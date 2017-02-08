Как американцы сделали бизнес на Нюрнбергском процессе: неизвестные факты

Источник: ТВ Звезда

Международный Нюрнбергский трибунал, 71-летие создания которого отмечается 20 ноября, в корне изменил историю человечества. И не только тем, что обеспечил системное правовое подведение итогов Второй мировой войны, но и тем, поставил вне закона нацизм и впервые объявил преступлением агрессию одних государств против других.

Нюрнберг стоит в одном ряду с историческими Ялтинской и Потсдамской конференциями стран – членов антигитлеровской коалиции и последующим созданием ООН. Эти знаковые события в истории человечества защищают мир от роковых катастроф, но не уберегают от локальных вооруженных конфликтов. Случающихся по так называемому «праву сильного», которым так любит бравировать одна из стран – участниц Международного военного трибунала (МВТ) в 1945 году, США.

Тем не менее важнейшие международные правоустановления современного мира – это прямое наследие Нюрнберга. Поскольку именно подтвержденные, развитые и выработанные в ходе процесса правовые принципы и критерии правовой ответственности за тягчайшие международные преступления дали мощный импульс развитию современного международного права.

«Принципы и правовые позиции Нюрнбергского трибунала оказали решающее влияние на содержание Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и Международных пактов о правах человека 1966 года, – считает председатель Конституционного Суда доктор юридических наук Валерий Зорькин. – Именно выявленные трибуналом масштабы разрушения мирового культурного наследия оказали большое влияние на принятую в 1954 года Конвенцию ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

И именно Нюрнбергский трибунал дал толчок к правовому пониманию неприменимости срока давности в отношении тягчайших международных преступлений. Нет сомнений в том, что принципы и нормы, выработанные при создании трибунала и в процессе его работы, стали неотъемлемой частью современного мирового правопорядка».

На самом деле впервые о необходимости проведения МВТ над фашистами советское правительство инициировало ещё в заявлении «Об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершенные ими в оккупированных странах Европы» 14 октября 1942 года. Еще продолжалась Сталинградская битва, задыхался в блокадном кольце Ленинград, впереди была Курская дуга и выход к границам СССР, освобождение Восточной Европы и штурм Рейхстага, но в Москве уже были уверены: суд над фашизмом состоится.

Идти к международному трибуналу предстояло ещё и в годы войны, и после нее – во время противостояния по политическому переустройству мира между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. Активно противостояла Великобритания, которая вела тайные переговоры с Гитлером, противились и США, которые всячески пытались приуменьшить роль нашей страны в победе над фашистской Германией. Американцы даже поставили вопрос: «А не вывести ли СССР из состава участников МВТ?».

Интриг было много, даже с местом выбора проведения трибунала: город Нюрнберг находился в американской зоне оккупации Германии. Советская сторона согласилась и с этим условием. И 8 августа 1945 года по Лондонскому соглашению был образован международный судебный орган по преследованию и наказанию главных военных преступников Второй мировой войны 1939–1945 годов.

Страны-победительницы – СССР, США, Великобритания и Франция – в ходе Лондонской конференции утвердили соглашение о создании Международного военного трибунала и его устава, принципы которого Генеральная Ассамблея ООН утвердила как общепризнанные в борьбе с преступлениями против человечества. В комитет главных обвинителей вошли: от СССР – Роман Руденко, от США – Роберт Джексон, от Великобритании – Хартли Шоукросс, от Франции – Франсуа де Ментон.

В список главных военных преступников вошли: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Альфред Йодль, Мартин Борман (обвинялся заочно) – всего 24 наиболее знаковых нацистских преступника.

Подсудимым было предъявлено обвинение в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны в целях установления мирового господства германского империализма, в преступлениях против мира, в убийствах и истязаниях военнопленных и мирных жителей оккупированных стран. О преступлениях нацистской Германии можно судить хотя бы по цифре в 13 миллионов человек, зверски уничтоженных только в концентрационных лагерях. В дальнейшем Гитлер планировал уничтожить ещё 30 миллионов славян и всех евреев на земле. И МВТ должен был не просто обозначить вину нацистов и наказать преступников, но и поставить крест на любых подобных попытках в будущем. По крайней мере, такая цель стояла перед Советским Союзом – страной, в большей степени пострадавшей от преступлений нацизма.

Из-за беспрецедентной тяжести преступлений, совершенных подсудимыми, возникали сомнения: соблюдать ли на Нюрнбергском процессе по отношению к ним демократические нормы судопроизводства? Например, представители обвинения от Великобритании и США предлагали не давать подсудимым последнего слова. Однако французская и советская стороны настояли на обратном.

Процесс проходил напряженно не только в силу необычности самого трибунала и выдвинутых против подсудимых обвинений. Сказывалось также послевоенное обострение отношений между СССР и Западом, и подсудимые, чувствуя сложившуюся политическую ситуацию, умело тянули время и рассчитывали уйти от заслуженного наказания. В такой непростой ситуации ключевую роль сыграли жесткие и профессиональные действия советского обвинения. Окончательно переломил ход процесса фильм о концлагерях, снятый фронтовыми кинооператорами. Жуткие картины Майданека, Заксенхаузена, Освенцима полностью развеяли сомнения трибунала.

«Без Нюрнберга сегодняшний мир был бы иным, он был бы гораздо хуже, гораздо опаснее, и фашизм поднимал бы голову куда более нагло и безнаказанно, – считает политолог председатель комитета Государственной Думы по образованию Вячеслав Никонов. – Но Нюрнберг, к сожалению, не полностью выполнил свою миссию: Советский Союз протестовал тогда против слишком мягкого приговора ряду основных фигурантов процесса, ни один из которых даже не покаялся и не признал свою вину».

В Нюрнберге признали преступными СС и гестапо, но суд отказался признать преступным имперский кабинет, германский генштаб или военное командование. Не были названы преступниками украинская повстанческая армия, бандеровские формирования, прибалтийские формирования «Ваффен-СС».

Не потому ли сегодня эти фашистские недобитки, их наследники, поднимают голову и терроризируют?! Людям свойственно забывать, но я уверен, что в каждой стране, которая претендует на то, чтобы быть цивилизованной, чтение материалов Нюрнбергского процесса должно быть обязательным в школе, как и просмотр фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм».

Международный военный трибунал, закончившийся 1 октября 1946 года, приговорил к смертной казни через повешение Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, Зейсс-Инкварта, Йодля и Бормана (заочно). К пожизненному заключению – Гесса, Функа, Редера. Остальных – к различным срокам заключения. Были оправданы Фриче, Папен, Шахт.

Приговор смертной казни был приведен в исполнение в ночь на 16 октября 1946 года. Приводил приговор в исполнение американский сержант Джон Вуд. В последующем он наладил прибыльный бизнес: продавал веревки, на которых были повешены нацистские преступники. Когда кончились «подлинники», предприимчивый сержант наладил целый конвейер по производству веревок и успел продать несколько тысяч штук. Ничего личного, просто бизнес по-американски.

Источник: nstarikov.ru