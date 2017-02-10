Главная » Невероятное в мире

Центробанк ФРГ завершил процесс возврата золота из американских хранилищ

00:13. 10 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Центральный банк Германии завершил процесс возврата 300 т золота, хранившегося в запасниках на территории США, передает RT сообщение Associated Press.

Кампания по возвращению 300 тонн золота из США и 374 тонн из Франции началась в 2013 году.

Канал напоминает, что в течение 2015 года во Франкфурт вернулось 210 тонн драгметалла, в том числе 100 т было перевезено из Нью-Йорка и еще 110 – из Парижа.

В прошлом году Германия вернула себе из Федеральной резервной системы США 111 тонн золота. Из Франции – 105 тонн.

Издание «Вести. Экономика» отмечает, что сама по себе программа достаточно необычна, так как все эти 674 тонны можно было перевезти за несколько недель, а при желании – и того меньше.

«Поэтому очевидно, что для Бундесбанка действуют какие-то ограничения, о которых мы не знаем», отмечает ресурс.

Источник:https://topwar.ru/108930-centrobank-frg-zavershil-process-vozvrata-zolot…

 

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 15 июня 2015
... суде Австрии В Вене завершилась многолетняя судебная тяжба, начатая...-front.info Франция и ФРГ не выполняют своих обязательств ...Украины, Франции и канцлера ФРГ в поддержку Комплекса мер ... Источник: news-front.info Центробанк ДНР подготовил для выдачи жителям...
Новости России и Крыма. Сегодня 28 января 2015
...депутатов от всех фракций Госдумы. «Центробанк в целом планирует в течение..., что провели эту встречу», — завершил депутат от СР. Источник Страсбургский... области, заявил координатор правительства ФРГ по германо-российскому межобщественному сотрудничеству...
«Большая игра» Ротшильдов и Рокфеллеров- на свету и в тени
...к тому времени контролировали ее центробанк), Хаус даже совершил вояж...предвидится. Парламентские выборы в ФРГ тем временем уже в ... года. С предысторией мы завершили. Переходим к сути соглашения....объединения двух ветвей. (А завершился этот процесс в марте-...
Новости России и Крыма. Сегодня 10 декабря 2014
... что в настоящее время Минобороны завершает государственные испытания, по итогам которых... с недовольством и жалобами». Источник Центробанк России отозвал лицензию у двух...стран Восточной Европы, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отражает «противоположную...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>