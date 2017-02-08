Спусковой крючок перемен

Глобальные управляющие структуры, созданные международной финансовой мафией, задают правила игры, несовместимые с жизнью человека и Природы.

Мир осознаёт или смутно чувствует это, ощущает необходимость перемен, стремится к ним. Что может запустить эти перемены? Что свидетельствует о начале принципиальных перемен в устройстве мира?

Трамп – ужас Давоса. Мировой порядок рушится

«Пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы», – < ![CDATA[ ]]> заявил < ![CDATA[]]>глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Паника перекинулась и на ООН: «Своей международной политикой Москва подрывает существующий мировой порядок», – < ![CDATA[ ]]> заявила < ![CDATA[]]>в прощальной речи постпред США, имея в виду «российское вмешательство» в конфликт на юго-востоке Украины, поддержку Россией правительства в гражданской войне в Сирии и попытки повлиять на выборы в западных демократиях».

Победу Дональда Трампа на выборах в США официальные западные СМИ объяснили вмешательством Москвы.

«Мировой порядок рушится!» – такова была суть панических заявлений проигравших выборы в США демократов.

В чём же это «крушение мирового порядка»? В чём ужас?

Ужас первый и главный – от власти был отодвинут финансовый спекулятивный капитал, ставивший на Хилари Клинтон с её экспансионистскими планами – утверждать господство США в мире. Международная финансовая мафия привыкла управлять миром, хотя управлять ничем не умеет – за время правления ставленника демократов Обамы госдолг США вырос вдвое.

Ужас второй в том, что деньги в предвыборной кампании США не сработали как обычно, правило – кто больше вложил в предвыборную кампанию, тот и выиграл – было нарушено: Хилари Клинтон потратила < ![CDATA[ ]]> вдвое больше< ![CDATA[]]> Трампа и проиграла.

Ужас третий - выборы Трампа выглядели так, словно в США работает реальная демократия. За Трампа голосовала трудящаяся Америка – «белый мусор» на языке американских политологов. Этот мусор не привыкли брать в расчёт, а он смог выбрать своего кандидата. Почему? Потому что Трамп говорил не о величии Америки, а о её катастрофическом экономическом положении, об уничтожении производств, о том, что рабочая Америка чувствует на собственной шкуре. Трамп говорил неслыханное – правду. Он предлагал Америке заняться собой, а не лезть в чужие страны. Он намеревался вернуть Америке промышленность и уважение к себе. Всё это звучало революционно после разглагольствований о гегемонии США в мире, об американской исключительности – привычных тем Обамы.

Но стоит ли ждать принципиальных изменений политики США? Вряд ли, – < ![CDATA[ ]]> считают < ![CDATA[]]>эксперты. Страна в глубоком кризисе, который она попытается преодолевать по своему обыкновению за счёт других.

Да, Трамп – ставленник не спекулятивного финансового капитала, а капитала промышленного. Но так ли уж далёк Трамп от финансистов? Министром финансов в его правительстве назначен < ![CDATA[ ]]> С.Т.Мнучин< ![CDATA[]]> - родом из состоятельной еврейской семьи, работал в руководстве банка Голдман Сакс – «кузнице нужных людей». Успешно спекулировал в хедж-фондах, сотрудничал с Соросом. В предвыборном штабе Трампа был финансовым менеджером.

Трамп весьма близок к основе финансового капитала – еврейской общине – и через родственные связи – зять Кушнир руководил избирательным штабом Трампа.

И всё-таки Трамп – это уход от политики глобализации, а значит, ущемление власти финансового спекулятивного капитала, который не желает уступить даже каплю своей власти.

Сорос оплатил 56 организаций, устроивших «спонтанный марш против Трампа».

На бунт против Трампа Сорос готов < ![CDATA[ ]]> выделить < ![CDATA[]]>10 миллионов долларов.

