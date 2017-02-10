Центробанк ФРГ завершил процесс возврата золота из американских хранилищ

Центральный банк Германии завершил процесс возврата 300 т золота, хранившегося в запасниках на территории США, передает RT сообщение Associated Press.

Кампания по возвращению 300 тонн золота из США и 374 тонн из Франции началась в 2013 году.

Канал напоминает, что в течение 2015 года во Франкфурт вернулось 210 тонн драгметалла, в том числе 100 т было перевезено из Нью-Йорка и еще 110 – из Парижа.



В прошлом году Германия вернула себе из Федеральной резервной системы США 111 тонн золота. Из Франции – 105 тонн.



Издание «Вести. Экономика» отмечает, что сама по себе программа достаточно необычна, так как все эти 674 тонны можно было перевезти за несколько недель, а при желании – и того меньше.



«Поэтому очевидно, что для Бундесбанка действуют какие-то ограничения, о которых мы не знаем», отмечает ресурс.

Источник:https://topwar.ru/108930-centrobank-frg-zavershil-process-vozvrata-zolot…