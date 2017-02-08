Обзор российского рынка экологически чистых продуктов питания

Согласно европейским и американским стандартам органического сельского хозяйства, надпись “organic” (“bio” или “eco”) показывает, что не менее 95% содержимого по весу (за вычетом веса соли и воды) является органическим. Надпись “made with organic” означает, что не менее 70% содержимого является органическим продуктом. Надпись находится на лицевой или верхней стороне упаковки, а за ней может следовать до трех наименований компонентов продукта. Надпись “less than 70% of content is organic” означает, что менее 70% содержимого является органическим. При этом на упаковке может быть приведен список органических компонентов, однако слово “organic” не может быть использовано на лицевой стороне упаковки.

Потребители стали заложниками данной ситуации в связи с отсутствием в РФ соответствующего закона об органическом сельском хозяйстве и органических продуктах питания. Также у нас нет и обязательной сертификации эко-продукции. А раз нет закона, то и производители вольны использовать данные термины по своему усмотрению, что, конечно же, не может не беспокоить покупателей – ведь их фактически обманывают.

На сегодняшний день на российском рынке появилось довольно большое количество продуктов питания, на упаковке которых стоит слово «био», «эко» или «органик». Однако эти продукты практически никогда не соответствуют концепции «эко». При этом стоимость продуктов, на упаковке которых есть соответствующая надпись, выше аналогов (без надписи) на 20-200%.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Согласно стандартам Международной федерации движений экологического сельского хозяйства (IFOAM)*, органическое сельское хозяйство основывается на четырех базовых принципах, которые должны использоваться как единое целое.

Принцип здоровья

Органическое сельское хозяйство должно поддерживать и улучшать здоровье почвы, растений, животных, человека и планеты как единого и неделимого целого. Согласно этому принципу, необходимо избегать использования удобрений, пестицидов, ветеринарных препаратов для животных и пищевых добавок, которые могут иметь неблагоприятное влияние на здоровье.

Принцип экологии

Органическое сельское хозяйство должно основываться на принципах существования естественных экологических систем и циклов, работая, сосуществуя с ними и поддерживая их. Принципы ведения органического земледелия, выпаса скота и использование природных систем в дикой природе, с целью получения урожая, должны соответствовать природным циклам и балансам. Органическое сельское хозяйство должно достигать экологического баланса путем проектирования систем землепользования, создания мест обитания и поддержания генетического и сельскохозяйственного разнообразия.

Принцип справедливости

Этот принцип утверждает, что животные должны быть обеспечены условиями и возможностями для жизни, которые согласуются с их физиологией, естественным поведением и здоровьем. Природные ресурсы, которые используются в производстве и потреблении, должны рассматриваться с позиций социальной и экологической справедливости с учетом интересов будущих поколений. Справедливость требует, чтобы системы производства, распределения и торговли были открытыми, равноправными и учитывали реальные экологические и социальные затраты.

Принцип заботы

Управление органическим сельским хозяйством должно носить предупредительный и ответственный характер для защиты здоровья и благополучия нынешних и будущих поколений и окружающей среды.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что пометки «органик», «био» или «эко» призваны оповестить покупателя о том, что продукт выращен натуральным образом без использования химических реагентов, в экологически благополучной местности, где на расстоянии 500 километров вокруг нет ни одного химического или другого вредного, с точки зрения охраны окружающей среды, производства.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Как самостоятельное направление органическое земледелие начало активно развиваться, начиная с 1940-х годов в Европе и Америке, в ответ на зависимость от синтетических удобрений и инсектицидов. В ходе индустриальной революции XIX века, с развитием агрохимии было предложено множество эффективных методов удобрения почвы и борьбы с вредителями. Сначала это были суперфосфаты, затем удобрения на основе аммиака. Они были дешевыми, эффективными, их было удобно перевозить.

В течение 20-го столетия новые способы земледелия активно использовались, действительно приводя к росту урожаев. Однако экологические последствия применения этих методов становились все более очевидными: эрозия почв, их загрязнение тяжелыми металлами, засоление водоемов.

В 1940 году британский ботаник Альберт Говард, один из основателей органического сельского хозяйства, предложил систему удобрения почв на базе использования компостов из растительных остатков и навоза. Естественной, но не последней причиной возникновения органического фермерства послужила все лучше осознаваемая опасность для здоровья человека. Сейчас условия жизни в больших городах заставляют людей задумываться о том, как защитить себя от негативных воздействий городской среды. А здоровый образ жизни более чем на 50% складывается из здорового питания.

