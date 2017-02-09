Сравнение российского и советского телевидения: Кто и о чём нам вещает?

Образ какой России нам пытаются навязать за бюджетные деньги?

Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1998 году. Выбранная дата ознаменовала день проведения первого Всемирного телевизионного форума, проходившего в 1996 году. Целью праздника является обмен программами о мире и безопасности между странами, расширение культурного обмена.

Сегодня в мире действуют несколько крупнейших телекомпаний, таких как NBC, BBC, ABC, РАИ и др. Первый телецентр в России появился в 1937 году на Шаболовке. Уже в 1939 году он осуществлял регулярное вещание. Отечественная Война хотя и притормозила телевещание в СССР, однако не помешала его дальнейшему развитию. В результате 15 декабря 1945 года телецентр первым в Европе начал осуществлять телевещание регулярно два раза в неделю.

Событие пока не закреплено на официальном уровне в перечне памятных дат РФ. Оно не является общегосударственным выходным. При этом — в первое воскресенье марта справляют Международный день детского телевидения и радиовещания, а профессиональный праздник День телевидения в России (День радио) отмечается 7 мая.

Прежде всего, World Television Day призван донести до мировой общественности смысл глубокой философии и важности ТВ в человеческой жизни, в развитии общества в целом. А так ли это, рассмотрим в данной статье.

Сегодня роль телевидения в нашей жизни не так велика, как скажем в советское время, и всё благодаря бурному развитию интернета и охватом паутиной всех сфер нашей жизнедеятельности. Но сбрасывать со счетов изобретение 20-го века — телевидение не стоит. Если такие средства массовой информации как печатное слово или радио отходят на второй план, то телевидение продолжает плотно занимать ведущие позиции как основной источник массовой информации. Действительно, трудно себе представить человека или семью, обходящихся без голубого экрана.

Но современное телевидение трансформируется, развиваясь в информационно-развлекательном направлении. И если на заре своего зарождения телевизионные передачи несли в основном культурную и познавательную нагрузку, то в наше время телевидение всё больше разрушает морально-психологические устои, рушит идеалы и несёт килотонны цинизма и грязи. И хотя многие скажут, что это и есть реалии нашей жизни и телевизор всего лишь зеркало, в котором видны наши отражения. Нельзя не согласиться. В этом есть доля истины, но верно и другое — телевидение увеличивает цинизм и грязь, транслируя их в жизнь.

При помощи этого средства коммуникации активно осуществляется процесс влияния на формирование общественного мнения и, что не менее важно, на воспитание детей и подростков. Значит, передачи, как и сами ведущие, должны быть профессиональны, но в последнее время, в отличие от советского периода, на ТВ допускаются определённого рода «ляпы», что негативно отражается на имидже современного ТВ.

Поэтому одной из целей создания праздника была необходимость напомнить работникам ведущих телекомпаний о том, что они несут ответственность за ту информацию, что транслируется с экранов. А также призыв уделять больше внимания пропаганде общечеловеческих ценностей, расширению культурного обмена, воспитанию терпимости к различным точкам зрения.

Так об этом в интервью ИТАР-ТАСС высказался Владимир Владимирович Путин.

Корреспондент: Но, знаете, так получается, и я с этого разговор начал, что многое в моральном климате зависит именно от вас. Путин:«Это не так». Корреспондент: Это так, Владимир Владимирович. Путин:Нет, это так кажется. Вам и вашим коллегам легче на кого-то все свалить. На себя посмотрите! Как в средствах массовой информации подаётся информация, как вы влияете на умы миллионов людей, какие программы у нас идут по центральному телевидению? Мы что, страна, где федеральные каналы должны исключительно зарабатывать деньги и думать о стоимости минуты рекламного времени, поэтому с утра до вечера нужно крутить так называемые дефективы? А всё позитивное, воспитывающее, дающее стандарты восприятия мира фундаментально-философского, эстетического характера показывать лишь на канале «Культура»? Наверное, ведь нет. Кстати, обращаю ваше внимание, госорганы смотрят на это со стороны. Мы не вмешиваемся в редакционную политику даже государственных каналов. С точки зрения либеральных ценностей, наверное, это очень хорошо. А в результате, к сожалению, видим на экране то, что видим».

Следует использовать в связи с этим опыт прошлого. Какие передачи показывали в СССР и какие сейчас, напомним нашим читателям.