На протесты мобилизованы женщины – сотни тысяч долларов пошли на их розовые шапочки, дочери Клинтона и Обамы приняли участие в протестах против Трампа.

Актёрам и шоубизнесу вроде Мадонны написан сценарий протестов. Певичке – эмигрантке из Барбадоса позволили назвать Президента США «аморальной свиньёй». Ростовщики дерутся в своей обычной манере – грязно, без правил. Они выстроили Новый Мировой Порядок и будут сражаться за то, чтобы его сохранить.

Но Америка отворачивается от их оголтелых стремлений к мировому господству. 80% американцев считают, что политика глобализации ухудшила их жизнь. Трамп < ![CDATA[ ]]> обвинил < ![CDATA[]]>сенаторов-республиканцев (однопартийцев) Джона Маккейна и Линдси Грэма в желании развязать третью мировую войну.

Разумеется, победа Трампа не решает главную задачу цивилизации – отстранение от власти крупного капитала. Но Америка, кажется, двинулась более разумным курсом. Впрочем, будущее покажет.

Европа хочет измениться

Безусловно, Соединённым Штатам удалось стать мировым гегемоном, зажав в кулаке весь мир. Но сегодня эта гегемония оборачивается против них. Хватка кулака ослабела, и мир пытается вырваться на свободу. Перемены в США без сомнения будут стимулировать перемены во всём мире.

12 января 2017 года в немецком городе Кобленц состоялась конференция лидеров партий евроскептиков: «Национального фронта» (Франция), «Лиги Севера» (Италия), «Фламандского интереса» (Бельгия), Австрийской партии Свободы, «Свободы» (Нидерланды). Инициатором созыва конференции < ![CDATA[ ]]> выступила < ![CDATA[]]>лидер Национального фронта Марин Ле Пен. Главным событием конференции стало вступление в альянс немецкой партии «Альтернатива для Германии» и создание «дорожной карты» альянса евроскептиков на 2017 год.

«Европейские популисты», как называет их либеральная пресса, на самом деле патриоты национальных государств, объединяются «для упразднения Евросоюза и сближения с Россией, пытаясь стать посредниками между Кремлем и Белым Домом».

Они договорились поддерживать друг друга в ходе предстоящих предвыборных кампаний, в Европарламенте. Съезд проходил под аккомпанемент протестов либеральных и левых организаций, правозащитники из сети AVAAZ принесли баннер, на котором лидеры правого объединения были изображены как преемники диктаторов – Сталина, Гитлера, Франко, Петена и Муссолини. Заметим, что ресурс AVAAZ резко выступал против Трампа.

< ![CDATA[ ]]> Русская весна в Европе. Популисты объявили крестовый поход на ЕС< ![CDATA[]]>

Европейские консервативные политики набирают все большее влияние. Так, Норберт Хофер из «Партии свободы» чуть было не стал президентом Австрии, Марин Ле Пен лидирует в рейтингах кандидатов на президентский пост во Франции, глава «Лиги Севера» Маттео Сальвини добился на референдуме отставки премьера Италии Ренци.

Выступая перед соратниками, Марин Ле Пен поздравила Трампа с инаугурацией, подчеркнула победу английского народа в деле Brexit и объявила 2017 год годом освобождения Европы от глобализма и диктатуры антинациональных либеральных элит. Ле Пен выступает за союз с Россией, за признание Крыма территорией РФ.

Выбор Кобленца в качестве площадки для проведения такого мероприятия не случаен. В этом городе родился знаменитый австрийский государственный деятель Клеменс фон Меттерних. Он принимал активное участие в создании Священного Союза, консервативного союза России, Австрии и Пруссии, главной целью которого было противодействие либеральным революциям в Европе.

< ![CDATA[ ]]> У Европы ещё остался инстинкт самосохранения< ![CDATA[]]>

Евроскептики находят поддержку у общественности и даже у некоторых групп политических элит Европы, которые не испытывают восторга от доминирования США, которое оборачивается отчислением 2% бюджета стран в НАТО, что по сути спонсирует военную промышленность США. Вторая сторона американского доминирования – толпы беженцев в Европе – продукт военных авантюр альянса.

