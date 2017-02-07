Сталин мог стать жертвой «сталинских репрессий»

Неудачная попытка свержения вождя, неизбежный итог сотворения кумира, ожидаемая расплата за меркантильные «грешки» и антигосударственные мысли, или же – ещё одна глава в многотомнике «о кровавых преступлениях Сталина»? XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, а вернее, его отсроченные итоги, спустя 83 года продолжает волновать умы историков и публицистов, вызывать споры об истинных виновниках кровопролития и искать новые параллели в витках истории.

26 ЯНВАРЯ — В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ «СЪЕЗД РАССТРЕЛЯННЫХ»

«Способ остановить развитие – начать в стране смуты»

26 января 1934 года с бурными аплодисментами и яркими речами в Москве открылся очередной съезд ВКП(б). В прессе его называли не иначе, как «Съезд победителей», с трибуны звучали отчеты о достижениях партии, цифры, свидетельствующие об успехах первой пятилетки и дальнейшие планы развития индустриализации.

А спустя некоторое время после съезда появились другие цифры: из 1966 делегатов 1108 человек арестованы и расстреляны как «враги народа». То есть больше половины тех улыбающихся лиц, что запечатлела хроника, в течение следующих нескольких лет уже с другим выражением окажутся в документах НКВД. Аресты, расстрелы и самоубийства. Смена названий улиц и колхозов по всему Советскому Союзу, что носили имена тех товарищей, которые «товарищами» быть перестали. С такими итогами XVII съезд ВКП(б) вошел в историю уже как «Съезд расстрелянных победителей».

«Если бы Сталин имел хоть какое-то отношение к убийству Кирова, то ему не было никакой надобности разговаривать с этим охранником, тот бы просто повесился в тюрьме на брючном ремне, якобы от угрызений совести»

Как среди «своих» оказалось так много «чужих»? Кто дал старт «зачистке» партийных рядов и «раскрутил» маховик террора? Писатель, политик, публицист Николай Стариков считает, что «кровавый след» XVII съезда начинался за пределами Советского Союза и что это — лишь один из примеров попыток написать российскую историю с нероссийского эпиграфа:

«С тех пор ничего не изменилось. И сегодня есть государства, которые используют внутренние конфликты и борьбу за власть для осуществления и реализации каких-то своих интересов. Это те, кто финансирует продажных политиков в других государствах, и создает политические силы, которые разрушают государства»

В беседе с «Безопасностью» Николай Стариков дал свою оценку последствиям «Съезда победителей», политике Иосифа Сталина, версиям о заговорах, и о наглядных пособиях, предоставленных историей для современной политики и политиков.

Ваша оценка событий после XVII съезда? Как именно вы читаете эту страницу нашей истории?

Были внешние силы, иностранные государства, которые старались остановить индустриализацию Советского Союза. Способ остановить развитие – начать в стране смуты. Действовали, опираясь на поддержку части партийной элиты, которая, понимала, что выборы теперь будут конкурентными, а значит, они могут лишиться своих постов, а значит, следует ликвидировать тех, кто угрожает положению. У кого-то были чисто материальные посылы: например, обвинить человека, чтобы занять его должность, получить его квартиру. У кого-то (здесь уже больше связь со внешними силами) интерес заключался в том, чтобы истребить ту часть элиты, с помощью которой и осуществлялась индустриализация.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК БЫЛО РАССТРЕЛЯНО В ПЕРИОД РУКОВОДСТВА СТАЛИНА?

Примеры в истории были: сразу после Великой французской революции, когда был запущен механизм тогдашнего террора, на гильотине была в полном составе уничтожена Французская академия наук. Давайте зададимся вопросом: неужели Франции действительно не нужны были ученые? Или определенные предатели и агенты влияния других государств запустили террор под благовидными предлогами борьбы за все хорошее против всего плохого, чтобы истребить наиболее талантливую и яркую часть населения?

«Когда оцениваешь сталинский период, с одной стороны – огромные достижения, с другой – большие жертвы. И главный вопрос, который задает себе каждый исследователь или политик: можно ли достигнуть тех свершений без тех жертв?»

Аналогичный процесс и стартовал в 1934 году. Парадокс заключается в том, что в ходе того, что происходило с 34-го по 39-й год та элита, которая запустила террор, стала впоследствии его жертвой. И остановил эту кровавую вакханалию Сталин, назначив Берию на пост наркома внутренних дел.

Многие историки и политики сегодня уверены, что рука, раскрутившая маховик террора принадлежала Иосифу Виссарионовичу.

Сталин ни в коей мере не был инициатором разворачивающихся событий. Более того, у него самого были все шансы стать невинной жертвой «сталинских» репрессий, но политическое чутье Иосифа Виссарионовича позволило ему смоделировать эти события так, чтобы те, кто хотел уничтожить Советский Союз, Сталина, остановить индустриализацию, сами оказались в числе жертв этих репрессий.

