При правительстве Ельцина работало около 100 американских консультантов

— заявляет Хасбулатов.Хасбулатов также утверждает, что в начале 90-х можно было спасти от развала отдельные отрасли экономики.— говорит Хасбулатов.Возможно было также и остановить войну в Чечне.— утверждает бывший глава ВС.Сепаратизм Дудаева, по мнению Хасбулатова, не имел поддержки среди населения, а сам он был ставленником спецслужб. Сепаратистов можно было просто задушить экономическими санкциями, однако этому активно мешал Ельцин и его правительство. При этом Хасбулатов отмечает, что есть вещи, о которых он до сих пор не может говорить публично, и приводит лишь несколько примеров противодействия национальной политике ВС со стороны Кремля.«Мы договорились с Ельциным решить проблему с Дудаевым. В это были посвящены очень важные люди из трех ведомств. Утром мне докладывает один из руководителей этой трехведомственной группы, большой генерал, что, мол, все идет по плану, я, говорит, иду докладывать президенту. Об этой группе знали только Ельцин и я, больше никто не знал. Вечером ко мне забегает адъютант и говорит, что этот человек просится ко мне на прием. Это был высокий, статный человек, смуглый, но он зашел бледным и сказал, что сегодня должен вылететь в какую-то страну военным атташе, а группа расформирована. Я звоню Ельцину с вопросом, что происходит:— рассказал Хасбулатов.Поясняя, какими мерами можно было бы избежать конфликта, Хасбулатов говорит, что Верховный Совет принял решение о том, что пока не будут урегулированы отношения с Чечней, закрыть финансирование, однако средства в республику все равно поступали. По его словам, «центральным банкирам выкручивали руки то премьер, то зампремьера, а то и президент», требуя средства на зарплаты и социальное обеспечение республики. Несмотря на требования Верховного Совета, действовал и нефтепровод, по которому в Чечню поставлялась нефть на нефтепереработку, этим активно пользовался Дудаев.Говоря о якобы сложившейся с развалом СССР системы двоевластия в стране, что, как полагают некоторые, привело к расстрелу Белого дома, Хасбулатов не отрицает, что законодательная власть действительно полностью взяла на себя функции правительства.— заявляет Хасбулатов.Правительство Гайдара Хасбулатов характеризует следующим образом:Подводя итоги своей деятельности на посту ВС, Хасбулатов заявляет, что политика Верховного Совета, обладавшего в то время достаточно широкими полномочиями, была направлена на построение: Руслан Имранович Хасбулатов — российский политический деятель, учёный и публицист, член-корреспондент РАН (1991), последний председатель Верховного Совета Российской Федерации. Родился в городе Грозный в 1942 году. В 1993 году возглавлял борьбу Верховного Совета против Президента РФ Бориса Ельцина, не признал Указа Президента № 1400, которым прекращались полномочия парламента, находился в блокированном Белом доме до взятия его силами Президента 4 октября, был арестован как один из организаторов беспорядков в Москве; освобожден по амнистии, принятой Государственной Думой в 1994 году.PS-1: Кстати, США сами не скрывают того, что участвовали в разработке Конституции РФ. Например, на официальном сайте агентства США по международному развитию в разделе «Успехи и достижения» организация USAID с гордостью сообщает, чего она сумела добиться за годы своей работы на территории РФ.На странице https://www.usaid.gov/news-inf ormation/fact-sheets/usaid-russia Перевод https://translate.yandex.ru/tra nslate?srv=yasearch&url=http%3A%2F%2Fwww.u said.gov%2Fnews-information%2Ffact-sheet s%2Fusaid-russia&lang=en-ru&ui=ru «USAID-funded Rule of Law implementers helped draft the RUSSIAN CONSTITUTION, Part I of the Russian Civil Code, and the Russian Tax Code.»В этом пункте говорится о том, что USAID участвовало в разработке Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ и Налогового Кодекса РФ. Так что, как видите, секретов никаких нет.«Там много всего «смешного». Вот, например, в окружении Анатолия Борисовича (Чубайса) в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые работники ЦРУ США. Но «смешнее» то, что по возвращению в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации, и не имели на это право, как действующие офицеры разведки.»бывший председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству, действующий депутат Государственной думы, о том, как создавалась оккупационная система управления Российским государством после поражения 1991., бывший министр и вице-премьер в правительстве Ельцина, в интервью о процессах приватизации государственного имущества в 1990-ых годах. Полeванов подробно рассказал о том, как он работал в Кремле, и, как обнаружил, что всем там заправляют иностранные советники, присланные из США. Полeванов запретил пускать их в Кремль, за что и был уволен.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com