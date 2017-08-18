Свидание с Америкой

Вчера МИД РФ разразился отповедью в адрес США https://www.pravda.ru/news/world/17-08-2 017/1345791-election_of_the_president-0/ , мол, сколько можно обвинять Россию в том, что она вмешивается в американские выборы, когда США активно вмешивались в российские выборы, приведя в качестве примера историю с выборами 1996 года, когда США вкачали в эти выборы более 500 млн. долларов наличными, которые были завезены в Россию через структуры Государственного Департамента США и распределялись как сотрудниками Госдепа, так и офицерами ЦРУ работавшими на территории американского посольства в Москве. И тут как бы особо не поспоришь, так как факты прямого влияния США на внутреннюю политику РФ, особенно в 90е, достаточно хорошо известны. Выборы 1996 года это просто один из примеров американского влияния, которое закрепляло зависимое положение РФ после расчленения СССР.

Первоначально, это влияние осуществлялось через прямое внедрение своей агентуры в органы власти РФ, что приводило к тому, что американские "эксперты" консультировали правительство, "помогали" проводить приватизацию, поддерживали государственный переворот организованный Ельциным, участвовали с создании Конституции, по которой РФ живет до сих пор, помогали победе Ельцина в 1996 году. Это было логичное следствие поражения СССР в Холодной войне и его уничтожения.

Наши поколения сполна познали на себе старую поговорку "Горе побежденным".





В 1992 году по приглашению Анатолия Чубайса в Россию прибыло более 200 иностранных консультантов, среди которых кадровый сотрудник ЦРУ Бойл, кадровые военные разведчики Христофер, Шаробель, Аккерман, Фишер, Хиктон, Камински, Уилсон, Бокая, Уаймен, Брус и другие.

…в экспертную комиссию Госкомимущества, которой поручалось "рассматривать все проекты указов президента России, постановлений Правительства, распоряжений председателя и заместителей председателя ГКИ по поводу определения; специфики приватизации, а в отдельных отраслях народного хозяйства создания холдинговых компаний и. передачи управления пакетами акций предприятий в траст" Чубайс назначил Хея, Аккермана, Андерсона, Де Гира, Гухуни, и только двое в высочайшей комиссии, решавшей стратегические российские вопросы, были гражданами России…



http://a-leslie.livejournal.com/5846.htm l – цинк



"…гарвардский профессор Джеффри Сакс и другие западные экономисты участвовали во встречах на даче (???!) под Москвой, где молодые проельцинские реформаторы планировали российское экономическое и политическое будущее. Сакс вошел в команду с Егором Гайдаром, первым ельцинским архитектором экономических реформ, для продвижения плана "шоковой терапии", направленной на быстрейшую ликвидацию большей части контроля над ценами и субсидий, которые на протяжении десятилетий поддерживали жизнь советских граждан. Шоковая терапия привела к большему шоку, а не к меньшему, к гиперинфляции, достигшей 2500 процентов, – а не к терапии.

Андрей Шлейфер, родившийся в России эмигрант, в свои ранние 30 лет уже состоявший в должности исполняющего обязанности профессора экономики в Гарварде, стал директором русского проекта ГИМРа. Шлейфер также был протеже Саммерса, вместе с которым он получил как минимум одну субсидию. Саммерс написал рекламную заметку на суперобложке книги "Приватизируя Россию"

Другим гарвардским игроком стал бывший консультант Всемирного банка по фамилии Джонотан Хэй, посещавший Пушкинский институт русского языка в Москве. В 1991 году, все еще пребывая в Гарвардской школе права, он стал старшим юридическим советником Госкомимущества (ГКИ)



http://www.ushakov.org/money/41.html



Андрей Шлейфер и Джонатан Хей были уволены из Гарварда после обвинений их в мошенничестве. А ведь их послали в Москву в середине 90-х годов, чтобы помочь России налаживать свободный рынок и двигать демократические реформы. Что из этого вышло, мы все прекрасно знаем. В том смысле, что отечественная экономика в 90-е годы была разрушена, валовой внутренний продукт сократился вдвое. Впрочем, может, таковой и была задача этих господ: помочь нам проиграть в конкурентной борьбе с американцами. Неизвестно.

