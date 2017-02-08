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Как американцы сделали бизнес на Нюрнбергском процессе: неизвестные факты

13:30. 8 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: ТВ Звезда

Международный Нюрнбергский трибунал, 71-летие создания которого отмечается 20 ноября, в корне изменил историю человечества. И не только тем, что обеспечил системное правовое подведение итогов Второй мировой войны, но и тем, поставил вне закона нацизм и впервые объявил преступлением агрессию одних государств против других.

Нюрнберг стоит в одном ряду с историческими Ялтинской и Потсдамской конференциями стран членов антигитлеровской коалиции и последующим созданием ООН. Эти знаковые события в истории человечества защищают мир от роковых катастроф, но не уберегают от локальных вооруженных конфликтов. Случающихся по так называемому «праву сильного», которым так любит бравировать одна из стран участниц Международного военного трибунала (МВТ) в 1945 году, США.

Тем не менее важнейшие международные правоустановления современного мира  это прямое наследие Нюрнберга. Поскольку именно подтвержденные, развитые и выработанные в ходе процесса правовые принципы и критерии правовой ответственности за тягчайшие международные преступления  дали мощный импульс развитию современного международного права. 

«Принципы и правовые позиции Нюрнбергского трибунала оказали решающее влияние на содержание Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и Международных пактов о правах человека 1966 года,  считает председатель Конституционного Суда доктор юридических наук Валерий Зорькин.  Именно выявленные трибуналом масштабы разрушения мирового культурного наследия оказали большое влияние на принятую в 1954 года Конвенцию ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

И именно Нюрнбергский трибунал дал толчок к правовому пониманию неприменимости срока давности в отношении тягчайших международных преступлений. Нет сомнений в том, что принципы и нормы, выработанные при создании трибунала и в процессе его работы, стали неотъемлемой частью современного мирового правопорядка».

На самом деле впервые о необходимости проведения МВТ над фашистами советское правительство инициировало ещё в заявлении «Об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершенные ими в оккупированных странах Европы» 14 октября 1942 года. Еще продолжалась Сталинградская битва, задыхался в блокадном кольце Ленинград, впереди была Курская дуга и выход к границам СССР, освобождение Восточной Европы и штурм Рейхстага, но в Москве уже были уверены: суд над фашизмом состоится.

Идти к международному трибуналу предстояло ещё и в годы войны, и после нее  во время противостояния по политическому переустройству мира между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. Активно противостояла Великобритания, которая вела тайные переговоры с Гитлером, противились и США, которые всячески пытались приуменьшить роль нашей страны в победе над фашистской Германией. Американцы даже поставили вопрос: «А не вывести ли СССР из состава участников МВТ?». 

Интриг было много, даже с местом выбора проведения трибунала: город Нюрнберг находился в американской зоне оккупации Германии. Советская сторона согласилась и с этим условием. И 8 августа 1945 года по Лондонскому соглашению был образован международный судебный орган по преследованию и наказанию главных военных преступников Второй мировой войны 19391945 годов.

Страны-победительницы  СССР, США, Великобритания и Франция в ходе Лондонской конференции утвердили соглашение о создании Международного военного трибунала и его устава, принципы которого Генеральная Ассамблея ООН утвердила как общепризнанные в борьбе с преступлениями против человечества. В комитет главных обвинителей вошли: от СССР  Роман Руденко, от США  Роберт Джексон, от Великобритании – Хартли Шоукросс, от Франции  Франсуа де Ментон.

В список главных военных преступников вошли: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Альфред Йодль, Мартин Борман (обвинялся заочно)  всего 24 наиболее знаковых нацистских преступника.

Подсудимым было предъявлено обвинение в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны в целях установления мирового господства германского империализма, в преступлениях против мира, в убийствах и истязаниях военнопленных и мирных жителей оккупированных стран. О преступлениях нацистской Германии можно судить хотя бы по цифре в 13 миллионов человек, зверски уничтоженных только в концентрационных лагерях. В дальнейшем Гитлер планировал уничтожить ещё 30 миллионов славян и всех евреев на земле. И МВТ должен был не просто обозначить вину нацистов и наказать преступников, но и поставить крест на любых подобных попытках в будущем. По крайней мере, такая цель стояла перед Советским Союзом  страной, в большей степени пострадавшей от преступлений нацизма.

Из-за беспрецедентной тяжести преступлений, совершенных подсудимыми, возникали сомнения: соблюдать ли на Нюрнбергском процессе по отношению к ним демократические нормы судопроизводства? Например, представители обвинения от Великобритании и США предлагали не давать подсудимым последнего слова. Однако французская и советская стороны настояли на обратном.

Процесс проходил напряженно не только в силу необычности самого трибунала и выдвинутых против подсудимых обвинений. Сказывалось также послевоенное обострение отношений между СССР и Западом, и подсудимые, чувствуя сложившуюся политическую ситуацию, умело тянули время и рассчитывали уйти от заслуженного наказания. В такой непростой ситуации ключевую роль сыграли жесткие и профессиональные действия советского обвинения. Окончательно переломил ход процесса фильм о концлагерях, снятый фронтовыми кинооператорами. Жуткие картины Майданека, Заксенхаузена, Освенцима полностью развеяли сомнения трибунала.

«Без Нюрнберга сегодняшний мир был бы иным, он был бы гораздо хуже, гораздо опаснее, и фашизм поднимал бы голову куда более нагло и безнаказанно,  считает политолог председатель комитета Государственной Думы по образованию Вячеслав Никонов.  Но Нюрнберг, к сожалению, не полностью выполнил свою миссию: Советский Союз протестовал тогда против слишком мягкого приговора ряду основных фигурантов процесса, ни один из которых даже не покаялся и не признал свою вину».

В Нюрнберге признали преступными СС и гестапо, но суд отказался признать преступным имперский кабинет, германский генштаб или военное командование. Не были названы преступниками украинская повстанческая армия, бандеровские формирования, прибалтийские формирования «Ваффен-СС».

Не потому ли сегодня эти фашистские недобитки, их наследники, поднимают голову и терроризируют?! Людям свойственно забывать, но я уверен, что в каждой стране, которая претендует на то, чтобы быть цивилизованной, чтение материалов Нюрнбергского процесса должно быть обязательным в школе, как и просмотр фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм».

Международный военный трибунал, закончившийся 1 октября 1946 года, приговорил к смертной казни через повешение Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, Зейсс-Инкварта, Йодля и Бормана (заочно). К пожизненному заключению  Гесса, Функа, Редера. Остальных  к различным срокам заключения. Были оправданы Фриче, Папен, Шахт. 

Приговор смертной казни был приведен в исполнение в ночь на 16 октября 1946 года. Приводил приговор в исполнение американский сержант Джон Вуд. В последующем он наладил прибыльный бизнес: продавал веревки, на которых были повешены нацистские преступники. Когда кончились «подлинники», предприимчивый сержант наладил целый конвейер по производству веревок и успел продать несколько тысяч штук. Ничего личного, просто бизнес по-американски.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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