К переменам в Европе следует отнести и английский Brexit, хотя здесь картинка сложная, в ней могут быть финансовые игры, выгодные Америке, поэтому премьер Великобритании первым делом прилетела в США.

К числу антиглобалистских перемен в Европе следует отнести и итоги президентских выборов в Болгарии. Победила пара, которую выдвинула оппозиционная Болгарская Социалистическая Партия: генерал-майор Румен Радев, бывший командующий ВВС страны, и Илиана Йотова – евродепутат, журналист. Во втором туре они < ![CDATA[ ]]> завоевали < ![CDATA[]]>около 59% голосов. Этот выбор означает смену курса беднейшей страны ЕС – от проамериканского глобализма к пророссийской ориентации.

Перемены идут и в Кишинёве – это избрание прорусского президента Молдавии Игоря Додона, его встреча с Путиным и < ![CDATA[ ]]> переговоры < ![CDATA[]]>с главой Приднестровья о снятии блокады непризнанной республики.

Но что такое пророссийский курс? Есть две России – процветающая Россия олигархов и умирающая Россия народа, исчезающая страна с тающим суверенитетом. С кем Трамп и пророссийские силы Европы будут дружить?

Что может запустить перемены в России?

Россия находится в предсмертной ситуации, которую необходимо немедленно менять. Об этом буквально кричат сотни экспертов в Сети, хотя официальное ТВ РФ излучает бодрый патриотизм.

< ![CDATA[ ]]> Ликвидация государства Россия< ![CDATA[]]>

Приход Трампа к власти в США – самый желательный, мягкий вариант перемен, который запускается разумной частью правящей элиты.

В России такое вряд ли возможно, ибо российские элиты хуже американских. Американские элиты – патриоты своей страны, которую крупный капитал рассматривает как свою штаб-квартиру.

Российские элиты эпохи «демократических реформ» – это колониальная администрация, составленная из людей, готовых грабить и уничтожать свою страну в угоду американскому хозяину. Российские элиты не связывают с Россией свои жизненные интересы, у них всё на Западе – дети, недвижимость, счета… Россия для них – территория, которую можно и нужно грабить. Отсюда истерическое ликование федеральных СМИ по поводу избрания Трампа в надежде заслужить его любовь и снять санкции, столь неудобные для российских элит. Но что снятие санкций даст простому народу? Ничего. Налоги, тарифы и цены будут по-прежнему расти, а это означает дальнейшее обнищание граждан России.

Кампания оголтелого восхваления Трампа в СМИ РФ ясно показала, что для наших элит американский президент – куда важнее проблем Рязани, Казани и прочих городов и городишек ЭРЭФии.

Может ли Россия жить с такими управленцами? Разумеется, нет.

Есть множество факторов, способных запустить позитивные изменения в стране. Остановимся на двух из них, довольно мощных: на нищете и преступной криминализации рынка продовольствия.

Процитируем работу «Искусственное обнищание» Аналитического отдела Национальной Службы Новостей, Русский Сектор < ![CDATA[ ]]> http://rusnsn.info/< ![CDATA[]]> и движения «Силы Добра» < ![CDATA[ ]]> http://sdobra.org/2016-putin-v-tsifrah-i-faktah/< ![CDATA[]]>

- По данным Высшей школы экономики у 36% граждан РФ нет денег даже на обязательные расходы, 23% населения не могут оплатить жилищно-коммунальные услуги, у 39% граждан не хватает денег на покупку необходимой обуви, одежды и продуктов. У 45% семей с одним ребенком и 55% с двумя и более детьми не хватает денег на обязательные расходы. 18 % граждан практически остались без средств к существованию.

- По данным ВЦИОМ абсолютное большинство граждан РФ (71%) экономят на продуктах, из них 26% существенно ограничивают себя.