Телепередачи и их содержание в СССР

Советский Союз остаётся в сердцах миллионов российских граждан приятным и немного грустным воспоминанием о стабильной жизни и уверенности в завтрашнем дне. Во многом этому способствовали замечательные передачи телевидения 1970-80 годов. Как пел в своё время известный бард, телевизор был для советских граждан своеобразным ярким окном в мир, необходимой культурной составляющей всего образа жизни. ТВ-программа скрупулезно изучалась всеми членами семьи, и кто-то один обычно обводил время показа любимой телепередачи. Иногда на газетной странице красовались несколько разноцветных кружочков.

Развлекательные телепрограммы Советского Союза отличались высоким уровнем качества юмора и сатиры, никогда не позволяли пошлостей и служили источниками долгих разговоров на рабочих местах и в курилках предприятий. Среди них вспоминаются, конечно, знаменитые и цитируемые до сих пор «Вокруг смеха» — передача, давшая путевку в жизнь многим писателя и актерам, «Кабачок 13 стульев» и сменявшие друг друга в эфире — КВН, «А ну-ка, девушки!» и ряд других.

С особым трепетным вниманием в 70-80 годы смотрели в СССР научно-популярные программы, ведь наука была в почёте, и страна по праву считалась самой читающей страной в мире. Сейчас даже трудно представить, что передачи «Клуб путешественников», «В мире животных» и «Очевидное-невероятное» собирали у экранов телевизоров всю семью, внимавшая всему, что говорят харизматичные любимые ведущие.

Музыкальные передачи были излюбленными пунктами в линейке телевизионной программы. Каждое воскресенье все ждали «Утреннюю почту», чтобы прикоснуться к миру иностранной и отечественной популярной музыки. Нельзя не отметить и конкурсы «Песня года», менее грандиозные аналоги которых заполняют современный телеэфир с гораздо меньшим эффектом, и знаменитый символ каждого Нового Года — «Голубой огонек».

Но самыми любимыми, по-настоящему проникновенными и добрыми передачами были детские программы: «Будильник», «В гостях у сказки», «АБВГДейка», а также не потерявшая актуальность до сих пор, не стареющая «Спокойной ночи, малыши», а также показ мультфильмов.

Да, многие из нас помнят о том, каким было советское телевидение: у экранов в определённые часы собиралась практически вся страна, ведь там всегда было на что посмотреть. Качественные передачи, грамотные ведущие и интересные фильмы.

Вспомните о тех добрых и искренних советских мультиках, которые дети искренне обожали, и готовы были пересматривать бесконечное число раз. Настоящие интеллектуальные шоу (тогда слово шоу не то, что не носило такой негативной окраски, а некоторым из нас даже не было известно), как «Что? Где? Когда?». Искромётные советские комедии, как «Бриллиантовая рука» и настоящие военные драмы, как многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны».

В популярной культуре и массмедиа того времени демонстрировались пусть не шедевры, но крепкие произведения с проникновенным, созидательным содержанием, с близкими людям героями, стремящимися сделать мир чуточку лучше.

В советском искусстве эта задача во многом успешно решалась. По крайней мере тогда массового зрителя пытались возвысить, ставя перед ним вроде бы недостижимые идеалы, разбудить в нём высокие помыслы и зародить искру, а сейчас его подталкивают вниз, потворствуя в нём низменному, гася идеалистические порывы пошлостью и вызывая равнодушие цинизмом.

Какую культуру несёт в массы современное ТВ

Пока реальная Россия борется с международным терроризмом в Сирии и на Кавказе, возрождает армию, восстанавливает промышленность и сельское хозяйство, бросает вызов западному проекту глобализации, запуская тектонические сдвиги в международной политике, российское федеральное телевидение застряло в 90-х, продолжая жить в уродливой параллельной вселенной. Если информационные передачи удалось привести в соответствие народным интересам, то остальной телевизионный эфир, за исключением нескольких проектов, напоминает нечто среднее между кунсткамерой, публичным домом и балаганом.

Обладая огромными ресурсами и оставаясь самым мощным медиа, оно тянет за собой население страны в помойку, где обитают сплошные воры, маньяки, бездарные шуты и моральные уроды. И разрушает массовое сознание россиян не менее сильно, чем антироссийская пропаганда Запада. Вопрос масштабного преобразования российского телеэфира, его оздоровления, является одним из важнейших для национальной безопасности и давно перезрел.

