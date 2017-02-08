Капитализм приводит к декриминализации убийства

Но только насчёт того, что «и так всё понятно» – не горячитесь.

Я и сам себе, ребята, уже надоел с этими прописными истинами!

Если преградить путь бегущей воде, то она начнёт искать себе новое русло. В народе про такое говорят: «вода дырочку найдёт». Перекрытое течение реки может найти себе новое русло, или разбиться на множество рукавов, или подняться до уровня плотины (что используют при строительстве ГЭС). Важно понять вот что: вода, в принципе, может пойти вверх, если её заставить. Но она не пойдёт вверх сама по себе. Изначально ей присуще свойство бежать вниз. И потому предоставленная самой себе река прокладывает русло «сверху вниз» и выбирает наиболее удобные для себя места – что означает – наиболее низкие…

Мало кому и мало что понятно…

Психологический практикум: вам в руки дали нож – и предложили убить незнакомого человека. Пообещали, что наказывать за это не будут, и дадут денег. Много. Возможно, что и на квартиру хватит…



Вы как? Скажут: «нормальный человек откажется». Что вы понимаете под «нормальным человеком»? Того, кто не сидит в дурдоме? Того, у кого нет справки о психической ненормальности от медиков – каковая есть у Парубия[1]? То есть, коли не Парубий – то уже и «нормальный человек»?

Не всё так просто. Цивилизация 5 тыс. лет строила общности, в которых (по крайней мере, внутри них) убийство и воровство были криминализированы, объявлены преступлением с наложенным на них табу.

Но те же самые 5 тыс. лет не инопланетяне, а сами же люди такие общности и разрушали, осуществляя, научным языком говоря – РЕЦИДИВ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ УБИЙСТВА.

История человечества – это не только попытки запретить убийства, но и удручающе-частые рецидивы дикости, не рассматривающей убийство в качестве осуждаемого и наказуемого деяния.

И я пытаюсь донести до вас, друзья, главное: запрет на убийство – это цивилизация. А рецидив декриминализации – это дикость, возврат дикости, разрушение цивилизованных отношений.

Не знаю, найдутся ли желающие с этим спорить, мне кажется, это довольно очевидно: что из требующего коллективных усилий может построить общество, в котором убийство перестало считаться преступлением и его перестали порицать?! Какая может быть в таких условиях стройка – строители же разбегутся со страху, что их возьмут да и убьют просто так, ни с того, ни с сего…

***

Словно бы в анекдоте: «Депутат Моисей представил законопроект «Не убий!» а депутат Гиппократ – «Не навреди!». Депутатский корпус работает над поправками…»

Капитализм чреват и беременен фашизмом от основ и по сути своей. Фашизм не является какой-то извращённой и посторонней болезнью для капитализма, это неизбежная стадия его трансформации, продиктованная всей логикой и всем пафосом его "ценностей".



И только искусственно остановив рост капиталистического организма, можно насильственно удержать капитализм в его детских пелёнках…

В СССР не понимали сущности фашизма (иначе с дарвинизмом бы не игрались) – как не понимали и сущности социализма. КПСС стремилась застолбить за своим вариантом социализма монополию, вышибить себе у человечества патент, в котором все иные варианты социализма объявлялись бы фальсификатом и подделкой.

Но в жизни, реальной жизни – и фашизм, и социализм вовсе не то, что говорила о них запутавшая себя и других КПСС.

Социализм – это протяжённость права. То, что регулируется законом – это социализм. А сверх этого, всё, что во власти произвола – досоциалистические уклады, имеющие зоологическую природу и происхождение. Человек, получающий оклад – живёт при социализме (даже в XII веке).

Человек, живущий на неопределённую прибыль, которую ни в каком размере ему никто не гарантирует – живёт до социализма и вне социализма.

Всякие упорядоченные отношения – социалистические. Вне упорядоченности (плановых обязательств) – произвол, т.е. простирается зоологическая косматая седая и естественная в своём биологизме древность…

Капитализм ненавидит закон. Особенно если взять капитализм в чистом виде, лабораторно.

