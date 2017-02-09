День рождения замечательного человека [Николай Левашов]

Елена Любимова, 08 февраля 2017: Николай Левашов – защитник нашей цивилизации от паразитов... Николай Левашов был настолько необыкновенным человеком, что о нём всегда легко и приятно писать. Какую бы тему ни пришлось затронуть, Николай практически везде был эталоном, на который можно было равняться и брать пример...

День рождения замечательного человека Николая Левашова.. Сегодня, 8 февраля, День рождения Николая Левашова. В этом году ему исполнилось бы 56 лет. За время, прошедшее после ухода Николая Левашова с физической реальности планеты, о нём и о его многочисленных благородных делах было сказано много и многими. К сожалению, полностью раскрыть многогранность личности такого масштаба, как Николай Левашов, не под силу никому. Потому, что личность рассказчика накладывает ограничения на восприятие этого человека. Человек видит в другом лишь то, чем он сам обладает и ровно столько, сколько у него самого есть. Да, и понять другого человека можно лишь в рамках своего собственного понимания и развития. И эти рамки являются своеобразным фильтром.

То есть, если уровень развития человека ниже, чем у того, о ком он рассказывает, то этот фильтр не позволит заметить всего того, что находится выше его понимания. Эти вещи просто не существуют для этого человека, как не существуют цвета для слепых. Любое качество характера останется незамеченным тем, кто сам его не имеет; и, напротив, любое уважение к чему-нибудь свидетельствует о том, что в рассказчике это тоже есть в той или иной степени, в той или иной мере понимания.

Однако все, кто сталкивался с этим удивительным человеком, независимо от воспитания, образования, личностных качеств и т.д., отмечали необыкновенную теплоту, мягкость и терпимость, готовность слушать собеседника и, самое главное, что встречается достаточно редко, – слышать его. На самом деле слышать, даже тогда, когда человек и сам не совсем чётко выражал свои мысли или понимал, что именно хочет донести. «Я понял Вас» – следовал неизменный ответ. И это были не просто слова, не желание остановить собеседника от многословного выражения своих мыслей. Он действительно понимал и отвечал на не совсем оформившиеся или даже незаданные в разговоре вопросы.

Есть такие люди, которые, будучи воспитаны в одном с нами обществе и системе, сильно отличаются по поведению от остальных. У них очень ярко выражено понятие чести, чувство несправедливости у них просто гипертрофированно, они не терпят ложь, не говоря о том, что сами никогда не лгут. Они всегда следуют велению своей совести и никогда не подстраиваются под обстоятельства, если они вступают в противоречие с ней.

Они очень высоко звучат. То, что для большинства – недосягаемая моральная высота, для них – обычное нормальное поведение, о котором и говорить-то не стоит. Это – люди-солнца, люди-звёзды, люди-светила. С ними просто и легко. Они всегда поймут, поддержат и помогут, не действуя при этом на нервы, не читая морали и никогда не напоминая о своей помощи. Хотя, эта простота и лёгкость для них-то лёгкой и не была. Они гениальны не только в свой душевной щедрости, но и во всём остальном, к чему они бы они ни прикасались.

И мало кто желает видеть, какой за этим стоит титанический труд. Самые сложные вещи они могут объяснить простыми словами, понятными даже детям. Их высказывания, выраженные, опять же, простыми словами, так и воспринимались поначалу как очень простые, и только по прошествии времени становилось понятным, что в этих простых вещах заключалась настоящая высокая мудрость.

Николай Левашов с красавицей Мариной

От этих людей них всегда исходит Свет, который способен согреть всех – и хороших, и не очень. И только тогда, когда такие люди уходят от нас, их отсутствие, отсутствие их света, становится настолько заметным, что иногда просто становится больно, и чем дальше по времени, тем больше. И чем дальше по времени отстоит момент их ухода, тем отчётливей понимаешь, насколько они были необходимы Человечеству и Земле. Однако, как ни странно, чем больше проходит времени, тем светят они своим Светом всё ярче и ярче.

