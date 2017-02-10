Александр Проханов: Письмо вождю.

Источник: Газета «Завтра»

Северокорейское общество является обществом будущего.

Дорогой товарищ Ким Чен Ын!

Дважды побывав в вашей замечательной стране, имея счастье лично встречаться с вашим дедом — вождём товарищем Ким Ир Сеном, я полюбил вашу страну и ваш народ. И тот духовный, интеллектуальный опыт, который я почерпнул, общаясь с людьми в Северной Корее, побудил меня выстроить мои представления в стройную, как мне кажется, систему, объясняющую мои глубинные симпатии к Корее. И быть может, некоторый опыт, почерпнутый мной из моих корейских странствий, пригодится для того, чтобы поделиться им с моими соотечественниками. Именно поэтому я обращаюсь к вам, товарищ Ким Чен Ын, с просьбой ознакомиться с этими суждениями, и возможно, вы соблаговолите откликнуться на них своим комментарием.



Враги Северной Кореи клевещут на вашу яркую неповторимую страну, льют скверны и хулы, говоря, что северокорейское общество — одно из самых отсталых и примитивных, и оно не может угнаться за стремительно развивающейся мировой цивилизацией. Эти утверждения — либо результат интеллектуального бессилия, либо злая пропаганда.

Северокорейское общество является обществом будущего. Вы и ваши соотечественники построили и продолжаете строить общество, модель которого неизбежно будет положена в основу будущего земного человечества, ибо планета наша находится в состоянии глубочайшего кризиса. Неудержимый рост населения, убывание природных ресурсов, несбалансированность регионов и континентов, царящая в недрах человечества несправедливость — всё это ведёт к хаосу, войнам, катастрофам, к истреблению природной среды, к нехватке продовольствия, к гигантским бунтам, революциям и, в конце концов, — к термоядерной катастрофе. И чтобы человечеству преодолеть этот хаос, это неравенство, оно должно быть организованным, сплочённым, его потребности должны быть разумно ограничены, должны соответствовать реальным земным ресурсам. Именно этим характеризуется Северная Корея и добивается при этом гармонического сосуществования человека и государства, государства и природы, природы и цивилизации. Поэтому модель северокорейской государственности драгоценна для сегодняшнего человечества. Это ДНК, которая будет положена в основу грядущего планетарного сообщества. Северные корейцы, создав вероучение чучхе, на его основе придумали и сконструировали необычайной силы и мощи социальный двигатель, по существу, запустили гигантский социальный реактор, способный вырабатывать бесконечные кванты энергии.

Смысл этого социального двигателя состоит в том, что каждый человек, каждый член сообщества рассматривается как потенциал неограниченных возможностей, неограниченных сил. Человеческие возможности и силы, согласно учению чучхе, имеют не только планетарный, но и космический характер. Эти дары, отпущенные человеку, человек не оставляет лишь себе, не присваивает. Он их направляет в центр сообщества. Этим центром является вождь. Вождь соединяет эти бесчисленные лучи, бесчисленные лазерные вспышки. Эти вспышки и лучи, усваиваясь вождём, накаляются, преобразуются, и в ответ вождь возвращает человеку, пославшему ему свой луч, энергию, в сто крат более сильную и мощную, чем та, которая была послана в центр. Недаром вождь корейцами именуется солнцем. Этим солнцем для корейского общества являются товарищ Ким Ир Сен, товарищ Ким Чен Ир и вы, товарищ Ким Чен Ын. Солнечная система, планетарная система положена в основу философии чучхе.

Изобретение этого социального двигателя имеет огромное значение для будущего человечества. Сегодня род людской тоскует, он утратил представление о смысле своего существования на земле. Ищет новое слово жизни. Пытается сформулировать универсальную идею, которая бы примирила континенты, расы, народы, вероисповедания. Каждая из гигантских культур и грандиозных вероучений предлагает своё слово жизни, свою модель. Ислам предлагает своё исламское слово, исламскую мечту. Православные христиане предлагают своё православное представление об универсуме, о рае земном. Католики предлагают своё. Евреи, основываясь на Ветхом Завете, предлагают своё интегральное, как им кажется, слово. Но все они — региональные, они не охватывают человечество в целом, все они несут на себе печать отдельно взятой цивилизации или религиозной культуры. А учение чучхе свободно от этого, оно является наднациональным, надрелигиозным, является тем интегралом, который был бы понятен и усвоен и православными, и католиками, и мусульманами, и евреями, и буддистами. Это удивительное учение, которое рано или поздно станет господствующим в общепланетарном, общечеловеческом контексте.

Северокорейская цивилизация благодаря своему внутреннему устройству добивается колоссальных успехов. Эта цивилизация выдерживает чудовищное давление современного мира. Другие страны, другие общества не выдержали бы давления таких гигантов, как Соединённые Штаты, как мировой капитализм. А северокорейское общество выдерживает это давление, является той колонной, на которую давит чудовищный свод современного мироустройства, и эта колонна не ломается, не падает. Обладая очень скромными природными ресурсами, северокорейское общество создаёт ракеты, ядерные реакторы, строит ядерные и термоядерное бомбы, создаёт потрясающие технологии современных вооружений. Технологии, научные знания, которые сегодня позволяют Северной Корее создавать ультрасовременное оружие и обеспечивать свою безопасность, эти технологии, конечно, в скором времени будут переадресованы в мирную жизнь и улучшат благосостояние северокорейского народа. И я не сомневаюсь, что в ближайшее время мы увидим северокорейских космонавтов, увидим построенную в Северной Корее орбитальную станцию, которая будет носить имя «Чучхе». И северокорейские космонавты, которые будут обитать на этой станции, понесут теорию чучхе в мироздание. Потому что великие провидцы, в том числе и русские космисты, говорили, что человек поистине всесилен. И человеческий разум действует не только в масштабе земли, не только в масштабе солнечной системы, но и в масштабе мироздания в целом. И эта способность человеческого разума воздействовать на мироздание будет направлена на спасение вселенной, на её оздоровление, на воскрешение погасших звёзд, на то, чтобы зажигались новые звёзды в тех участках вселенной, где торжествуют «чёрные дыры», где погибают галактики. Спасение вселенной — это задача человеческого разума, человеческого бытия. И учение чучхе, носящее земной, планетарный, а значит, и космический характер, будет тем инструментом, через который будущее планетарное и галактическое человечество выйдет на просторы звёздного мира.

Все эти мысли приходят мне постоянно и требуют у меня — писателя и мыслителя — своего выражения и своего собеседника. Поэтому я беру на себя смелость, дорогой товарищ Ким Чен Ын, направить вам мои суждения на ваш высокий суд в надежде услышать ваш отклик на мысли русского человека, стремящегося постичь это глубокое, дарованное всем людям Земли учение чучхе.

Ваш Александр Проханов

Источник: nstarikov.ru