- По данным вице-премьера Ольги Голодец 5 млн граждан РФ получают зарплату на уровне 7,5 тыс. рублей ($119) в месяц.

- По данным помощника президента РФ Андрея Белоусова 13% граждан имеют доходы ниже официально прожиточного минимума (с декабря 2016 года – 9889 рублей и 10187 руб. ($158 – для работающих граждан).

- По данным Министра труда и социальной защиты Максима Топилина РФ находится в конце списка стран по размеру минимального размера оплаты труда – МРОТ.

- По данным Минздрава официального прожиточного минимума в РФ недостаточно, чтобы сохранить здоровье.

- По данным Росстата реальная пенсия в РФ на 20% меньше официальной., средняя пенсия – 12 тыс. 406 рублей, однако в реальности, она составляет всего 9 тыс. 827 рублей.

- По данным Федеральной Службы Судебных Приставов в ближайшее время приставы могут выселить из квартир не менее 20 тысяч россиян.

- По данным Левада-центра 61 % граждан РФ считает нехватку денег главной проблемой в своей семье.

- По данным агентства Bloomberg РФ попала в топ-10 худших экономик мира.

По данным опроса телеканала ОТР, проведённого 18 января 2017 года только 4% граждан относят себя к среднему классу.

Массовая нищета такого уровня несовместима с сохранением здоровья и жизни населения РФ и является, по сути, эффективной формой геноцида.

Формой геноцида является и уровень криминализации продовольственного рынка РФ. Рыночная экономика позволяет получать прибыль любой ценой, даже ценой убийства соотечественников.

Многие граждане современной России готовы возразить – обилие магазинов, супермаркетов, рынков, точек общепита не идут ни в какое сравнение с советским дефицитом, очередями и скудным однообразным ассортиментом. Продовольственный рынок заполнен красивыми тортами и пирожными, пышными булочками, разнообразными сырами, маслами, печеньем, конфетами, полуфабрикатами. Изобилие продуктов питания на прилавках действительно подкупает многих из нас. Красивая упаковка, привлекательный внешний вид плюс их доступность по цене и различные скидки и акции в супермаркетах. Казалось бы – проблема голода решена давно.

Однако наблюдаемое на прилавках красочное изобилие – лишь видимость, приманка для доверчивых покупателей. Российский продовольственный рынок имеет на редкость жестокую обратную сторону медали. Большинство продуктов, что продаются в магазинах и даже на рынках, непригодны в пищу в принципе.

Вот только некоторые проблемы продовольственного рынка России.

Не решается задача устранения ГМ- продуктов из России.

Половина колбасы в РФ почти < ![CDATA[ ]]> не содержит< ![CDATA[]]> мяса, – считает основатель и владелец компании «Дымов», производящей мясные изделия, Вадим Дымов.

Об опасном для здоровья людей уровне стимуляторов роста и антибиотиков в мясе кур, свиней и коров, выращенных стойловым методом, с тревогой говорят сотни исследователей.

Рыба и морепродукты, как многие уверены, – традиционные источники йода, жирных кислот, кальция и многих других полезных веществ. Однако таковыми они уже давно перестали быть. Из-за загрязнения мирового океана и погони за прибылью рыбоводческих ферм, рыба стала опасным продуктом.

Любители морепродуктов < ![CDATA[ ]]> едят < ![CDATA[]]>до 11 тысяч частиц пластика в год.

Пальмовое масло продаётся под видом сыра, сметаны, сливочного масла, творога и прочих молочных продуктов и кондитерских изделий. Импорт пальмового масла и его фракций в январе-ноябре 2016 года в РФ < ![CDATA[ ]]> составил < ![CDATA[]]>801 тыс. тонн.

Пальмовое масло в значительной мере удешевляет продукцию и делает её тем самым доступной, долго хранящейся, но практически непригодной к употреблению, поскольку оно пагубным образом < ![CDATA[ ]]> воздействует < ![CDATA[]]>как на здоровье человека, так и на экологию нашей планеты, биоразнообразие животных.