Благодаря Интернету, можно узнать, что думают жители нашей страны о некоторых передачах на ТВ. Представим своего рода комплексное мнение телезрителей страны, сделав обзор ряда каналов и передач.

Когда случайно попадаешь на Первый канал ТВ, на передачу «Давай поженимся», то многие начинают судорожно переключать каналы: словесные творения Гузеевой и Сябитовой переходят зачастую всякие рамки приличия, так как в редкой передаче эти две выдающихся деятельницы культуры не изрыгают на многомиллионную аудиторию потоки грязи и хамства, достойные самого затрапезного базара.

Не отстаёт от старших коллег и Андрей Малахов на том же ПЕРВОМ канале. Уж так старательно подбирает он героев своих передач, что становится ясно — драка здесь неизбежна. Ну а если сами участники окажутся до предела сдержанными, Андрюша сумеет разжечь их и спровоцировать-таки сначала крутую перепалку, а там и драку.

Не оригинальны ведущие разных «круглых столов» и клубов типа В.Соловьёва или Р. Бабаяна. Свары, с удивительной регулярностью устраиваемые ими путём сведения у барьера непримиримых противников и получившие в народе название «Спокойной ночи, мальчиши», вызывают дикие мысли.

Не отстают от первого и другие каналы. Например, на РЕН-ТВ многие пытаются понять, сколько часов эфирного времени в сутки способен заполнить Прокопенко. Только субботним днём непрерывно вещает 6 часов, не отдыхает бедный и в будние дни. Трудолюбие — вещь хорошая. Первые передачи бывали и довольно интересными, но чудес в тележурналистике не бывает: с какого-то времени на зрителя хлынули потоки профанации.

Скажем, в «Военной тайне», видно, что глаз грамотного консультанта их и не касался, а комментарии дают одни и те же «специалисты во всём», а значит, ни в чём — и в области научно-технической, и в оперативно-тактической, и в фундаментальных науках. Уж больно много в них фактических и технических ошибок.

Можно ещё много говорить о похабщине разных «Камеди-клаб», «Домов» под разными номерами и т.п. Но все они похожи одни на другие. Если говорить о других нескольких десятках каналов, то их сериалы схожи, как две капли воды. Включаешь и можешь безошибочно предсказывать: сейчас будет стрелять, сейчас воткнёт нож, а сейчас будет насиловать. Но, по крайней мере, по физиономии даст точно. Будет много крови — томатного сока на ТВ пока хватает.

Но и на таком фоне передача Гузеевой от 8 июня превзошла все этические нормы, утвердившиеся на постсоветском телевидении. В одном диалоге она умудрилась бесстыдно сталкивать лбами дочь и мать, унизить «женихов», изничтожать пожилую женщину, называя её глупой, никому не нужной, несостоявшейся и прочими ругательствами, достойными пьяной торговки семечками на базаре и никак не народной артистки, призванной нести культуру в массы по определению. Причём сдерживаться она уже давно разучилась, не считает это нужным для жены ресторатора. Пусть и оскорбленные ей участники передачи не лишены недостатков, но кто их отбирал для передачи? И в конце концов — они «люди с улицы», а распущенная Гузеева пытается представлять собой профессионала, образец соблюдения этики!

И ещё больше удивляют жертвы хамского террора Гузеевой и ей подобных. Зачем они идут на такие передачи, открывают перед всей страной свое постельное белье и унижаются перед телехамами? Где их достоинство и честь? Или «пипл всё схавает»?

А может быть, дело в самой передаче, которая и задумана таким образом, чтобы привлечь массы к телевизорам, не заботясь никоим образом о культуре слова и поведения? Почему так происходит?

И вот совершенно недавний пример публичной вседозволенности. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 27 ноября 2016 года в ходе телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» рассказал анекдот о президенте США Бараке Обаме и канцлере Германии Ангеле Меркель. В конце Жириновский громко и истерично рассмеялся. В Сети некоторые назвали хохот диким и дьявольским. Многие, конечно, возмутились таким поведением, так как это — ведущие политики, которые должны «сеять разумное, доброе, вечное», а вместо этого — в эфире похабный анекдот.

Нет, справедливости ради и с удовлетворением следует признать, что на отечественном телевидении существуют островки здравомыслия и даже художественного вкуса — образовательные и просветительные проекты на канале «Культура», некоторые передачи «Пятого канала» и «ТВЦ», советские фильмы на канале «Звезда» и практически весь телеэфир канала «ОТР». Общественное телевидение и вовсе приятно удивляет тем, что качественно отличается от большей части российского телевидения, и доказывает, что страна и телевизор могут жить одной жизнью, а телеэфир способен не только развлекать, но быть содержательным и представлять реальные интересы народа. Однако эти примеры не меняют тотального безумия, царящего в российском телеэфире и усиливающегося с каждым годом.

