28 городов и сел в ДНР — 4 здания повреждены

ВСУ обстреляли 28 городов и сел в ДНР — 4 здания повреждены

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины восемьдесят шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Народной милиции ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглось двадцать восемь населенных пункта Республики, по которым применялись тяжелая артиллерия (калибром 152-мм и 122-мм), танки, минометы (калибром 120-мм и 82-мм), а также вооружение БМП, БТР — ов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал он.

Разрушения:

Петровский район Донецка поселок Трудовские

ул. Карнавальная, 12а-повреждение кровли дома

Дзержинское

ул.Партозарова 10 — попадание в дом, часть разрушена

ул Партозарова 11 — попадание в школу, три учебных класса разрушены, повреждения на втором этаже

Ясиноватая

Третий микрорайон д.14

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ вчера обстреляли бригаду МЧС ЛНР

ВСУ вчера обстреляли МЧС ЛНР

Спасатели МЧС ЛНР вчера попали под обстрел со стороны киевских силовиков во время тушения пожара в поселке городского типа Донецкий. Об этом ЛИЦ сообщили в пресс-службе спасательного ведомства ЛНР.

«В 17.45 (31 марта — ред.) поступил вызов на тушение пожара в поселке городского типа Донецкий, горели два дачных дома, летняя кухня и сухая трава. Пожарная бригада выехала на тушение пожара и попала под обстрел, предположительно, из зенитной установки ЗУ-23-2», — говорится в сообщении.

«В результате обстрела нанесен ущерб пожарному оборудованию: пробиты пять пожарных рукавов. Личный состав и техника не пострадали», — сообщили в ведомстве.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

В ДНР обесточены несколько населенных пунктов из-за обстрела ВСУ

В ДНР обесточены несколько населенных пунктов из-за обстрела ВСУ

Пять сел в Новоазовском районе на юге ДНР обесточены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на главу районной администрации Анатолия Яновского.

«Вчера поздно вечером ВСУ начали обстреливать села, в результате чего были повреждены линии электропередачи в Саханке, Коминтерново, Заиченко, Сергеевке и Новой Таврии. Свыше тысячи жителей остались без света», — сказал он.

По словам Яновского, сегодня в течение дня планируется восстановить поврежденные ЛЭП.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ нарушили режим прекращения огня в первую же ночь

ВСУ нарушили режим прекращения огня в первую же ночь | Русская весна

В первую же ночь объявленного перемирия ВСУ нарушили режим тишины, обстреляв населенные пункты Донбасса из зенитных орудий, минометов и гранатометов.

О нарушениях украинской стороны рассказали утром 1 апреля представители силовых ведомств Донецкой и Луганской Народных Республик. 

«В 01:20 зафиксирован минометный обстрел (калибр 82 мм) — 20 мин, гранатомет АГС — 29 выстрелов, и стрелковое оружие — с направления Луганское в направлении Калиновка», — рассказали «Русской Весне» в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Читайте также: Ожесточенные бои в Донбассе: Донецк под обстрелом ВСУ (+ФОТО)

В ведомстве уточнили, что всего за сутки под огнем артиллерийских орудий калибра 122 мм, минометов, орудий БМП, зенитных установок и гранатометов оказались районы населенных пунктов Славяносербск, Калиновка, Анновка, Донецкое, Лозовое, Фрунзе, Логвиново, Калиново и Первомайск.

О нарушении противниками режима прекращения огня сообщили и в министерстве обороны ДНР.

Читайте также: «Ведьмы» на Донбассе: «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за 25—31 марта (ИНФОГРАФИКА)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ не более часа соблюдали соглашение о прекращении огня — штаб ЛНР

ВСУ не более часа соблюдали соглашение о прекращении огня — штаб ЛНР

Киевские силовики нарушили очередную договоренность о прекращении огня в Донбассе вскоре после начала действия «режима тишины». Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

Участники Контактной группы по итогам встречи в Минске приняли заявление о полном соблюдении режима прекращения огня в Донбассе в преддверии пасхальных праздников с 1 апреля.

Первый обстрел, зафиксированный 1 апреля, киевские силовики совершили в 01.20, обстреляв район села Калиновка, пишет ЛИЦ.

Всего за прошедшие сутки киевские силовики 14 раз нарушили «режим тишины»

Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Славяносербск, Фрунзе и Донецкий, сел Калиново, Калиновка, Лозовое, Логвиново, Сокольники, Анновка.

Огонь велся из артиллерийских орудий калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

В Минобороны ДНР отметили прекращение огня

В Минобороны ДНР отметили прекращение огня | Русская весна

Министерство обороны Донецкой народной республики (ДНР) фиксирует факт прекращения огня с наступлением субботы, сообщил РИА Новости представитель министерства обороны ДНР.

«Мы отмечаем прекращение огня с нуля часов. Мы соблюдаем перемирие. Но до этого украинские военные продолжали обстрел жилого сектора одного из населенных пунктов на юге республики. Есть повреждения здания школы», — сказал он.

Читайте также: Ожесточенные бои в Донбассе: Донецк под обстрелом ВСУ (+ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Ожесточенные бои в ДНР за несколько часов до объявленного перемирия

Ожесточенные бои в ДНР за несколько часов до объявленного перемирия

В Донбассе за несколько часов до объявленного перемирия вспыхнули ожесточенные бои.

Около 20.40 начался бой с применением минометов в районе Ясиноватского блокпоста. Спустя полчаса ВСУ открыли артиллерийский огонь по Киевскому району Донецка н. п. Минеральное и Яковлевка.

Звуки обстрела слышит практически весь Донецк.

«Пролетарка слушает»,

«Калининский район слышит север», — сообщают местные жители.

Также идет бой (по состоянию на 21.40) между оккупированной Марьинкой и поселком Трудовские в Петровском районе Донецка. Сообщается о возгорании дома в поселке.

В 21.00 вспыхнул бой в районе трассы «Бахмутка» в ЛНР. Вначале огонь велся из стрелкового оружия и минометов, затем с украинских позиций в районе н. п. Счастье был открыт огонь из 152мм артиллерии.
Источник

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на...."* * *Сообщение от ИА "Новороссия"."В пригородах Донецка продолжаются бои...Донбассе. Власти Украины в апреле прошлого года начали военную операцию...
Сводки от ополчения Новороссии 13 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Украинский ...Мариуполю слышны выстрелы. Сводка новостей Новороссии 12 апреля 2015 г. (ВИДЕО... Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 12 апреля 2015 г. (ВИДЕО)...
Сводки от ополчения Новороссии 14 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Момент ...13.04 - Вечер. Сводка новостей Новороссии 13 апреля 2015 г. (ВИДЕО).... Источник: colonelcassad.livejournal.com Сводка новостей Новороссии 13 апреля 2015 г. (ВИДЕО) ...
Сводки от ополчения Новороссии 25 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Басурин: ... прав Игорь Стрелков. Сводка новостей Новороссии 24 апреля 2015 г. (ВИДЕО...Сводка Информбюро ополчения Новороссии за прошедшие сутки (по состоянию на 8.00 25 апреля...
Сводки от ополчения Новороссии 16 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Украина... в четверг, 16 апреля. Сводка подготовлена сотрудниками Информационно-аналитического... | Источник: rusvesna.su Сводка новостей Новороссии 15 апреля 2015 г. (ВИДЕО)...
Сводки от ополчения Новороссии 24 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. После обстрелов... детский смех, Алчевск. Сводка новостей Новороссии 23 апреля 2015 г. (ВИДЕО)....| Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 23 апреля 2015 г. (ВИДЕО) ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>