Зато доподлинно установлено, что в личном плане Хей и Шлейфер потрудились на славу. Используя свои теснейшие связи с Российским центром приватизации.., они скупали по дешевке акции российских предприятий. В деле были замешаны жена Шлейфера Нэнси Циммерман и подруга Хея Элизабет Хилберт. Последняя дама руководила американской компанией "Паллада ассетс менеджмент" и ее российским филиалом – паевым инвестиционным фондом "Паллада – Государственные ценные бумаги".



http://www.zagorsk.ru/new/192 – цинк

О приватизации 90х. Интервью бывшего министра Поливанова, который был уволен после того, как попробовал устранить американцев от принятия решений.<…> http://www.nakanune.ru/news/2012/11/19/2 2292425/ – цинк http://www.voskres.ru/taina/1993-3.htm – цинк http://2004.novayagazeta.ru/nomer/2004/7 6n/n76n-s00.shtml – цинкИ так далее. Еще много фактуры на эту тему здесь http://a-leslie.livejournal.com/17896.ht ml или здесь http://ren.tv/novosti/2015-06-01/vse-zak ony-i-ukazy-90-h-v-rossiyu-privozili-iz-s sha-na-angliyskom-yazyke и много где еще. На самом деле материалов на эту тему очень большое кол-во, тем более что многие фигуранты на старости лет откровенно делились подробностями "строительства демократии в благословенных 90х в обнимку с американскими друзьями". Тут скорее можно посетовать на то, что многие из адептов "дружбы с Америкой" до сих пор живы и на свободе, никак не ответив за свои художества 90х. И ведь понятно почему – вплоть до недавнего времени значительная часть российских "элит" всерьез надеялась, что на Западе их ждут.С другой стороны, негативный опыт это тоже опыт, так что в исторической прогрессии, события последней четверти века нанесли серьезный удар по самой концепции западничества в России, так как декларируемые идеалы культурного и цивилизационного единения с западным миром на единственно-верной столбовой дороге цивилизации, разбились об суровый асфальт реальности, где нет никаких "мы" и "вместе".После прихода Путина к власти, формат влияния США на российскую внутренню политику постепенно менялся в сторону многочисленных фондов и НКО, которыми было пронизано российское общество, где посредством грантовложений, осуществлялось внедрение идеологических установок направленных на формирование проамериканской прослойки в российском обществе (включая бюрократический аппарат), с помощью которой США хотели влиять на внутриполитические процессы в РФ в долгосрочной перспективе и обеспечивать воздействие на российскую внешнеполитическую линию, точно также как этот проект успешно был реализован на Украине или в Прибалтике. Данный вид влияния до сих пор полностью не изжит, хотя РФ в деле избавления от подобных элементов непрямого контроля за последние годы добилась неплохих успехов – спасибо новому изданию Холодной войны, которая покончила со значительной частью иллюзий на тему дружбы с США, что и создало для американских НКО весьма неблагоприятную среду для существования и привело к общему ослаблению американского влияния на РФ, хотя само по себе оно вполне сохраняется, причем оно куда как более значительно, нежели абстрактные обвинения Трампа в том, что он агент Кремля.Разумеется, США не считают нужным о чем-то сожалеть, ибо то, в чем они обвиняют Россию (вмешательство в выборы США, поддержка Трампа), они считают вполне нормальным по отношению к России (а также к любым другим странам – Китаю, Венесуэле, Ливии, Югославии, Ираку, Афганистану, КНДР, Украине и т.д.), но совершенно неприемлемым по отношению к США. Проблема в том, что для американских гегемонистов упивающихся своим мессианством, где Америка должна осчастливить весь мир, Америке позволено многое, что не позволено другим. Они просто не считают, что какая-то из стран равна США, а значит симметричные подходы неуместны. Попробуйте объяснить человеку, который искренне считает, что он стоит выше вас, что он должен общаться с вами на равных. Пока обстоятельства его не заставят, он будет как правило упиваться своим явным и мнимым превосходством. Американцев нельзя уговорить уважать чужую точку зрения с которой они не согласны. Заставить можно, уговорить нельзя. Опираясь на силу в продвижении своей гегемонии, ничего кроме силы США не уважают, так как в их системе координат, если ты слаб, то более сильный может решать за тебя, как тебе жить. Это доминанта их внешней политики последних десятилетий, которая объективно приносила им успех до недавнего времени и было бы наивно полагать, что какие-то увещевания могут что-то изменить в сформировавшемся мировозрении. Все ключевые изменения американской политики происходили как раз под давлением обстоятельств, которые формировали другие страны – Китай, Россия, Иран и ряд других "изгоев". И в этом плане действия России в той же Сирии более эффективны с точки зрения донесения своей позиции до США, нежели высказываемое спикарами МИДа недовольство американским поведением.