Между тем в интернете творится тоже самое, а иллюзия богатого выбора контента на практике сводится к 4 — 5 сайтам, которые обычно посещает пользователь, и которые забиты одним и тем же мусором. Нередко, отказавшиеся от «зомбоящика», смотрят сериалы и телепрограммы на интернет-ресурсах.

Таким образом, телевидение продолжает диктовать моду миллионам людей и формировать общественное мнение. Устранение государства от его регулирования или, по крайней мере, участия в формировании содержания телеэфира приводит к вседозволенности телепродюсеров, ориентирующихся на самое низменное в человеке, и в конечном счёте к тотальной нравственной деградации народа.

Куда подевался профессионализм и ответственность, с которым ранее, тем более на государственных каналах, готовили эфир? Сейчас не то, что не встретить их, даже не дождаться элементарных норм морали. Чем же ныне является современное телевидение? И почему телевидение является инструментом управления массами?

Телевидение как инструмент управления массами

В данный момент в каждой из стран постсоветского пространства существуют десятки телекомпаний. Некоторые из них носят региональных характер, некоторые вещают в пределах всей страны. Общее число каналов в телевизорах обывателей с лёгкостью может достигать сотни.

Казалось бы, что в сложившихся условиях телевидение должно удовлетворять любые изыски своих зрителей, отвечать любым интересам и быть готовым рассказать нам абсолютно обо всём, но нет. На большинстве каналов вы, как правило, увидите один и тот же мусор, бесконечно транслируемый чуть ли не в течение двадцати четырёх часов. Чем же тогда заполняют эфир эти многочисленные телекомпании?

Реалии современного телевидения — это искажённое и утрированное во много раз отражение американской модели ТВ, с его отвратительным содержанием. Что вы видите, включив экраны своих телевизоров? Реалити-шоу, которые подробно описывают грязные подробности из жизни своих участников, ток-шоу, которые затем постфактум пытаются ещё раз переживать эти грязные подробности, глупые сериалы, которые обычно полны насилием, убийствами, грабежами и другими мало привлекательными вещами. Именно это они предлагают своим телезрителям — сплошную грязь и аморальность.

И, что удивительно, люди продолжают с удовольствием смотреть на это. Многие готовы проводить перед голубыми экранами большую часть дня, вкушая и смакуя всё это. Но таких людей, как бы ни казалось, не так уж много. Для остальных телевидение — это лишь способ отвлечься от тягостных трудовых будней, и они просто вынуждены это смотреть, ведь альтернативы не существует.

Попробуйте назвать хотя бы один телеканал, в трансляции которого вы не видите ничего из вышеперечисленного. Сомневаемся, что у вас это получится, ведь именно такой контент считается самым «интересным», а значит прибыльным. Чем больше обнажённых девиц, крови и ругательств, тем больше зрительская аудитория.

Сложно разобраться в этом процессе, в его причинах. То ли современные люди настолько испорчены и избалованы, что впечатлить их может лишь такое содержание, то ли они в своё время недополучили этого на советском телевидении и теперь пытаются утолить эту непонятную жажду. В любом случае, ничего хорошего на экране телевизора в последнее время видеть не приходится. Перед нами, в таком случае, сразу же возникает вопрос, а стоит ли вообще его смотреть, поскольку оно является инструментом управления массами? Приведём некоторые методы управления на ТВ.

С помощью телевидения управлять человеком стало легко:

Телевидение управляет тем, куда человек смотрит: он смотрит туда, куда направлена телекамера.

Оно управляет и тем, что человек видит. Он видит на экране только то, что хочет показать режиссер или ведущий. С помощью монтажа и компьютерных эффектов картинка может быть изменена так, как это нужно хозяевам канала. Вырывая, например, из массы демонстрантов очень старого человека или неудачный лозунг, да ещё и редактируя картинку компьютерными методами, окарикатуривают выступления оппозиции. Выбирая «подходящий момент» разгона молодежи, протестующей против политики «золотого миллиарда», выступления антиглобалистов представляют как бесчинства хулиганов. Таких приёмов разработано очень много.