«Возможны ли были сталинские достижения без той крови, которая при этом пролилась, можно узнать только одним путем – проведя эти перемены без этой крови. Но если кто-либо в истории, не обязательно в истории нашей страны, сможет это сделать, я уверяю вас, он затмит собой Сталина»

Да, нельзя забывать о том, что помимо представителей этой элиты большое количество рядовых невинных граждан Советского Союза пало жертвами разворачивающихся событий. Давайте обратим внимание на даты: 1933 год – это год привода, именно привода, а не прихода, Гитлера к власти. И привод нацистов к власти в Германии – это такое же действие, направленное на подготовку удара по Советскому Союзу, как и разворачивание маховика репрессий и борьбы с наиболее талантливыми соотечественниками внутри СССР.

«Я НЕ ГРУЗИН — Я РУССКИЙ ГРУЗИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ!»

Даты удивительным образом совпадают. Когда не получилось совершить переворот руками «троцкистов» и руками каких-то других внутренних сил, тогда Гитлер начал получать серьезные ресурсы и дальше стал тем явлением, которое погрузило Европу в страшную войну.

Есть ещё один взгляд на борьбу за власть в 30-х годах: ряд историков считает, что массовые аресты и расстрелы «врагов народа» начались с подачи Сталина. Из-за того, что Киров на тот момент стал его соперником на выборах в руководящие органы партии. Приверженцы этой позиции указывают на тот факт, что первым из членов этого XVII съезда погиб именно Киров.

Это полная чушь, которую опровергнуть очень просто: реакция Сталина на это убийство. Сталин немедленно приехал в Ленинград и потребовал к себе охранника Кирова. Ну а дальше произошла очень смешная история: этого охранника посадили в открытый грузовик и повезли к Сталину. По дороге он, якобы, попал в ДТП, грузовик врезался в дом. В результате чего у охранника оказалась сломана шея. Живым его к Иосифу Виссарионовичу так и не привезли, что, на мой взгляд, свидетельствует о четком и явном заговоре в НКВД. Судя по дальнейшим действиям Сталина, он пришел к такому же выводу.

Ну, представьте себе, что сегодня президент просит привезти кого-то к нему на допрос и этот человек подозревается в серьезнейшем преступлении. И вот, к руководителю страны приходят опустившие глаза сотрудники спецслужб и рассказывают ему, что в ходе транспортировки этот важнейший свидетель лишился жизни.

Если бы Сталин имел хоть какое-то отношение к убийству Кирова, то ему не было никакой надобности разговаривать с этим охранником, тот бы просто повесился в тюрьме на брючном ремне, якобы, от угрызений совести

По вашему мнению, что из сталинского правления на сей день извратили, а что является ярким примером ошибок, которые не следует повторять?

Когда оцениваешь сталинский период, с одной стороны – огромные достижения, с другой – большие жертвы. И главный вопрос, который задает себе каждый исследователь или политик: можно ли достигнуть тех свершений без тех жертв?

«Если на трибуне в рамках одной политической силы выступают и красиво говорят разные люди, это вовсе не значит, что они искренне являются единомышленниками и готовы двигать страну в одном и том же направлении»

Ответа на этот вопрос нет. Потому что для того, чтобы получить его, нужно провести индустриализацию, побороть коррупцию, ликвидировать самоуправство при этом никого не расстреляв, не вызвав никаких социальных потрясений. Так что возможны ли были сталинские достижения без той крови, которая при этом пролилась, можно узнать только одним путем – проведя эти перемены без этой крови. Но если кто-либо в истории, не обязательно в истории нашей страны, сможет это сделать, я уверяю вас, он затмит собой Сталина. Сталина тогда просто забудут. Будут помнить этого человека, который смог получить все плюсы и избежать всех минусов, всего того, что произошло в Советском Союзе в 20–30-е годы.

«Съезд победителей», он же «Съезд расстрелянных победителей» сегодня может послужить в качестве обучающего наглядного исторического материала?

В таком наглядном историческом материале несколько смыслов. Первое — любой ценой постараться не допустить разворачивания в стране аналогичных процессов.

А второе – понимать, если на трибуне в рамках одной политической силы выступают и красиво говорят разные люди, это вовсе не значит, что они искренне являются единомышленниками и готовы двигать страну в одном и том же направлении. В рамках одной политической силы всегда бывает несколько векторов развития и именно на этой разновекторности обычно играют внешние силы. Поэтому сегодня, когда мы видим триумфальную победу Единой России, ситуация, случившаяся в 34-году с XVII съездом ВКП(б) – просто наглядное предупреждение истории.»