Потому что исторический капитализм существовал ведь в сложной смеси религиозных патериков, церковных миссионеров и миссий, административного произвола монархов, среди разного рода «пёстрых пут феодализма», среди самоотверженной жертвенности просветителей, философов, учёных – не торговавшихся с человечеством, а ДАРИВШИХ ему свои открытия…

Но всё это накипь истории, а капитализм ненавидит закон. Потренируемся в логике:

- Цель капиталиста – неограниченный доход (ограниченный доход будет видом оклада, зарплаты).

- Доход, прибыль, выручка, деньги – это продукт действий. Для того, чтобы получить доход – нужно совершить какие-то действия, так ведь?

- Неограниченный доход может быть продуктом только неограниченных действий. Всякая ограниченность действий будет ограничением и доходов по их итогам.



Вывод: нельзя человеку совместить закон и неограниченность доходов. Или фиксированные пайки, или царство беззакония.

Таким образом, всё фиглярство и все кривляния капитализма насчёт «построения правового общества» – не более, чем крики вора «держи вора!» с целью отвлечь от себя внимание.

Салтыков-Щедрин высмеял правоведческие потуги Разуваевых и Колупаевых ещё в середине XIX века[2]. А большой друг нашей газеты Р.Ф.Кадыров в 90-е самолично СНИЖАЛ себе зарплату, которую ему, как руководителю ЧИФа назначил указ президента: как цивилизованный человек он счёл эту зарплату чрезмерной…

Ненависть капитализма к закону выражается в декриминализации убийства, и когда капитализм открыто к этому переходит – это и называется фашизмом.



Когда за убийства невинных людей дают не тюремные сроки, а ордена – значит, наступает стадия фашизма, конечная станция исторического движения буржуазной секуляризации[3] и эмансипации[4].

Пока капитализм не преодолел в себе разного рода «предрассудков» религиозного и гуманистического толка – он не совсем фашизм. Он – протофашизм. А как преодолел – спешите видеть, зрелище не для слабонервных…

***

Теперь другой вопрос: зачем капитализму декриминализация убийства?

Он что, садист какой-то, одержимый бесами, или острых впечатлений ему не хватает?! Отчасти, конечно, и всё это… Но давайте вернёмся мыслью к началу статьи, к рассуждению о движении воды. Воду можно заставить волевым актом идти вверх, но сама по себе она стремится всегда только вниз…

Дело в том, что убийство – это универсальный, самый простой и короткий, самый удобный и быстрый способ решения материально-экономических и бытовых проблем.

Какие-то другие способы решения проблем человек начинает искать только тогда, когда ему закрыт простейший. Человек начинает решать вопросы непрямыми, неочевидными, долгими и трудными способами – то есть к решению своей бытовой проблемы он вынужден идти в обход, давать «кругаля» – притом, что есть короткая дорога… И в этой ситуации только для цивилизованных людей «семь вёрст не крюк»…

Допустим, человеку нужно жильё. Можно, конечно, начать строить дом. Но начать – не значит, закончить. Процесс этот долгий, трудный, нудный и дорогостоящий. Нужны стройматериалы – а вдруг их нет? Нужно время, иногда долгие годы – а вдруг уже зима? Почему же человек строит дом, а не поступает как лиса с зайцем в сказке про ледяную и лубяную избушки?



Да только лишь потому, что человеку с детства цивилизация вбивает в голову, что нельзя решать бытовые проблемы убийством другого человека! То есть нельзя вот просто так прийти к профессору Преображенскому, убить его топором, и поселиться в его семикомнатной квартире с прислугой Дарьей и Зиной…



А если было бы можно? Зачем мучится, строить свои дома, когда ведь есть же уже на свете дома, и там только убить жильцов – секундное дело!

И вот регулярно находится среди людей такое мурло, такой хайван, который высовывает свою рожу из окошка современности и начинает вопить:

-А чего мы пешком ходим, когда у нас машина есть?! А чего мы в чулане ютимся, когда, вон, палаты у нас есть?