Оно приучает мозг к потреблению готовых образов и отучает от умственного труда. Телевидение создает готовые образы, которые загружаются прямо в сознание без всякого обдумывания. Люди получают информацию, которая часто является дезинформацией, средством манипуляции, насилием над сознанием. Избыток информации снижает эмоциональный фон жизни. Люди не радуются и не веселятся, не поют и не общаются. Они только смотрят и слушают, как это делают другие. Реакция на движущиеся картинки на экране, например, футбол, чисто рефлекторная, как у кошки на небольшой движущийся объект.

Поэтому есть острая необходимость изменения политики государства в культуре и искусстве. Однако в немалой степени депривация ( в психологии — внутренний вакуум, прежде всего эмоциональный, когда человек хочет, но хронически не может удовлетворить свои самые насущные потребности — в любви, заботе, человеческой поддержке, в ощущении себя частью единого целого) российского общества поддерживается и углубляется усилиями «великолепной» продукции телевидения. Аудитория театров и филармонии, даже кинотеатров не сравнима с телевизионной, и соответственно, те не могут противостоять потоку чернухи и развлекухи из «ящика», даже если в фильмах и на подмостках начнут появляться шедевры с утверждением высоких идеалов добра и созидания.

Можно создавать самые правильные государственные программы в культуре и образовании, организовывать годы литературы,истории, кино, культуры, восстанавливать музеи и памятники, делать более содержательной школьную программу, возвращать патриотическое воспитание и работу с молодёжью (всё это важно и необходимо), но продолжающаяся вакханалия на телевидении вкупе с вседозволенностью в интернете в значительной степени перечёркивают эти усилия.

Как можно объяснить школьнику что-то о высокой любви и долге перед близкими и любимыми, когда он каждый день видит в эфире примеры лихорадочного поиска выгодного партнёра и замены его новым? Наверное, талантливый учитель или родители при доверительных отношениях способны противостоять моде на разврат, навязываемой через телевизионную продукцию, но далеко не всегда. Сколько угодно можно показывать лучшие образцы искусства в музеях, но если с телевизора идёт поток бездарных песенок и подделок, то в сознании человека с наибольшей вероятностью победит последнее.

В сочетании с ростом патриотических настроений и растущим осознанием исторического значения Русского мира, гордости за деятельность России на международной арене, есть запрос к изменению культурно-информационной политики государства, прежде всего, на телевидении, и он выглядит как вызов для государственной власти.

Телевидение — путь деградации?

Стоит ли в таком случае расходовать своё личное время на то, чтобы созерцать всё это безобразие? Многие думают, что нет. И вам, читатели, рекомендуем отказаться от этого. Какие положительные эмоции вы способны получить, наблюдая, как кого-то расчленяют на экране ТВ, как кого-то избивают, а кого-то грабят, как какие-то недоумки выясняют свои отношения перед всей страной? Ровным счётом никаких, так зачем же тогда отводить этому хоть сколько-нибудь времени? Вы не научитесь ничему, и не сможете ничему научить своих детей, если будете каждый день по несколько часов подряд проводить в кресле, уставившись в голубой экран. Пользы от всего этого никакой, и отдохнуть вы также не сможете. Это тотальное навязывание «интересных» передач необходимо вычеркнуть из вашей жизни.

Есть гораздо более увлекательные вещи, которыми вы можете заняться в послерабочие часы. Альтернативами современному телевидению постсоветского пространства должны стать книги, ваши увлечения и старые советские, уже проверенные временем, фильмы. В любом случае, нехватку кинематографа вы всегда можете восполнить в интернете, выбрав именно то, что вы хотите видеть, а не то, что вам навязывает программа телепередач.

Регулярно проводя время перед голубым экраном, вы становитесь похожим на овцу из стада, которую ведут куда хотят. Человеческий мозг, если не получает регулярно новой информации, начинает глупеть, ведь стоять на одном месте в эволюции невозможно — вы всегда либо движетесь вперёд, либо назад.

Телевидение же активно помогает нам всем в последнем, это словно деградационный трамплин, на который мы все активно стремимся. Не будьте обывателем, откажитесь от такого разъедающего ваше сознание времяпровождения. Существует множество альтернатив, так воспользуйтесь же любой, ведь что угодно будет лучше, чем современное телевидение на постсоветском пространстве.