То, что дозволено США, не должно быть дозволено другим странам. США могут вмешиваться в выборы в других странах, но никто не имеет право вмешиваться в американские выборы. США могут вводить войска куда захотят ради "защиты национальных интересов", все остальные не должны иметь такого права. Наши агрессии – не агрессии. Действия других стран не согласованные с США – агрессии по умолчанию. Подобная готтентотская мораль, которой пронизана внешняя политика США, крайне слабо чувствительна к критике извне, что обуславливает регулярное повторение бесконечных агрессий и государственных переворотов. Поэтому с точки зрения вероятности "усовестить американцев", подобная критика со стороны МИД РФ малоэффективна, но с другой стороны, подобное осмысление взаимоотношений США и РФ после развала СССР, является еще одним шагом к расставанию с иллюзиями на тему США.Основная причина текущей истерики на тему "российского влияния" заключается конечно в неожиданной победе Трампа, которого сейчас пытаются свалить, используя с одной стороны "русское дело", а с другой стороны тему борьбы с Конфедерацией. Но за этими сиюминутными причинами, скрывается более глубинное раздражение изменившимся положением вещей. Эта истерика весьма практична и имеет долгосрочные цели, которые последовательно реализуются по принципу проведения военных информационно-психологических операций, в том числе и при участии специалистов, которые этим занимались в других странах, в том числе и в России. Поэтому и возникает своеобразное дежавю.Еще каких-то 30 лет назад, считалось нормальным ,что США поддерживает диссидентов в СССР, а СССР поддерживает компартию и левых активистов в США. В этом вопросе взаимного влияния друг на друга в интересах информационно-психологической войны, существовал определенный паритет, где обе стороны знали и не особенно скрывали, что пытаются влиять на внутреннюю политику оппонентов. СССР не давал США забыть, что они уязвимы не только в ядерной сфере. Но с исчезновением основного оппонента, этот страх и сопутствующая ему осторожность постепенно выветрились.После поражения СССР, США на полном серьезе уверовали в свою исключительность, где никто уже не осмелится бросить им вызов и уж тем более не осмелится влезать во внутреннюю американскую политику. Пресловутый "конец истории" Фукуямы стал символом этого пафосного самодовольства. Коррекция выборов в нежелательных странах, доминирование в технологиях социальной инженерии и манипуляции сознанием, технологическое лидерство, построенное в том числе и на разграблении технологического пакета СССР – все это элементы выстраиваемой гегемонии поздневашингтонского мироустройства. Но если допустить мысль о том, что другая сторона может манипулировать американской внутренней политикой точно также, как США манипулирует внутренней политикой других стран, то получается, что ничего исключительного в США нет, а американские граждане столь же подвержены иностранным манипуляциям, как и жители какой-нибудь Украины. Это уже даже не вызов со стороны региональных смутьянов, которые фрондируют американскому господству. Это подрыв самих основ.И подобная мысль сама по себе невыносима для тех, кто почти 30 лет, а то и всю жизнь, искренне верил, что США отличаются от всех остальных и никто не смеет делать с США то, что они делали с другими. Безотносительно правдивости выдвигаемых США обвинений, даже в самом крайнем случае, когда "Трамп это агент Кремля", а "Путин нажатием кнопок выиграл для Трампа выборы", Россия никак не могла сделать с США нечто такое, чего бы США еще не сделали с другими странами, в том числе и с Россией. И когда они забывая про свою собственную политику в России начинают обвинять Россию в том, что она на что-то там повлияла, они тем самым расписываются в том, что Россия в результате их политики занимает совсем не то место, которое ей изначально было отведено Вашингтоном, а с другой стороны они косвенно признают, что они сами не соответствуют той высокой плане всемирного господства, которую сами же и задали. Если бы в конце 90х, кто-то бы сказал, что "мировая бензоколонка", эта "Верхняя Вольта с ракетами", корректирует выборы в США в своих интересах, это вызвало бы хохот по обе стороны Атлантики. Старик Бзежинский бы хохотал больше всех, а Фукуяма бился бы в агонии. А сейчас уже почему то не смешно.И если эти обвинения в адрес России правдивы, то это конец для самой идеологии американской гегемонии, ибо если у тебя власть корректируют представители другой страны, то какой-же это тогда гегемон, с которым поступают также, как с какой-нибудь страной третьего мира? Пример России времен Ельцина, которая пыталась казаться Великой Державой будучи подвешенной на иностранные крючки или скажем Российской Республики времен Временного Правительства повисшей на обязательствах перед Францией и Англией, достаточно наглядно показывает, что в этом случае, даже о полноценном суверенитете говорить не приходится, а про какие-то внешнеполитические амибции и вовсе можно забыть.США вовремя не заметили, как стремительно начал меняться окружающий мир, где их представления о нормальности вступили в неустранимые противоречия с желаниями и целями других государств, прямо или косвенно подрывающих основы текущего миропорядка, что особенно ярко проявилось за последние годы. И поэтому, в 2017 году тема "Россия манипулирует Белым Домом" оказалась актуальней темы "США заправляют Кремлем". Своеобразный исторический бумеранг в течении жизни одного поколения. Можно долго спорить – обоснованы эти обвинения или нет, но сам факт их обсуждения уже говорит о том, что история не лишена иронии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com