В 1972 году была создана Международная федерация движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM), поставившая своей целью распространение информации и внедрение органического сельского хозяйства во всех странах мира. Уже в 1990-е годы зеленые движения и зеленая философия приобрели мировой масштаб, охрана окружающей среды и забота о здоровье своих граждан стали приоритетными направлениями государственной политики многих стран**.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

Экологическое земледелие в России зародилось в 1989 году, когда была запущена всесоюзная программа «Альтернативное сельское хозяйство». За два года программа принесла международную сертификацию ряду хозяйств, но закончилась полным крахом, так как рынок не был готов к такой продукции.

В 1994 году был начат экспорт экологически чистой сертифицированной гречихи в Европу, а с 1995 года функционирует завод по переработке органики в Калужской области. Сейчас экологическим производством сельхозпродукции занимаются хозяйства Тульской, Орловской, Новгородской, Омской, Псковской, Курской, Владимирской, Оренбургской, Ярославской, Московской областей и Ставропольского края.

Таким образом, в России только идет формирование рынка экологически чистой и безопасной продукции. Основными причинами отставания от США и европейских стран можно назвать отсутствие единого понятия экологически безопасной продукции, нечеткая позиция государства в данном вопросе, низкая экологическая культура населения. Тем не менее, потребительские запросы постепенно формируют на рынке отдельный сектор «деревенской» еды. Появились и сертифицирующие организации (например, НП «Экологический союз», Санкт-Петербург), разработавшие собственные стандарты, учитывающие и международные требования к органическому сельскому хозяйству, и особенности российской действительности. Все это явно способствует развитию рынка органических продуктов питания.

Недавно созданная московская компания «Чистый край» ведет углубленные маркетинговые исследования спроса на экологически чистые продукты и готовится к выходу на этот рынок. Компания устанавливает связи, с одной стороны, с независимыми производителями, качество продукции которых удовлетворяет требованиям IFOAM, а с другой стороны, – с каналами дистрибьюции, позволяющими широко представлять органические продукты.

За период с 2000-го по 2010 год мировой рынок органических продуктов питания вырос более чем в 3,5 раза — с $ 17,9 до 60,9 млрд (рис. 1).

По данным IFOAM, мировой рынок экопродуктов в 2011 году вырос примерно на 12% – с $ 60,9 до 68 млрд – в то время, как рост потребительского рынка в целом в этот период составил только 4,5%. Если рынок органических продуктов и далее сохранит динамику роста, то к 2020 году его объем может достичь $ 200-250 млрд.

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

В настоящее время можно выделить несколько основных трендов развития российского рынка экологически чистых продуктов питания.

Рост мирового рынка органических продуктов питания опережает рост рынка неорганических «массовых» продуктов более чем в 2 раза.

Наиболее быстрорастущими сегментами рынка экологически чистых продуктов являются «овощи и фрукты», «молоко и молочные продукты». При этом сегменты «мясо, птица», «хлебобулочные изделия» и «напитки» растут более быстрыми темпами, но по объему отстают от лидеров.

Продажи экологически чистых продуктов в настоящее время все еще составляют не очень значительную долю в общих продажах продуктов питания по разным странам – от 0,75% в Чехии, до 4,2% – в США.

Рост продаж органической продукции свидетельствует о том, что потребители готовы к дополнительной стоимости. Россияне становятся все более требовательными к продуктам питания, для них важно, чтобы продукты были натуральными, при их производстве не использовалась генная инженерия, и они не наносили вреда здоровью.

Основными каналами реализации органических продуктов являются розничные сети (супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры) – на них приходится 41% продаж. Доля специализированных магазинов составляет 26%, а доля прямых продаж – 13%.

Растущая рыночная потребность в органических продуктах стимулируется на государственном уровне – в США и в странах Европейского союза принимаются программы развития экологических хозяйств, а во многих университетах и колледжах появляются программы подготовки сертифицированных эко-фермеров.

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ

Россия отстает в сфере производства экопродукции и экоуслуг от развитых стран на 15-20 лет, а объем отечественного рынка органических продуктов, по данным IFOAM, составляет всего $ 60-80 млн, или около 0,1% всех продуктов питания.

Вместе с тем, в России наблюдает устойчивая тенденция роста объема продаж органических продуктов питания. Так, за 5 лет он вырос более чем в 1,5 раза – с 30 млн евро в 2007 году до 50 млн евро в 2011-м.

Потенциал российского рынка оценивается довольно высоко: по прогнозам экспертов, к концу 2013 года он может вырасти на 25-30% – до $ 100 млн.

В России существует проблема с обозначением границ рынка органической сельскохозяйственной продукции – отсутствует единый закон, который бы устанавливал, какую продукцию следует относить к органической, а какую нет. Также нет и единой системы сертификации. Решение данного вопроса и введение на законодательном уровне обязательной органической сертификации будет способствовать развитию рынка.

Эксперты полагают, что способствовать более быстрому, чем на Западе, развитию российского органического рынка будет улучшение общей экологической обстановки в стране, богатый почвенный ресурсный потенциал, наличие огромных площадей земель (до 40%), в последнее время не обрабатываемых в связи с экономическими и финансовыми трудностями, более дешевая рабочая сила.

Органические продукты питания относятся к премиальному сегменту рынка, и наценка на них в зависимости от категории продукции может варьироваться от 20 до 400%.

Основными каналами продаж органических продуктов питания являются:

* супермаркеты, где продается большая часть премиальных продуктов питания;

* специализированные магазины по продаже натуральных продуктов;

* прямые продажи через интернет-магазины, которые позволяют избежать розничной наценки. На сегодняшний день продажи органических продуктов питания через интернет-магазины составляют 5% всего объема продаж этой продукции. По прогнозам экспертов, продажи через Интернет до конца 2013 года вырастут на 22%;

* аптеки, где продается ограниченный ассортимент органических продуктов. Это в основном диабетические и низкокалорийные продукты, детское питание и косметика.

Высоко оценивается и возможность экспорта российской органической продукции в страны ЕС.

Рассмотрим факторы, которые в перспективе могут оказать позитивное влияние на рост и развитие рынка экологически чистых продуктов в России.

Политические факторы:

* в ближайшей перспективе – принятие закона об органическом сельском хозяйстве, в рамках которого необходимо определить, что такое «органические» (экологически чистые) продукты питания;

* разработка единой системы сертификации органических продуктов на базе европейских и американских стандартов;

* введение обязательной сертификации органических продуктов;

* принятие на государственном уровне комплексной программы развития АПК;

* оказание финансовой помощи фермерам (в частности, льготное налогообложение) на уровне государства и/или региона;

* налаживание прочных связей с региональными и местными властями.

Экономические факторы:

* стабилизация и дальнейший рост экономики после кризиса 2008 года;

* стабилизация курса рубля;

* создание системы льготного кредитования проектов органического сельского хозяйства;

* высокий потенциал роста рынка органических продуктов (не менее 25-30% в год);

* создание дополнительных рабочих мест в фермерских хозяйствах;

* привлечение более дешевой рабочей силы;

* снижение цены на органическую продукцию.

Социальные факторы:

* рост рождаемости;

* стремление к здоровому образу жизни;

* рост доходов населения;

* ориентация потребителей на более качественные и дорогие продукты питания;

* обеспокоенность по поводу наличия в «традиционных» продуктах искусственных ингредиентов и консервантов;

* убежденность в том, что органические продукты более полезны для здоровья;

* стремление к покупке продуктов питания, обладающих естественным вкусом, без усилителей;

* повышение культуры потребления и образования людей в эко-сфере в целом;

* разработка программы образования для работников органического сельского хозяйства.

Технологические факторы:

* разработка комплексной технологии производства экологически чистых продуктов (от подготовки почв, посадки растений и семян, кормления и содержания животных, до полного цикла производства и упаковки продукции);

* проведение научных исследований как гаранта того, что органическое сельское хозяйство является здоровым, безопасным и экологичным;

* создание системы логистики – построение четкой и отлаженной системы поставки продукции от фермера к клиенту.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Как и на Западе, в России фермерские продукты относятся к премиальному сегменту, их основные потребители – это представители среднего и выше класса, то есть около 20% россиян. Наиболее активными потребителями являются женщины и мужчины в возрасте 25-45 лет, с высшим образованием, со средним и выше доходом, жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Основными мотивами покупки и потребления органических продуктов питания являются полезность для здоровья, отсутствие искусственных ингредиентов и консервантов, натуральный вкус и безопасность.

В числе основных барьеров для покупки этой продукции стоит отметить ее высокую цену. Также многие потребители не ощущают полезность экологически чистых продуктов для здоровья, ничего не знают о них или не доверяют производителю. Сдерживающим фактором являются и небольшие сроки годности данной продукции.

К факторам, стимулирующим покупку экологически чистых продуктов, относят: рост доходов, заботу о своем здоровье и здоровье семьи, занятия фитнесом, уменьшение количества доступных и бесплатных медицинских услуг. Большое значение имеет и распространение информации о вреде биотехнологических «нездоровых» ингредиентов в продуктах питания, а также о вредном воздействии химических веществ на традиционное сельское хозяйство. Кроме того, потребление брендовых органических продуктов – один из самых модных трендов на Западе.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что четкая политика государства и введение на законодательном уровне обязательной сертификации эко-продукции в соответствии с мировыми стандартами, проведение просветительской программы, направленной на повышение уровня знания об эко-продуктах, а также заинтересованность сетевой розницы в продажах и установлении адекватной цены на эти продукты будут способствовать росту и развитию данной категории в будущем.

* International Federation of Organic Agriculture Movements.

** Данные международного объединения производителей, поставщиков и потребителей экопродукции.