О чём говорит мурло и хайван? Чего он хочет «оптимизировать»? Он предлагает радикально сократить путь к материальным благам. И для этого «всего-навсего» декриминализировать убийство…

Многомиллионные жертвы ельцинской приватизации – имеют обратной стороной появление миллионеров и миллиардеров. Убийство миллионов конвертировано в олигархические капиталы в России, на Украине.

Но далее пути пост-советских стран разделились: одни, как Россия, испугались и стали притормаживать. Другие – как Украина – решили идти до конца в избранной тактике "жизненного успеха" и "реализации личного шанса любой ценой". И вот в наши дни они пришли к совершенно обычному, совершенно стандартному, совершенно открытому фашизму…

***

В основе всякого фашизма, от кромвелевского, средневекового, до современного украинского лежит именно это явление: декриминализация убийства. Формы фашизма одинаково страшны своей терпимостью к убийствам. Но они и они привлекательны для быдломассы краткостью пути к желанным благам…

Кромвель растлил английское народное ополчение, отправив его грабить Ирландию. В буквальном смысле – дал нищим возможность обрести земли и рабов, и через то перестать быть нищими. Чудовищный разбой революционной армии в Ирландии очень напоминает гитлеровское нашествие и по методам, и по целям.

Разграбив Ирландию – англичане пошли дальше, грабить Америку. Гитлер никогда не скрывал, что Германии нужна «своя Америка» – источник благ, сокровищ, земель и рабов для немцев. То, чем были для англичан индейцы – для Гитлера были славяне. Он полагал, что славяне – это индейцы германской нации, а Россия – немецкая Америка… А у турок была перед этим своя «Америка» – Армения… Для украинского фашизма «дикий Запад», на котором черпаются плоды грабежа, земли и рабы – это русский Юго-Восток.

Все случаи, начиная с Ирландии (ну, и конечно, до неё) – абсолютно однотипны. Существует материальная проблема: жажда нарастить богатство. Кратчайший путь к этому – убить зажиточного соседа и завладеть его имуществом.

Есть вариант, когда сосед душит и морит соседа. Это классический либертианский рынок – "война всех против всех".

Есть вариант, когда подчинённый – начальника. Это ранний большевизм-троцкизм, вторжение кулаков в помещичьи усадьбы на нескольких подводах – вывозить "пианину" к себе в избу.

А есть вариант, когда народ убивает другой народ. С той же целью, что и в предыдущих примерах, но, как пел А.Макаревич – "люди, что век коротают в борьбе, понимают, что легче гуртом".

Но механизм-то единый: жажда неограниченной наживы, быстрого обогащения, инструментом для которой выступает убийство препятствия.

В цивилизованном обществе препятствием выступают ТОЛЬКО обстоятельства и силы природы. В обществе, духовно одичавшим, не делают разницы между препятствием-обстоятельством и препятствием-человеком: «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

***

Для рыночных бандитов массовые убийства на Донбассе – лишь продолжение бизнеса, начатого ими в приватизацию, с начала 90-х годов.

Думаю, что даже самый наивный человек не в состоянии верить в бескорыстие олигарха П.Порошенко или аферистки Ю.Тимошенко (у которой всё фальшивое – и фамилия, и волосы, и цвет глаз).

Но и в России очень многие понимают массовые убийства как обеспечение прежней беззаботной жизни, пиршества на костях. Отнюдь не бедный и не бедствующий Г.А. Явлинский, бессменный кандидат в президенты ещё с ельцинских времён (вообразите, сколько это стоит в финансовом отношении!) 5 февраля 2017 года цинично заявил:

«…в Кремле официально надеются, что у так называемых «ополченцев» на Донбассе оружия и боеприпасов хватит… Уже три года почти открытая передача российского оружия боевым формированиям на Донбассе, отправка на юго-восток Украины военных кадров, а также пропагандистское сопровождение в российских СМИ… – все это бесконечно опасно и стратегически бессмысленно…



Только реально положив конец участию России в военных действиях на востоке Украины, прекратив поставки оружия незаконным вооруженным формированиям, обеспечив полный вывод российских «добровольцев» и закрытие границы, гарантировав безопасность населению региона с помощью международных сил, можно остановить этот кровавый счет»[5].