Николай Левашов был таким человеком-звездой. Он показал нам, что единственное достойное занятие в нашей жизни – это развитие, самосовершенствование, повышение своего эволюционного уровня, и что только это является истинным смыслом существования человека разумного.

Как это сделать, он описал в своих книгах, не по пунктам, конечно, как мы привыкли, не давая инструкции, а нас приучили к инструкциям – так легче и думать не надо. Но в том-то и дело, что думать надо всегда, и это есть одно из условий развития. Вдумчивый читатель найдёт в книгах Николая Левашова для себя много подсказок и изберёт для себя путь, сообразно своим силам. А заниматься своим эволюционным развитием может каждый, и для этого не нужно искать никаких духовных наставников, и начать можно прямо сию минуту, не нужно ехать ни в какие «святые» места, места силы и организовывать прочие затратные мероприятия.

Для начала нужно всего-навсего постараться воспитать себя так, чтобы никогда не делать зла в широком смысле этого слова – никогда не лгать, никогда не подличать, никогда не идти против своей совести, то есть избегать тех поступков, которые способны столкнуть нас вниз по эволюционной лестнице.

Кроме этого стараться всегда говорить правду, быть честным, и, прежде всего, с самим собой, даже, когда собственные мысли и поступки вовсе не прекрасны и в защитной реакции «Я хороший!» мы всегда склонны искать себе оправдания. Система так успешно сделала из нас органических лжецов, что мы даже этого не замечаем.

Конечно, нелегко самому себе признаваться, что собственные мотивы иногда весьма далеки от светлых и благородных, но это первый и важный шаг в воспитании в себе правдивости. Не лгать! Сначала себе, а затем и другим. Не обманывать, не подличать, не брать чужого, отвечать за свои слова и поступки, держать данное слово, чего бы это ни стоило, раз уж дал его.

Вот и вся «техника» самостоятельного эволюционного развития, доступная абсолютно всем и в любое время дня и ночи.

Конечно, паразиты нас приучили, что обязательно должен быть учитель, наставник, духовный пастырь и прочие руководители, и что нужно совершать что-нибудь эдакое, что делают йоги, даосы, дервиши и другие «посвящённые», разрекламированные пропагандой, обещающие вознести адепта прямиком на вершину эволюционного развития, которое, кстати, не всегда безопасно для практикующего, но об этом «учителя» предпочитают не распространятся.

Поэтому неудивительно, что желающие развиваться пытаются найти в книгах Николая Левашова хоть какие-то практики, инструкции, и не найдя таковых, пребывают в растерянности. Однако, Николай Викторович подробно описал физический процесс де-эволюции, тем самым ясно дав понять, как, действуя от противного, подниматься по эволюционной лестнице – не делайте зла, ни себе ни другим.

Кажется так просто, что даже не вызывает доверия. А вы попробуйте хотя бы месяц или неделю, или день вообще не лгать, даже в мыслях, не злословить, не обижать и не обижаться и много всяких «не». Вы поймёте, что, воспитанному паразитической системой индивидууму это будет сделать очень трудно. Однако это принесёт гораздо больше пользы для вашего развития, чем абсолютно бесполезное «очищение кармы» в позе лотоса.

У нас есть для этого все условия и возможности, а также личный пример Николая Левашова. И, скорее всего, нам совсем нескоро удастся достичь его уровня развития, если когда-нибудь это вообще будет возможным, но для нас он стал маяком, вектором, по которому нам следует двигаться и примером, на который следует равняться.

С Днём Рождения, Николай, где бы ты ни был!

Елена Любимова, 8.02.2017

Катерина Русалова

С Днём Рождения, Николай Викторович!!!

Собрались пообщаться, чай попили по-семейному,

Потом гурьбой направились к Литейному...

Быть может, это как-то связано с Неоднородной Зоной,

Навстречу Левашов к нам собственной персоной?!

Огромный Человек и не идёт, а кажется плывёт беЗпечно,

Плащ, шляпа, белое кашне, усы при нём, конечно!

