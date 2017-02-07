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В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра

19:32. 7 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В таком жилье проживает уже 200 000 человек

В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра

Гонконг

Стремительный рост цен на недвижимость в Гонконге заставляют местных жителей селиться в квартирах все меньшей площади, сообщает Daily Mail. С 2012 года стоимость жилья увеличились почти на 50%, что сделало квартиры в Гонконге одними из самых недоступных в мире.

Домовладельцы массово переделывают сдаваемые квартиры, деля их на малюсенькие «коробки», чтобы удовлетворить спрос квартиросъемщиков. Один из арендаторов, Вонг Жива, к примеру, уже около 20 лет живет в комнате общей площадью в 1,9 кв. метров.

В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра

Вонг Жива

За это жилье он платит за $226 в месяц. Для сравнения: стоимость небольшой комнаты на сервисе airbnb.ru в Гонконге начинается от $50 в ночь, за месячную аренду предлагается скидка в 30%.

В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра

Организация Объединенных Наций в своем докладе назвала такие крохотные комнаты «оскорблением человеческого достоинства», однако они набирают все большую популярность. По данным официальной статистики, в подобных «коробках» сейчас проживает 200 000 человек.

Правительство планирует построить 460 000 квартир в течение следующего десятилетия, однако представитель Hong Kong Society for Community Organization Зи Лай Шань говорит проблему перенаселения нужно решать как можно быстрее.

В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра

По его словам, жильцы подобных «коробок» не имеют дома достаточно места для того, чтобы размять ноги. «Жизнь в таких замкнутых помещениях может иметь множество психологических и социальных последствий», — добавляет он.

В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра

Источник: nnm.me

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