Но самая возмутительная ситуация с хлебом – важнейшим, традиционным и даже сакральным продуктом России. При рекордном урожае в 2016 году глава зернового союза Аркадий Злочевский отправляет качественное зерно на экспорт, хлеб же в массе, особенно в провинции, пекут из низкосортного фуражного зерна, содержащего вредные примеси. Приемлемый вкус, цвет, запах, фактуру такого хлеба создают химические улучшители. Несколько заводов, производящих этот яд, было построено в «демократической» России с позволения врагов народа в руководстве страны.

У химиков состав добавок, позволяющий хлебу долго не черстветь, вызывает шок.

Для многих уже не секрет, что термофильные дрожжи наносят непоправимый < ![CDATA[ ]]> вред < ![CDATA[]]>здоровью человека. А большинство хлебобулочных изделий содержит их, что способствует развитию различного рода заболеваний вплоть до онкологии.

По сравнению с той отравой, что продаётся сегодня в булочных России, даже хлеб блокадного Ленинграда был здоровым продуктом. Проблема хлеба приобрела столь чудовищный размер, что вылилась даже на федеральные каналы телевидения, обычно избегающие говорить правду.

Вот расследования телеканала РЕН: < ![CDATA[ ]]> «Смертельно опасный продукт»: Как бизнесмены наживаются на производстве хлеба в России< ![CDATA[]]>

Сегодня мы пришли к такой дикости: мать, дающая своему ребёнку еду, убивает его.

Сегодня человек, стремящийся вести здоровый образ жизни просто столбенеет от информации о составе продуктов и буквально не знает, что есть.

Альтернатива нездоровым продуктам бесспорно есть. Рынок органической продукции растёт. Развивается органическое земледелие, появляются биотеплицы, экофермы.

Однако данная продукция пользуется спросом только у 20 % населения – состоятельных людей молодого и среднего возраста. То, что было доступно для всех без исключения лишь несколько десятилетий назад, стало роскошью и слишком дорогим удовольствием. Выращенные без химикатов и ГМ-технологий продукты, не облучённые, не прошедшие химической обработки –то, что росло когда-то в каждом приусадебном хозяйстве – сегодня товар премиального сегмента и доступен лишь избранным.

Расслоение между богатыми и бедными в России беспрецедентно. При быстро богатеющих российских олигархах уже 35 -37 миллионов людей живут ниже прожиточного уровня. Это – 30% российских детей, пенсионеры, а также работающие люди, в том числе люди с высшим образованием.

Почему граждане РФ третье десятилетие терпят то, что нельзя терпеть ни одного дня? Почему не протестуют против ежедневного убийства? Не знают проблему, не хотят знать?

Ответ таков: люди не видят ни единого способа сопротивляться. Нищета и плохая еда убивают медленно, выгонят с работы или посадят в тюрьму очень быстро. Люди боятся протестовать и бороться и не боятся умирать. Чудовищно? Да! Парадоксально? Нет! Нет, потому что оболванивание и бесправие превратило народ в биомассу, которая не умеет и не хочет что-то делать, предпочитая сладкий сон у экрана телевизора под бодрые обещания ведущих каналов. под бесконечные хохотушки и сериалы.

Отсутствие протестов и перемен в нетерпимой ситуации ясно свидетельствует – народ России бесправен, задавлен, обманут, забит. Может страна выжить с таким народом? Разумеется, нет.

Надо восстанавливать организации гражданского общества, срезанные властью под корень. Надо реанимировать убитые профсоюзы. Надо понять каждому, что гражданин не имеет права уклоняться от исполнения гражданского долга – наводить порядок в своём государстве, искать способы исправления положения. Негоже русским отставать от Америки и Европы.

Н.Белозёрова, А.Бугров, А.Самарин, Л.Фионова