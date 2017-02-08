В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА ЛЕВАШОВА!

От Защитника Отечества к Воину Света

Все мы родом из Советского Союза , где защита Отечества была священной обязанностью каждого мужчины. Для каждого из нас, кто прошел службу в армии, она была важным этапом в жизни, и тот опыт, который мы приобретали в армии, как показало время, оказался кстати, т.к. трудно было бы где-либо его приобрести. Проходит время и о службе остаются самые теплые воспоминания, хотя во время службы всякое бывало. И кто знает, как бы повернулась жизнь, не будь в ней двух лет армии. Об этом писал и Николай Викторович. Кто знает, как повернулась бы жизнь его жизнь, останься он в стенах вуза на научной или преподавательской работе. Этот вопрос он себе не раз в последствии задавал.

Еще в вузе он проявил себя как неординарная личность, поэтому он был «неудобен» Системе, в которую он попал: поэтому ему, как талантливому студенту, не предложили остаться в вузе на кафедре и, заняться диссертацией, как это обычно происходит. Это стандартный ход Системы против творческой личности. Ему предложили пойти в армию, считая, что он там охладеет к науке, о чем он вначале жалел, но потом понял, что это был нужный ЕМУ ход внешних обстоятельств, где он утвердился в правильности выбора своей цели. Попав в армию, он дополнительно прошел хорошую школу жизни, укрепился в вере в правильности выбора пути и закалил свой характер и волю. Как в последствии писал он, Армия – прекрасная школа для настоящих мужчин.

Попав после распределения в Одесский военный округ, он был назначен командиром взвода в/ч 44219. Как он пишет в своей автобиографической книге «Зеркало моей души», он прибыл в часть без формы, т.к. выходил по росту за стандарты одежды для среднестатистического офицера, призванного с гражданки после студенческой жизни... Многое было непривычно, например, носить сапоги 45-го (для его роста это небольшой размер) и портянки в августовскую жару, тогда как у нас в Заполярье с удовольствием носили шерстяные портянки в яловых сапогах. Армейская жизнь заставляла адаптироваться к любым условиям и не обращать внимание на вские мелочи.

Армия – зеркало общества. Поэтому не понятны расхожие мнения о том, что армия тупит и там одни солдафоны. И в армии можно заниматься творчеством, конечно, если есть желание и воля к этому. И Николай доказал это своим трудом.

Именно здесь, в армии, он обратил внимание на свои возможности, о которых не знал, и именно здесь у него был свой «испытательный полигон» с благодатной «почвой», где он отрабатывал свои новые технологии.

Как человек творческий и не любитель духа общежития, где практически не бывает тихого времени, он снял комнату недалеко от части, что позволяло ему не отвлекаться на мелочи «бытовухи» армейской жизни офицеров-двухгодичников. И, как показало время, выбор был верным, а его хозяйка квартиры оказалась хорошим «научным ассистентом» для проверки некоторых его гипотез, которая не блистала ни образованием, ни интеллектом. Его опыты с деньгами, с «летающими» предметами», с прозрачным, как при рентгене, руками в виде костей, видение которых хозяйкой квартиры и увиденное ею своими глазами и переданное своими словами, позволяло сделать выводы, что все это повторяемо и на других людях, а значит объективно. Здесь не обходилось без юмора, особенно, когда чрезмерно любопытная хозяйка стала «экспроприировать» часть денег у Николая, он создавал невидимую стену, препятствующую ей посещению его комнаты.

Именно в армии Николай провел свои первоначальные эксперименты, которые раскрыли его огромные возможности и утвердили его в правильности выбранного пути. Здесь на него впервые обратили внимание, как на неординарную личность, когда он, в частности, указал где причина отказа работы блока, а потом во время учения он предупредил старших офицеров, чтобы ушли с того места, где стояли, т.к. могли погибнуть – так он спас им жизни. На их вопрос – откуда ты это узнал, он сказал, что может видеть будущее и прошлое. А в своих экспериментах он перемещал сознание участвующих в эксперименте в прошлое или будущее, получая от них информацию, что называется, из первых рук. Так необычно и непривычно для большинства офицеров двухгодичников проходили армейские будни старшего лейтенанта Левашова Николая.

От пытливого студента он быстро прошел путь к исследователю, который в дальнейшем заложит фундамент Новых знаний, Новых технологий, ответит на многие вопросы, на которые не знала наука, которая его учила. И огромную роль в этом сыграл и «зигзаг» судьбы, забросивший его в одну из войсковых частей Советской Армии.

Практически в любой сложившейся ситуации Николай не сдавался, а искал выход и возможность как-то на нее воздействовать, повлиять. Например, он вскоре понял, что согласно его мыслям, происходит изменение, например, погоды, когда он пытался вылететь самолетом в отпуск или из него. Вдруг сильный туман, накрывший аэропорт, рассеивался и после вылета самолета из аэропорта, на котором был Николай, погода «восстанавливалась».

И вот служба закончилась, Николай с честью выполнил свой долг перед Отечеством и вернулся на «гражданку», чтобы сделать свой следующий

упреждающий ход против внешних обстоятельств, т.е. Системы , и еще ближе подойти к своей цели. Те навыки, характер, сила воли, которые укрепились во время службы, теперь помогали выполнению Главной Цели жизни, которую он вскоре смог сформулировать, за что и был награжден соответствующими наградами. К этому времени он стал Воином Света . Сегодня ему исполнилось бы 56 лет и вот уже его нет с нами почти пять нет. Но Светлая память о нем - гениальном русском ученом, исследователе, целителе, историке, писателе и поэте... навсегда останется в наших сердцах и будет для каждого путеводной звездой на пути к Познанию.

РНТО