В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра

В таком жилье проживает уже 200 000 человек

Стремительный рост цен на недвижимость в Гонконге заставляют местных жителей селиться в квартирах все меньшей площади, сообщает Daily Mail. С 2012 года стоимость жилья увеличились почти на 50%, что сделало квартиры в Гонконге одними из самых недоступных в мире.

Домовладельцы массово переделывают сдаваемые квартиры, деля их на малюсенькие «коробки», чтобы удовлетворить спрос квартиросъемщиков. Один из арендаторов, Вонг Жива, к примеру, уже около 20 лет живет в комнате общей площадью в 1,9 кв. метров.

За это жилье он платит за $226 в месяц. Для сравнения: стоимость небольшой комнаты на сервисе airbnb.ru в Гонконге начинается от $50 в ночь, за месячную аренду предлагается скидка в 30%.

Организация Объединенных Наций в своем докладе назвала такие крохотные комнаты «оскорблением человеческого достоинства», однако они набирают все большую популярность. По данным официальной статистики, в подобных «коробках» сейчас проживает 200 000 человек.

Правительство планирует построить 460 000 квартир в течение следующего десятилетия, однако представитель Hong Kong Society for Community Organization Зи Лай Шань говорит проблему перенаселения нужно решать как можно быстрее.

По его словам, жильцы подобных «коробок» не имеют дома достаточно места для того, чтобы размять ноги. «Жизнь в таких замкнутых помещениях может иметь множество психологических и социальных последствий», — добавляет он.

Источник: nnm.me