– Надолго к нам? Звездою Белой или на Вайтмаре?

А он в ответ: «Мы, как всегда, со Светой в паре!

Проездом на границы к Пекельным Мирам,

Пора доставить ультиматум их Верхам!

Завалы разгребаем после Звёздных битв!

А как тут на Земле народ ещё ментально спит?»

– В двенадцатом году всё быстро так случилось,

Из старых планов многое, увы, не получилось,

Разочарован был народ и пыл подрастерял...

– Друзья, я вас тогда «на вшивость» проверял!

А многие, я знаю, и сейчас по СОвести живут

И днём и ночью продолжают РАтный труд!

Программки тёмные вас сильно подкосили,

Об этом мне другие Иерархи сообщили...

По-человечески понять я вас могу,

Но беЗтолково ведь решать проблемы на бегу?

Всегда надо с простого начинать,

Рекомендации из моих книжек прочитать,

Вокруг себя защитный «кокон» создавать,

В продуктах яды-шлаки расщеплять!

Не надо сразу в Большой Космос рваться,

Попробуйте внутри вначале разобраться,

Свой страх преодолеть, лечением заняться,

Не с конкурентами, с собой соревноваться...

– Николай Викторович, скажите про эфир?

– Это на «первое» или у нас уже гарнир?

Ещё у Аристотеля предложен 5-й элемент!

В «Неоднородной...» этот есть фрагмент:

Все вечное и совершенное, считал он, из эфира,

А Землю «сделал» неподвижной в центре Мира!

И до сих пор с эфиром физики не разобрались,

Историки и астрономы в Землю «закопались».

Глазам лишь кажется, что Космос – это темь,

Материй во Вселенной нашей семь...

Эфир – это и есть первичные материи!

Русь, ранее ТарТария, наследница Империи

Славяно-Ариев – это СВЕТая РАСА,

Её потомки долго ждали часа,

И вот Утро Сварога наступило,

ПСИ-сон прошёл, реальность многих удивила:

От ЗНАНИЙ и Империи остались лишь «объедки»,

Не сберегли мы то, чего достигли наши предки!

Опять меня немного занесло...

– Скажите, как квантуется число

Ноль целых и две сотых, чтобы шестилучевик...

Вопрос наш словно под эфирным ветром сник!

Он мысли прочитал: «Эфирный ветер – это постулат,

Эйнштейн конкретно в заблужденьях виноват!

На самом деле есть материи движение

От микро к МАКРО происходит заполнение

Неоднородных зон гибридным веществом.

Никак не связано всё это с Божеством!

А шестилучевик наш в МАКРОмире, как песчинка,

Он схематично нарисован в книге, как снежинка!

Под тяжестью лучей согнётся наш «цветок»,

В дугу свернётся каждый лучик-лепесток!»

– Про петли Времени нам что-то расскажите,

А лучше на примерах покажите?

А куда надо гамма итое добавить,

Так чтобы коэффициент прибавить?..

У нас ещё вопросов очень много...

Он засмеялся: «Меня ждёт дорога!

Всегда вопросов много в Мироздании!

Я запланировал короткое свидание,

Чтобы вас снова как-то вдохновить!

Быть может вновь пора восстановить

РОД ВЗВ, СОратников СО(б)РАТЬ?..

Ведь Родину придется защищать!!!

И чтобы в будущем поменьше огорчений...

Да, не люблю я сам нравоучений...

Чтобы Творить вам надо РАзвиваться,

Для этого придётся много постараться.

В «Неоднородной», «Сущности и Разуме» рассказано

И текстом и рисунками показано...

Вы сможете всё сделать, я предчувствую!

Сам, если не смогу, то дублем поприсутствую!..»

– Николай Викторович, с Днём Вашего Рождения!

Когда нам ждать очередного возвращения?

– Всегда вы под присмотром, ну, а мне надо лететь!

Ответственность возьмите на себя, пора уже взрослеть!!!

8.02.2017 Источник: http://ru-an.info

В честь Николая Левашова

Возможности Разума. Перестройка мозга

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова