Спусковой крючок перемен
Глобальные управляющие структуры, созданные международной финансовой мафией, задают правила игры, несовместимые с жизнью человека и Природы.
Мир осознаёт или смутно чувствует это, ощущает необходимость перемен, стремится к ним. Что может запустить эти перемены? Что свидетельствует о начале принципиальных перемен в устройстве мира?
Трамп – ужас Давоса. Мировой порядок рушится
«Пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы», – < ![CDATA[
Паника перекинулась и на ООН: «Своей международной политикой Москва подрывает существующий мировой порядок», – < ![CDATA[
Победу Дональда Трампа на выборах в США официальные западные СМИ объяснили вмешательством Москвы.
«Мировой порядок рушится!» – такова была суть панических заявлений проигравших выборы в США демократов.
В чём же это «крушение мирового порядка»? В чём ужас?
Ужас первый и главный – от власти был отодвинут финансовый спекулятивный капитал, ставивший на Хилари Клинтон с её экспансионистскими планами – утверждать господство США в мире. Международная финансовая мафия привыкла управлять миром, хотя управлять ничем не умеет – за время правления ставленника демократов Обамы госдолг США вырос вдвое.
Ужас второй в том, что деньги в предвыборной кампании США не сработали как обычно, правило – кто больше вложил в предвыборную кампанию, тот и выиграл – было нарушено: Хилари Клинтон потратила < ![CDATA[
Ужас третий - выборы Трампа выглядели так, словно в США работает реальная демократия. За Трампа голосовала трудящаяся Америка – «белый мусор» на языке американских политологов. Этот мусор не привыкли брать в расчёт, а он смог выбрать своего кандидата. Почему? Потому что Трамп говорил не о величии Америки, а о её катастрофическом экономическом положении, об уничтожении производств, о том, что рабочая Америка чувствует на собственной шкуре. Трамп говорил неслыханное – правду. Он предлагал Америке заняться собой, а не лезть в чужие страны. Он намеревался вернуть Америке промышленность и уважение к себе. Всё это звучало революционно после разглагольствований о гегемонии США в мире, об американской исключительности – привычных тем Обамы.
Но стоит ли ждать принципиальных изменений политики США? Вряд ли, – < ![CDATA[
Да, Трамп – ставленник не спекулятивного финансового капитала, а капитала промышленного. Но так ли уж далёк Трамп от финансистов? Министром финансов в его правительстве назначен < ![CDATA[
Трамп весьма близок к основе финансового капитала – еврейской общине – и через родственные связи – зять Кушнир руководил избирательным штабом Трампа.
И всё-таки Трамп – это уход от политики глобализации, а значит, ущемление власти финансового спекулятивного капитала, который не желает уступить даже каплю своей власти.
Сорос оплатил 56 организаций, устроивших «спонтанный марш против Трампа».
На бунт против Трампа Сорос готов < ![CDATA[
На протесты мобилизованы женщины – сотни тысяч долларов пошли на их розовые шапочки, дочери Клинтона и Обамы приняли участие в протестах против Трампа.
Актёрам и шоубизнесу вроде Мадонны написан сценарий протестов. Певичке – эмигрантке из Барбадоса позволили назвать Президента США «аморальной свиньёй». Ростовщики дерутся в своей обычной манере – грязно, без правил. Они выстроили Новый Мировой Порядок и будут сражаться за то, чтобы его сохранить.
Но Америка отворачивается от их оголтелых стремлений к мировому господству. 80% американцев считают, что политика глобализации ухудшила их жизнь. Трамп < ![CDATA[
Разумеется, победа Трампа не решает главную задачу цивилизации – отстранение от власти крупного капитала. Но Америка, кажется, двинулась более разумным курсом. Впрочем, будущее покажет.
Европа хочет измениться
Безусловно, Соединённым Штатам удалось стать мировым гегемоном, зажав в кулаке весь мир. Но сегодня эта гегемония оборачивается против них. Хватка кулака ослабела, и мир пытается вырваться на свободу. Перемены в США без сомнения будут стимулировать перемены во всём мире.
12 января 2017 года в немецком городе Кобленц состоялась конференция лидеров партий евроскептиков: «Национального фронта» (Франция), «Лиги Севера» (Италия), «Фламандского интереса» (Бельгия), Австрийской партии Свободы, «Свободы» (Нидерланды). Инициатором созыва конференции < ![CDATA[
«Европейские популисты», как называет их либеральная пресса, на самом деле патриоты национальных государств, объединяются «для упразднения Евросоюза и сближения с Россией, пытаясь стать посредниками между Кремлем и Белым Домом».
Они договорились поддерживать друг друга в ходе предстоящих предвыборных кампаний, в Европарламенте. Съезд проходил под аккомпанемент протестов либеральных и левых организаций, правозащитники из сети AVAAZ принесли баннер, на котором лидеры правого объединения были изображены как преемники диктаторов – Сталина, Гитлера, Франко, Петена и Муссолини. Заметим, что ресурс AVAAZ резко выступал против Трампа.
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Европейские консервативные политики набирают все большее влияние. Так, Норберт Хофер из «Партии свободы» чуть было не стал президентом Австрии, Марин Ле Пен лидирует в рейтингах кандидатов на президентский пост во Франции, глава «Лиги Севера» Маттео Сальвини добился на референдуме отставки премьера Италии Ренци.
Выступая перед соратниками, Марин Ле Пен поздравила Трампа с инаугурацией, подчеркнула победу английского народа в деле Brexit и объявила 2017 год годом освобождения Европы от глобализма и диктатуры антинациональных либеральных элит. Ле Пен выступает за союз с Россией, за признание Крыма территорией РФ.
Выбор Кобленца в качестве площадки для проведения такого мероприятия не случаен. В этом городе родился знаменитый австрийский государственный деятель Клеменс фон Меттерних. Он принимал активное участие в создании Священного Союза, консервативного союза России, Австрии и Пруссии, главной целью которого было противодействие либеральным революциям в Европе.
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Евроскептики находят поддержку у общественности и даже у некоторых групп политических элит Европы, которые не испытывают восторга от доминирования США, которое оборачивается отчислением 2% бюджета стран в НАТО, что по сути спонсирует военную промышленность США. Вторая сторона американского доминирования – толпы беженцев в Европе – продукт военных авантюр альянса.
К переменам в Европе следует отнести и английский Brexit, хотя здесь картинка сложная, в ней могут быть финансовые игры, выгодные Америке, поэтому премьер Великобритании первым делом прилетела в США.
К числу антиглобалистских перемен в Европе следует отнести и итоги президентских выборов в Болгарии. Победила пара, которую выдвинула оппозиционная Болгарская Социалистическая Партия: генерал-майор Румен Радев, бывший командующий ВВС страны, и Илиана Йотова – евродепутат, журналист. Во втором туре они < ![CDATA[
Перемены идут и в Кишинёве – это избрание прорусского президента Молдавии Игоря Додона, его встреча с Путиным и < ![CDATA[
Но что такое пророссийский курс? Есть две России – процветающая Россия олигархов и умирающая Россия народа, исчезающая страна с тающим суверенитетом. С кем Трамп и пророссийские силы Европы будут дружить?
Что может запустить перемены в России?
Россия находится в предсмертной ситуации, которую необходимо немедленно менять. Об этом буквально кричат сотни экспертов в Сети, хотя официальное ТВ РФ излучает бодрый патриотизм.
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Приход Трампа к власти в США – самый желательный, мягкий вариант перемен, который запускается разумной частью правящей элиты.
В России такое вряд ли возможно, ибо российские элиты хуже американских. Американские элиты – патриоты своей страны, которую крупный капитал рассматривает как свою штаб-квартиру.
Российские элиты эпохи «демократических реформ» – это колониальная администрация, составленная из людей, готовых грабить и уничтожать свою страну в угоду американскому хозяину. Российские элиты не связывают с Россией свои жизненные интересы, у них всё на Западе – дети, недвижимость, счета… Россия для них – территория, которую можно и нужно грабить. Отсюда истерическое ликование федеральных СМИ по поводу избрания Трампа в надежде заслужить его любовь и снять санкции, столь неудобные для российских элит. Но что снятие санкций даст простому народу? Ничего. Налоги, тарифы и цены будут по-прежнему расти, а это означает дальнейшее обнищание граждан России.
Кампания оголтелого восхваления Трампа в СМИ РФ ясно показала, что для наших элит американский президент – куда важнее проблем Рязани, Казани и прочих городов и городишек ЭРЭФии.
Может ли Россия жить с такими управленцами? Разумеется, нет.
Есть множество факторов, способных запустить позитивные изменения в стране. Остановимся на двух из них, довольно мощных: на нищете и преступной криминализации рынка продовольствия.
Процитируем работу «Искусственное обнищание» Аналитического отдела Национальной Службы Новостей, Русский Сектор < ![CDATA[
- По данным Высшей школы экономики у 36% граждан РФ нет денег даже на обязательные расходы, 23% населения не могут оплатить жилищно-коммунальные услуги, у 39% граждан не хватает денег на покупку необходимой обуви, одежды и продуктов. У 45% семей с одним ребенком и 55% с двумя и более детьми не хватает денег на обязательные расходы. 18 % граждан практически остались без средств к существованию.
- По данным ВЦИОМ абсолютное большинство граждан РФ (71%) экономят на продуктах, из них 26% существенно ограничивают себя.
- По данным вице-премьера Ольги Голодец 5 млн граждан РФ получают зарплату на уровне 7,5 тыс. рублей ($119) в месяц.
- По данным помощника президента РФ Андрея Белоусова 13% граждан имеют доходы ниже официально прожиточного минимума (с декабря 2016 года – 9889 рублей и 10187 руб. ($158 – для работающих граждан).
- По данным Министра труда и социальной защиты Максима Топилина РФ находится в конце списка стран по размеру минимального размера оплаты труда – МРОТ.
- По данным Минздрава официального прожиточного минимума в РФ недостаточно, чтобы сохранить здоровье.
- По данным Росстата реальная пенсия в РФ на 20% меньше официальной., средняя пенсия – 12 тыс. 406 рублей, однако в реальности, она составляет всего 9 тыс. 827 рублей.
- По данным Федеральной Службы Судебных Приставов в ближайшее время приставы могут выселить из квартир не менее 20 тысяч россиян.
- По данным Левада-центра 61 % граждан РФ считает нехватку денег главной проблемой в своей семье.
- По данным агентства Bloomberg РФ попала в топ-10 худших экономик мира.
По данным опроса телеканала ОТР, проведённого 18 января 2017 года только 4% граждан относят себя к среднему классу.
Массовая нищета такого уровня несовместима с сохранением здоровья и жизни населения РФ и является, по сути, эффективной формой геноцида.
Формой геноцида является и уровень криминализации продовольственного рынка РФ. Рыночная экономика позволяет получать прибыль любой ценой, даже ценой убийства соотечественников.
Многие граждане современной России готовы возразить – обилие магазинов, супермаркетов, рынков, точек общепита не идут ни в какое сравнение с советским дефицитом, очередями и скудным однообразным ассортиментом. Продовольственный рынок заполнен красивыми тортами и пирожными, пышными булочками, разнообразными сырами, маслами, печеньем, конфетами, полуфабрикатами. Изобилие продуктов питания на прилавках действительно подкупает многих из нас. Красивая упаковка, привлекательный внешний вид плюс их доступность по цене и различные скидки и акции в супермаркетах. Казалось бы – проблема голода решена давно.
Однако наблюдаемое на прилавках красочное изобилие – лишь видимость, приманка для доверчивых покупателей. Российский продовольственный рынок имеет на редкость жестокую обратную сторону медали. Большинство продуктов, что продаются в магазинах и даже на рынках, непригодны в пищу в принципе.
Вот только некоторые проблемы продовольственного рынка России.
Не решается задача устранения ГМ- продуктов из России.
Половина колбасы в РФ почти < ![CDATA[
Об опасном для здоровья людей уровне стимуляторов роста и антибиотиков в мясе кур, свиней и коров, выращенных стойловым методом, с тревогой говорят сотни исследователей.
Рыба и морепродукты, как многие уверены, – традиционные источники йода, жирных кислот, кальция и многих других полезных веществ. Однако таковыми они уже давно перестали быть. Из-за загрязнения мирового океана и погони за прибылью рыбоводческих ферм, рыба стала опасным продуктом.
Любители морепродуктов < ![CDATA[
Пальмовое масло продаётся под видом сыра, сметаны, сливочного масла, творога и прочих молочных продуктов и кондитерских изделий. Импорт пальмового масла и его фракций в январе-ноябре 2016 года в РФ < ![CDATA[
Пальмовое масло в значительной мере удешевляет продукцию и делает её тем самым доступной, долго хранящейся, но практически непригодной к употреблению, поскольку оно пагубным образом < ![CDATA[
Но самая возмутительная ситуация с хлебом – важнейшим, традиционным и даже сакральным продуктом России. При рекордном урожае в 2016 году глава зернового союза Аркадий Злочевский отправляет качественное зерно на экспорт, хлеб же в массе, особенно в провинции, пекут из низкосортного фуражного зерна, содержащего вредные примеси. Приемлемый вкус, цвет, запах, фактуру такого хлеба создают химические улучшители. Несколько заводов, производящих этот яд, было построено в «демократической» России с позволения врагов народа в руководстве страны.
У химиков состав добавок, позволяющий хлебу долго не черстветь, вызывает шок.
Для многих уже не секрет, что термофильные дрожжи наносят непоправимый < ![CDATA[
По сравнению с той отравой, что продаётся сегодня в булочных России, даже хлеб блокадного Ленинграда был здоровым продуктом. Проблема хлеба приобрела столь чудовищный размер, что вылилась даже на федеральные каналы телевидения, обычно избегающие говорить правду.
Вот расследования телеканала РЕН: < ![CDATA[
Сегодня мы пришли к такой дикости: мать, дающая своему ребёнку еду, убивает его.
Сегодня человек, стремящийся вести здоровый образ жизни просто столбенеет от информации о составе продуктов и буквально не знает, что есть.
Альтернатива нездоровым продуктам бесспорно есть. Рынок органической продукции растёт. Развивается органическое земледелие, появляются биотеплицы, экофермы.
Обзор российского рынка экологически чистых продуктов питания
Однако данная продукция пользуется спросом только у 20 % населения – состоятельных людей молодого и среднего возраста. То, что было доступно для всех без исключения лишь несколько десятилетий назад, стало роскошью и слишком дорогим удовольствием. Выращенные без химикатов и ГМ-технологий продукты, не облучённые, не прошедшие химической обработки –то, что росло когда-то в каждом приусадебном хозяйстве – сегодня товар премиального сегмента и доступен лишь избранным.
Расслоение между богатыми и бедными в России беспрецедентно. При быстро богатеющих российских олигархах уже 35 -37 миллионов людей живут ниже прожиточного уровня. Это – 30% российских детей, пенсионеры, а также работающие люди, в том числе люди с высшим образованием.
Почему граждане РФ третье десятилетие терпят то, что нельзя терпеть ни одного дня? Почему не протестуют против ежедневного убийства? Не знают проблему, не хотят знать?
Ответ таков: люди не видят ни единого способа сопротивляться. Нищета и плохая еда убивают медленно, выгонят с работы или посадят в тюрьму очень быстро. Люди боятся протестовать и бороться и не боятся умирать. Чудовищно? Да! Парадоксально? Нет! Нет, потому что оболванивание и бесправие превратило народ в биомассу, которая не умеет и не хочет что-то делать, предпочитая сладкий сон у экрана телевизора под бодрые обещания ведущих каналов. под бесконечные хохотушки и сериалы.
Отсутствие протестов и перемен в нетерпимой ситуации ясно свидетельствует – народ России бесправен, задавлен, обманут, забит. Может страна выжить с таким народом? Разумеется, нет.
Надо восстанавливать организации гражданского общества, срезанные властью под корень. Надо реанимировать убитые профсоюзы. Надо понять каждому, что гражданин не имеет права уклоняться от исполнения гражданского долга – наводить порядок в своём государстве, искать способы исправления положения. Негоже русским отставать от Америки и Европы.
Н.Белозёрова, А.Бугров, А.Самарин, Л.Фионова
Источник: www.kramola.info