Послесловие

Современное телевидение принято ругать за пошлость и негатив, который из него льётся. Однако есть такое мнение: спрос рождает предложение, и телевидение отражает настроение людей. Нам показывают то, на что мы «клюем», что хотим смотреть…

Но это не совсем так. На факультете психологии МГУ совместно с факультетом журналистики было проведено масштабное исследование, в ходе которого выяснили, что дело обстоит с точностью до наоборот.

Учёные сравнили образ автора у зрителя и образ зрителя у автора и их информационные предпочтения. То есть какие передачи хочет смотреть молодежь, по мнению автора, и какие — на самом деле. И с другой стороны, что, по мнению молодёжи, автор думает о том, что сама молодёжь хочет смотреть.

И обнаружили любопытнейший факт. Оказалось, что автор и зрители рассуждают друг о друге в совершенно разных категориях. Зрители воспринимают автора прежде всего как человека уважаемого и компетентного, которому можно доверять, на которого можно равняться. У телевизионных работников образ зрителя начинается с категории социальной дистанции «свой-чужой». То есть первым делом журналисты от зрителя отмежевываются: коллеги по работе и те, кто по ту сторону экрана — свои, а зрители — чужие. Они другие, они люди иной касты, они ниже нас, они безнравственные и ничем не интересуются. Им нужна эмоциональная жвачка. Установка авторов по отношению к зрителям — снобистская. И именно это позволяет современным творческим сотрудникам СМИ работать по принципу «пипл схавает».

Народу нужны примитивные развлечения, сентиментальные сериалы, а людям с сильной нервной системой — грубые страсти и жёсткий юмор «ниже пояса». Это психология феодального крепостничества. И такая установка владельцев СМИ — «зрителям не нужно ничего, что побуждает их к новым мыслям и идеям» — рождает концепцию СМИ «сон разума». А реальные вкусы и запросы аудитории не учитываются.

Почему так произошло? С начала восьмидесятых годов в рекламе стали использовать эротические символы для продажи всего и вся — и это стало смысловым сдвигом: нарушилась граница публичного и интимного. Телевидение перестало черпать смыслы из окружающего мира и начало «вскрывать» частное пространство человека: разговоры в спальне, общение на сленге — то есть то, что в обычной жизни существует между людьми на личном уровне общения в закрытом помещении. Интимная сторона человеческой души становится открытой всем. И однажды запущенная, эта тенденция не может не набирать обороты. Она, к сожалению, развивается и расширяется. Но ведь граница публичного и интимного пространства является границей целостности личности. Когда старые символы и стимулы уже отработаны, идёт поиск новых. А где искать то, чего ещё не было? Только всё больше углубляться в интимные сферы человеческого бытия. Что мы и видим.

Средства массовой коммуникации занимают по отношению к человеку позицию отца. Это мощный социальный инструмент адаптации людей к изменяющемуся миру. Подразумевается, что его делают профессиональные люди. Он показывает модели, как жить в сложных условиях. И исследования психологов подтверждают, что люди и вправду усваивают тот стиль жизни, стиль мышления, стиль волеизъявления, переживания и чувств, которые предлагает СМИ.

Потому, кто мы для ТВ — родные или чужие? Вот в чём вопрос…

К нашему общему горю, телевизионный яд привлекателен.

Телевидение — это тот Троянский конь, которого мы сами втаскиваем в своё жилище и позволяем нашим врагам, поработителям незаметно проникнуть в наше сознание и подавить его сопротивление. Против информационного оружия армия бессильна. Пятая колонна действует в каждом сознании. Тут ни танками, ни самолётами ничего не сделаешь. Оружие прошлой войны уже не годится в войне информационной.

Смотреть и слушать, в конце концов, надоедает, становится скучно. Человек начинает переключать каналы, искать чего-то нового, сам не зная, чего. Жить чужой жизнью в примитивных сериалах тягостно. Но когда своя жизнь уныло однообразна или полна страданий, яркие картинки притягивают как наркотик. Но, как и всякий наркотик, он требуется во всё больших и больших количествах. Так бессмысленно уходят дни и годы.

Нормальному же человеку нужно действие, творческая работа, труд. А телевидение переносит человека в вымышленный иллюзорный мир, мешает его полнокровной жизни в реальном мире, останавливает его развитие. Реальность заменяется иллюзией, продуктом чужого, часто весьма бедного воображения. Это добровольная эмиграция в виртуальный мир. Там хорошо тем, кто для реальной жизни умер. Но развитие к божественному совершенству возможно только в реальном мире.

По материалам: Inance.ru

Источник: whatisgood.ru