Г. Явлинский – один из многих в РФ, кто представляет силы, абсолютно идентичные киевской хунте. Их не смущали грабёж населения и массовая смертность в прежние годы, не смущает их и откровенный, военный геноцид, этническая чистка.

А велика ли разница, в самом деле?! Были убийства косвенные, экономические – оставляли людей без средств к существованию. Стали убийства прямые, механические – штыком и пулей. Но ведь вопрос-то только об ОРУДИЯХ убийства, а не об отношении к нему!

Явлинские открыто предлагают создать для этой резни все условия «с помощью международных сил», только в последние годы «обеспечивших безопасность» десятка исчезнувших с лица земли народов.

***

Так возникает очень прочная и неразрывная смычка между рыночным либерализмом и набирающим силы неофашизмом.

Это такая же смычка, как смычка между шарящим по карманам убитого мародёром (рыночный либерализм с его аморальным индивидуализмом) и мародёрством в составе сплочённой крупной банды (фашизм – нео-ордынство, современная версия походов печенегов и викингов).

Поэтому нужно понимать, что фашизм – вовсе не «гримаса истории», не локальная патология, не вспышка массового сумасшествия в отдельно взятой стране.

Фашизм – законнорожденный преемник и наследник капитализма, проявляющийся по мере дарвинизации[6] рыночных отношений[7], когда рассыпаются сформировавшие цивилизацию скрепы религии и традиции.

[1] Андрій Володимирович Парубій – человек с официальным диагнозом «слабоумие», председатель Верховной рады Украины (с 14 апреля 2016 года), Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (27 февраля — 7 августа 2014 года); Первый заместитель председателя Верховной рады Украины (4 декабря 2014 год — 14 апреля 2016 года); Народный депутат Украины (25 декабря 2007 года — 27 февраля 2014 года; с 27 ноября 2014). Комендант Евромайдана, руководитель Самообороны Майдана с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

[2] Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин писал: "Горе – думается мне – тому граду, в котором и улица, и кабаки безнужно скулят о том, что собственность священна. Наверное, в граде сем имеет произойти неслыханнейшее воровство!"

[3] Секуляризация — в социологии процесс снижения роли религии в сознании людей и жизни общества; переход от общества, регулируемого религиозными нормами и организациями.

[4] Эмансипация — отказ от различного рода зависимостей, в том числе и от родителей, прекращение действия ограничений, приобретение прав без обязанностей. Само это слово происходит от латинского глагола emancipare — освобождать ребёнка от отцовской власти.

[5] Цит. по http://echo.msk.ru/blog/yavlinsky_g/1922 582-echo/

[6] Прямая цитата из Чарлза Дарвина: «…мы строим приюты для имбецилов, калек и больных, мы ввели законы для бедных, наши медики изо всех сил стараются спасти жизнь каждого до последней секунды… Таким образом, слабые члены общества продолжают производить себе подобных. Всякий, имеющий хоть какое-то отношение к разведению домашних животных подтвердит, что это губительно для человеческой расы».



Яростный западник Юлия Латынина излагает свое прочтение радикального современного дарвиниста Докинза: «…мы только и слышим о том, что всеобщее избирательное право, государство всеобщего благосостояния и защита прав человека — это венец развития… Увы, это не только не так, это — биологически не так».

[7] В.Полеванов рассказывает: "Когда я пришел в Госкомимущество и попытался изменить стратегию приватизации, Чубайс заявил мне открытым текстом: "Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. — они не вписались в рынок. Не думайте об этом. Новые вырастут".



Юрий Лужков и Гавриил Попов вспоминают о Е.Гайдаре: "Был февраль 1992 года… проинформировали Гайдара о том, что в Зеленограде наша медицина зафиксировала 36 смертей из-за голода. На это Гайдар ответил просто: идут радикальные преобразования, с деньгами сложно, а уход из жизни людей, неспособных противостоять этим преобразованиям, — дело естественное".